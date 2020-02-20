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 Эвакуация украинцев из Китая: на место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику. ВИДЕО

Спикер полиции Полтавской области Юрий Сулаев сообщил, что в Новых Санжарах на месте протестов находится достаточное количество полицейских. Кроме того для помощи правоохранителям были направлены дополнительные силы Национальной гвардии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в комментарии телеканалу "НАШ".

Сулаев также отметил, что после столкновений, которые произошли утром никого не задерживали. Правоохранители провели разъяснительную работу с лицами, которые наиболее агрессивно себя вели.

"Столкновение произошло сегодня около 7:00 утра. В общем, действительно, проходит акция протеста в поселке Новые Санжары Полтавской области. Люди высказывают свою позицию, не желают, чтобы к ним заезжали граждане, вернувшиеся из Китая. Полиция утром, прибыв на место происшествия, пыталась убедить людей, чтобы те митинговали мирно, но не перекрывали уличные сети. К сожалению, наиболее агрессивные участники акции совершили столкновение с сотрудниками полиции, из-за чего полицией было принято решение изъять наиболее активных митингующих из толпы и с ними была проведена разъяснительная работа. Сейчас общения полиции с жителями продолжается. Правоохранители объясняют людям важность соблюдения требований действующего законодовстава, призывают не накалять ситуацию и не прибегать к радикальным силовым противостояниям", - рассказал представитель Нацполиции области.

Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Будем сжигать продукты жизнедеятельности и дезинфицировать вещи, - "слуга народа" Радуцкий о пребывании эвакуированных из Китая на обсервации

Как пишет "Тижневик Ехо", узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюхивской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты. Около двух десятков автомобилей, некоторые с прицепами, припаркованные по обе стороны автодороги, ведущей в поселок от трассы М-22 Полтава - Александрия.

После ночного перекрытия въездов в Новые Санжары местными жителями в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в поселок произошли столкновения местных жителей с правоохранителями. Несколько человек забрали в автозаки. Протестующие утверждают, что их повезли в Полтаву.

Местные СМИ также сообщают, что в центр Новых Санжар начали стягвать военную технику.

"БТРом правоохранители оттягивают технику, которой местные жители пытались загородить мост. Также протестующие начали переграждать проезд шинами. Правоохранители попробовали разблокировать мост и протестующие повторили свои действия", - сообщают в СМИ.

Напомним, ранее в ГСЧС сообщили, что эвакуированных из Ухани после прилета в Харьков доставят в медицинский центр Национальной гвардии "Новые Санжары" в Полтавской области.

Источник: https://censor.net.ua/n3176873
 
 
 Топ комментарии
 
Я уже нашел - Зеленский! Иди посади.
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Ось і м"яких полтавчан повернули на протести - своє брехнею, своє непрофесійністю , своєю непідготовленністю та відсутністю стратегії навіть у рішенні локальної проблеми ...
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Пластинка не стерлась еще? Клоун? То фигня Вася, давай по новой. Скабеев хренов.
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В Новых Санжарах, по слухам, сжигатели вторичных отходов (по Радуцкому) требуются. Маски (номер 95, если мне не изменяет память) свои. Вы как, трудоустроились? Евакуація українців з Китаю: на місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію та військову техніку - Цензор.НЕТ 1681
Вам туда Евакуація українців з Китаю: на місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію та військову техніку - Цензор.НЕТ 9912
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Очень стыдно перед аргентинцами в особенности,но как бы не украинцев к ним привезли черт знает откуда и с какой заразой.Их правительство определило их сюда,а нам стыдно должно быть.А когда люди будут валятся,как в Китае на дороге,то вам будет стыдно перед аргентинцами и другими иностранцами
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да,да... люди будут валяться... успокойтесь истеричка и вытрите сопли
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сами посмотрите,как люди валяются,как их в подъездах сваркой заваривают,как отлавливают. Почему вы думаете,что там это может происходить,а тут нет? https://www.bitchute.com/video/00CkyMwWWlIM/
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За музыку "имперский марш" из Звёздных Войн зачёт)
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Судя по комментам минимум 100 млн украинцев умрёт! И это только за первую неделю. Евакуація українців з Китаю: на місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію та військову техніку - Цензор.НЕТ 8972
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Не волнуйтесь, граждане.
Гугль сообщает, что в Новые Санжары - мед центр нац Гвардии, а это значит, что после карантина туда можно будет запустить нацжен Билецкого, протестировать. Евакуація українців з Китаю: на місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію та військову техніку - Цензор.НЕТ 4426
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Вот забрал бы Зеленский их к себе домой на карантин и не было бы никаких проблем. Ну или хотя бы половину, а вторую половину Аваков к себе. У них дома большие все бы поместились.
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Я не лох і його підручні самі нагнітали психоз за епідемію відволікаючи від економічних проблем та провалів в зовнішній політиці,а тепер кидають поліцейських на мирних селян які самі борються з цією гнилою і маріонеточною владою. Наші діти іонуки пішли в поліцію,щоб боротись з проявами бандитизму і корупцією ,а не кидати їх проти свого народу.Потрібно було створювати медицинські центри ( як в інших країнах), забезпечувати їх медикаментами, приборами ,спеціалістами ,давати правдивіу інформацію,а не натравлювати поліцію і нац гвардію проти народу.
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" частности, на одномандатном избирательном округе № 151 в Полтавской области после подсчета 100% электронных протоколов лидером стал кандидат от партии "Слуга народа" Максим Березин с 47,26% (32 782) голосов. "
(https://www.segodnya.ua/vybory2019/news/na-150-m-okruge-v-poltavskoy-oblasti-sluga-naroda-operedil-nardepa-samovydvizhenca-1307438.html)

"Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, амы следим за результатами волеизъявления украинцев.
В частности, на одномандатном избирательном округе № 150 в Полтавской области после подсчета 100% электронных протоколов лидером стал кандидат от партии "Слуга народа" Алексей Мовчан с 42,54% (30 892) голосов."
(https://www.segodnya.ua/vybory2019/news/na-150-m-okruge-v-poltavskoy-oblasti-sluga-naroda-operedil-nardepa-samovydvizhenca-1307426.html)

Выразили свою волю?
Чем же теперь, ЗЕбилы, недовольны?????
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Чого ви спорите? Тут прорахунки влади і все. Чому таких людей потрібно везти в санаторій? Їх потрібно везти в лікарню, а спочатку таку лікарню підготувати і підготувати медперсонал. Попереду привезених має йти президент і премєр міністр з жінками і дітьми і показати, що небезпеки немає. Речі(вещмешки) має нести Аваков і також показати, що загрози немає і люди повірять. А тупо з гарних кабінетів керувати - то ні!
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Можна зрозуміти і людей.
Кожен день по ТВ "реклама" короновіруса, та уже два тижні везем не везем.....
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Едрить, по результатам голосования получается, что каждый второй житель Полтавской области - ЗЕбил.

И они еще чем то недовольны.

Сами проголосовали, а теперь недовольны.
Да хай там вообще холерные бараки построят.

Ой, не могу. Евакуація українців з Китаю: на місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію та військову техніку - Цензор.НЕТ 776
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Они кричали ЗЕКА-геть! Теперь короче ЗЕ-геть!
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всіх підбурювачів на лаву підсудних і будя порядок.
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Всех из Китая в твою хрущевку! і будя порядок.
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Это тренировка. В 2021-м после местных выборов в Украине и победы Трампа в США Зеленский сольет Украину Путину, а недовольных Аваков закатает в асфальт БТР-ами. Радуйтесь зэбобики. будут ваши дети батрачить в Башкортостане.
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главное без паники,на руках столько стволов,что тупо давить бтрами не получиться.
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Ёпт! У китайского коронавируса могут появиться жертвы в Украине. Причём, без заразившихся.
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30 років TV плодило дібілів . Нічого дивного .
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Всі ці "медіа-менеджери", що зараз при владі і творили дебілів. Якщо не творили би, то й не були при владі.
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Потрібно звільнити голову ОДА і голову района за такий провал, вони мали ще вчора виїхати на місце і зустрітися з головами територіальних громад щоб ті через свій політактив змінили думки селян, коли на вибори голови і священників задіюють і бабок активістів а коли така проблема то чомусь все через ж... зроблено
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Один тверезий голос. Все правильно, привладі нема влади.
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Ненавиджу комуністів і фашистів , але дивишся на рагулів і потрохи починаєш розуміти диктаторські режими , де подібний шлак просто скошують автоматною чергою. Реально суки .
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Какой этот народ ненавидящий друг друга. Это просто подарок для москалей. Из них только рабы получаются.
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поэтому зеленые борются с "порохоботами"?
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демократ зеля сдулся и применил технику против народа, а обещал его слушать, советоваться там... популизм и вашим и нашим тут не сработал, вместо советования продавили силой
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А де ти там народ побачив ? Це панікери , бидло
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Сегодня прочитал мне малоизвестную историю о Чернобыле, как три человека сливали воду под реактором, открывали заслонки. Иначе бы все рвануло и полЕвропы бы было радиоактивным болотом. на сотни лет. Они знали, что идут на 100-ю смерть и сделали это. А тут это, йо..аный стыд. Так мы, оказывается, достойны этой говенной жизни, голодоморов, жуковых и большевиков, пець и зеленских, олигархов. Ну так жрите и не подавитесь...
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Ви подивіться новини з Китаю, там для людей, які захворіли короновірусом за неділю побудували нову лікарню. Чому? А може тому що це дуже небезпечний вірус і багато людей загинуло, і не має протоколу лікування, і не відомо як заражуються, і не відомо як діагностувати (спочатку при діагностиці одним методом було біля 5000 захворюваних, а після зміни методу діагностики їх кількість виросла до 50000), і прояви захворювання проявляються через 2 неділі, і не має від нього вакцини, і подивіться які заходи безпеки в Китаї, і подивіться що в Ухані людей не випускають з домівок на вулицю, а їжу їм доставляють до дому. Ви рахуєте китайців дурнями?

Безперечно наших громадян потрібно поверти до дому, але куди - в санаторії?????? А може їх потрібно повертати в спеціально обладнані лікарні де є протиепідеміологічні (спеціально ізольовані протиінфекційні) бокси з відповідним обладнанням, починаючи від водоочищення та повітряочищення?????? Хто буде відповідати за епідемситуацію? МВС, яким чином, будуть стріляти по вірусу у повітря?

Я розумію людей, які переживають за своє здоров'я і чинять опір, з огляду на стан нашої медицини, і розумію людей які повертаються з Китаю до дому. Я з острахом очікую розвитку ситуації і просто молю БОГА щоб серед тих кого повернули в Україну не було заражених.
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Шмаркли хотели попиарится, целовали самолет, врали всем, чтобы снять очередной видосик про "народного преЗедента", но, как всегда, обосрались. Делом нужно было заниматься, готовиться к приему эвакуированных, проводить разъяснительную работу с гражданами, показать им, где, как будут размещать, какие условия карантина и методы недопущения проникновения потенциального вируса за его пределы.
Но ведь тут работать нужно, думать, анализировать, а не ролики снимать, глаза на камеру пучить и посты в ФБ писать.
Всякие власти были в Украине, но более тупой, недалекой и некомпетентной еще не было.
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на протест народу реакція в 100 раз швидша ніж на атаку сепарів! тож зе-влада готова воювати з своїм народом і домовлятись з кремлем! хто обіцяв народовладдя так проведіть референдум в Санжарах
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