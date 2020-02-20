 Пропаганда, манипуляции, дезинформация и фейки: как Портнов ведет антимайдановскую информкампанию, - "Детектор медиа"

"Концепция окна дискурса предполагает, что, пройдя определенные стадии принятия обществом, невозможное становится нормой: палачи - жертвами, герои - убийцами, победа - предательством. Двигать границы спектра приемлемых для обсуждения идей внутри Украины взялся бывший первый заместитель Администрации президента беглого Виктора Януковича Андрей Портнов и люди, которых он называет своей "командой". Среди них экс-министр юстиции времен диктата "регионалов" Елена Лукаш и пророссийский блогер Анатолий Шарий". – пишет для Детектор медиа журналистка Галина Попцова, передает Цензор.НЕТ.

"Искусственно созданные "командой Портнова" информповоды могут свидетельствовать о попытках создания негативного мифа вокруг Майдана. Пророссийский сегмент украинской медийной общественности к шестой годовщине расстрелов в центре Киева активно распространяет дезинформацию, направленную на поддержку кремлевских нарративов. Они, в свою очередь, призваны создать предпосылки для снятия ответственности с режима Януковича за насилие против протестующих, а с России - за войну и оккупацию, путем дискредитации протестующих и призывов к репрессиям против них", - отмечает журналистка.

"Точкой старта мощной антимайдановской кампании условно можно назвать 21 ноября 2019 г. - День достоинства и свободы, в который отмечали шестую годовщину Майдана. Именно к этой дате все СМИ заранее готовили материалы и делились воспоминаниями и размышлениями. Но отдельные издания, телеканалы и политики пытаются создать новую реальность", - констатирует она.

"С днем годовщины массовых беспорядков, дорогие друзья. С днем достоинства, который открыл путь к убийствам, насилию, мародерству, хищениям, бедности и правителям-миллиардерам. Именно такой конец я всегда публично и прогнозировал. Кроме объема краж, конечно", - написал идеолог десакрализации Майдана Портнов, сообщение которого в Телеграмме было растянуто на цитаты антиукраинскими изданиями 21 ноября.

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На вопрос журналистки Янины Соколовой, зачем Портнов вернулся в Украину после бегства за границу, политик резко ответил 24 ноября сообщением на своем канале. Первой целью он назвал арест "экс-гаранта Петра Порошенко в тюрьму и чтобы у него конфисковали украденные у страны деньги и активы". Второй - "маргинализировать весь ваш животный мир, вытащить наружу ваши кражи и глупый пафос, показать, что живете на оффшорные деньги и пели гимн и надевали вышиванки во время крупнейших хищений и мародерства". "Короче, приехал на ноль вас потихоньку умножить. А ехать не планирую, работы много на фильтрационном направлении", - резюмировал он свое заявление.

"Страна.ua" стала локомотивом антиукраинской риторики. В публикации под названием "Десакрализация. Как Зеленский меняет отношение общества к Майдану" авторы утверждают в привычной для пропаганды Кремля манере, что с Майдана якобы началась "гражданская война", подменяя общепринятые, согласно международному праву, понятия о внешней вооруженной агрессии и оккупации. "После побега Януковича в городах Юго-Востока продолжался антимайдан, который закончился уходом Крыма под Россию и войной на Донбассе - между сторонниками и противниками новой киевской власти. Последних поддержала Москва, обеспечив оружием и военными специалистами", - говорится в материале. Войну на востоке сайт называет "продолжением Майдана другими средствами", а "резкое падение уровня жизни людей" изображается как "следствие Майдана" , а не гибридной интервенции России. "Новая власть в первую очередь подняла цены на коммунальные услуги и обрушила гривню сильнее, чем во время кризиса 2008 - 2009 годов. При этом первые два года после Майдана (2014-2015) соцвыплаты были практически заморожены" , - пишет "Страна.ua", - констатирует Попцова.

"Издание манипулирует социологическими данными с оговоркой, что "к шестой годовщине Евромайдана не вышло пока ни одного солидного исследования об отношении украинцев к Майдану сейчас". Однако именно исследования платформы "Социоинформ" "Пять лет спустя: отношение украинцев к Майдану", которое в апреле 2019 г. представил Национальный музей Революции достоинства, в качестве примера приводится в тексте. По словам журналистов, данные якобы демонстрируют совпадение с опросами общественного мнения, "проводившимися во время самого Майдана, которые фиксировали раскол общества по отношению к этому событию (примерно одинаковое число - плюс-минус 45% было за и против Майдан)". В результатах соцопроса "Социнформа" отражено, что суть Майдана в "борьбе за свои права" видят 49% респондентов - "даже не большинство", подчеркивает "Страна.ua". Однако манипуляция в том, что в опроснике можно было выбирать из двух вариантов ответов. Таким образом получается, что еще 35% опрошенных назвали революцию "борьбой за независимость". А вот 17% считали эти события "переворотом при поддержке оппозиции" и 5% - "переворотом при поддержке Запада", 13% - "результатом договоренностей олигархических кругов Украины", 5% - "борьбой между Востоком и Западом". Еще 1% хотел бы указать другой вариант, а 8% затруднились ответить на вопрос. Даже суммарно это выглядит так, что положительных ответов вдвое больше, чем отрицательных", - отмечает Попцова.

"Однако и в этом исследовании есть более однозначные данные: 52% украинцев поддерживали Майдан, 6% - поддерживали тогдашнюю власть, 25% - не поддерживали ни Майдан, ни власть, 10% ответили, что "тогда для меня это было неважно", 7% не смогли выбрать ни один из вариантов". – отмечает журналист.

Также в публикации говорится, что в случае, "если Зеленский не сможет ответить на запрос людей о мире и о наведении порядка, то это будет началом конца и для него, и для его команды". Сайт Игоря Гужвы уверяет, что украинцы начнут искать других лидеров, "которые смогут сделать то, что обещал, но не смог сделать Зе , тех лидеров, которые смогут вернуть то, что отнял у Украины Майдан шесть лет назад".

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"В другой статье " Страна.ua " в этот же день повторяет, игнорируя причинно-следственную связь, что Майдан завершился "новой реальностью для страны - с потерей Крыма, войной на Донбассе, декоммунизацией и перманентным экономическим кризисом". Рассказывая о судьбе "героев Майдана", издание пишет об оппозиционных политиках и некоторых "функционерах", которые зашли в кабинеты после Майдана и впоследствии потеряли свои позиции. Так, непопулярность Александра Турчинова, Арсения Яценюка и снижение позиций, например, Петра Порошенко и Андрея Парубия гужвинские журналисты называют "тенденцией главных лиц Майдана", которая "действительно негативная". Тем самым, по мнению издания, украинский народ во время выборов "косвенно дал оценку и самому Майдану", а не политикам-популистам. Зато вот как это явление объяснила директор платформы "Социоинформ" Наталья Зайцева-Чипак: "Разочаровали людей не ценности Майдана, а неоправданные ожидания от него", - пишет Попцова.

Уже известную пропагандистскую связи "Майдан - гражданская война - кризис - потеря Крыма и Донбасса - а Россия просто поддержала несогласных с Майданом оружием и военными специалистами" продублировала 22 ноября и Олеся Медведева в выпуске видеоблога "Ясно.Понятно", который традиционно публикует "Страна.ua".

В то же время сетью ходили репортажи со столичного Майдана Незалежности, где проходило вече по случаю годовщины начала Революции достоинства. Еще одной манипуляцией подкрепления тезиса о якобы непопулярности идей Майдана стало использование некоторыми пророссийскими публицистами фотографий с Майдана, на которой люди только собирались. Их выдали за разгар вече, чтобы создать представление у читателя о мизерном количестве людей, которые считали мероприятие важным. Хотя, по данным полиции, в нем приняли участие пять тысяч человек.

"Вести.ua" поговорили с участниками Евромайдана, фамилии которых не называются. В материале сказано, что воспоминания участников тех событий "настолько болезненные и жуткие", что они отказываются говорить с прессой. "Кто-то просто разочаровался и не видит смысла в том, чтобы ворошить прошлое. Но были и те, кто впервые заговорил о Майдане за много лет, и мы им благодарны", - говорится в предисловии к историям. Один из четырех рассказчиков - Михаил. Он, сказано в тексте, во время событий осени 2013 г. работал в структуре, связанной с Виктором Януковичем: "Рассказывать, что делал на Майдане, отказывается - боится расправы". Несмотря на страх, Михаил сказал, что сначала ему "было не все равно" и поэтому после работы они с друзьями ездили в центр Киева,"но позже пришло осуждение - протестующие развалили весь центр города". Из того, чем именно он занимался на Майдане, говорит лишь то, что "такое нельзя рассказывать, это уголовное дело". Однако и то, чем он якобы поделился, полное кремлевских штампов . "Многие приходили, просто потому что им нечего было делать, а там можно было устраивать беспорядки и не быть за это наказанным, "порубиться"с милицией, покидаться галькой, коктейлями Молотова. Я тоже бросал, не напрямую в милицию, чтобы они горели, но в их сторону, да. Это как на войне, ты стреляешь, но ты не знаешь, убил кого-то или нет"- описывают воспоминания анонимного собеседника журналисты. Также он рассказал, что многие из его неназванных друзей пошли воевать на Донбассе "только потому, что патриоты , но вернулись, когда поняли, что Майдан отстояли зря". Мифический Михаил называет происходящее на фронте, "бизнесом", потому что кому-то, по его словам, "выгодно, чтобы все стояли на местах" - не наступали, но и не отступали.

21 ноября "Цензор.нет" сообщил со ссылкой на юриста и участника "Автомайдана" Романа Маселко, что суд постановил выплатить 300 000 гривен компенсации тогдашнему сотруднику ГАИ Виктору Тищенко, которого судили за фальсификацию протокола на участника поездки в Межигорье. "Страна.ua" поиздевалась, что "над вещдоками прокуроры просто смеются". Так издание эмоционально усилило тезис об отсутствии у следствия доказательств относительно уволенных гаишников, которые препятствовали проезду митингующих и составляли на них админпротоколы, и политические мотивы "преследования" сотрудников МВД.

22 ноября из заявления коллеги Портнова Елены Лукаш о том, что никто еще не приходил на телевидение со списком погибших 18 - 20 февраля силовиков, начинается тиражирование утверждения о том, что правоохранители тоже жертвы . В эфире телеканала NewsOne она заявила, что "уголовные дела по этим убийствам не расследованы до сих пор". "По одной причине - на это никогда не было политической воли "выгодополучателей" Майдана. Эти смерти были забыты, а другие люди были сведены на пьедестал", - указала Лукаш на Небесную Сотню. Официальные данные Генпрокуратуры свидетельствуют о том, что в период с 18 по 20 февраля на Майдане и возле него погибли 13 правоохранителей . В свою очередь, по разным оценкам,были убиты от 78 до 83 протестующих . Самому младшему из них - Назару Войтовичу - было 17, самому старшему - Ивану Наконечному - 83 года.

Уже 26 ноября Лукаш взялась "развенчивать мифы", утверждая о "масштабной подтасовке в списке Небесной Сотни". В своем фейсбуке и на сайте "Страна.ua" соучастница Януковича написала блог, в котором доказывает, что "туда включили десятки людей, гибель которых не связана с расстрелами на Майдане в феврале 2014 г.". Основной меседжеж Лукаш сводится к тому, что убийства майдановцев " были явно мифологизированные" . Также она отмечает, что нельзя "расследовать уголовные дела убитых протестующих в отрыве от аналогичных убийств сотрудников правоохранительных органов, если они происходили в один период, в одном и том же месте и аналогичным способом - огнестрельными ранениями". Впоследствии эта информация будет повторена "Страной" еще раз - 17 февраля. В ноябре же "Страна.ua" распространила эту информацию отдельной новостью с заголовком, который содержит фразу: "Укол ледокаина, пьяная драка и сердечные приступы". Также этот вброс появился на сайте газеты "Комсомольская правда" и телеканалов NewsOne, ZIK и "Наш". Последний к разговору в эфире о "сфальсифицированном по политическим мотивам" списке Героев Небесной Сотни приобщил пророссийского блогера Анатолия Шария, который неоднократно на своих каналах сообщал, что работает вместе с Портновым и Лукаш над "разоблачениями правды" об участниках протестов. "Когда она (Лукаш) дала мне эту информацию - я не поверил. Оказалось, что это правда ... Когда начали копать, оказалось, что второй товарищ, награжден Героем Украины, его убили в пьяной драке в Интернет-клубе. Это материалы дела, материалы следствия, которые были известны Генпрокуратуре ... Следующий (из списка) был на блокпосту в 190 км от Киева, они начали останавливать автобусы, а какие не останавливались - забросали горючей смесью. Водитель одной машины решил проскочить, сначала ему выбили окно, а на последнем посту выскакивает герой и он его сбивает. Это и есть герой Небесной сотни, если вы не знали", - рассказал Шарий об "исследовании"Лукаш, повторив раскрытие "тайны Майдана" в своем видеоблоге на ютубе . Его коллега добавила, что "любая революция порождает мифы, а время их подтачивает".

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"Комсомольская правда" в довершение истории с "фальсификацией списков" добавила комментарий одного из адвокатов Небесной Сотни, Виталия Титыча, который назвал это "давно известным фактом". "Список героев Небесной сотни составлялся хаотично, в него попали случайные люди. Более того, я считаю, что некоторые фамилии были включены с подачи тогдашней милиции умышленно, чтобы, как вот сейчас, они сыграли на провокацию скандала", - добавил защитник.

Бывший глава Департамента спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк сказал изданию, что ГПУ расследовала смерти, "имеющие признаки преступления во время протестных акций" и таких погибших было 82 человека. "В это число включили и тех, кто умер от сердечного приступа, который был напрямую связан с противостоянием. Так что у Лукаш тоже есть своя манипуляция. Однако в числе героев действительно оказались непричастны к Майдану люди. Тот же Ворона, которого убили в бытовом конфликте на Троещине, или человек, который в самом начале протестов покончил с собой на Майдане. Мы не знаем, кто писал представление на этих людей", - заявил он.

Сам Горбатюк разоблачил Лукаш в неточности ее данных по найденным на баррикадах пулям калибра 7,64х54, которые используются для снайперских винтовок. По ее словам, таких "не было у спецроты "Беркута"". Горбатюк же в комментарии для сайта "Комсомольская правда" заявил, что такого калибра среди найденных боеприпасов не было. "Были пули калибра 7,63х39. Такая снайперская винтовка была у сотрудника спецназа Внутренних войск "Омеги". Он найден и находится под судом", - заверил экс-глава департамента спецрасследование ГПУ.

Время от времени попытки очернить память Майдана находим и в рядовых новостях, которые не касаются непосредственно бурных событий. Так, 28 ноября Государственная служба статистики Украины обнародовала данные о размере средней номинальной заработной платы в Украине в октябре 2019 года, который вырос на 40 гривен ($1,66) по сравнению с предыдущим месяцем - до 10727 гривен ($446,56) в месяц . "Страна.ua" и к ней привязала Майдан, акцентируя внимание то, что "через шесть лет после Майдана средняя зарплата в Украине достигла уровня конца 2013 года и стала выше, чем в Молдове". Сайт использовал комментарий экономиста Владимира Компанийца, который сообщил, что предыдущий максимум был в четвертом квартале 2013 года. Пропагандисты отметили, что именно тогда в Украине начался евромайдан. "Таким образом, Украина покинула последнее место в Европе по размеру средней зарплаты, сдвинув на это место Молдову", - сказал он.

Следующее "сенсационное открытие" Лукаш сделала 30 ноября, после того, как стало известно о планах президента Владимира Зеленского встретиться со студентами, которых на Майдане избили беркутовцы. " Они же деды" - начала Лукаш, представив список с именами задержанных в ходе зачистки в ночь на 30 ноября 2013 г. Она апеллирует к тому, что общество возмутило избиение детей, вышедших на акцию за евроинтеграцию Украины, однако, как утверждает бывшая министер юстиции, "большинство из них далеко не студенты, судя по возрасту". Это заявление опять же подхватывают "Страна.ua", "Антикор" , сайт пророссийских сепаратистов "Русская весна", а также региональный николаевский сайт "Новости-N", который часто распространяет пророссийские материалы, и "Сумские дебаты", что полнится новостями о Шарие.

Издание Гужвы отмечало шестую годовщину "штурма" администрации президента "сторонниками евромайдан", который стал реакцией на зачистку немногочисленных протестующих в ночь на 30 ноября 2013 г. под предлогом установления новогодней елки на Майдане Незалежности. Пропагандисты окрестили события "прологом к войне". "Сами акции шли уже неделю из-за того, что Виктор Янукович отказался подписывать ассоциацию с ЕС. Но после зачистки в последний день осени начался Майдан против Януковича", - говорится в публикации. "Это был первый эпизод, когда милиции начали противостоять группы радикалов. Собственно, именно в этот день и стало понятно, что все может закончиться вовсе не мирно. Возле АП было настолько жарко, что руководители Майдана (в статье так называемые Порошенко и другие оппозиционные политики. - Авт.) даже поспешили отмежеваться и назвали штурмовиков титушками и провокаторами", - заявили авторы обзора, не обойдя вниманием того, что бойцы Внутренних войск, которые позже стали Нацгвардией, "были только в касках - даже без щитов и дубинок" , а "от нападающих их отделял наспех установлен легкий забор".

1 декабря "Страна.ua" рассказала, что стало с участниками студенческого Майдана, с которыми планировал встретиться Зеленский. Речь идет о тех, кто "разочаровался в нем". Один из таких ребят - Денис Дацюк, в 2013 году был студентом Киевского политеха - с сторонника "Правого сектора", членов которого он теперь называет "преступниками", переметнулся в антимайдановцы. По мнению Дацюка, пишет издание, Майдан слишком идеализировали, а он сам вышел туда якобы только потому, что был "недалекого ума". В стиле российской пропаганды собеседник называет оккупацию Крыма и Донбасса результатом революции и подстрекательства со стороны США, чьи надежды Украина "не оправдала". ZIK тоже перепубликовал "Страну", которая выяснила: "Часть из участников событий той ночи пошла воевать, другие выехали за границу, кто работает по специальности, а вот во власть почти никто не попал".

6 декабря президент Зеленский встретился со студентами, которые были на Майдане в ночь с 29 на 30 ноября 2013 г. В блоге "Ясно.Понятно" на эту тему Олеся Медведева жалуется, что на встрече с немногочисленными студентами речь шла о расследовании преступлений против протестующих на Майдане. Но почему-то не было сказано "ни слова о том, как во время тех событий били милиционеров".

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"Страна.ua" опубликовала в этот день интервью с участником событий, "которого не позвали на встречу с Зеленским". Потому что, как утверждают ярые оппоненты Майдана, на встречу с главой государства пригласили только "образцовых" идейных участников, которые не только не изменили своего мнения о Майдане, а поехали воевать или стали волонтерами". Тот самый Дацюк, который общался за неделю до того с журналистами этого СМИ, "косвенно подтвердил" версию "Страны", что разгон студентов "мог быть провокацией против тогдашней власти", и организаторы об этом якобы знали. "Скажу так. Кто хотел быть избитым - тот остался на Майдане. Кто не хотел - пошли по домам", - заявил он.

В апреле 2018 г. "Украинские новости" со ссылкой на источник в ГПУ сообщили, что вторым подозреваемым в расстреле силовиков, в частности беркутовцев, якобы является участник протестов Дмитрий Липовой, который скрывается за границей. 11 декабря прошлого года Шарий опубликовал видео "допроса", на котором якобы присутствует Липовый. Среди прочего лицо, которого блогер называет Липовым, утверждает, что в силовиков стреляли Иван Бубенчик, который признался в расстреле спецназовцев и был задержан, и отец экс-депутата Владимира Парасюка Зиновий Парасюк. Также Липовый "признался", что принес на акцию протеста охотничий карабин с патронами и решил помочь людям, которые 20 февраля с балкона консерватории якобы стреляли по силовикам из охотничьего ружья и "воздушки". О видео Шария также сообщили телеканал "112", "Украинские новости" и "Украина.ру". Канал ZIK осветил позицию "Оппозиционной платформы - За жизнь", которая требует от Госбюро расследований принять во внимание факты, которые распространил пророссийский блогер.

В другом ролике, размещенном на сайте "112", Шарий сообщил, что он и Лукаш получают закрытую информацию о причинах смерти майдановцев от своих знакомых сотрудников правоохранительных органов, которые предпочитают оставаться неназванными.

В большом интервью телеканалу "112" Лукаш заявила, что команды Порошенко и Зеленского - "соучастники" в вопросе "фальсификации" дел Майдана. Этот тезис она неоднократно повторит на эфирах , где была гостьей. В этой же беседе , которая была разделена на части, Лукаш выразила убеждение, что Майдан "по закону, стал действием, направленным на массовое убийство людей". Но в этом контексте она приводит в пример количество "раненых огнестрельным оружием" силовиков, которых насчитали двести. Лукаш просит ведущего сравнить эту цифру с Небесной Сотней, не учитывая того факта, что это только убитых было, по официальным данным, более ста, а количество раненых приближается к тысячи. При этом убитых силовиков было тринадцать.

Впоследствии блоггер Шарий опубликовал список лиц, которых якобы подозревают в расстрелах бойцов "Беркута" и Внутренних войск. Видеоролик опубликован 16 декабря на ютуб-канале Шария. Такая информация нашла отклик на сайте "Украина.ру". 17 декабря в Святошинском райсуде Киева Лукаш давала показания по делу о экс-беркутовцев, которых обвиняют в расстреле 49 человек во время евромайдана. "Представители Майдана, Арсений Яценюк, Виталий Кличко, Олег Тягнибок регулярно приходили в администрацию президента. Также они приходили на частные встречи к Януковичу в личных делах. Регулярно стоял на ковре в приемной Петр Порошенко, Юрий Луценко, Александр Турчинов. Мои слова могут подтвердить видеокамеры, которые стояли в СНБО ... и журналы регистрации посетителей, если такие сохранились, в чем сомневаюсь", - рассказала Лукаш, намекая сразу, что доказательств ее словам может не хватать. Она отметила , что "лидеры оппозиции в кабинете Януковича вели себя нежно и жаловались на майдановцев". Антикор" написал, что оппозиционеры, которые, по свидетельствам Лукаш, наведывались в АП, " жаловались, что не могут контролировать людей, которые вышли на протесты, и рассказывали, какие активисты плохие".

Главный редактор интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва разместил видео с выступлением Лукаш на суде в Фейсбуке и добавил, что "главным требованием власти к оппозиции было отделение от протестующих экстремистов для их дальнейшей нейтрализации". Сайт "Страна.ua" выделил основные тезисы, озвученные Лукаш на суде. После допроса в эфире телеканала NewsOne 21 декабря, Лукаш еще раз подчеркнула, что "рядом с обычными протестующими, в их среде, находились группы убийц", задачей которых якобы было уничтожение людей, и это, по ее мнению, "точно не "Беркут""- "эти люди не имели никакого отношения к власти".

29 декабря состоялся масштабный обмен пленными между Украиной и оккупационными администрациями. В числе переданных с украинской стороны пятеро бойцов спецподразделения "Беркут", подозреваемых в убийствах на Майдане. "Включение экс-беркутовцев в списки для обмена является фактическим признанием конфликта на Донбассе следствием событий, произошедших в Киеве в 2014 году, в которых экс-беркутовцы противодействовали неконституционному захвату власти так же, как противодействовали незаконному захвату власти бойцы ДНР / ЛНР" , - предположил в стиле российской пропаганды заместитель генпрокурора времена президентства Януковича Виктора Пшонки, а ныне народный депутат от "ОПЗЖ" Ренат Кузьмин. Такой подход лояльный к Кремлю политик назвал "логикой Зеленского", по которой глава государства "признает Майдан государственным переворотом ", говорится в материале на сайте "112"в разделе "Взгляды". Откровенная пропаганда российских нарративов под видом точки зрения политика была распространена и телеканалом ZIK , сепаратистским сайтом News-front и другими онлайн-медиа и блоггерами.

"Изменится прокурор и заказчики преступлений на Майдане все до единого будут в колониях шить рукавицы" . Так Портнов 30 декабря отреагировал на протесты под СИЗО в Киеве, где содержались до передачи наемникам РФ бывшие спецназовцы. Он заверил, что с их передачей не "оборвутся последние нити непосредственных заказчиков преступлений" на Майдане , о чем заявляли активисты, поскольку расследователи, по его мнению, и является "заказчиками", пишут "Вести.ua".

В начале января Портнов эмоционально отреагировал на статью в издании " Зеркало недели" , где было сказано, что они с Лукаш "плохо говорят о Майдане и хорошо о Беркуте". "Быдло, вы еще поднимаете голову, потому что в стране снова промайдановская власть, которая вас почему-то боится. Придет другая и в центре Киева будет стоять памятник погибшим милиционерам, который вы построите собственными руками", - заявил он, откровенно намекая на желание смены власти в Украине.

13 января "Вести.ua" и телеканал "Эспрессо" распространили предложение Портнова, адресованное социологам. Соратник президента-беглеца, который фактически стал идеологом дискредитации Майдана, сообщил, что его команда якобы запросила опросы у социологических компаний, чтобы узнать об отношении людей на конец 2019г. К Революции достоинства, "его организаторам и результатам". Он отметил, что практически все социологи отказались проводить опросы, якобы "мотивируя свое решение тем, что его результаты могут привести к дискредитации, острой критике социологических агентств и даже прекращению их сотрудничества с международными и дипломатическими организациями".

22 января Портнов, как и его единомышленники, прибег к распространению фейковой информации для пропагандистского утверждения о внешнем управление Украиной и заказе Майдана из-за рубежа. В своем телеграмм-канале он заявил, что фонд "Возрождение", который финансируется за счет Джорджа Сороса, якобы платил представителям украинской судебной власти - прокурорам и следователям, ведущим дела о расстрелах на Майдане. Информацию об этом он, мол, получил на Международном экономическом форуме в Давосе. Процитировали его бездоказательный вброс "Страна.ua", "112", "Русская весна" и малоизвестные издания. Позже фонд "Возрождение" опроверг эту информацию.

Для поддержания информационного тонуса 30 января в программе ютуб-проекта бывшего народного депутата от Партии регионов Елены Бондаренко "Эхо Киева" появился адвокат сотрудников "Беркута" Александр Горошинский. Он говорил, что "первые, кого надо проверять на причастность к организации расстрелов на Майдане - это Андрей Парубий и Сергей Пашинский". "У нас нет никаких сомнений, что сотрудников милиции и митингующих расстреливали одни и те же люди. Прежде всего, группа Парасюка", - заявил Горошинский. Он также утверждал, что в Украине произошел "госпереворот", "насильственный захват власти", а к расстрелам и "фальсификации расследования" якобы причастна постмайданная власть. Заявления Горошинского в таком же ключе звучали и ранее в интервью изданию "Украинские новости", опубликованном 31 октября.

В начале этого года была актуализирована выдуманная пропагандистами история о якобы инсценировке ранений на Майдане. Третьего февраля на фейсбук-странице "Типичный Киев" и их же сайте "TK Media" вышел свежий "разоблачительный" материал о девушке-медике Олесе Жуковской, которая была волонтером во время Революции достоинства и получила ранения в шею пулей снайпера 20 февраля 2014 г. Тогда ее случайно записали в список Небесной сотни, но она выжила.

Василий Крутчак, который называет себя журналистом, провел "расследование", взяв идею для него с 2016 года. Он якобы выяснил, что " инсценировка " ранения девушки-медика было организована Парубием, поскольку ему как коменданту Евромайдана "нужна была жертва женщина, которая сможет вызвать сочувствие у общества". По словам Крутчака, самой Олеси сделали операцию на шее еще до событий на Майдане.

Крутчак позвонил Жуковской, представившись человеком Парубия "Виталием Опанасенко", и заявил, что странно выглядит спокойная реакция девушки на звонок. От имени "Опанасенко" пранкеры сообщил, что ГБР открыло уголовное производство и "хочет признать Революцию достоинства государственным переворотом", поэтому нужна экспертиза происхождения ее раны на шее. Чтобы избежать допросов, он "предлагает" Жуковский обучение в США и слышит в ответ, что она смотрит на это положительно. Додумавшы за участницу Майдана, Крутчак называет еще одной диковинкой то, что девушка без колебаний соглашается "уехать за границу". Как еще одно доказательство своей теории он вспоминает водителя кареты скорой, которая забирала ее с Майдана. Это был Андрей Пальчевский - бизнесмен, экс-замминистра по делам семьи, молодежи и спорта в правительстве Николая Азарова, владелец клиники "Евролаб", которая принимала анализы на запрещенные вещества у кандидата в президенты Зеленского. Крутчак приложил комментарий Пальчевский, который гулял по интернету с 2016-го .

На заседании парламентского комитета по гуманитарной политике, где 5 февраля обсуждался вопрос заявления о шестой годовщине Революции достоинства, произошел скандал. Депутаты "ОПЗЖ" Юрий Павленко, Александр Качный и Ренат Кузьмин покинули зал после перепалки с депутатами от "Слуги народа". "Страна.ua" и пресс-служба запрещенной Коммунистической партии Украины написали, что суть заявления понятна - "промайдановские силы в Раде пытаются положить конец все более острой дискуссии в обществе о причинах и последствиях Майдана, а также о том, кто несет ответственность за массовые убийства в феврале 2014". Парламентарии "ОПЗЖ", перейдя на русский язык, обвинили председателя комитета Александра Ткаченко в "узурпации власти", а Майдан - в "кровавом перевороте ", что привело к "гражданской войне".

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В новом выпуске блога "Ясно.Понятно" Олеся Медведева анализирует, зачем "проталкивают" заявление. В этом году, по ее мнению, власть хочет "узаконить" взгляд на события 2013-2014 годов, "в котором оправдываются протестующие и осуждаются правоохранители и Виктор Янукович".

8 февраля в Киев приехали из оккупированного Донбасса двое экс-беркутовцев, участвовавших в обмене пленными. Они сразу же выступили с обращением к Зеленскому, текст которого публикует, в частности, сайт " Антимайдан.info ". "Страна.ua" подчеркнула, что они вернулись в украинскую столицу "добровольно". Пророссийские издания утверждают , что бывшие бойцы спецназа "способны разоблачить миф о Майдане". "Более пяти лет нас держали за решеткой за преступления, которых мы не делали. Виновными нас назначил политический режим, пришедший к власти путем вооруженного государственного переворота в 2014 году. Все это время руководство Украины использовало нас, чтобы "отчитываться" перед частью украинского народа о привлечении к ответственности виновных в расстрелах протестующих на Майдане. Это позволяло этим политикам скрывать настоящих организаторов убийств правоохранителей и митингующих в феврале 2014", - цитирует их заявление NewsOne .

Примечательно, что перед обменом Портнов в своем телеграмм-канале призвал отпущенных на свободу экс-беркутовцев не идти на обмен, а добиваться оправдательного приговора. Тогда он настойчиво советовал генпрокурору Руслану Рябошапци "восстановить справедливость" - или амнистировать бывших спецназовцев, или же провести "симметричное расследования и аресты ключевых участников массовых убийств со стороны так называемых активистов", пишет "Громадське".

10 февраля представители семей героев Небесной сотни написали новое обращение к президенту Зеленскому, в котором выразили возмущение "признаками реванша диктатуры, которые становятся все более заметными в нынешней Украине. Большинство СМИ проигнорировали как первое, так и второе обращение. Зато требование "ОПЗЖ" по расследованию "фабрикации дел по Майдану" и мифическому влиянию на правоохранителей фонда Сороса распространили на следующий день ZIK , NewsOne , "112" и ряд других онлайн-СМИ.

Предвидя будущие мероприятия к шестой годовщине расстрелов на Майдане 18-20 февраля 2014 года, "Страна.ua" 9 февраля публикует список фамилий "почти 1000 пострадавших силовиков", который "оказался в распоряжении" журналистов. Его подхватывают "112", NewsOne , "Украинские новости", "Антимайдан.info" и другие пророссийские СМИ. "Власти уже готовятся отметить годовщину траурными мероприятиями. Однако грустить будут исключительно по погибшим майдановцам, обычно забывая, что многочисленные жертвы были и со стороны милиционеров: беркутовцев и служащих внутренних войск", -сказано в заявлении. После ознакомления со списком, который содержит имена и перечень ранений, по словам редакции, "подносить майдановцев как мирных протестующих не получается". На следующий день Шарий опубликовал якобы материалы уголовных дел "о пытках правоохранителей на Майдане в январе 2014".

"Российская стратегия заключается в том, чтобы вытащить Украину из международного формата и втянуть в двусторонний переговорный процесс (...) Если Украина согласится, что Майдан - это был государственный переворот, это означает, что причина войны и аннексии не в том, что в Крыму была спецоперация, а на Донбассе российская агрессия, а она заключается в том, что, оказывается, Киев, Украина, сама виновата, потому что у нас здесь был государственный переворот, и Крым, и Донбасс так отреагировали. Я считаю, что Россия именно этого добивается", - сказала в эфире Прямого политкоментатор Олеся Яхно. "ПолитНавигатор" взял 12 февраля ее слова для подкрепления собственной тезиса: "Бойцы "Беркута" несут смертельную угрозу майдановцам в Киеве", поскольку заявили о готовности "доказать в суде свою невиновность".

Не менее громким событием стал показ в США на телеканале One America News, который связывают с Республиканской партией, документального фильма "Импичмент. Деньги Байдена. Массовые убийства". Его автором стал бывший советник Дональда Трампа политический эксперт Майкл Капуто. Однако он был адресован западной аудитории. В 50-минутном материале больше половины времени уделено Украине. В фильме есть упоминание о "грузинских снайперах" и генерала Цителашвили, который одним из первых заявил о якобы причастности некоторых граждан Грузии к расстрелам на Майдане. Также в ленте фигурирует неизвестный мужчина в маске, который заявляет, что вел огонь по протестующим и силовикам утром 20 февраля 2014 г.

Кульминацией начатой Портновым, Лукаш и Шарием "сложной работы" с десакрализации и демифологизации Майдана можно считать заявление самого Януковича. Беглый Януковичв шестую годовщину расстрелов на Майдане написал обращение, в котором заявил о готовности помочь президенту Зеленскому "объединить страну", которую, по его словам, расколол Порошенко и " был отстранен от власти" народом Украины". Текст обращения обнародовал его адвокат.

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"Первые шаги Зеленского дают надежду на мир, справедливость и установления стабильности в стране. Нужно каждый день помнить и работать над тем, что было обещано украинскому народу. На этом пути нужны союзники, компетентные исполнители. Я буду делать все, чтобы страна не потеряла эту надежду, чтобы мир и стабильность пришли на нашу землю", - заявил Янукович, называя лидеров Майдана "кучкой преступников", а саму Революцию достоинства "госпереворотом", который якобы положил начало войне на востоке. "Через шесть лет Майдан продолжает разделять нашу страну", - добавил бывший диктатор.