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 Политика Украины, Общество
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Все про:Минздрав (2194) Зоряна Скалецкая (79)

 Паника в связи с эвакуацией из Китая наших граждан создается искусственно, - Скалецкая

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая считает, что распространение фейков о коронавирусе - информационная атака на Минздрав.

Об этом она сообщила на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Паника, которая распространяется в украинском обществе в связи с эвакуацией из Китая наших граждан, создается искусственно. Сегодня утром якобы от имени Минздрава и ЦОЗ был распространен фейк о том, что в Украине выявлены случаи заражения коронавирусом", - отметила она.

По ее словам, такие вещи имеют признак спланированной информационной атаки против министерства.

Также Скалецкая обратилась к главе Службы безопасности с просьбой отреагировать на эти случаи.

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Паника в связи с эвакуацией из Китая наших граждан создается искусственно, - Скалецкая 01

Источник: https://censor.net.ua/n3176884
 
   
 Топ комментарии
 
не компетентным действиями и воплями вы серванты и виноваты Паника в связи с эвакуацией из Китая наших граждан создается искусственно, - Скалецкая - Цензор.НЕТ 741
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Повторюсь . А люди просто тупо не верят "компетентности" власти. Своими бестолковыми действиями и постоянным враньем она сделала все, чтобы ей совсем не доверяли. Метания самолета над Украиной - точная копия состояния мышления бубочки - хаос.
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Судя по твоему "проффесианализму", паника обоснована. Ибо тебе - на самолет и на Кипр, а гражданам - в очередь и в морг.
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не компетентным действиями и воплями вы серванты и виноваты
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Канешна, с такой физиономией никакой коронавирус не страшен: Паника в связи с эвакуацией из Китая наших граждан создается искусственно, - Скалецкая - Цензор.НЕТ 3560
Паника в связи с эвакуацией из Китая наших граждан создается искусственно, - Скалецкая - Цензор.НЕТ 9246
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Самый элементарный вопрос министру -- Где обещанные и типа закупленные тест-системы? Вы людей как будете проверять?
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Повторюсь . А люди просто тупо не верят "компетентности" власти. Своими бестолковыми действиями и постоянным враньем она сделала все, чтобы ей совсем не доверяли. Метания самолета над Украиной - точная копия состояния мышления бубочки - хаос.
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так в нього і думки циркулюють по колу від голови до дупи і назад
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Думал хоть тут этого дела не будет, поскольку в ФБ достали уже...
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Дура йди у відставку і відновлюйте епідеміологічну службу, а то Авакян подвигається, то рукзачки, то віруси. І швець і кравець і на дуді ігрець Паника в связи с эвакуацией из Китая наших граждан создается искусственно, - Скалецкая - Цензор.НЕТ 1249
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паніку організувала гніда. якій вигідна дестабілізація в країні і це вже не північне херло...це наша "віра-мова"
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АГА одна дура минисерша обЪвила виноватыми журналистов за оповещение родителей погибшего парня , пряча голову в песок своей недоработки, а вот и другая вырисовалась... Идиоты у влади начнут винить народ , вот такой народ вас идиотов выбрал...
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....а мне НРАВИТСЯ ))))) АПОКАЛЕПТИЧЕСКАЯ сцена ТИТАНИКА когда он уже стоит ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО ))))
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Судя по твоему "проффесианализму", паника обоснована. Ибо тебе - на самолет и на Кипр, а гражданам - в очередь и в морг.
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Что я не поняла, а Скалецкая эвакуированных встречает?
Что же нет?
Она что, боится чего то?
ЧЕГО???
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Что, не нравится литсо вашего дебильного лохтората?
Так какие вы сами, такие и избиратели у вас.
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А КАКОЙ ОТНОШЕНИЕ ЭТА ЗЕЛЕНАЯ СОПЛЯ ВООБЩЕ ИМЕЕТ К МЕДИЦИНЕ ?
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зебобиков станжарских понять можно - поржать со страны, сдать ее пуйлу и вообще вести себя как худоба - это одно... а вот принимать коронавирус из рук не компетентных зебоб - это уже другое)
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Конечно искусственно, - Бубочке времени нет думать стратегически, - он реактивно дергает своими культяпками по мере накапливания проблем.. Кто-то мешал заранее спланировать эвакуацию?
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А создала её зебильная власть своей некомпетентностью.
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по моему беркутам надоело сидеть без дела и они решили поразвлечься,
чтоб не рисковать выбрали нищий пгт и устроили квартал95
аваков ловко вываливает зеленского в грязи
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Если телевизор убедил народ голосовать во время войны за клоуна-наркомана, то что стоит у аналогично посеять ужас перед вирусом. Что посеяли, то и пожали.
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Перший раз я не знаю за кого в цій ситуації. Уявити собі не можу що відчувають ті українці, які сидять в автобусах і бачать все це на власні очі. Це просто жах.
І люди, які просто напролом зупиняють військову техніку - вони ж мабуть переконані в тому, що це безпосередня загроза їхньому життю, принаймні я так думаю, бо інакше, їхні дії виправдати не можливо.
Я не розумію чому це все відбувається сьогодні у річницю революції Гідності. Мабуть для того, щоб показати по кацапських каналах.
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Доктор - ваша нога меня нисколько не беспокоит. Пациент - если бы у вас болела нога, то меня бы это тоже не беспокоило ))
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Так поедь проведай Лично прилетевших, умничает она в фейсбуке))
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А чого ПетРило мовчить??
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Шоколад, видимо, просто лишился дара речи, видя хаотичные метания "народной власти"
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Провокация 100%
Сам видел 4 автобуса с киевскими номерами и 2 с Харьковскими.
Это проплаченная провокация для дестабилизации ситуации в Украине.
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При Чернобыле тоже примерно так говорили. И посылали туда помогать дурных птэушников. От них наверное уже треть едва ли осталось. По молодости не чувствовалось. А потом рак ,белокровие и в морг.
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Да и почему президент и свита не встречали нашихлюдей в аэропорту , если нет никакой угрозы заражения.... Паника в связи с эвакуацией из Китая наших граждан создается искусственно, - Скалецкая - Цензор.НЕТ 7939
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Или потому что люди знают какая медицина и какой министр.
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Я так полагаю, что Зюзя, вся верхушка и Слуги Народа должны показать образец благородства и все явится ЛИЧНО встречать туристов из Кетая.
Вот люди на Майдане гибли за свои идеалы и стали "Небесной сотней"
А эти пусть хотя бы приедут вмтречать
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Просто надо было сказать, что везём сюда и тчк. Тихо бы прилетели и поселили. зе просто поднял кипишь, хайп, чтобы в очередной раз сказать про какие-то партии и зачинщиков, длб. Хотя в Н. Санжарах - 84% за зе, 2019 год. Санаторий "Новые Санжары" - медицинский центр МВД .Паника в связи с эвакуацией из Китая наших граждан создается искусственно, - Скалецкая - Цензор.НЕТ 7863
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Вся проблема в том, что люди УЖЕ не верят этой власти. Уж слишком она избрехалась за короткое время.
Что Зе делал в Омане он так и не рассказал, так почему ему можно верить и доверять?
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ЛЮДИ , будет все НОРМАЛЬНО , нас халера не возьмет , МЫ с дытынства едим ЗЕЛЕНЫЕ абрикосы ,, так что МЫ ЗАКАЛЕННЫЕ !!! пускай росияне ПАРЯТСЯ это у них ЖРАТЬ за всегда НЕБЫЛО !!!
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Провокация 100%
Сам видел 4 автобуса с киевскими номерами и 2 с Харьковскими.
Это проплаченная провокация для дестабилизации ситуации в Украине.
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Так, штучна. І спровокована та організована ця паніка САМЕ ВЛАДОЮ! Чергове шоу від 95-го кварталу, щоб відвернути увагу людей, щоб вчергове забити їм баки. До речі, а хтось пам`ятає, який сьогодні День? А чи потрібна ця пам`ять сьогоднішній владі? О тож!
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Фейки возникают потому что минздрав молчит , правительство молчит , а у говнокомандувача в башке лишь она мысль - мирлюбойценой и как отвести войcка ещё дальше . Паника в связи с эвакуацией из Китая наших граждан создается искусственно, - Скалецкая - Цензор.НЕТ 6436 .
У недовласти нет нужной коммуникации с обществом , вот оно и верит чему попало ..
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Паніка створюється тому, що до влади прийшли Зе,які = Де. Чомусь ні у кого не виникає питання щодо того, що держава має впливати на економічний ринок. А хто сказав, що держава не має впливати на інформаційний ринок. Догралися із своєю "свободою слова" , тепер пожинайте плоди.
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Это какой-то массовый психоз. Представляю как сейчас ржут в России.
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Да нам ли бояться, какого то китайского вируса, когда у нас имеется свой в короне.)
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Кто то это проплатил, есть СБУ пусть ищут.
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