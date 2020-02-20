EN|RU|UK
Темы дня: Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Коронавирус из Китая Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Политика Украины, Общество
  2339  24
Материалы по теме:
Все про:эвакуация (525) Кучер Алексей (11) COVID-19 (127)

 Люди подавлены, они знают, как их тут воспринимают, - глава Харьковской ОГА рассказал о психологическом состоянии эвакуированных украинцев. ВИДЕО

Люди, которых эвакуировали из Китая, подавлены тем, как их принимают в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга сообщил глава Харьковской ОГА Алексей Кучер.

"Борт приняли. Людей проверяют. Врачи на месте. После того, как все пройдут полную  проверку, мы предоставим  информацию о состоянии людей. Были мобилизированы все службы и была команда поскорее проверять людей", - сказал он.

Говоря о протестах в Новых Санжарах, Кучер отметил, что ему не нравятся некоторые моменты: "Так реагировать на наших людей не можем. Мы принимаем наших граждан. И если мы все говорим о патриотизме, то это реальное проявление патриотизма. Не хочу, чтобы на этой теме спекулировали, но вместе с тем, это является реальным проявлением патриотизма - как мы относимся к своим же людям, к своим гражданам. На месте этих людей мог бы быть каждый из нас". 

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Эвакуация украинцев из Китая: на место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику. ВИДЕО

"Конечно, что люди подавлены. В первую очередь, они получают информацию о том, что их здесь принимают, а принимают не очень хорошо. Это обескураживает сейчас всех... Они уже двойную проверку прошли на наличие коронавируса. Не дай Бог этот вирус там есть. Мы видим, как к таким людям относятся в других странах, где уже проявилась эта болезнь. А что происходит у нас? На мой взгляд, мы не должны допускать такого отношения к гражданам", - сказал он, отвечая на вопрос о психологическом состоянии эвакуированных украинцев.

Также он отметил, что на борту сейчас находятся 72 человека, 19 из них - это экипаж.

Напомним, самолет в аэропорту Харьков приземлился в 11:50.

Источник: https://censor.net.ua/n3176880
 
 
 Топ комментарии
 
как будто он с ними базарил , зеленый пиз..ун
 показать весь комментарий
 
Они знают что их месяц готовились перевезти и НИХЕРА не делали для подготовки карантина ( информационно в том числе)
 показать весь комментарий
 
Это он о себе?! А лихо ваша власть собственную некомпетентность спихнула на нарид ее избравший! Теперь я понял почему в президенты выбрали комедийный персонаж.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
открою страшную тайну: интернет изобрели, и многие новости оттуда узнают. Украинцы не прошли тест на вшивость в этот раз, впрочем как и с выборами
 показать весь комментарий
 
Они знают что их месяц готовились перевезти и НИХЕРА не делали для подготовки карантина ( информационно в том числе)
 показать весь комментарий
 
 
Это он о себе?! А лихо ваша власть собственную некомпетентность спихнула на нарид ее избравший! Теперь я понял почему в президенты выбрали комедийный персонаж.
 показать весь комментарий
 
 
народ их выбрал а теперь они же его и сделают виноватым - ЖАШКВАРЫ РАСТУТ уже не по количеству а по уровню!!!
 показать весь комментарий
 
 
пускай посмотрит - шо китайцы в Китае вытворяют - вот там - вилы, ком страна
 показать весь комментарий
 
Та їх тут нормально сприймають. Несприянятні рукожопи, які не хочуть їх ізолювати на карантин, як то роблять в інших країнах. До речі, там де не ізолювали - Сингапур, Японія - там вже є випадку вірусу. А люди не те, що не хочуть вмирати - вони ще й не хочуть хворіти через те, що міністерство криворуке.
 показать весь комментарий
 
 
"Несприянятні рукожопи, які не хочуть їх ізолювати на карантин"

Тобто не хочуть???
Їх везуть у карантин на 2 тиждні!
А деякі рогулі протестують проти того, щоб цей карантин був у їхній місцевості.
 показать весь комментарий
 
Доитайо-туристів не шкода бо за баблом поїхали. Нехер шастать
 показать весь комментарий
 
 
Встречают, конечно, неважно. Это, отчасти и потому, что которые здесь точно знают, что это государство заточено только три шкуры драть со своих граждан, а ни о какой защите (юридической, медицинской, социальной) речь не идёт и никогда идти не будет. Каждый выцарапывается, как может.
 показать весь комментарий
 
.....хуже СИФИЛИТИКОВ )))) отвезите их сразу в КОНЧУ Заспу , президент ОБЕЩАЛ !!!
 показать весь комментарий
 
Не надо перекручивать. Люди не доверяют власти, что смогут все организовать надежно. Не верят что у нас власть ответственно подойдет к вопросу безопасности людей и обязательно где то налажают. И случись что, этих людей не защитят и не спасут.
 показать весь комментарий
 
 
А 29 панамцев,косторикцев и пр.на кой ляд везете???
 показать весь комментарий
 
Израиль отказался эвакуировать своих граждан, позвонили Зеленскому и он привез их этим рейсом в Украину.
 показать весь комментарий
 
К ним бы относились гораздо лучше если б они не оказались такими хитро...опыми.
 показать весь комментарий
 
Та проверить этих активистов ,там одни люмпены проплаченые .
 показать весь комментарий
 
Депутат Дубинский от Слуги Народа уже 2 недели орет по всем каналам что в Украину привезут "чуму" из Китая. Зеленский сказал что все готово на высшем уровне но куда поселить людей не знают до последнего момента! Так кто виноват в истерике людей? Имхо, вся вина в сложившейся ситуации исключительно на правлящей партии и президенте лично! И нех стрелки на население переводить. Что эти твари делают, да то что только и умеют - создавать на ровном месте проблему, потом на ней пиарится!
 показать весь комментарий
 
Кто эти гражданки Украины ? Трахались с китайцами , и про Украину и не вспоминали а тут спасите помогите ! НАХЕР !
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх