 Украина требует от России немедленного прекращения огня на Донбассе, - заявление МИД

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД Украины.
"20 февраля 2014 г. российские войска начали оккупацию Автономной Республики Крым и города Севастополя, взорвав мир и безопасность на континенте.
Своими противоправными действиями Россия нарушила основополагающие принципы международного права, на которых базируются международные отношения в современном мире и являются основой для поддержания мира и стабильности - принципы неприменения силы или угрозы силой, уважения суверенитета и территориальной целостности независимых государств, а также нерушимости границ.
Благодаря единству всех граждан Украины, мужеству наших воинов и поддержке международных партнеров, Украина отстояла свою независимость, остановив продвижение агрессора на Донбассе, а международное сообщество осудило преступление агрессии и не признало попытку аннексии Крыма", - говорится в тексте заявления МИД.
В ведомстве подчеркивают, что последствия совершенного Россией международного преступления трагические - оккупация части территории Украины, десятки тысяч погибших и раненых, полтора миллиона внутренне перемещенных и миллионы украинских граждан, вынужденных жить на временно оккупированных территориях в условиях террора и системных нарушений прав человека.
"Россия также игнорирует свои международные обязательства как государства-оккупанта. Уже само проявление украинской идентичности является тяжким преступлением в глазах оккупантов. Репрессиям подвергается коренной народ Крыма - крымские татары. Преследования по политическим мотивам на основе сфабрикованных обвинений стало обычной практикой для российской оккупационной власти. К преступлениям оккупантов относится и проведение незаконного призыва в российские вооруженные силы, системная политика переселения жителей России на временно оккупированные украинские территории с целью изменения их демографического состава, принудительная паспортизация граждан Украины, ускоренная милитаризация оккупированных территорий", - сказано в документе.
"Требуем от России приступить к безусловному выполнению собственных обязательств как стороны международного вооруженного конфликта, немедленного прекращения огня и начале урегулирования ситуации на Донбассе на основе договоренностей, достигнутых в рамках международных форматов", - подчеркивается в заявлении МИД.
В МИД также выразили благодарность международным партнерам Украины за политическую и практическую поддержку в защите суверенитета и территориальной целостности Украины.
"Призываем международное сообщество к дальнейшему усилению политико-дипломатического и экономического давления на Российскую Федерацию с целью прекращения ее вооруженной агрессии против Украины, освобождения незаконно заключенных граждан Украины, выполнения соответствующих решений международных организаций и международных судебных инстанций, освобождения временно оккупированных территорий и возвращение России в международное правовое поле.
Мы верим, что совместными усилиями цивилизованного мира мы сможем восстановить мир и стабильность в Европе и уважение к основополагающих принципов современного международного порядка", - подытожили в МИД.
А зараз дєло пошло вєсєлєй ! Платєжкі інтєрєсние, собакамі оплачіваются ! Оман ! Землю продають, тільки виглядуй, шоб не разом з тобою. І цимєс тижня-Коронавірус наконец - то прівєзлі ! Діждали !
ЛЯПОТА !!!
Законопроєкт №2708 про працю, який уряд вніс на розгляд до Верховної Ради, суперечить Угоді про асоціацію України з ЄС, звужує права і соціальні гарантії працівників і є абсолютно неприйнятним.
Про це у себе в Facebook заявила народний депутат з фракції "Європейська Солідарність", голова комітету з питань інтеграції України з ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе.
"На вчорашньому засіданні комітет з питань інтеграції України до ЄС одностайно визнав проєкт Закону про працю таким, що послаблює рівень охорони праці, звужує трудові права та соціальні гарантії працівників і суперечить Угоді про асоціацію між Україною та ЄС. Оцініть урядову ініціативу і ви. Отже, Кабмін пропонує:
• встановити, що до працівників, які працюють у нічний час, належать працівники, які працюють не менше, ніж чотири години щоденного робочого часу та не менше, ніж ¼ річної норми робочого часу в нічний час. Натомість, Директива 2003/88/ЄС передбачає, що працівником, який працює в нічний час, є той, хто працює вночі щонайменше три години;
• фактично дозволити безпідставне звільнення працівників роботодавцем (законопроєкт не містить положень щодо обґрунтованості припинення трудових відносин);
• законопроєкт не містить статей, які б визначали порядок та умови звільнення працівників з ініціативи роботодавця під час колективного звільнення, в тому числі, при банкрутстві;
• немає положень щодо обов`язку роботодавця інформувати працівників про умови, що застосовуються до контракту чи трудової угоди;
• відсутня будь-яка бланкетна норма щодо джерел правового регулювання соціального діалогу та колективних трудових відносин", - пояснила депутат.
Раніше депутат фракції "Європейської Солідарності" Ірина Фріз
Думаєш, шо тільки ти один Портнова читав, чи Скабєєву дивився?
Незрозуміло тільки, чому вовалєксандрич та його слуги все роблять все для того, щоб так воно й вийшло.
Малоросс, расскажи - кто рассказывал про то, что Порошенко - олигарх, вор и мародёр?
Но пока никто не решается, жалеют *****-террориста. Это совет Миру.
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Чому про Донбас говорять окремо, а не разом із Кримом?
- Негатив... мля... лет ми спик фром май харт - зере аре ноу рашен трупс ин зе батылграунд.
от души