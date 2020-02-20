 Паника в связи с эвакуацией из Китая наших граждан создается искусственно, - Скалецкая

Об этом она сообщила на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Паника, которая распространяется в украинском обществе в связи с эвакуацией из Китая наших граждан, создается искусственно. Сегодня утром якобы от имени Минздрава и ЦОЗ был распространен фейк о том, что в Украине выявлены случаи заражения коронавирусом", - отметила она.

По ее словам, такие вещи имеют признак спланированной информационной атаки против министерства.

Также Скалецкая обратилась к главе Службы безопасности с просьбой отреагировать на эти случаи.

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