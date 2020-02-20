 Правоохранители с помощью спецтехники освобождают дорогу от протестующих в Новых Санжарах

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".
По данным корреспондента, силовики пытаются отодвинуть транспорт жителей с дороги, которую они заблокировали. Жители Новых Санжар сопротивляются.
Все действия происходят с конфликтами и провокациями.
Напомним, ранее в ГСЧС сообщили, что эвакуированных из Ухани после прилета в Харьков доставят в медицинский центр Национальной гвардии "Новые Санжары" в Полтавской области.
вас ,мразей,никто не заставляет целоваться в засос !!!
Но эти уроды властные решили сначала попиариться на спасении челюскинцев, а потом запихныть их в какую-нибудь дыру и забыть о них.
Но тупому не дано - новосанжарцев все-таки нужно было спросить, месяц был на подготовку. А они решили через колено, как янычары на Майдане.
Зеленский, поздравляю, вы с Аваковым разжигаете автошины по всей Украине.
Губит людей не пиво - губят людей друзья-черти!
А люди звичайно скоти... а що хотіти від стада, що у час війни голосувало за пільги, халяву і дешевий борщовий набір.
мне понятен ужас протестующих перед неизвестным - им и их семьям здесь потом жить
мне не понятно заявление - унасвсеподконтролем....что все? что под контролем? у кого у вас?
мне жаль и "карантинников"...что им делать? где приткнуть голову? они ведь не специально...
меня раздражает некомпетентность чинуш от минздрава...и их неумение разъяснить одним людям и организовать карантин для тоже людей... ...люди должны оставаться людьми!
поэтому - черт его знает...как бы это все выглядело ...если б коснулось лично меня....
Хочется пожелать протестующим чтобы их считали прокаженными.
А так просто скоты.
А про єдину націю я вообще молчу.