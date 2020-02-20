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 Убийство Шеремета: обжалование меры пресечения Антоненко в Печерском суде. ТЕКСТОВАЯ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

Печерский суд сегодня должен рассмотреть ходатайство адвокатов об изменении меры пресечения подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета музыканта Андрея Антоненко.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

15:26 "Я вырос в еврейском квартале, учился в еврейской школе. Обвинение в нацизме для меня - личное оскорбление", - говорит сам Андрей Антоненко. "У меня семья, я три месяца не видел своих детей. Я уже устал, честно говоря, от этого всего", - добавляет музыкант.

Адвокат просит удовлетворить ходатайство, прокурор - отказать, судья удаляется в совещательную комнату.

15:20 Прокурор просит суд отказать защите и не менять меру пресечения подозреваемому.

Адвокаты в свою очередь говорят, что все доказательства за годы следствия уже собраны, впереди проведение экспертиз - на них Антоненко повлиять не сможет. Напоминает адвокат и о том, что Антоненко готов сдать занранпаспорт.

15:16 Зузак говорит, что ранее подозреваемые по делу скрывали возможные улики - к примеру, Дугарь "скрыла снаряжение сапёра, книги по саперному делу".

Нюанс в том, что эти якобы скрытые вещи у Дугарь нашли во время обыска по месту жительства - услышав в ее телефонных разговорах об их существовании. Яна Дугарь, на рабочем месте которой в военной части тогда уже провели обыск, по телефону поделилась с друзьями мыслью о том, что если бы у нее в квартире нашли данные предметы, ей бы несомненно нашли что инкриминировать. Также она озвучила информацию о том, что у нее в квартире 7 телефонов. Ни на одном из них, судя по всему, позднее не нашлось ничего интересного следствию - но о самом факте их существования и "сокрытия" прокуратура напоминает изо дня в день.

15:14 Уверен Зузак и в неопровержимости доказательств против других подозреваемых - Яны Дугарь и Юлии Кузьменко. Он вспоминает о том, что по словам Андрея Антоненко, с Юлией Кузьменко они впервые встретились лично после убийства Шеремета - но прокурор обращает внимание суда на то, что до убийства подозреваемые общались по телефону и в соцсетях. Также, говорит Зузак, с Антоненко общался гражданский муж Юлии Кузьменко - Антоненко и Киян проводили вместе время, "вместе перемещались по Киеву".

15:06 В своей речи прокурор Зузак возвращается к изъятому у Антоненко корпусу мины МОН-50, вспоминает о том, что по словам свидетеля Александра Положинского, этот или аналогичный корпус военные подарили Антоненко ещё в 2016 году. Напоминает Зузак и об экспертизе Бирча: "Вывод однозначный".

15:00 Адвокат подчеркивает, что Антоненко хорошо характеризуется, имеет семью, детей - и не будет скрываться от следствия, он может находиться у себя дома и ждать результатов экспертиз там. На экспертов или других лиц он влиять не может. Защита просит изменить меру пресечения на любую, не связанную с содержанием под стражей.

Прокурор возражает.

14:40 Защита Антоненко говорит о том, что хоть сторона обвинения и не хочет проводить экспертизу для определения роста Антоненко - это можно сделать прямо в зале суда. Рост мужчины на видео 165-170 см. Адвокат ставит отметки на стекле бокса, где находится Антоненко - на уровне 170 и 180 см.

Просит Антоненко снять обувь. "Как видите, Антоненко значительно выше, чем человек на видео согласно выводу эксперта - объективному выводу, сделанному экспертом до того, как Антоненко начал фигурировать в деле".

"Все просто. 2+2 сложили. Антоненко - не тот мужчина, он значительно выше и не может быть причастен", - резюмирует защита.

Убийство Шеремета: обжалование меры пресечения Антоненко в Печерском суде 01

14:38 Защита Антоненко ознакомилась с выводами экспертов касательно роста 2 лиц, зафиксированных камерами видеонаблюдения - тех, кто, вероятно, закладывал взрывчатку под автомобиль Павла Шеремета. Адвокаты поддержали присоединение вывода эксперта от 2016 года к делу - ведь именно этот документ они ранее просили истребовать. Что касается вывода эксперта от 2020 года адвокаты возражают (вероятно, это документ, в котором эксперты утверждают, что установить рост по видео не могут, но пока это не озвучивалось. - Ред.) - по их словам, этот документ ранее не фигурировал в деле.

Но судья удовлетворяет ходатайство прокурора.

14:28 Также Зузак заявляет ходатайство о присоединении к материалам дела 2 выводов экспертов, касающиеся установления роста двух лиц, вероятно установивших взрывное устройство под автомобиль Шеремета (зафиксированных на видео). Защита просит судью разрешить ознакомиться с этими документами

14:26 Прокурор Зузак говорит о том, что есть основания оставить ходатайство стороны защиты без рассмотрения - поскольку мера пресечения Антоненко уже была избрана, ее сейчас опротестовывают в апелляционном суде, а новых обстоятельств в деле нет.

Адвокаты придерживаются другого мнения - и они уверены, что основания рассмотреть их ходатайство есть, так как к материалам дела добавились новые документы. Сторона защиты просит судью руководствоваться "не формализмом, а более высокими ценностями".

14:19 Адвокат заявляет ходатайство - просит разрешить Антоненко сесть рядом с адвокатами, чтобы в процессе заседания он мог общаться со своими защитниками. Прокурор Зузак не против, "если конвой сможет обеспечить порядок". Однако судья против, и Антоненко традиционно остаётся в "аквариуме".

14:14 Судья уже в зале суда, заседание началось.

14:09 Андрея Антоненко, которого утром не доставили в апелляционный суд, все таки привезли в Печерский районный суд. В данный момент он уже находится в зале, людей также начали запускать и, вероятно, заседание скоро начнется.

Убийство Шеремета: обжалование меры пресечения Антоненко в Печерском суде 02
Убийство Шеремета: обжалование меры пресечения Антоненко в Печерском суде 03

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

4 февраля2020 года Печерский суд продлил арест Кузьменко на 2 месяца. 5 феврала Печерский суд продлил арест Антоненко на 2 месяца. В этот же день суд принял решение оставить Дугарь под ночным домашним арестом по месту службы.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Источник: https://censor.net.ua/n3176892
 
 
 Топ комментарии
 
А вы: когда будут судить убийц майдана! Вооот кого судить будут: добровольцев, ветеранов и детских врачей!!! Пасссскудыыы!!!! Убийство Шеремета: обжалование меры пресечения Антоненко в Печерском суде - Цензор.НЕТ 2555
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Вчора, в річницю розстрілів, випустили чергового беркутівця-вбивцю.
Нехай кров вбитих майданівців буде на Зеленському, його племені та на їх дітях до сьомого коліна. Амінь.
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Більше 2 місяців з часу арешту, а ці все запобіжний захід вибипають, хоча справа через 2 місяці має йти до суду.
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А вы: когда будут судить убийц майдана! Вооот кого судить будут: добровольцев, ветеранов и детских врачей!!! Пасссскудыыы!!!!
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Вчора, в річницю розстрілів, випустили чергового беркутівця-вбивцю.
Нехай кров вбитих майданівців буде на Зеленському, його племені та на їх дітях до сьомого коліна. Амінь.
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Не выпустили а задержали, не из беркутни а омеги...
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Зараз бігу розрізняти ґатунки кацапського гімна: омєґа чи омон
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Більше 2 місяців з часу арешту, а ці все запобіжний захід вибипають, хоча справа через 2 місяці має йти до суду.
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вот где трындец и драма настоящая при отсутствии компетенции и присутствии предвзятого отношения, человеку пытаются сломать жизнь, потому что никто и никогда не признается в своих ошибках (или чужом заказе) и преступника настоящего не будут искать, будут давить человека и ломать...
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У 2016 (при клятому Пороху) експерти мали вищу освіту і вміли робити свою справу, тому визначили приблизний зріст чоловіка на відео, а в 2020 (при найвеличнішому) ніяких вимог до знань, вмінь і досвіду експертів немає (аби був лояльним до влади), тому зріст чоловіка за відео визначити неможливо Убивство Шеремета: оскарження запобіжного заходу Антоненку в Печерському суді - Цензор.НЕТ 1426 Я, звичайно, перебільшую і вливаю в свою фразу частку сарказму, але саме таке враження і складається.
Незаперечних, прямих доказів немає, а люди 3 місяць сидять і ще повинні доводити свою невинуватість! Стидоба зелена мусолить своє шоу імені віслючка пустоголового І (першого)
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Земрази судят патриотов, а убийц Небесной Сотни выпускают на свободу.
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І щось не чути виття зеблоїдів про цивілізованність... Йде відверта проросійська окупація України зебидлом
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Этого 3узака расстрелять первым после изгнания внутренних оккупантов.
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Так он еврей или не еврей этот герой музыкант? Лично то мне без разницы, но просто интересно, быть евреем достаточное ли доказательство невиновности в убийстве или нет?
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