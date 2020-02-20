 Люди подавлены, они знают, как их тут воспринимают, - глава Харьковской ОГА рассказал о психологическом состоянии эвакуированных украинцев. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга сообщил глава Харьковской ОГА Алексей Кучер.

"Борт приняли. Людей проверяют. Врачи на месте. После того, как все пройдут полную проверку, мы предоставим информацию о состоянии людей. Были мобилизированы все службы и была команда поскорее проверять людей", - сказал он.

Говоря о протестах в Новых Санжарах, Кучер отметил, что ему не нравятся некоторые моменты: "Так реагировать на наших людей не можем. Мы принимаем наших граждан. И если мы все говорим о патриотизме, то это реальное проявление патриотизма. Не хочу, чтобы на этой теме спекулировали, но вместе с тем, это является реальным проявлением патриотизма - как мы относимся к своим же людям, к своим гражданам. На месте этих людей мог бы быть каждый из нас".

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"Конечно, что люди подавлены. В первую очередь, они получают информацию о том, что их здесь принимают, а принимают не очень хорошо. Это обескураживает сейчас всех... Они уже двойную проверку прошли на наличие коронавируса. Не дай Бог этот вирус там есть. Мы видим, как к таким людям относятся в других странах, где уже проявилась эта болезнь. А что происходит у нас? На мой взгляд, мы не должны допускать такого отношения к гражданам", - сказал он, отвечая на вопрос о психологическом состоянии эвакуированных украинцев.

Также он отметил, что на борту сейчас находятся 72 человека, 19 из них - это экипаж.

Напомним, самолет в аэропорту Харьков приземлился в 11:50.