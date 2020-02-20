 Правоохранители с помощью спецтехники освобождают дорогу от протестующих в Новых Санжарах

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

По данным корреспондента, силовики пытаются отодвинуть транспорт жителей с дороги, которую они заблокировали. Жители Новых Санжар сопротивляются.

Все действия происходят с конфликтами и провокациями.

Напомним, ранее в ГСЧС сообщили, что эвакуированных из Ухани после прилета в Харьков доставят в медицинский центр Национальной гвардии "Новые Санжары" в Полтавской области.

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