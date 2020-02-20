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 Политика Украины
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 Эвакуированные из Китая украинцы здоровы, - Аваков прибыл в Новые Санжары

В Новые Санжары приехал министр внутренних дел Арсен Аваков.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Полтавской ОГА в Facebook.

Министр внутренних дел Арсен Аваков прибыл в Новые Санжары. Он обсудил текущую ситуацию с главой облгосадминистрации Олегом Синегубовым.

"Эвакуированные украинцы здоровы, 10 дней инкубационного периода они уже прошли. Симптомов болезни нет", - заверил глава МВД.

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Как сообщалось ранее, в Новых Санжарах силовики с помощью военной техники расчистили проезжую часть от автомобилей протестующих, чтобы в местный санаторий провезти эвакуированных из Китая.

Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань.

Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюхивской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты. Около двух десятков автомобилей, некоторые с прицепами, припаркованные по обе стороны автодороги, ведущей в поселок от трассы М-22 Полтава - Александрия.

После ночного перекрытия въездов в Новые Санжары местными жителями в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в поселок произошли столкновения местных жителей с правоохранителями. Несколько человек забрали в автозаки. Протестующие утверждают, что их повезли в Полтаву.

Эвакуированные из Китая украинцы здоровы, - Аваков прибыл в Новые Санжары 01

Источник: https://censor.net.ua/n3176888
 
 
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ДА ВСЕМ ДО ОДНОГО МЕСТА ТОТ ВИРУС, СВОИХ ПРОБЛЕМ ВЫШЕ КРЫШИ.
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Аваков пацалуйся с ним в дьосны, если они здоровы!!!!!
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"Эвакуированные украинцы здоровы, 10 дней инкубационного периода они уже прошли.-- Это говорит глава МВД Эвакуированные из Китая украинцы здоровы, - Аваков прибыл в Новые Санжары - Цензор.НЕТ 7167 Просто поразительно как можно нести такой бред -- блин он считает ночь за 10 дней или как Эвакуированные из Китая украинцы здоровы, - Аваков прибыл в Новые Санжары - Цензор.НЕТ 9925
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Откуда ты знаешь?! Латентный период по данным ВОЗ -- 30-42 дня без симптомов. А у вас нет тес-систем, совсем нет! Как ты определишь их заражение?
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Инкубационный период две недели. Если ВОЗ даёт другие данные, как ты утверждаешь, то дай плиз ссылку на сайт ВОЗ по этому поводу.
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24 дні. Є випадки 42 діб, але там ще не з'ясовано до кінця.
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А нелох оманський з 30ма машинами охрани шо?
Эвакуированные из Китая украинцы здоровы, - Аваков прибыл в Новые Санжары - Цензор.НЕТ 2393
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Голобородько -зельцман для 73%🐑🐐🐏🐽-велосепедист
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Если они здоровы - зачем тогда их везти в Санжары?
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14:10 Аваков прибыл в Новые Санжары))) Вывезенные из китайской провинции Ухань прибудут в Санжары примерно в 17 часов.
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а уже в 16.00 Аваков будет в Омане.. на карантине Эвакуированные из Китая украинцы здоровы, - Аваков прибыл в Новые Санжары - Цензор.НЕТ 6148..
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ЭТО ПРОВОКАЦИЯ ЗЕБИЛОВ, ЧТО БЫ ОТВЕСТИ ВНИМАНИЕ ОТ ЧЕГО ТО ДРУГОГО.
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тем более куча всего от чего им надо внимание отвести
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арсенборісич, прийди до них, поспілкуйся, можна навіть їх обійняти та потиснути руки
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Да людям поx. на тот вирус, это галимая провокация.
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"Аваков прибыл в Новые Санжары"

Сталин в Царицыне!
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Фото как министр общается с эвакуированными полагаю нет.
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.....ну слава богу , ОТЕЦ нации приехал , значит все будет ХОРОШО !!!
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нафига тогда этот цирк с беспрецедентными бактериологическими и разгоном бронетранспортерами
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щяс аваков расскажет, как Музычко скованный наручниками себе в спину выстрелил
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А умная речь будет ? Ну, типа: "Просто надо перестать чихать..." или что-то в этом роде.
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..а Скалецкая бздит ехать в Санжары .. Эвакуированные из Китая украинцы здоровы, - Аваков прибыл в Новые Санжары - Цензор.НЕТ 9639
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а скалецкая и другие светилы медицины где?
почему не приехали узкие медицинские специалисты, чтоб разъяснить ситуацию и успокоить людей??? значит... не все так однозначно?
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не так давно авакян с зеленским про секретные доказательства распинались
людей в тюрьму отправляли
теперь новая порция брехни
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Ну якщо "уханці" здорові, то нехай Рюкзаков піде і поздоровається й пообіймається з ними. Це буде доказ що вони дійсно здорові.
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