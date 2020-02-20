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 Происшествия, За рубежом
  2006  47
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 Двух украинцев не взяли на эвакуационный борт в Китае, потому что они имели признаки простуды, - "слуга народа" Радуцкий

Председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, член фракции партии "Слуга народа" Михаил Радуцкий заявил, что Двух украинцев не взяли на эвакуационный борт в Китае, потому что они имели признаки простуды.

Об этом он заявил в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Трое украинцев остались в Ухане. Один человек отказался, насколько я знаю, потому что не пустили собачку. А два человека имели признаки простуды – повышение температуры. Поэтому их не пустили на борт", - сказал нардеп. По его словам, они дальше будут находиться в больницах Китая.

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Напомним, ранее в ГСЧС сообщили, что эвакуированных из Ухани после прилета в Харьков доставят в медицинский центр Национальной гвардии "Новые Санжары" в Полтавской области.

Источник: https://censor.net.ua/n3176876
 
 
 Топ комментарии
 
Тобто українська влада кинула своїх громадян.
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Напишу про коронавірус
Точніше не про саму хворобу, а про організаційні аспекти і трохи статистики.
Я не збирався про це писати, якби не черговий срач в фейсбуці, де одні істерять і захищають людей, що блокують лікарні біля своїх домівок, інші клеймлять цих людей, а треті тикають пальцями на галичан і зловтішаються.
То ж декілька простих істин:
1) Українських громадян треба захищати і рятувати
2) Українських громадян треба евакуйовувати в Україну
3) Те, що українських громадян евакуйовують сьогодні, а не місяць тому - злочин влади проти українців. Сьогодні хворих в Китаї в десятки раз більше ніж тоді і, відтак, ризик заразитися в десятки раз більший ніж тоді
4) Те, що евакуйованих українських громадян збираюся розміщувати в лікарнях в межах великих міст чи сіл - це злочин влади проти українців
5) У випадку, якщо евакуйованих українських громадян розмістять у військовому госпіталі містечка Винники, що входить в агломерацію Львова, виписавши 700 пацієнтів (по чутках) і закривши величезну лікарню - це службовий злочин і розтрата бюджетних коштів в особливо великих розмірах.
6) Я аж ніяк не популіст, але я поставлю резонне запитання: Якого хера евакуйованих не можна розмістити в пустій віддаленій від людей і охороняємій президентській резиденції в Карпатах? Їм там було б більш комфортно ніж в будь-якій лікарні. І ніхто би не переживав. Презедент Зеленський, який в черговий раз гарантує безпеку, який закликає на панікувати, міг би гарантувати безпеку більш наочно, тим більше він не боїться і не панікує.
7) З людьми ніхто не говорить, людям ніхто нічого не пояснює, то чого ви дивуєтеся, що люди бояться? Особливо надивившись того, що робиться в Китаї, де за приховування симптомів коронавірусу введена смертна кара, а на вулицях міст з десятками мільйонів мешканців немає людей.
8) Люди бояться ще й тому, що попри всі крики і істерики про охуєнного Владіміра, йому реально ніхто не вірить і ніхто не почувається в безпеці ні за його спиною, ні за спинами тих додіків, які вирішили зіграти роль влади.
Блокування і істерики людей - це наслідок недовіри владі.
9) Зараз ці тупі владні тупі додіки (які нас нібито захищають) поширюють інфу, що коронавірус страшний настільки ж, наскільки страшний і самий звичайний грип, бо смертність від нього така ж як і від грипу і становить близько 2%.
Признаюсь чесно, я до недавна теж так само думав. Поки не прочитав пояснення одної розумної людини, яка веде спостереження за цим вірусом.
Помилка в тому, що смертність 2,7% (на сьогоднішній день) є такою достатньо низькою з тої причини, що дуже багато нових випадків додається щодня, а від моменту виявлення до моменту смерті проходить якийсь період. Тобто, якщо уявити, що сьгодні перший день епідемії і перші пацієнти поступили в лікарні, то пройде декілька днів, в яких смертність взагалі буде нульова, аж потім, на якийсь день, важкохворі будуть помирати.
Тому некоректно вираховувати співвідношення смертей на сьогодні до виявлених випадків на сьогодні. Треба вираховувати відношення смертей на сьогодні до кількості випадків, на той день, коли ці люди що померли поступили в лікарню. І тут важко, бо поки що ніхто не знає як перебігає хвороба.
Якщо припустити, що з моменту виявлення до моменту смерті проходить в середньому 7 днів, то смертність становить 4,4%, якщо 10 днів - смертність 5,3%, а якщо 15 днів - то майже 10%.
Що таке смертність 10%. Це з 10 хворих помре 1. З 2-3 квартир в зараженому будинку - 1 смерть.
Навіть 4,4% - це великий показник, враховуючи те, що вірус поширюється дуже швидко. Порівняння поширення цього вірусу з іншими смертоносними вірусами більш ніж наочне.
Тому епідемія з такими показниками зараження і такою смертністю може змінити все навколо кожного з нас.
10) І головне: для тих, хто зловтішається тим, що евакуйованих спихнули галичанам. Так їм і треба.
Шановні товаріщі, що я вам скажу, зважаючи на вищеописане:
Якщо ці довбойоби випустять вірус з-під контролю, то таки так, першим він вразить нас, тут, на Галичині.
Але що змушує вас сумніватися в тому, що в такому випадку ті довбні взагалі нічого не втримають і вже завтра вірус пошириться по всій країні?
То ж, поменше зловтішать. В одному човні пливемо з вами.
І очолюють той човен - довбні.
То ж настав час молитися, щоб хуже не було.

(c)
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У Зеленского громодяни в Лугандоні. І Сивоха каже що треба вибачатися перед громодянами України з Лугандону!
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Тобто українська влада кинула своїх громадян.
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а надо было положить 30млн ради 40 баранов?
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Якщо летіли для того, щоб евакуювати небезпечно хворих, то треба готуватися для цього і забирати усіх громадян.
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С какого перепугу? Что бы принести заразу в Украину? За какой хер лечится? Кто нам построит больницу хоть на 100 мест за две недели? Где брать деньги на лекартсва? Это попытка геноцида!
Пусть в Кривой Рог везет!
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З такого перепугу, що треба вміти працювати, а не х... на роялі грати.
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Пля, так пусть и селят этих олений к тому кто играет!
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Я не проти, але алєні при владі та вирішують куди селити.
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Ну да перепуг у них досих пор так и не прошел. Сначала людей не забирали из Китая. Забрали предпоследними. А отчего? Ждали пока вирус проявится? или не знали где размещать людей тут в Украине?.Ответ же должен быть на этот вопрос. А вменяемого ответа нет. А почему в Феофании не разместили?
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Не надо было нашим дремучим властям разгонять панику и на этом фоне делать себе примитивный пиар. Нужно было все делать планомерно и тихо, как делалось в союзе при холерных всплесках.
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Або так, якщо їм плювати на медицину. А так зевлада проявила свою некомпетентність.
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Одни обезьян епут а потом видите ли спид, другие мышей летучих жрут, а потом у них вирусы..
Каждый бык отвечает за свои яйца сам. Какого хрена они там сидели? Тех кто хотел вывезли еще месяц назад и кипиша не было!
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Мільйони українців працюють за кордоном. Завтра може бути епідемія в іншому місці (я проти цього). Що тоді робити таким недолугим правителям?
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Карантин - есть карантин! Иногда стоит пожертвовать солдатом для победы в войне! Тем более что нихрена с ними в том Китае не было и не случилось бы! К тому же там медицина на порядок круче чем в Украине.
и еще ты посмотри на ту девочку ускоглазую которая не полетела из-за собачки... я так понимаю борт привез таких же ускоглазых украинцев?
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Немає значення яка кров у тих українців. Американці своїх забрали, а в них підтверджене захворювання. Просто у нас лохи при владі, хоча умови для карантину є.
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не мае разници только кацапам. Это у них везде русские...
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Усі українці мають дуже багато різної крові. Тому дивися спочатку на себе. Росіяни мають в своєму складі інші нації і дійсно брешуть.
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Могу предложить, что плевать им на вирус. Если б продолжала работать инфраструктура - сидели бы там и дальше, инстаграмили свои фоточки в масках и тащились бы от движухи ещё больше чем без вируса. Это ж инфузории. Но заробiткам настав капэць, а на голодный желудок не поблогерствуешь.
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а хіба зефани не саме цього і хочуть? он який срач на цензорі!
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У Зеленского громодяни в Лугандоні. І Сивоха каже що треба вибачатися перед громодянами України з Лугандону!
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Напишу про коронавірус
Точніше не про саму хворобу, а про організаційні аспекти і трохи статистики.
Я не збирався про це писати, якби не черговий срач в фейсбуці, де одні істерять і захищають людей, що блокують лікарні біля своїх домівок, інші клеймлять цих людей, а треті тикають пальцями на галичан і зловтішаються.
То ж декілька простих істин:
1) Українських громадян треба захищати і рятувати
2) Українських громадян треба евакуйовувати в Україну
3) Те, що українських громадян евакуйовують сьогодні, а не місяць тому - злочин влади проти українців. Сьогодні хворих в Китаї в десятки раз більше ніж тоді і, відтак, ризик заразитися в десятки раз більший ніж тоді
4) Те, що евакуйованих українських громадян збираюся розміщувати в лікарнях в межах великих міст чи сіл - це злочин влади проти українців
5) У випадку, якщо евакуйованих українських громадян розмістять у військовому госпіталі містечка Винники, що входить в агломерацію Львова, виписавши 700 пацієнтів (по чутках) і закривши величезну лікарню - це службовий злочин і розтрата бюджетних коштів в особливо великих розмірах.
6) Я аж ніяк не популіст, але я поставлю резонне запитання: Якого хера евакуйованих не можна розмістити в пустій віддаленій від людей і охороняємій президентській резиденції в Карпатах? Їм там було б більш комфортно ніж в будь-якій лікарні. І ніхто би не переживав. Презедент Зеленський, який в черговий раз гарантує безпеку, який закликає на панікувати, міг би гарантувати безпеку більш наочно, тим більше він не боїться і не панікує.
7) З людьми ніхто не говорить, людям ніхто нічого не пояснює, то чого ви дивуєтеся, що люди бояться? Особливо надивившись того, що робиться в Китаї, де за приховування симптомів коронавірусу введена смертна кара, а на вулицях міст з десятками мільйонів мешканців немає людей.
8) Люди бояться ще й тому, що попри всі крики і істерики про ********* Владіміра, йому реально ніхто не вірить і ніхто не почувається в безпеці ні за його спиною, ні за спинами тих додіків, які вирішили зіграти роль влади.
Блокування і істерики людей - це наслідок недовіри владі.
9) Зараз ці тупі владні тупі додіки (які нас нібито захищають) поширюють інфу, що коронавірус страшний настільки ж, наскільки страшний і самий звичайний грип, бо смертність від нього така ж як і від грипу і становить близько 2%.
Признаюсь чесно, я до недавна теж так само думав. Поки не прочитав пояснення одної розумної людини, яка веде спостереження за цим вірусом.
Помилка в тому, що смертність 2,7% (на сьогоднішній день) є такою достатньо низькою з тої причини, що дуже багато нових випадків додається щодня, а від моменту виявлення до моменту смерті проходить якийсь період. Тобто, якщо уявити, що сьгодні перший день епідемії і перші пацієнти поступили в лікарні, то пройде декілька днів, в яких смертність взагалі буде нульова, аж потім, на якийсь день, важкохворі будуть помирати.
Тому некоректно вираховувати співвідношення смертей на сьогодні до виявлених випадків на сьогодні. Треба вираховувати відношення смертей на сьогодні до кількості випадків, на той день, коли ці люди що померли поступили в лікарню. І тут важко, бо поки що ніхто не знає як перебігає хвороба.
Якщо припустити, що з моменту виявлення до моменту смерті проходить в середньому 7 днів, то смертність становить 4,4%, якщо 10 днів - смертність 5,3%, а якщо 15 днів - то майже 10%.
Що таке смертність 10%. Це з 10 хворих помре 1. З 2-3 квартир в зараженому будинку - 1 смерть.
Навіть 4,4% - це великий показник, враховуючи те, що вірус поширюється дуже швидко. Порівняння поширення цього вірусу з іншими смертоносними вірусами більш ніж наочне.
Тому епідемія з такими показниками зараження і такою смертністю може змінити все навколо кожного з нас.
10) І головне: для тих, хто зловтішається тим, що евакуйованих спихнули галичанам. Так їм і треба.
Шановні товаріщі, що я вам скажу, зважаючи на вищеописане:
Якщо ці довбойоби випустять вірус з-під контролю, то таки так, першим він вразить нас, тут, на Галичині.
Але що змушує вас сумніватися в тому, що в такому випадку ті довбні взагалі нічого не втримають і вже завтра вірус пошириться по всій країні?
То ж, поменше зловтішать. В одному човні пливемо з вами.
І очолюють той човен - довбні.
То ж настав час молитися, щоб хуже не було.

(c)
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Кстати, мог бы в Кривой Рог их отвезти к криворожанкам и кроворожцам Двух украинцев не взяли на эвакуационный борт в Китае, потому что они имели признаки простуды, - Радуцкий - Цензор.НЕТ 7106
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так китайці не пустили, а не Україна не забрала. різницю ловиш чи мозок 73%-ий?
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Слишишь амеба у меня в отличии от тебя он хоть есть. Кого не пускали? что ты пистишь?
а как приехал борт месяц назад???
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моа не за минулий борт, а про теперішній. нема у тебе мозку.
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дебил ты само хоть поняло что спрашивало?
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підтримав дебілів -підчищай гівно за ними , відсидітись під куполом нє палучітся
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ну это тоже депутат не политический, по знакомству.
Чтобы открыть клинику Борис - немало бабла надо было вложить. И скорее всего ворованного.
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ну хоть этих не сожжешь на специальном предприятии Двух украинцев не взяли на эвакуационный борт в Китае, потому что они имели признаки простуды, - Радуцкий - Цензор.НЕТ 8024
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Це треба було ж місяць лякати доставленням українців , не готуючи атмосферу інформованністю про саму організацію карнтину ... ДЕБІЛИ!
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Картинка уже давно готова была, в новостях каждый день жертв считают
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то було слово КАРАНТИН -влада не спромоглася організувати карантин для сотні людей
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Ранее сообщалось, что двумя самолетами военно-транспортной авиации из Йокогамы на родину были доставлены 328 граждан США. Несмотря на то, что все они перед тем, как покинуть судно, были проверены японскими медиками, в полете американскими медработниками было выявлено 14 заболевших.

https://interfax.com.ua/news/general/641887.html
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Порошенко! Перестань розкачувати цирк! Клоуни повипадають.
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Порошенко треба було не по Мюнхенах за Зеленым ганятись,лякати його там , а готувати країну до карантину для 100 чоловік!
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Та він вже втомився все робити за цього сцикунця малороського.
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Ну, слава труду.У нардепа "*уй вам в сраку"(С) голос прорезался.
Ваше здоровье в надежных руках, ЗЕбобики.
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Радуцкий, который "*уй вам в сраку" теперь комментаторм работает? А слабо ему поехать к больным (или здоровым, как утверждают) из Уханя и поработать по специальности фельдшером?
Советы давать и без него есть кому.
А то зюзики всех клеймят, а сами-то отсидятся в стороночке, комментировать будут
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