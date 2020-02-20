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 Политика Украины
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 Протесты в Новых Санжарах из-за эвакуированных из Китая. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

В Новых Санжарах (Полтавская область) продолжаются акции протеста против размещения в местном санатории эвакуированных из китайской Ухани.

Цензор.НЕТ предлагает трансляцию с места событий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Эвакуированные из Китая украинцы здоровы, - Аваков прибыл в Новые Санжары

Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань. Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюхивской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты. Около двух десятков автомобилей, некоторые с прицепами, припаркованные по обе стороны автодороги, ведущей в поселок от трассы М-22 Полтава - Александрия.

После ночного перекрытия въездов в Новые Санжары местными жителями в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани.Полицейские провели превентивные беседы с 10 наиболее агрессивными местными жителями.

Позже глава Полтавской ОГА Синегубов встретился с протестующими в Новых Санжарах: С ситуацией разбираемся. Будьте сдержанными и не паникуйте.

Позже в МВД заявили, что санаторий МВД в Новых Санжарах готов принять на 14-дневный карантин эвакуированных украинцев.

"Слуга народа" отправила трех своих депутатов в Новые Санжары.

Огромная пробка образовалась на дороге "Полтава - Кременчуг" в районе Новых Санжар.

На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику.

Правоохранители с помощью спецтехники освободили дорогу от протестующих в Новых Санжарах.

Полтавский облсовет созывает внеочередную сессию из-за ситуации в Новых Санжарах.

Аваков прибыл в Новые Санжары: Эвакуированные из Китая украинцы здоровы.

Персонал "Новых Санжар" вывезен из объекта, все эвакуированные размещены в индивидуальных помещениях.

Источник: https://censor.net.ua/n3176904
 
 
 Топ комментарии
 
А почему нельзя эвакуированных разместить в коттеджах Зеленского?
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1. Заявляешь, что везёшь людей на карантин под Львов.
2. Поднимаешь сопротивление местного населения.
3. Раздуваешь все по 1+1
4. Дискредитируешь Западную Украину. Всю.
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потому что он писается во сне.
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Тебе козломордому, Бог как раз разум не дал
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Да это покруче "Сватов"!! Вся страна прильнула к экранам!!!
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начальник мед.центра в Новых Санжарах - Людмила Иванович ,находится в декретеПротести в Нових Санжарах через евакуйованих із Китаю - Цензор.НЕТ 5289
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А причем здесь начальник медцентра в Новых Санжарах?
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Ну так что, разве не красива? Достойна быть на обложке плей-боя
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Ну, на чей-то вкус. Главное, что тоже аденоиды есть, как у всех с открытым ртом на таких фотографиях. А коронавирус здесь каким боком? Красивых много, так что им сюда?
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...подумал: "А чё это молодая Мила Йовович тут делает?" А потом увидел: Людмила Иванович...
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Сбежала. Эти протестующие пострашнее вируса.

Протести в Нових Санжарах через евакуйованих із Китаю - Цензор.НЕТ 9205
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бубочка грузи людей обратно и на китай шансов нет
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РЕБЯТА, КАРТА ВЕТРА ПО УКРАИНЕ.
Отслеживайте на какие населенные пункты будет относить заразу.
https://www.windy.com/?47.048,27.653,6
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Бычье... Э Бэ Мэ. Курортное мiстечко...Весь люмпен собрался в одном месте. 149 виборчий округ... 85%
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Господи! Какой позор........ это просто дно, средневековье.....
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ВОЗ заявив, що коронавірус може підхопити 2/3 населення планети.
Скільки виживе, як мутує вірус, чи буде в тих що одужали імунітет, коли винайдуть ліки і коли вони будуть виготовлені в достатній кількості, нарешті хто буде доглядати за хворими, хто буде забезпечувати дієздатність інфраструктури, доставку і розподіл продуктів харчування, чи взагалі будуть ті продукти харчування.
Питань більше чим достатньо відповідати нікому, а тим часом в Україні найвеличніший керівник на планеті Земля! Правда чудово?
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"Цю думку висловив, зокрема, в четвер, 14 лютого, в інтерв'ю агентству Bloomberg консультант ВООЗ, глава Центру статистики і кількісних досліджень інфекційних хвороб університету Флориди Айра Лонджін". Это консультант. Это не официальное заявление. Просто частное предположение.
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стыдно за нас, украинцев. взрослые люди устроили истерику и психоз, словно их заставляют целовать эвакуированных в засос 24 часа в сутки
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и даже хорошо что вирус воздушно-капельный.
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нормально они и справедливо протестуют.
эвакуированные должны быть размещены вне населенного пункта в специально приспособленном помещении- в оборудованном инфекционном центре с автономной канализацией.
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73% дебилов, это и понятно что у нас скот а не народ!!!
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Я проспорил своему куму. Предмет спора украинская нация. Я доказывал, что мы состоялись, а он, что не только нация не состоялась, но и государство. И чем дальше тем больше мне становится стыдно, что я украинец.
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Так ты ж мордва иззапоребрика. Чего ты переживаешь? Доберемся до вас, всем глотки перережем! Протести в Нових Санжарах через евакуйованих із Китаю - Цензор.НЕТ 9003 Это будет быстро и почти не больно.
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...повесся тогда..делов то..одним прокатором меньше станет..
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Якщо б не було нації, то нікого б там не було. Протести в Нових Санжарах через евакуйованих із Китаю - Цензор.НЕТ 8584 А так українці вломили гопникам від влади та самокатчикам по самі гланди. До речі, а де ГоловнийГолубий Самокатчик Протести в Нових Санжарах через евакуйованих із Китаю - Цензор.НЕТ 8276
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Да нет -именно власть ,при чём вся .люди не верят что их защитят и сами себя защищают.
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люди в прививки тоже не верят. тут нет защиты, тут истерика, и шо характерно - типично бабская
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Зелебобики, не о пиаре нужно думать , а о благе народа.
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Тебе, еврею из таиланда, конечно, виднее
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Мне кажется остановить протест можно было бы, если бы пара-тройка народных депутатов поселились в Новых Санжарах на время карантина. И людей успокоили бы и себе уважение обеспечили. А, главное, людей эвакуированных оставили бы в покое, они и так морально настрадались.
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Мдааа.... какой же все таки у нас не далекий народ.... готовы своих же в топку кинуть, ради своей шкуры..... может быть поэтому мы так плохо живем?!
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" может быть поэтому мы так плохо живем?!" - нет, и еще раз категорически нет! Мы жывьом плохо бо Порошенко все украл и в офшоры вывел.
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думаю не в порошенко дело... мы все время ищем проблему в ком то, а себя всегда исключаем ... как говорится, в чужом глазу соринку замечаем, в своем бревна не видим....начинать нужно с себя... не всем конечно, но многим...
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И в Порошенко, в том числе. Как и в Кучме, Пинчуке, Ахметове, Коломойском, Фирташе и других кровососах. А украинцы вполне себе нормально приживаются в других странах. Виноваты не украинцы, а олигархическая система.
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Вообще-то на самом деле все проблемы Украины не в верхах, а в низах! Это показали выборы прэПыздэнта и нынешняя ситуация. Так что пеняя на власть, мудрый нарИд смотрится на себя как в зеркало.

В очередной раз, и в этот раз наверняка, убеждаюсь в мудрости выражения - Каждый народ имеет то правительство, которое он заслуживает -
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А кто ее позволил, помог построить ? Не жители ли Украины?
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Эвакуацию наших граждан из Китая, их размещение в Украине и организацию проведения карантина нужно было поручить фракции "Европейская солидарность".
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А с какой стати ? Пусть Зеля позорится. У него вся вся власть, пусть пашет. Любит по Оманам кататься, пусть и медициной занимается , а не гробит.
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Да, больных бы завезли в карантин липецкой фабрики накормив святым шоколадом.
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А хренушки, пусть везут на выступление 95- го квартала. Хотя и везти не надо. Квартал сейчас везде.
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А чего ты переживаешь? Липецк - запоребриком. Или ты тоже оттуда?
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Примерно такие же ограниченные когда-то сжигали своих женщин как "ведьм" в виду своей тотальной тупости. Только на западе как-то поумнели, а в резервации совковой сплошь дураки.
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Ты с дуба упал?? Украинцы - наследники трипольской культуры, 5-3 тысячелетия до нашей эры!! Откуда вы, безграмотные повылазили?
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Славяне пришли намного позже трипольской культуры. Трипольской культуры к моменту пришествия славян не существовало несколько тысяч лет. Были скифы, сарматы, и другие кочевники из Азии. Они тоже ушли. Пришли славяне.
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Дело не в украинской нации. Кто считает себя украинцем и гражданином, гражданином не просто потому, что он родился в Украине или общается на украинском, а гражданином Украины с ответственностью, солидарностью и пониманием к бедам других, тот современный представитель украинской нации, в Украине среди молодого поколения достаточно таких людей. Можно родиться в Украине, общаться на украинском и при этом считать себя советским человеком или вообще симпатизировать сепаратистам, это не одно и тоже, что быть гражданином современной Украины только лишь имея паспорт или другого государства бывшего СССР.
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на западе пылали костры инквизиции, но в Украине их не было
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В Украине как и по всей Российской Империи костров не было, но люди были такими же глупыми, ещё и холопами царей-крепостного права. Оттуда всё и тянется. Берём ко всему этому репрессии Советской власти + многочисленную иммиграцию на запад и вот.
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Твоя російська імперія появилась лише у 18-му сторіччі, коли ніхто нікого вже не палив на Заході. Та й у 17-му сторіччі, коли Москва вперше захопила частину України, інквізиції з катами вже не було.
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Не считай других глупее себя. Люди проявляют здравый смысл.
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Це кловуну не по різних Оманам з кацапами тишком-нишком шаритись, до народу вийди і скажи, якщо має сміливість Протести в Нових Санжарах через евакуйованих із Китаю - Цензор.НЕТ 7013
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Пока в Украине бушует вирус - в Китае всё нормально.
https://www.youtube.com/watch?v=8WvaimeuQCU&t=13s
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Брешит так что сам не верить и не хочет показать..
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А чо бубочка в аэропорту не встречал каждого пребывшего и не обнимал как при обмене пленными?
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Вообще не понимаю не вам же биомасса везут украинцев домой
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а народ то оказывается - есть... а давайте им оружие дадим? тогда всякие раздутия из ничего и разговоры ни о чем под звуки распила бабла и кацапских выстрелов моментально прекратятся...
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Тут так люди обурюються,ніби в інших містах,не те саме би було.От хотіли би завезти в Конча Заспу,то там би навіть снайпери працювали.
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Где тест-системы? Почему их не используют, если уже есть украинские?
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а вот привезли "больных", допустим - их что штурмовать будут? нахрена там омон (еще и без химзащиты)?
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Чтобы разогнать ту толпу достаточно просто громко на неё покашлять.
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більшовики. Вони такі. Зрештою повинна бути рівновага. Оті співіснують поряд заполошені і непугані ідіоти...
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Від такої ганьби Українці як нація, не відмиється ніколи .Рятуючи своє лайно ,по іншому і не скажеш,вони готові відправити здорових людей (чи хворих,що ще гірше) до крематорію.
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Вообще не понимаю не вам же биомасса везут украинцев домой
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Это только нынешние клоуны из заурядного события смогли чуть ли не гражданскую войну начать. Пока что на первом месте янук со студентами. Но я смотрю у них достойные конкуренты.
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Ти такий же мародер, як і твій Потрох і долбо%об як і "Слуги народу" з "ЖОПАблоком"! Коли при Потроху грабили на "Укроборомпромі", то сидів як гівно в траві!!! І коли свиню відсунути від корита, то вона дуже піщить!!!
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З одної сторини в біблії написані золоті слова: "Роби людям так, як ти хочеш щоб робили тобі". Якщо б в когось з тих протестувальників були евакуйовані з Китаю діти або батьки, то вони б на протестувальників говорили сволочі або ще і в морду били, а так ніхто не хоче поставити себе на місце по страждалих.
Друге, Зеленський мав би їх поселити в Конче-Заспі, там санаторіїв хватає, але президент в нас бесхребетний, як "паперєдні-корупціонери".
Третє, евакуйовані з Китаю бачили, що наближаєтся біда, сиділи жували соплі, не вилітали коли ще було авіасполучення, а потім давай розганняти зраду, що Україна їх кинула!!! Шановні, а може ви нахаляву хотіли додому полетіти??? В мене все!!!
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По видимому,протестующим,было б спокойней,если б самолёт прибыл с трупами для захоронения.Бо родственники захотели бы, их поховати в Украине.Но и тут возможны были бы эксесы.Бо протестующие видимо и с трупами самолёт завернули.И это несмотря на то,що вирус в данный момент,залетает в Украину с другим рейсом из будь какой другой страны.Ну,що можно предложить?Закрывать Безвиз,небо,транспортное сообщение и впадать в спячку до лучших времён Протести в Нових Санжарах через евакуйованих із Китаю - Цензор.НЕТ 829
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А кацапы как своих встречали, никто не знает ?
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Менты, слушайте сюда. Берёте одного мента в экипировке, рожу под шлемаком замазываете пеной для бритья. Но так, чтоб снаружи было не видно. Выставляете его в первый ряд перед протестующими. В определённый момент он должен начать дрыгаться, орать и кататься по земле. Соседи-менты сдирают с него шлем - там всё в пене, тогда они кричат "*****!!! Он заразился!! Бежим! Всем КИЗДЕЦ!!" и бросаются врассыпную и подальше. Чувак перестаёт кататься, встаёт и, хрипя и волоча ноги, движется к толпе.
Если сперепуга не пристрелят - сбегут все, включая журналистов.
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Даже в США все идет не гладко. Среди 232 эвакуированных оказалось 15 зараженных. Из военной базы в Калифорнии выпустили зараженную женщину не сумев выявить вирус, ошибку выявили только когда она вернулась. Вероятность что украинцы заражены высока, из-за того что они находились в эпицентре эпидемии слишком долго.


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