 Эвакуация украинцев из Китая: на место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в комментарии телеканалу "НАШ".
Сулаев также отметил, что после столкновений, которые произошли утром никого не задерживали. Правоохранители провели разъяснительную работу с лицами, которые наиболее агрессивно себя вели.
"Столкновение произошло сегодня около 7:00 утра. В общем, действительно, проходит акция протеста в поселке Новые Санжары Полтавской области. Люди высказывают свою позицию, не желают, чтобы к ним заезжали граждане, вернувшиеся из Китая. Полиция утром, прибыв на место происшествия, пыталась убедить людей, чтобы те митинговали мирно, но не перекрывали уличные сети. К сожалению, наиболее агрессивные участники акции совершили столкновение с сотрудниками полиции, из-за чего полицией было принято решение изъять наиболее активных митингующих из толпы и с ними была проведена разъяснительная работа. Сейчас общения полиции с жителями продолжается. Правоохранители объясняют людям важность соблюдения требований действующего законодовстава, призывают не накалять ситуацию и не прибегать к радикальным силовым противостояниям", - рассказал представитель Нацполиции области.
Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань.
Как пишет "Тижневик Ехо", узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюхивской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты. Около двух десятков автомобилей, некоторые с прицепами, припаркованные по обе стороны автодороги, ведущей в поселок от трассы М-22 Полтава - Александрия.
После ночного перекрытия въездов в Новые Санжары местными жителями в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в поселок произошли столкновения местных жителей с правоохранителями. Несколько человек забрали в автозаки. Протестующие утверждают, что их повезли в Полтаву.
Местные СМИ также сообщают, что в центр Новых Санжар начали стягвать военную технику.
"БТРом правоохранители оттягивают технику, которой местные жители пытались загородить мост. Также протестующие начали переграждать проезд шинами. Правоохранители попробовали разблокировать мост и протестующие повторили свои действия", - сообщают в СМИ.
Напомним, ранее в ГСЧС сообщили, что эвакуированных из Ухани после прилета в Харьков доставят в медицинский центр Национальной гвардии "Новые Санжары" в Полтавской области.
Вам туда
Гугль сообщает, что в Новые Санжары - мед центр нац Гвардии, а это значит, что после карантина туда можно будет запустить нацжен Билецкого, протестировать.
(https://www.segodnya.ua/vybory2019/news/na-150-m-okruge-v-poltavskoy-oblasti-sluga-naroda-operedil-nardepa-samovydvizhenca-1307438.html)
"Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, амы следим за результатами волеизъявления украинцев.
В частности, на одномандатном избирательном округе № 150 в Полтавской области после подсчета 100% электронных протоколов лидером стал кандидат от партии "Слуга народа" Алексей Мовчан с 42,54% (30 892) голосов."
(https://www.segodnya.ua/vybory2019/news/na-150-m-okruge-v-poltavskoy-oblasti-sluga-naroda-operedil-nardepa-samovydvizhenca-1307426.html)
Выразили свою волю?
Чем же теперь, ЗЕбилы, недовольны?????
Кожен день по ТВ "реклама" короновіруса, та уже два тижні везем не везем.....
И они еще чем то недовольны.
Сами проголосовали, а теперь недовольны.
Да хай там вообще холерные бараки построят.
Ой, не могу.
Безперечно наших громадян потрібно поверти до дому, але куди - в санаторії?????? А може їх потрібно повертати в спеціально обладнані лікарні де є протиепідеміологічні (спеціально ізольовані протиінфекційні) бокси з відповідним обладнанням, починаючи від водоочищення та повітряочищення?????? Хто буде відповідати за епідемситуацію? МВС, яким чином, будуть стріляти по вірусу у повітря?
Я розумію людей, які переживають за своє здоров'я і чинять опір, з огляду на стан нашої медицини, і розумію людей які повертаються з Китаю до дому. Я з острахом очікую розвитку ситуації і просто молю БОГА щоб серед тих кого повернули в Україну не було заражених.
Но ведь тут работать нужно, думать, анализировать, а не ролики снимать, глаза на камеру пучить и посты в ФБ писать.
Всякие власти были в Украине, но более тупой, недалекой и некомпетентной еще не было.