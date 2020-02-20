 Полтавский облсовет созывает внеочередную сессию из-за ситуации в Новых Санжарах

Об этом сообщил в фейсбуке глава Полтавского облсовета Александр Биленький, информирует Цензор.НЕТ.
"Завтра (21 февраля) на 10:00 созываю внеочередную сессию Полтавского областного совета относительно ситуации в Новых Санжарах. Ожидаем руководство Минздрава и другие компетентные службы, руководителей и депутатов общины", - написал он.
Напомним, ранее в ГСЧС сообщили, что эвакуированных из Ухани после прилета в Харьков доставят в медицинский центр Национальной гвардии "Новые Санжары" в Полтавской области.
суцільна порожнеча
Источник: https://censor.net.ua/n3176885
Заседание проводите сразу в Новых Санжарах.
Скалецкая "зуб дает" (по Богдану), что все чики-поки, а ее научный руководитель Радуцкий (мировое светило "*уй вам в сраку"(С)) сам гарантирует сжигание(!) вторичных отходов.
Ну как, прогрессивное мировое человечество, нравися вам "бубочки" лохторат?
Как считает, давать таким инвестиции?
Как по мне , звиздюлей им давать, пенделя под жопу, и из Рады, и в Полтавской области.
(и тем, перепуганным и взведенным, кто сейчас на улице и тем, которых ужасно уставших (с детьми) и издерганных везут сюда под охраной?)
Какая Европа? В путинской помойке вам самое место
Посетить больницу, пообщаться с людьми, успокоить ...
Западные лидеры так бы и поступили...
Вот Трамп к примеру..- раздает помощь пострадавшим после урагана...