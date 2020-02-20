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 В случае проявления симптомов коронавируса у эвакуированных граждан срок пребывания всех в обсервации продлится еще на 14 дней

Кабинет Министров Украины опубликовал ответы на самые частые вопросы в связи с эвакуацией граждан из города Ухань.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Отмечается, что все эвакуированные граждане, экипаж и сопровождающие лица размещены в индивидуальных помещениях с должным уровнем комфорта для проживания. Отходы будут утилизированы в особом порядке, они не будут попадать в общую канализацию. Сами канализационные стоки в обязательном порядке будут обезврежены.

В случае появления симптомов коронавируса у кого-то из находящихся в обсервации - срок пребывания всех других эвакуированных людей продлится еще на 14 дней с момента изоляции пациента, у которого обнаружено подозрение на вирус.

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Источник: https://censor.net.ua/n3176893
 
 
 Топ комментарии
 
беспрецедентные бактериологические меры выглядят так. зеленые просто решили попиариться на "своих не бросаем" в надежде что пронесет...В случае проявления симптомов коронавируса у эвакуированных граждан срок пребывания их в обсервации продлится еще на 14 дней, - Кабмин - Цензор.НЕТ 4413
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Зеленський, будь мужиком, ти ж казав, що особисто всіх в Конча-заспу повезеш, якщо люди бунтуватимуть. Люди бунтують, давай - вези!
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а що зєля не буде всіх розвозити на своїй машині? він обіцяв
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Яка машина?
Ты шо не смотрел Слугу Народа 1..2...и 10 сезоны!?)))
Велосипед!!!
ЗЕ будет гнать виласипед...в глухих краях чуток притормозит...
Нарвет букет...и привизет его...
Тому дедушке который ИВК))))
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Не поверишь)))
Я тоже...
Говна и так хватает вокруг...
Мне достаточно соседей ЗЕленобобиков)))
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Они перед выборами ядом плевались в спину)))
А сейчас языки в сраку засукули...
Стебу их без божно))) при каждой встрече...
Скавчат что при БАРЫГЕ им ФОПикам жлобикам по проще было...
За все в этой жизни нужно платить...тем более за выбор сделаный по приколу!)))
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И да...СН не смотрел не единой серии)))
Жена агитировала...мол какой фильм!)))
Но с начала было ясно что это ПАРАША для быдла)))
В итоге жена тоже за БАРЫГУ голосовала...
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«А як же проголосували мешканці Нових Санжар? Дивимось округ №149: за Зеленського 84.98% » (с)
Та вони ж впевнені, що то їх ненависний Порошенко змусив 21.04.2019 проголосувати ось за таке зашкварне життя.
Бо при ньому їм чомусь не жилось.
Короновіруса в сраці не вистачало.
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якщо б цей вірус ще "косив" виключно його виборців, - ото була б персональна відповідальність
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а зміст, якщо почне поширюватися, то, за місяць, накриє всю Україну
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беспрецедентные бактериологические меры выглядят так. зеленые просто решили попиариться на "своих не бросаем" в надежде что пронесет...В случае проявления симптомов коронавируса у эвакуированных граждан срок пребывания их в обсервации продлится еще на 14 дней, - Кабмин - Цензор.НЕТ 4413
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Ага)) Ото зайдет туда такой иностранный иностранец и сразу попросится назад, в Китай).
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Ну иностранному иностранцу лучше харчами не перебирать, а то свинство будет. Что же их не забрали родные страны в пятизвездочные отели?
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Просто те иностранцы, которые прилетели к нам, понятия не имели, куда они вообще летят. Они, скорее всего, знать не знали о такой стране, как Украина, и о том, что в ней - война уже 6 лет длится. А ессли бы знали всё это, то вряд ли поперлись бы в такую даль. Так то в Израиль, например, ближе будет, чем к нам. Так то почему-то казахстанцы сошли на Родине. Каждому - в руки парашют и... прыгай... Но... теперь их еще корми-пои и сранти после них убирай. А кто всё это будет делать... Аваков? Неа. Скалецкая? Неа...

А претензии обязательно будут, посмотрите. Со стороны туристов.
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МОЖЕТ ПОДКИНУТ $$$ И НА САМОЛЕТЕ МЕДВЕДЧУКА В ОМАНСКИЙ КАРАНТИН?
В случае проявления симптомов коронавируса у эвакуированных граждан срок пребывания всех в обсервации продлится еще на 14 дней - Цензор.НЕТ 3345
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а старинный холодильник и такой же телевизор, стоящий на нём в центре этой композиции, являются символами противоборства пропаганды и желудка. понятно, что пропаганда духовная символично находится сверху потребностей земных ))
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как в дом отдыхе времен ссср побывал))))) побагатому... дааа
(интересно... туалетка одна на этаж? или на улице ))))
(про душевую-ванную и горячую воду...ваще стесяюсь спросить)
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и комунальная кухня, бонусом ко всем этим удобствам. ну шоб вирус не так распространялся среди жильцов (насекомые и грызуны, представленны в пансионате в широком ассортименте. средства отлова предоставляются всем желающим вспомнить рыбный рынок уханя)
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э не...тут не вгадали...сказали кухня будет отдельно...а им будут бросать под дверь и убегать)))... а грязную посуду...ну наверное в окна выбрасывать...или мож до одноразовой доумаются ? ))) хотя...о чем я
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в это может трудно там в Украине будет и поверить, но одноразовую посуду моют уже здесь и буржуи )) лет 6 тому в зад, на пфаррфесте сам видел. попал в закулисье кухни по поводу глючащей микроволновки. так прикол в том, шо мыли там не в кафешной быстрой посудомойке, понятно, там пар и такой одноразовый пластик скукожится, а в мойке тёплой водой с моющим средством)) на вопрос, - а вы шо одноразовую ещё раз используете? бес праблем ответили, - йа, йа! натюрлихь! если не выпачканная то да. это же дешевле! )) так шо за тамошний пансион йа бы тоже не был так уверен в одноразовости.
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У таких номерах є ванна та свій туалет. Як правило доба із харчуванням, проживанням та недолікуванням коштує 500 грн.
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А ціна проживання? Може така, що відразу зауважають.
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Досить пристойний варіант для такого випадку, але це не лікарня, більше на готель в райцентрі схоже.
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В конча-заспу. Ага,слабо.Там же избранные,а в Санжарах смерды.
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"а в Санжарах смерды" , которым некогда и не за что ездить за впечатлениями аж в Китай и на Сейшелы.

И которые, когда серьезно заболеют, пойдут по миру с протянутой рукой
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и которые не работают, налогов не платят но требуют чтобы их "услышали".
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за сутки переделали каналюгу ?
нюню
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они сказали что г-но будут сжигать, прямо в туалете
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и жрать, тогда не нужно будет сжигать)) Пусть гоголевскими, водящими по Полтавской области, мавками и мавпами пообщаются)) Ото насмотрятся! И Вий им будет, и Черт с Вакулой. Та и Хуань (Ухань, ё маё) с ними...
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Так доктор Аваков сказал, что они все здоровы.
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А якщо симптоми з'являться у місцевих?
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« ... тогда органы извинятся», чи як там казав Зеленський?
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В случае проявления симптомов коронавируса у эвакуированных граждан срок пребывания всех в обсервации продлится еще на 14 дней

И так, пока никого не останется.
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Ежкин кот, да ежели они в индивидуальном заключении, то за что же всех то?
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Зеленський, будь мужиком, ти ж казав, що особисто всіх в Конча-заспу повезеш, якщо люди бунтуватимуть. Люди бунтують, давай - вези!
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Оффтоп (але на тему смерті) - В США умер создатель комбинаций Ctrl+C и Ctrl+V

В США на 75-м году жизни умер создатель компьютерных функций «вырезать» (Ctrl+x), «копировать» (Ctrl+c), «вставить» (Ctrl+v) Ларри Теслер. Об этом сообщает BBC.
О смерти Теслера также пишет в Twitter компания Xerox, в Исследовательском центре которой он работал.
«Изобретателем комбинаций cut/copy & paste, find & replace и многих других был бывший сотрудником Xerox Ларри Теслер. Ваш рабочий день стал проще благодаря его революционным идеям. Ларри умер в понедельник», - написала компания в Twitter.
Ларри Теслер родился в Нью-Йорке в 1945 году. Он окончил Стэнфордский университет в Калифорнии. После работы в Xerox его переманил к себе в компанию основатель Apple Стив Джобс, где Теслер проработал 17 лет и вырос до главного ученого.
(тут має бути чорнушний жарт на тему "як його будуть ховати...")
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Самое интересное, а как там с кондиционированием?
Ежели единая центральная система кондиционеров, то все, всем амба.
Правда, судя по приведенной в коментариях фотографии, кондиционеров там нет.
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Ничего сейчас подвезут вместе с трюфелями, черной икрой и аквапарком. Забрали, расселили за гос. счет и пусть сидят.
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с чем? с кондиционированием? вы где таких слов нахватались???))) окно приоткрыли - и фсё!
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Ну да, якось так, ще Тернопіль був, не карантин а круїз по Україні.
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Зеленский, ты должен возглавить поход своих ишаков в обсервацию. Дай пример больным с Китая. Большинством парламента.
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Под песню Баскова «я буду руки твои целовать» У разі прояву симптомів коронавірусу в евакуйованих громадян термін перебування всіх в обсервації продовжиться ще на 14 днів - Цензор.НЕТ 3219
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Це вже не маячня, а якийсь театр абсурду від Зє-банди. Якщо будуть симптоми це вже буде означати, що вже є хворі на коронавірусну інфекцію. Місце розміщення в Нових Санжарах евакуйованих з Китаю абсолютно ⚠ не підготовлене і не придатне для перебування та лікування цих хворих та запобігання поширення захворювання серед населення прилеглих територій ...

Зєбанду - ГЕТЬ! 👊
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Затишье. Таки надеюсь, что конвой проследует не в эти Санжары... А если туда, то второй тайм ещё впереди, как я полагаю. Это- скоро.
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Именно туда. По новостям передали, что из Санжар вывезли персонал, с людьми будут врачи, которые их сопровождали.
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Есть такая инфа. Но... это может быть и деза, которой я бы- не удивился.
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Завжди думав що карантин це обмеження спілкування до мінімуму а не розташування посередині населеного пункту, старію певне.
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Ну, да. Как же тогда с громогласными заявами о двойном кольце оцепления? Вот именно потому, я пока и надеюсь, что пункт назначения- таки не Санжары.
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Там вже *потрійне * ...Мусора ..нацгвардія ...та місцеві !"!!
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Санаторій не в Нових Санжарах, а поряд в лісі десь за 4-5 кілометрів від містечка. Так, що я не розумію, чого бунтують місцеві зебіли?
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Был такой хороший, сатирический фильм 2006 года- " Идиократия". Рекомендовано всем. И не только в Украине.
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Хай ..вай ..Волають (не пущать * !!! А ваші пропозиції ?..
Всі ходим під Богом ! У разі прояву симптомів коронавірусу в евакуйованих громадян термін перебування всіх в обсервації продовжиться ще на 14 днів - Цензор.НЕТ 658
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Та які зараз можуть бути пропозиції. Карантин треба було готувати до прильоту. А зараз тупо дивляться на кого скинути, яка місцева влада прогнеться.

З таким підходом можна було одразу додому відпускати. Чи десь на курорти Буковеля, Трускавця чи в Моршин відправити. Чим не карантин?
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Як варінт, щоб зняти градус напруги, можна в Феофанію відправити. Обладнати там епідеміологічний корпус і спостерігати (кажуть, що 40 днів потрібно). Сам Зеленський може навідати евакуйованих також (через шкло і в захисті, але принаймні так).

А зараз це все виглядає, як «через коліно» нагнули самих слабких, хто не зміг за себе постояти, і підкинули їм проблем.
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Гарний серіал продемонстрували зебіли своєю некомпетентністю з цією евакуацією. Дивіться на всіх екранах країни та онлайн "Пригоди уханців в Україні" У разі прояву симптомів коронавірусу в евакуйованих громадян термін перебування всіх в обсервації продовжиться ще на 14 днів - Цензор.НЕТ 3343
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Совсем охерели это всего 25 км от моего дома.Везите их на свои виллы.. У разі прояву симптомів коронавірусу в евакуйованих громадян термін перебування всіх в обсервації продовжиться ще на 14 днів - Цензор.НЕТ 6733
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А що не подобається? Якщо "величезний лідер **********" за якого голосувала Полтавська вата виришіть то і до тебе додому привезуть.
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Вот! ГУМАНИЗьМ во всей своей красе! И лучшая сторона нашей власти! Читайте!:

https://nv.ua/ukraine/events/stychki-v-novyh-sanzharah-video-novosti-ukrainy-50071338.html

«Били, как котов»: видео стычек с полицией из-за размещения украинцев из Уханя в Новых Санжарах
20 февраля, 13:23

В связи с решением властей разместить эвакуированных из Уханя в санатории Нацгвардии в Новых Санжарах местные жители вышли на протест.
При этом их попытка помешать прибытию вывезенных из Китая граждан переросла в стычки с силовиками.
«Здесь и Нацгвардия и менты. Сейчас хоть уже не бьют и не пакуют. А били, как котов. Еще повязали многих», - рассказал в комментарии BBC Украина местный житель Сергей.
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А почему- как котов??? Котов-то за что можно бить???
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Коты - моя больная тема) Если бы кто кота ударил при мне, то... я за себя не ручаюсь...

Меня эти слова убили наповал! Значит, наших людей били, вязали, а после всего этого еще и гавно после Хуанями убирай?! Жрать им готовь? По-моему, это уже реребор!
Бей своих, чтоб счужие боялись! Кур.а, еслибы эти иностранные турЫсты знали, что они с собой везут кроме вируса. то они бы, может бть, и не полетели сюда. Они подавлены? И Шо?? А НАШИХ - БИЛИ!! Из-за кого? Из-за чего, бл....-муха! Ото надо было им прямо в самолете постелить, надеть на них памрепсы и пущая сидят там 2..3..4.. недели. А - не нравится?! На Хуань! Домой, назад, в Китай, в деревню, к тетке, в глушь, в Ухань!
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Якщо місцевий ватнік Сергей бье котів то так йому і треба, а можливо навіть і мало.
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Не розумію я тих Санжарських Зезомбаків, вони же за бубочку голосували практично всім районом, тому, які бунти та перекриття траси? На Західній Україні за зеБіла не голосували тому і мають право не підтримуати то, що робить "величезний лідер **********" (за версією Ю.Мендель теж мабуть, якойсь лідерки "**********"), а Польтавськи зебобіки най закривають пащечки і моляться на свого ідола.
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"Сами канализационные стоки в обязательном порядке будут обезврежены."Источник: https://censor.net.ua/n3176893. Та не "обезврежены", а ОБЕЗЗАРАЖЕНЫ !!! Спасибо, поржал !!
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Обезврежены!)) То есть, канализацию взорвут вместе с тем, что в ней содержится)) Ото лупанет, аж до Хуаня дойдет сей дивный запашок)).И короновирус им покажется сказкой...
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Таких людей надо расселять в в глухих лесных санаториях а не в райцентре под Полтавой и на оживленном транзитном направлении.Идиоты..
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