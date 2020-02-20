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 Политика Украины
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 Не хотели пускать самолет в аэропорт: нардепы от "СН" подготовили заявление о возможном преступлении местными властями Тернопольщины

Народные депутаты от "Слуги народа" подготовили заявление об возможном совершении преступления мэром Тернополя Сергеем Надалем и заместителем председателя Тернопольского облсовета Василием Деревляным из-за противодействия эвакуации людей из Китая.

Об этом сообщил в кулуарах парламента нардеп от "Слуги народа" Александр Качура, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Мною было подготовлено с нашими коллегами заявление об возможном совершении преступления по факту недопустимых действий и превышения власти, в частности, Василием Деревляным - первым заместителем председателя Тернопольского облсовета, который направил соответствующее представление к председателю областного совета и фактически дал ... незаконное указание о том, чтобы самолет не допускали на территорию аэропорта. Это также Сергей Надал из ВО "Свобода" - городской голова (Тернополя. - Ред.), который также выступил в поддержку того, чтобы не допускали самолет. Это точно не государственная позиция. Это точно не отношение, которое должно быть у политика к украинским гражданам", - сказал Качура.

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"Это абсолютно недопустимо и мы обращаемся к Генеральному прокурору, председателю ГБР, министру внутренних дел Авакову, чтобы они дали правовую оценку действиям этих чиновников", - добавил Качура.

Качура также предупредил областные советы в других областях, в частности Полатавской, что "любые решения по ограничению пребывания наших граждан на территории Украины являются абсолютно незаконными". "И таким действиям абсолютно сразу будет дана правовая оценка", - сказал нардеп.

Отвечая на вопрос о том, будет ли дана правовая оценка нардепу от фракции "Слуга народа" Александру Дубинскому, который обратился к министру здравоохранения с требованием не размещать эвакуированных из Китая в санатории в Обуховском районе, он ответил: "Вы можете эту информацию уточнить у этого народного депутата. Но, по моей информации, не планировали там размещать, было несколько баз, где могут размещать. Я думаю, что более корректно у него спросить. Но Александр никому не давал незаконных указаний, для того, чтобы самолет не мог сесть в аэропорт. Он не блокировал и физически не организовывал людей".

Источник: https://censor.net.ua/n3176902
 
   
 Топ комментарии
 
Этот качура тупой даун истинный слуга нарида:
Не хотели пускать самолет в аэропорт: нардепы от "СН" подготовили заявление о возможном преступлении местными властями Тернопольщины - Цензор.НЕТ 5037
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А заявление "о возможном преступлении" Зеленского, слетавшего в Оман с частной поездкой и не подавшего декларации, написать не собираетесь, "законолюбцы"?!
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Розізлився, гнидо? А що ж так? Проколовся, падло? Думали, що вас не розкусять, а тут он як. Ну а на рахунок рагулізму - в дзеркало подивись, там впоротого рагуля й побачиш. Наглого, тупого і впоротого.
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да это же провокатор - "я сын эпидемиолога, всё не так однозначно, у меня у самого два холерных бокса дома , не то что у этих западенцев".
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В День Пам`яті Небесної сотні пархаті влаштували загальноукраїнський срач. Під руки їм попала евакуація з Китаю. Аж два тижні тягнули, щоб в до цього дня приурочити. І пофіг їм ті евакуйовані, пофіг і їх здоров`я, і здоров`я тисяч українців, головне, щоб свою гидку справу зробити. Зробили все чітко і професійно - спровокували пікети, протистояння. І біндєри тут, і жлоби с полтавщини, і благородні харків`яни. От молодці, що вміють, то вміють падли. А народ в черговий раз повівся.
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Яка мерзота, мало того що навмисно тягнули аби "евакуація" припала на річницю розстріла майданівців, так вони ще й збуривши народ розігрують карту "клятих бендерівців". Нажаль евакуйовані стали розмінною монетою в брудній грі зєлєбобіків та йх посіпак. Ганьба!
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Галичанам ничего не остается как переводить стрелки со своей гнилости на зебильную власть: мол, придумали в майдановскую годовщину, ах они провокаторы! На самом же деле весь бедлам спровоцировали, как всегда, именно они, галичане.
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А галичани то тут яким боком, не вся Тернопільска область Галичина, ти у вулику вчився?
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Галичане составляют большинство жителей той территории.
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Ви відрізните галичанина від буковинця?
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Зеленський і його українофоби переслідують політиків з проукраїнськими поглядами... Зеленський явно бігає по лезу ножа... скоро мабуть дограється так саме як і його кумир Янукович
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Быдло которое не хочет пускать самолет - "политик с проукраинскими взглядами"?
В Европе он бы уже на панели работал, и ему никто руки бы не подавал.
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Та ти шоооо! От це відкриття, шмеркєль,теж ніхто руки не подає після того як вона "бєшенцев" на фатерлянд кликала ,а потім пробувала всім втискати на силу! До речі поляки післали її культурно нах бруксель. А може шрйодеру ,у газпромі ніхто лапку неподає?
Бидло це той хто заради дешевих понтів ризикує життям і здоровям сіввітчизників!
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Астанавитесь! Подождите две недели, а там и увидим, о возможном преступлении...
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Разве в Китае им бы не оказали мед помощь? Сидели бы себе в квартирах,
ноо неет... они не хотят заразиться! - Так и мы тоже не хотим!! Но мы, в отличие от них, никуда не выезжали, непонятно, почему теперь мы должны рисковать вместо них??
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Я бачив той вирус куме.
-I що?!Який вiн з себе?
-Звичайний.
-Та я питаю,який прапор в нього в руках?
-Та наш жовто-блакитний.
-Тобто наш?!
-Наш,наш.
-Ну тодi добре.Нехай даэ дозвiл на посадку лiтака Не хотіли пускати літак в аеропорт: нардепи від СН підготували заяву про можливий злочин місцевої влади Тернопільщини - Цензор.НЕТ 8203
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Холопы бунтовать вздумали. Как слуги скажут так и делать. Игры с быдлом закончились .
Пора их в стойло ставить. Вот шо они думают и боятся. А впереди земля.
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На самом деле, уголовное дело нужно возбуждать в отношении тех, кто принял решение поставить под угрозу ВСЮ страну - эвакуировав в Украину потенциально заражённых людей !
Тем самым поставив под угрозу жизни всех людей находящихся на территории Украины !

Они фактически собственными руками принесли эпидемию в страну !!!
А те, что выразил свое несогласие с этими действиями - действовали в интересах безопасности ВСЕХ проживающих в Украине !
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