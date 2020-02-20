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 Политика Украины
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 Генсек ОБСЕ Гремингер в ближайшее время планирует посетить Киев и Донбасс

Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер в ближайшее время совершит визит в Украину, в ходе которого, в частности, совершит поездку на Донбасс.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом Гремингер сказал во время 19-й зимней сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ в четверг в Вене.

"Действующий председатель ОБСЕ Эди Рама и председатель ПА ОБСЕ Георгий Церетели недавно осуществили визиты в Киев, чтобы заверить в нашей твердой приверженности оказанию поддержки процесса через ТКГ и СММ ОБСЕ. Я сам планирую посетить Киев и Донбасс в ближайшем будущем", - сказал Гремингер.

Генсек ОБСЕ призвал совместно работать над тем, чтобы "поддерживать набранный темп" в вопросе мирного урегулирования конфликта в Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мы нуждаемся в больших политических шагах для восстановления мостов между Россией и Украиной", - генсек ОБСЕ Гремингер

"Чрезвычайно важно, чтобы мы использовали каждый шанс для достижения мирного урегулирования кризиса в Украине и вокруг нее. Сейчас мы имеем окно возможностей, чтобы обеспечить дополнительный, существенный результат на пути выполнения Минских договоренностей", - подчеркнул он.

Источник: https://censor.net.ua/n3176895
 
 
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Посетителей от ОБСЕ тут уже давно хватает. А толку?
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а на пути из одного в другое, он посетит новый "клуб "четырёх коней" тг новых санжар, где прочитает свою лекцию - плодотворная дебютная идея.
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зачем?????? как они не видели переброску танков и солдат??????
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в Золоте його на нуль, або на промку, можна на інтернат у Мар'їнку, нехай сам відчує "тепм мирного врегулювання".
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