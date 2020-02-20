 Протесты в Новых Санжарах из-за эвакуированных из Китая. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Цензор.НЕТ предлагает трансляцию с места событий.
Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань. Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюхивской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты. Около двух десятков автомобилей, некоторые с прицепами, припаркованные по обе стороны автодороги, ведущей в поселок от трассы М-22 Полтава - Александрия.
После ночного перекрытия въездов в Новые Санжары местными жителями в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани.Полицейские провели превентивные беседы с 10 наиболее агрессивными местными жителями.
Позже глава Полтавской ОГА Синегубов встретился с протестующими в Новых Санжарах: С ситуацией разбираемся. Будьте сдержанными и не паникуйте.
Позже в МВД заявили, что санаторий МВД в Новых Санжарах готов принять на 14-дневный карантин эвакуированных украинцев.
"Слуга народа" отправила трех своих депутатов в Новые Санжары.
Огромная пробка образовалась на дороге "Полтава - Кременчуг" в районе Новых Санжар.
На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику.
Правоохранители с помощью спецтехники освободили дорогу от протестующих в Новых Санжарах.
Полтавский облсовет созывает внеочередную сессию из-за ситуации в Новых Санжарах.
Аваков прибыл в Новые Санжары: Эвакуированные из Китая украинцы здоровы.
Персонал "Новых Санжар" вывезен из объекта, все эвакуированные размещены в индивидуальных помещениях.
Отслеживайте на какие населенные пункты будет относить заразу.
https://www.windy.com/?47.048,27.653,6
Скільки виживе, як мутує вірус, чи буде в тих що одужали імунітет, коли винайдуть ліки і коли вони будуть виготовлені в достатній кількості, нарешті хто буде доглядати за хворими, хто буде забезпечувати дієздатність інфраструктури, доставку і розподіл продуктів харчування, чи взагалі будуть ті продукти харчування.
Питань більше чим достатньо відповідати нікому, а тим часом в Україні найвеличніший керівник на планеті Земля! Правда чудово?
эвакуированные должны быть размещены вне населенного пункта в специально приспособленном помещении- в оборудованном инфекционном центре с автономной канализацией.
В очередной раз, и в этот раз наверняка, убеждаюсь в мудрости выражения - Каждый народ имеет то правительство, которое он заслуживает -
https://www.youtube.com/watch?v=8WvaimeuQCU&t=13s
Друге, Зеленський мав би їх поселити в Конче-Заспі, там санаторіїв хватає, але президент в нас бесхребетний, як "паперєдні-корупціонери".
Третє, евакуйовані з Китаю бачили, що наближаєтся біда, сиділи жували соплі, не вилітали коли ще було авіасполучення, а потім давай розганняти зраду, що Україна їх кинула!!! Шановні, а може ви нахаляву хотіли додому полетіти??? В мене все!!!
Если сперепуга не пристрелят - сбегут все, включая журналистов.