 В случае проявления симптомов коронавируса у эвакуированных граждан срок пребывания всех в обсервации продлится еще на 14 дней

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Отмечается, что все эвакуированные граждане, экипаж и сопровождающие лица размещены в индивидуальных помещениях с должным уровнем комфорта для проживания. Отходы будут утилизированы в особом порядке, они не будут попадать в общую канализацию. Сами канализационные стоки в обязательном порядке будут обезврежены.

В случае появления симптомов коронавируса у кого-то из находящихся в обсервации - срок пребывания всех других эвакуированных людей продлится еще на 14 дней с момента изоляции пациента, у которого обнаружено подозрение на вирус.

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