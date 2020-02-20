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 Правоохранители с помощью спецтехники освобождают дорогу от протестующих в Новых Санжарах

В Новых Санжарах силовики с помощью военной техники расчищают проезжую часть от автомобилей протестующих, чтобы в местный санаторий провезти эвакуированных из Китая.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

По данным корреспондента, силовики пытаются отодвинуть транспорт жителей с дороги, которую они заблокировали. Жители Новых Санжар сопротивляются.

Все действия происходят с конфликтами и провокациями.

Напомним, ранее в ГСЧС сообщили, что эвакуированных из Ухани после прилета в Харьков доставят в медицинский центр Национальной гвардии "Новые Санжары" в Полтавской области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Эвакуированные из Китая граждане прошли пограничный контроль в аэропорту Харькова, - Госпогранслужба. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3176877
 
   
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А Данєцк в свайом рєпєртуарє, да, Єлєна?
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А собсно ПОЧЕМУ везти в Новые Санжары, а не в киевскую беверли хилз - Кончузаспу или санаторий Феофания, который в времена януковича пререшел только на обслуживание депутатов?
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Ви абсолютно праві, бо ще фрау Меркель говорила, що невідтоді коли Рейган правив США бо племя Майя з давних-давен просто неможливо все це уявити: майже чотириста років бідолашний народ, як і їх пращури, не дивіться на досвід Європи, бо скільки ж можна знущатися, маємо надію що політики схаменуться, бо навіть теорія Дарвіна не може пояснити все це ще з часів Колумба.
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З такою би жагою московитів і підмосковників розганяли.
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Это тот санаторий, где проходят реабилитацию воины АТО после ранения? Правоохранители с помощью спецтехники освобождают дорогу от протестующих в Новых Санжарах - Цензор.НЕТ 705
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а зеля говорил что будет слушать нарід, советоваться с ним, а теперь военной техникой его
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ну тут зебобиков станжарских понять можно - поржать со страны, сдать ее пуйлу и вообще вести себя как худоба - это одно... а вот принимать коронавирус из рук зебобы - это уже другое)
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а в цей час сєдая нагла гніда. яка організувала збурення українців проти українців сидить і зухвало потирає руки...де ж ваша "віра-мова"...терпіть . воші...бо путін нападе...
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о на тобі... давненько не вилізало якесь опудало із мантрою- порох вафсьом вінават
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А у нас что нет никакого специального карантина где-то отдалённого от насленных пунктов? Могли бы на какой-то военной базе его организовать. Сами короче виноваты что не смогли нормально эвакуацию организовать, оповестить общественность чтобы не было паники. А когда обосрались бросили псов Авакова всё разгуливать. Если эти дебилы с такой простой задачей не могут справится. То со страной они точно не справяться. Если сейчас Фуйло пойдёт в наступление нам наверное ПЗД.
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Это ж надо было думать головой, а не проституток обзванивать и презентации кабминовские в Повер пойнте у восьмиклассников заказывать...
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мля,да вы животные в плохом смысле этого слова !!!
вас ,мразей,никто не заставляет целоваться в засос !!!
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Да при чем тут эвакуированные - их можно было спокойно в каком-нибудь крыле той же Феофании.
Но эти уроды властные решили сначала попиариться на спасении челюскинцев, а потом запихныть их в какую-нибудь дыру и забыть о них.
Но тупому не дано - новосанжарцев все-таки нужно было спросить, месяц был на подготовку. А они решили через колено, как янычары на Майдане.
Зеленский, поздравляю, вы с Аваковым разжигаете автошины по всей Украине.
Губит людей не пиво - губят людей друзья-черти!
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Одних уже доспрашивались в Лугандоне с Даунбасом. ******* нужно и в синьку.
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БТРами давят? Или на их же шинах тварей жгут?
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это просто провал "зе-влады": ни одного дела без зашквара сделать не могут. нарiд ведет себя как стадо - боится непонятного. и совсем не верит медецинским чинушам и властям.
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Очень умный комментарий. По идее, плюсануть должны и осуждающие протест, и осуждающие ментов ))
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Щось мені підказує,що вночі на базі може трапитися велика пожежа в якій звичайно звинуватять мешканців прилеглих населених пунктів ...😕
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Головна причина всього цього - неспроможність нинішньої влади передбачити ситуацію (ми пам'ятаємо - я не тактик) і як слід підготуватись більш як за місяць паніки від цього вірусу, відсутність інформативної політики населення (цеж не про те розказувати як Порох вбив брата, чи як пиячить десь на лавочці ), а також відсутність довіри до нинішніх клоунів, що постійно те і роблять, що брешуть і виправдовують свою брехню...
А люди звичайно скоти... а що хотіти від стада, що у час війни голосувало за пільги, халяву і дешевий борщовий набір.
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черт его знает! вот просто - черт его знает... на что это похоже...
мне понятен ужас протестующих перед неизвестным - им и их семьям здесь потом жить
мне не понятно заявление - унасвсеподконтролем....что все? что под контролем? у кого у вас?
мне жаль и "карантинников"...что им делать? где приткнуть голову? они ведь не специально...
меня раздражает некомпетентность чинуш от минздрава...и их неумение разъяснить одним людям и организовать карантин для тоже людей... ...люди должны оставаться людьми!
поэтому - черт его знает...как бы это все выглядело ...если б коснулось лично меня....
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Люди бунтуют от недостатка информации от власти. Они ведь привыкли, что Зеля чуть что снимает видосик или мультик. А тут ничего такого и не было. Вот они и волнуются, когда очередная серия.
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А что бы пели протестующие на месте эвакуированных??
Хочется пожелать протестующим чтобы их считали прокаженными.
А так просто скоты.
А про єдину націю я вообще молчу.
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У ВЛАДИ БУЛА СЬОГОДНІ ДИЛЕМА: ЙТИ СЬОГОДНІ НА ІНСТИТУТСЬКУ, АБО ЗУСТРІЧАТИ ЛІТАК З КИТАЮ, ОТ ВАМ І ВІДПОВІДЬ ХТО І ДЛЯ ЧОГО ЦЕ ВЛАШТУВАВ,
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Ёпт! Китайский коронавирус уже мутировал в Новосанжарский штамм, от которого пострадавшие (а может быть и жертвы) появляются раньше заразившихся.
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