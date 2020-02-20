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 Политика Украины
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 Протесты в Новых Санжарах из-за эвакуированных из Китая. ВИДЕО

В Новых Санжарах (Полтавская область) продолжаются акции протеста против размещения в местном санатории эвакуированных из китайской Ухани.

Цензор.НЕТ предлагает трансляцию с места событий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Эвакуированные из Китая украинцы здоровы, - Аваков прибыл в Новые Санжары

Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань. Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюхивской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты. Около двух десятков автомобилей, некоторые с прицепами, припаркованные по обе стороны автодороги, ведущей в поселок от трассы М-22 Полтава - Александрия.

После ночного перекрытия въездов в Новые Санжары местными жителями в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани.Полицейские провели превентивные беседы с 10 наиболее агрессивными местными жителями.

Позже глава Полтавской ОГА Синегубов встретился с протестующими в Новых Санжарах: С ситуацией разбираемся. Будьте сдержанными и не паникуйте.

Позже в МВД заявили, что санаторий МВД в Новых Санжарах готов принять на 14-дневный карантин эвакуированных украинцев.

"Слуга народа" отправила трех своих депутатов в Новые Санжары.

Огромная пробка образовалась на дороге "Полтава - Кременчуг" в районе Новых Санжар.

На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику.

Правоохранители с помощью спецтехники освободили дорогу от протестующих в Новых Санжарах.

Полтавский облсовет созывает внеочередную сессию из-за ситуации в Новых Санжарах.

Аваков прибыл в Новые Санжары: Эвакуированные из Китая украинцы здоровы.

Персонал "Новых Санжар" вывезен из объекта, все эвакуированные размещены в индивидуальных помещениях.

Источник: https://censor.net.ua/n3176904
 
 
 Топ комментарии
 
А почему нельзя эвакуированных разместить в коттеджах Зеленского?
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1. Заявляешь, что везёшь людей на карантин под Львов.
2. Поднимаешь сопротивление местного населения.
3. Раздуваешь все по 1+1
4. Дискредитируешь Западную Украину. Всю.
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Это история про человечность, страдание и взаимопомощь.... Как мы еще государство сохранили с таким отношением друг к другу...
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А ведьм , когда , быдло-часть населения Стажар , жечь начнет?
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Не так важко розмістити 50 чоловік на карантин не порушуючи спокій громадян так, щоб ніхто не знав де і нікого не турбувати, але професійні шахраї зе-брехуни і маніпулятори навчені на кремлівських методичках і технологіях маніпуляції людьми. Фото з такої методички журналісти виявили в телефоні зепутата у ВР: "Треба спочатку шокувати людей, щоб вони стали піддатливі...". Дошокуєте зе-падлюки!
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45 так - Українці,мы их забираем, остальные 27 иностранцы с 8 стран,за которых заплатят их правительства............вопрос кому? Аваков уже приехал , Санжары не повелись, Респект
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искусственно созданый высер тебе не пофиг куда селят не к тебе же домой..
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Власти нет... У "руля" стоят бездари.
Такое делается без пиара и фанфар. Есть санатории МО, МВД, закрытые - там и размещайте.
Властью Все сделано, чтобы отвлечь людей от обострения на фронте, потери части территории и от Годовщины убийств на Майдане.

Эта власть недостойна Доверия народа. Они должны уйти.
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Не здоровая и не жизнеспособная Конституция Украины. Если избранный кандидат оказывается обманшиком и мошенником, избиратели должны терпеть пять лет издевательств и грабежа и так каждые пять лет. Должна быть норма, где доверие избирателей подтверждается каждый год на референдуме о доверии и если доверия и легитимности уже нет, сразу же объявляются внеочередные выборы. Стоимость проведения таких референдумов сравнима с размером месячной зарплаты директора государственного предприятия "Укрпошта".
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Конечно, никому не хочется иметь под боком бомбу со сработавшим запалом, но, есть одно НО,которое не зависит от зеленожопой мрази. Это чьи то дети, чьи то родители, чьи то жены и мужья... Что бы вы сказали если бы на их месте были ВАШИ дети, родители, родственники?
То же бы не стали впускать домой?
Это поведение не животных, животные так не поступают, это поведение НЕЛЮДЕЙ.
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Как 5-колонна кремля выбранная 73 процентными дурачками разбалансировала страну всего за 9 месяцев своего правления.
- обвалила растущую экономику
- обвалила промышленность
- разрушила международную антироссийскую коалицию
- деморализовала вооруженные силы
- отпугнула инвестиции худно бедно идущие в страну начав кошмарить иностранных инвесторов
- ликвидировала стратегическую ракетную программу, которая гарантировала сдерживание войск *****, в то время, когда россия продолжает наращивать силы у наших границ.

- беркут, с помощью которого рыговласть пыталась установить диктатуру в стране выпускают, а тех кто боролся за свободу хотят привлечь к ответственности.

- все превращено в хаос и посмешище - банальная операция по эвакуации зараженных превратилась в полный дурдом.
Какие же вы идиоты 73 процента.
***** потирает ручки, благодарит вас и ждет вас у себя в империи.
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чиста по человече полтавчан понять можно
получается что они чмошнее чем жители львивщини чи тернопильщины?
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Разве может быть не чмошником население, отдавшее за Вислюка 85%?
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Ніхто не "чмошнее".Ми всі в одному човні,а за штурвалом зеро.Куди той човен занесе,нікому не відомо
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Не, просто гнили и мразей, беспокоящихся только о своей тихой и сытной жизни, на львивщине и тернопольщине оказалось больше.
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где ж пропасть Стране, да с такими людьми!)
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