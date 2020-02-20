 Паника в связи с эвакуацией из Китая наших граждан создается искусственно, - Скалецкая

Об этом она сообщила на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Паника, которая распространяется в украинском обществе в связи с эвакуацией из Китая наших граждан, создается искусственно. Сегодня утром якобы от имени Минздрава и ЦОЗ был распространен фейк о том, что в Украине выявлены случаи заражения коронавирусом", - отметила она.
По ее словам, такие вещи имеют признак спланированной информационной атаки против министерства.
Также Скалецкая обратилась к главе Службы безопасности с просьбой отреагировать на эти случаи.
ольгинские развонялись..
Что же нет?
Она что, боится чего то?
ЧЕГО???
Так какие вы сами, такие и избиратели у вас.
успокойтесь...
чтоб не рисковать выбрали нищий пгт и устроили квартал95
аваков ловко вываливает зеленского в грязи
І люди, які просто напролом зупиняють військову техніку - вони ж мабуть переконані в тому, що це безпосередня загроза їхньому життю, принаймні я так думаю, бо інакше, їхні дії виправдати не можливо.
Я не розумію чому це все відбувається сьогодні у річницю революції Гідності. Мабуть для того, щоб показати по кацапських каналах.
Сам видел 4 автобуса с киевскими номерами и 2 с Харьковскими.
Это проплаченная провокация для дестабилизации ситуации в Украине.
Вот люди на Майдане гибли за свои идеалы и стали "Небесной сотней"
А эти пусть хотя бы приедут вмтречать
Что Зе делал в Омане он так и не рассказал, так почему ему можно верить и доверять?
Сам видел 4 автобуса с киевскими номерами и 2 с Харьковскими.
Это проплаченная провокация для дестабилизации ситуации в Украине.
У недовласти нет нужной коммуникации с обществом , вот оно и верит чему попало ..