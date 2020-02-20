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 Политика Украины, Общество
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 Полтавский облсовет созывает внеочередную сессию из-за ситуации в Новых Санжарах

Полтавский облсовет проведет 21 февраля внеочередное заседание в связи с ситуацией в Новых Санжарах, где будут проходить обсервацию эвакуированные из Уханя украинцы и иностранцы.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Полтавского облсовета Александр Биленький, информирует Цензор.НЕТ.

"Завтра (21 февраля) на 10:00 созываю внеочередную сессию Полтавского областного совета относительно ситуации в Новых Санжарах. Ожидаем руководство Минздрава и другие компетентные службы, руководителей и депутатов общины", - написал он.

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Напомним, ранее в ГСЧС сообщили, что эвакуированных из Ухани после прилета в Харьков доставят в медицинский центр Национальной гвардии "Новые Санжары" в Полтавской области.

Полтавский облсовет созывает внеочередную сессию из-за ситуации в Новых Санжарах 01

Источник: https://censor.net.ua/n3176885
 
 
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Это уже- развитие! Шо, тоже голосовать будут, как тернополяне? Ладно. Ждем результат голосования.
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у меня только 1 вопрос какой дебил размещает карантин в центре населённого пункта Полтавский облсовет созывает внеочередную сессию из-за ситуации в Новых Санжарах - Цензор.НЕТ 9751
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Заряна Скалєцкая та фельдшер Радуцкій.
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они где учились по доктору Хаусу или по зомби фильмам
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Нуу, Скалецкая же у нас юрист, ахахах, ей простительно))
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они не учились, они выпивали с Зеленским.
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зебоба открой будь добр учебник по Го и смотри Полтавский облсовет созывает внеочередную сессию из-за ситуации в Новых Санжарах - Цензор.НЕТ 6692
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Ты дебил?? я спрашиваю какой ты закончил медицинский университет???
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тут не надо быть эпидемиологом- просто учебник по ГО ещё времён СССР Полтавский облсовет созывает внеочередную сессию из-за ситуации в Новых Санжарах - Цензор.НЕТ 3298 Вы зебилы тупы как пробки весь тысячелетний опыт человечества в борьбе с эпидемиями для вас нах не нужен Полтавский облсовет созывает внеочередную сессию из-за ситуации в Новых Санжарах - Цензор.НЕТ 2011 Вы сами вымрете - естественный отбор зебилы и кацапы Полтавский облсовет созывает внеочередную сессию из-за ситуации в Новых Санжарах - Цензор.НЕТ 3298
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Я в новостях ниже, уже отписался, что надеюсь- это деза, а на самом деле- конвой послледует в какое-то иное место. Бо, если это не так, то ситуация- кошмарная!
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нет размещать решили в центре- там больничка Полтавский облсовет созывает внеочередную сессию из-за ситуации в Новых Санжарах - Цензор.НЕТ 4562
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Если вы не знаете то практически в каждом городе есть инфекционное отделение с обязательным карантином, а сейчас в связи с эпидемией гриппа карантин в школах, больницах и тд. Так что вопрос скорее кто такие дебильные вопросы задаёт?
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місцева влада не винна - санаторїї в полтавській областіу центрі сіл, А слабо було її прєдвідєть. Але й то правда за годину до доставлення людей на карнтин міняти місце карантину - ЦЕ ПРОСТО ПОКАЗАТИ ЯК ВОНИ ДО НЬОГО ГОТОВІ!
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Два дні тому готували у тернопільскій, потім у Львівській а вчора за добу вирішили у полтавькому селі- ЙОЛОПИ ДЕБІЛЬНІ!
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там нема нічого що може мати інтерес у фахівців
суцільна порожнеча
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Так ситуацию надо решать сейчас 20 февраля а не завтра 21.
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А я и внимания не обратил! Думал, что это- аксиома- тушить пожар надо сразу. Оказывается, есть иные способы.
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Не Совет созывать, а "майдаунов" бить. И так бить, чтоб потом при виде дороги усцыкались.
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Петро Київський Ви ж на Московії смокчете у кадирівців і ні про який майдан,навіть не мрієте.
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.....обосрались какого то ВИРУСА ((((( особый статус не вздумайте СЛУЧАЙНО проголосить , а то будет вам !!!
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Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ
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"Ожидаем руководство Минздрава и другие компетентные службы, руководителей и депутатов общины", - написал он."
Источник: https://censor.net.ua/n3176885

Заседание проводите сразу в Новых Санжарах.
Скалецкая "зуб дает" (по Богдану), что все чики-поки, а ее научный руководитель Радуцкий (мировое светило "*уй вам в сраку"(С)) сам гарантирует сжигание(!) вторичных отходов.

Ну как, прогрессивное мировое человечество, нравися вам "бубочки" лохторат?
Как считает, давать таким инвестиции?
Как по мне , звиздюлей им давать, пенделя под жопу, и из Рады, и в Полтавской области.
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Депутат Дубинский от Слуги Народа уже 2 недели орет по всем каналам что в Украину привезут "чуму" из Китая. Зеленский сказал что все готово на высшем уровне но куда поселить людей не знают до последнего момента! Так кто виноват в истерике людей? Имхо, вся вина в сложившейся ситуации исключительно на правлящей партии и президенте лично! И нех стрелки на население переводить. Что эти твари делают, да то что только и умеют - создавать на ровном месте проблему, потом на ней пиарится!
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а что делать до этого людям...с обоих боков????
(и тем, перепуганным и взведенным, кто сейчас на улице и тем, которых ужасно уставших (с детьми) и издерганных везут сюда под охраной?)
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в этот санаторий хоть бумаги туалетной купили, или только беркутов нагнали ?
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Ось вам і відповідь на питання - чи потрібно державі регулювати інформаційний простір ? В умовах безмежної свободи людина тікає від свободи (Фромм) і починає мислити як егоїст.
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Это очень символично в день памяти Небесной Сотни Полтавский облсовет созывает внеочередную сессию из-за ситуации в Новых Санжарах - Цензор.НЕТ 9804
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******** страна, люди дикие мрази.
Какая Европа? В путинской помойке вам самое место
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Зеленский должен приехать...
Посетить больницу, пообщаться с людьми, успокоить ...
Западные лидеры так бы и поступили...
Вот Трамп к примеру..- раздает помощь пострадавшим после урагана...

Полтавский облсовет созывает внеочередную сессию из-за ситуации в Новых Санжарах - Цензор.НЕТ 1346
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обсервация - это наблюдение. Не надо по буквам читать с английского.
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Походу зе хочет привести страну к гражданской войне и смыться. Каждый день при нём срач. Полностью провалил информирование населения проблемой коронавируса.
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Тать велкоме в Ужгород,ми до всіяких зараз вже привичні.Наш аеропорт раз а то і два рази нарік приймає всіякі віруси та зарази вищого рівня.Так давайте до нас цих кітаяйчан переселите.
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