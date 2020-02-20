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 Политика Украины
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 Украина требует от России немедленного прекращения огня на Донбассе, - заявление МИД

В шестую годовщину начала оккупации РФ Крыма МИД Украины требует от России приступить к выполнению взятых на себя обязательств как стороны международного вооруженного конфликта и немедленно прекратить огонь на Донбассе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД Украины.

"20 февраля 2014 г. российские войска начали оккупацию Автономной Республики Крым и города Севастополя, взорвав мир и безопасность на континенте.

Своими противоправными действиями Россия нарушила основополагающие принципы международного права, на которых базируются международные отношения в современном мире и являются основой для поддержания мира и стабильности - принципы неприменения силы или угрозы силой, уважения суверенитета и территориальной целостности независимых государств, а также нерушимости границ.

Благодаря единству всех граждан Украины, мужеству наших воинов и поддержке международных партнеров, Украина отстояла свою независимость, остановив продвижение агрессора на Донбассе, а международное сообщество осудило преступление агрессии и не признало попытку аннексии Крыма", - говорится в тексте заявления МИД.

В ведомстве подчеркивают, что последствия совершенного Россией международного преступления трагические - оккупация части территории Украины, десятки тысяч погибших и раненых, полтора миллиона внутренне перемещенных и миллионы украинских граждан, вынужденных жить на временно оккупированных территориях в условиях террора и системных нарушений прав человека.

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"Россия также игнорирует свои международные обязательства как государства-оккупанта. Уже само проявление украинской идентичности является тяжким преступлением в глазах оккупантов. Репрессиям подвергается коренной народ Крыма - крымские татары. Преследования по политическим мотивам на основе сфабрикованных обвинений стало обычной практикой для российской оккупационной власти. К преступлениям оккупантов относится и проведение незаконного призыва в российские вооруженные силы, системная политика переселения жителей России на временно оккупированные украинские территории с целью изменения их демографического состава, принудительная паспортизация граждан Украины, ускоренная милитаризация оккупированных территорий", - сказано в документе.

"Требуем от России приступить к безусловному выполнению собственных обязательств как стороны международного вооруженного конфликта, немедленного прекращения огня и начале урегулирования ситуации на Донбассе на основе договоренностей, достигнутых в рамках международных форматов", - подчеркивается в заявлении МИД.

В МИД также выразили благодарность международным партнерам Украины за политическую и практическую поддержку в защите суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Призываем международное сообщество к дальнейшему усилению политико-дипломатического и экономического давления на Российскую Федерацию с целью прекращения ее вооруженной агрессии против Украины, освобождения незаконно заключенных граждан Украины, выполнения соответствующих решений международных организаций и международных судебных инстанций, освобождения временно оккупированных территорий и возвращение России в международное правовое поле.

Мы верим, что совместными усилиями цивилизованного мира мы сможем восстановить мир и стабильность в Европе и уважение к основополагающих принципов современного международного порядка", - подытожили в МИД.

Источник: https://censor.net.ua/n3176901
 
 
 Топ комментарии
 
За часів Порошенка наріт вже заскучав - занудився. Одне й те ж: «Порошенко вкрав, Порошенко набухався, Порошенко вкрав, Порошенко набухався, Порошенко вкрав, Порошенко набухався, »...
А зараз дєло пошло вєсєлєй ! Платєжкі інтєрєсние, собакамі оплачіваются ! Оман ! Землю продають, тільки виглядуй, шоб не разом з тобою. І цимєс тижня-Коронавірус наконец - то прівєзлі ! Діждали !
ЛЯПОТА !!!
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За часів Порошенка наріт вже заскучав - занудився. Одне й те ж: «Порошенко вкрав, Порошенко набухався, Порошенко вкрав, Порошенко набухався, Порошенко вкрав, Порошенко набухався, »...
А зараз дєло пошло вєсєлєй ! Платєжкі інтєрєсние, собакамі оплачіваются ! Оман ! Землю продають, тільки виглядуй, шоб не разом з тобою. І цимєс тижня-Коронавірус наконец - то прівєзлі ! Діждали !
ЛЯПОТА !!!
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.... І в той же день очільниця ДБР вимагає скасувати закони про амністію активістам Майдану. Тобто покарати винних у подлому убійствє нещастних бєркутовцов. Нехіло зєліна ссчучка.
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А це теж:

Законопроєкт №2708 про працю, який уряд вніс на розгляд до Верховної Ради, суперечить Угоді про асоціацію України з ЄС, звужує права і соціальні гарантії працівників і є абсолютно неприйнятним.
Про це у себе в Facebook заявила народний депутат з фракції "Європейська Солідарність", голова комітету з питань інтеграції України з ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе.
"На вчорашньому засіданні комітет з питань інтеграції України до ЄС одностайно визнав проєкт Закону про працю таким, що послаблює рівень охорони праці, звужує трудові права та соціальні гарантії працівників і суперечить Угоді про асоціацію між Україною та ЄС. Оцініть урядову ініціативу і ви. Отже, Кабмін пропонує:
• встановити, що до працівників, які працюють у нічний час, належать працівники, які працюють не менше, ніж чотири години щоденного робочого часу та не менше, ніж ¼ річної норми робочого часу в нічний час. Натомість, Директива 2003/88/ЄС передбачає, що працівником, який працює в нічний час, є той, хто працює вночі щонайменше три години;
• фактично дозволити безпідставне звільнення працівників роботодавцем (законопроєкт не містить положень щодо обґрунтованості припинення трудових відносин);
• законопроєкт не містить статей, які б визначали порядок та умови звільнення працівників з ініціативи роботодавця під час колективного звільнення, в тому числі, при банкрутстві;
• немає положень щодо обов`язку роботодавця інформувати працівників про умови, що застосовуються до контракту чи трудової угоди;
• відсутня будь-яка бланкетна норма щодо джерел правового регулювання соціального діалогу та колективних трудових відносин", - пояснила депутат.
Раніше депутат фракції "Європейської Солідарності" Ірина Фріз
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Привезли не вирус, а украинцев. Но тебе этого не понять. Как и не понять того, зачем вернули в Украину Сенцова, Клыха и др. украинских патриотов, а также моряков, которых твой Порошенко послал на верную гибель, в лучшем случае, в плен.
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Та чув. І Путін про таке щось казав.
Думаєш, шо тільки ти один Портнова читав, чи Скабєєву дивився?
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А сейчас Моника ножкой топнет ,на колени бухнется и попросит сцаря повлиять «на ту сторону « !!
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заява норм, але ********* себе не вважає стороною конфлікта.
Незрозуміло тільки, чому вовалєксандрич та його слуги все роблять все для того, щоб так воно й вийшло.
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та харе рашку пугать...)))) ух! особенно ценичный командос )))
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А чем требования подкреплены ? - Членом по столу ? Так это херня. Вот если бы им по лбу,то дело другое ))
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Подкреплено тем, что ты захотел сменить гетмана на Вислюка...
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Ой )) Только чушь не мели. Гетманов под зад коленом не выгоняют. А его именно так ПОДАВЛЯЮЩЕЕ большинство и выгнало.Я не говорю,что они умно поступили,когда снова олигархичного выбрали. Но сам факт,что как от говна избавились,есть.
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Малоросс, расскажи про IQ толпы, чтобы "порохоботы" посмеялись. :D

Малоросс, расскажи - кто рассказывал про то, что Порошенко - олигарх, вор и мародёр?
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Заколебал ты долбанный,белорус. Сам ты маларос. Я скорее фашист,если уж на то пошло. И ты дебил,если за все время этого не понял. А про парашенку мне втирать не надо. Я склонен доверять США,а не лохам типа тебя.Вон про шокина они прямо говорят,кто он. А кто его туда ставил ?
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Лишнехромосомное, ты в принципе не знаешь - что такое фашист, т.к. это явно не украинец, а какая-то придуманная нация, что в Италии, что в Испании. Так какую ты нацию придумал?
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Ты тупой. У коммунизма и фашизма нет нации. А себя я привел в пример как яркий антипод тому,что ты привираешь. Не более.
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Лишнехромосомное, перечитай ещё раз свои и мой пост 17 раз, если не поймешь - ещё 18 раз, потом - 19...
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ты кроме "малоросс, лишнехромосомное" - другие слова ещё знаешь ? Или в твоей методичке других нет, а своего словарного запаса не хватает ?
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Да, лишнехромосомное, знаю, например - дебил, но если я тебе правду скажу, то пост удалят.
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Стакими заявления ты, скорее всего, поклонник конфедераста Билецкого.
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Картинки эпохи ненавистного тобою Порошенко потому - устарели, сейчас в тренде - смотреть глаза в глаза, ведь ты этого хотел...
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Но ты же любишь Монику ,а она путлера
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Какой-то там МИД, когда величайший ум, совесть и авторитет, гений современности Арахамия сказал, что пока неизвестно, кто первый начал.
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Кацапы прекратят войну, если только ВЕСЬ кремль взорвать, вместе с ****** из космоса.
Но пока никто не решается, жалеют *****-террориста. Это совет Миру.
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німєдліна прєкратіть зелєним мухам на зелне гімно садіцца...
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Украина требует от России немедленного прекращения огня на Донбассе, - заявление МИД
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Чому про Донбас говорять окремо, а не разом із Кримом?
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- Russia! Cease fire! I repeat: cease fire immediately! Over.
- Негатив... мля... лет ми спик фром май харт - зере аре ноу рашен трупс ин зе батылграунд.
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Феерические ...бы. А у шакала вы не требуете прекратить жрать падаль??? С козломордыми разговор должен быть один... Кацапы любят пистюлину... Хорошую пистюлину... Другого языка они не понимают..
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Где-то шо-то сдохло... МИД Украины впервые с начала российской агрессии против Украины назвал эту страну "стороной международного вооружённого конфликта"! Тьфу, тьфу, шоб не отозвали...
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Сполучені штати вимагають від Росії вивести з окупованих територій свої війська. А наші - припинити вогонь. Є різниця?
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Cовершенно верно,именно благодаря ВСЕМ УКРАИНЦАМ мы остановили врага и именно УКРАИНЦЫ погибали и погибают сейчас в этой войне. Мразь которая сейчас оказалась у власти никогда не была УКРАИНЦАМИ и не будет,Этот зловонный сброд мы вновь загоним в их балаганы откуда они каким то чудом выскочили, хотя в идеале их нужно вымести сраной метлой вообще из Украины.Пусть население уменьшится но зато качественно очистится от этой мерзкой зелёной дряни навсегда.
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ты 3/4 населения собрался выгнать ? А если они тебя ?
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Пусть Зеленский ещё ножкой топнет вдруг подействует.
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