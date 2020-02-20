 В Украине достаточно тест-систем в случае первой волны коронавируса, - "слуга народа" Радуцкий

Об этом он заявил в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Тесты для выявления коронавируса Украина имеет. Это не тесты какого-то производства, а официальные тесты, которые применяются всеми странами по установках ВОЗ", - сказал Радуцкий.

Нардеп отказался называть количество тестовых систем, которое имеет Украина.

"Сколько нужно для того, чтобы бороться с первой волной... Я не могу эту информацию назвать", - сказал Радуцкий.

Читайте также: Будем сжигать продукты жизнедеятельности и дезинфицировать вещи, - "слуга народа" Радуцкий о пребывании эвакуированных из Китая на обсервации

Напомним, ранее в ГСЧС сообщили, что эвакуированных из Ухани после прилета в Харьков доставят в медицинский центр Национальной гвардии "Новые Санжары" в Полтавской области.