 Двух украинцев не взяли на эвакуационный борт в Китае, потому что они имели признаки простуды, - "слуга народа" Радуцкий

Об этом он заявил в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Трое украинцев остались в Ухане. Один человек отказался, насколько я знаю, потому что не пустили собачку. А два человека имели признаки простуды – повышение температуры. Поэтому их не пустили на борт", - сказал нардеп. По его словам, они дальше будут находиться в больницах Китая.

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Напомним, ранее в ГСЧС сообщили, что эвакуированных из Ухани после прилета в Харьков доставят в медицинский центр Национальной гвардии "Новые Санжары" в Полтавской области.