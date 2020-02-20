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 "Пусть страх перед болезнью не затуманивает наш разум и совесть", - ПЦУ о протестах в связи с эвакуацией из Ухани

Православная церковь Украины призвала людей, которые пытаются помешать проезду автобусов с пассажирами самолета из Уханя, проявить милосердие и не вести себя агрессивно.

Об этом говорится в заявлении ПЦУ, передает Цензор.НЕТ.

"Церковь не может отвечать за медицинскую сторону вопроса, которая находится в компетенции специалистов и регулируется государством. Но мы обязаны указать на моральную сторону вызова, с которым столкнулось наше общество", - говорится в заявлении.

Церковь подчеркивает, что милосердие и любовь к ближнему, помощь ближнему, который оказался в беде, и принцип доброго отношения к людям – это принципы, заложенные в Библии.

"Пусть страх перед болезнью не затуманивает наш разум и совесть, нашу человечность! Пусть Господь даст всем нам, как обществу, мудрость и выдержку, сохранит от напасти пагубной болезни и от гибельной ненависти и отчуждения!" - резюмируется в призыве ПЦУ.

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Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань.

Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюхивской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты. Около двух десятков автомобилей, некоторые с прицепами, припаркованные по обе стороны автодороги, ведущей в поселок от трассы М-22 Полтава - Александрия.

После ночного перекрытия въездов в Новые Санжары местными жителями в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в поселок произошли столкновения местных жителей с правоохранителями. Несколько человек забрали в автозаки. Протестующие утверждают, что их повезли в Полтаву.

Пусть страх перед болезнью не затуманивает наш разум и совесть, - ПЦУ о протестах в связи с эвакуацией из Ухани 01
Пусть страх перед болезнью не затуманивает наш разум и совесть, - ПЦУ о протестах в связи с эвакуацией из Ухани 02

Источник: https://censor.net.ua/n3176906
 
   
 Топ комментарии
 
Якщо би відкрито пояснили місцевим та все зробили для карантину, то не було би протестів. Але місцеві добре знають, що повної ізоляції там не буде.
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Дело в том ,что мы не Китай ,мы за две недели госпиталь не построим а если эта дрянь попадёт в Украину ,то месяца через два перепись можно будет уже не со спутника проводить а просто в виде перекличке и наши люди это понимают и этого боятся ибо у них в отличие от власти нет возможности сесть в самолёт и улететь на Мальдивы-Сейшелы .
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Там нечего затуманивать. Все темно как у негра в жопе.
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А потому что люди не верят зе-команде. На протяжении всего срока своего правления зе власть постоянно врала и не выполнила ни одного своего предвыборного обещания.
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Цитаты Сталина тут незачем размещать то! Или это Ленин - сути не меняет.
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Якщо би відкрито пояснили місцевим та все зробили для карантину, то не було би протестів. Але місцеві добре знають, що повної ізоляції там не буде.
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Хотя бы потому, что полиция и нацгвардия будут обеспечивать изоляцию. А что такого знают местные жители?
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"Социологи выяснили отношение граждан к событиям шестилетней давности
Относительное большинство граждан Украины (45,5%) считают, что события, произошедшие в Украине в конце 2013 года - начале 2014 года были Революцией Достоинства. Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова и фонда "Демократические инициативы".
По данным опроса, 17,7% украинцев считают, что шесть лет назад произошла "вынужденная смена власти не вполне легитимными средствами".
Еще 23,0% заявили, что в 2014 году произошел "антигосударственный переворот".
Затруднились с ответом 13,7% респондентов."

Дійсних ворогів України 23%.
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ПЦУ-ЭТО НЕ СТРАХ , А ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ.Почитайте в Библии, там карантины при заразных болезнях описаны. Прокаженных изолируют, и приносят им пищу и воду. К людям - не допускают.
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А эвакуированных по домам водят или в карантин везут?
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Почитайте в Библии\\\\\\\\

неее, лучше дневник Фредди Крюгера почитать - там просто комиксы по сравнению с многомиллионными убийствами любящего Бока.
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Дело в том ,что мы не Китай ,мы за две недели госпиталь не построим а если эта дрянь попадёт в Украину ,то месяца через два перепись можно будет уже не со спутника проводить а просто в виде перекличке и наши люди это понимают и этого боятся ибо у них в отличие от власти нет возможности сесть в самолёт и улететь на Мальдивы-Сейшелы .
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Малоросс, а что там на Сейшелах? Луценко виллу купил?
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А Вы уверены, что эта дрянь или какая-то другая не попали в Украину 1,5 месяца назад?
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Ось тому ми і маємо підтримувати власну, Українську церкву!!!
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Да вы, дебилы, даже нормального президента выбрать не в состоянии. А что уже говорить о выборе персонального бога. Вы обязательно будете поддерживать какого-нибудь отъявленного негодяя.
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как только не переобуешься в воздухе ради рошенки
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Та да )) Вы еще призовите к совместной молитве в церквях с больными (( Опыт идиотов со средних веков не помог.
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Дело не в совести и разуме граждан Украины. А дело в украинском министерстве охраны здоровья Украины. Нашлись слова у министра МВД Авакова, высказалась церковь. А вот ***** министр здравоохранения Скалецкая набрала в рот то ли воды , то ли дерьма. Потому и не хочет народ, не дай Бог заболев, оказаться потом с болезнью "один на один" при такой власти и такой медицине
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Наші дурні ******* вухами жити,був час коли дітей від щеплень ховали,потім їм "єдиного" в країні злодія показали і месію на заміну вказали.....
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У людей инстинкт, пускай и животный, если кому-то так хочется назвать, - защищать детей и, потому, сложно их в чём-то обвинить...
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Да не похоже, что инстинкт. Им что, вирус привезли в нос закапывать? А вот защищать будущее своих детей - инстинкт не срабатывает. Кому отдали власть? Кому отдают землю? Кому отдают недра (Кабмин отменил согласование с местной властью на разработку)? Кому отдают безопасность? Кому отдают свободу? Они этого не видят, затуманенные вбросами.
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..... ну да, слов нет.
вместо взбрызгнуть на самолет и пассажиров(иностранцы бы обосрались от хохота), попы в Фейсбучике пишут о Любе, Бобе и Лишнему
поп не дурак - тут медицина(созданная Ыисусом), а там - поп в костюме химзащиты))
а вопли о "горчичном зерне" - оставим для стада.
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замість того, щоб інших критикувати, запропонували б розмістити в своєму монастирі, або в маєтку отця Олександра Драбинко.
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