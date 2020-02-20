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 Общество, Здоровье
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 В Украине достаточно тест-систем на случай первой волны коронавируса, - "слуга народа" Радуцкий

Председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, член фракции партии "Слуга народа" Михаил Радуцкий заявил, что в Украине есть достаточно тест-систем в случае первой волны коронавируса.

Об этом он заявил в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Тесты для выявления коронавируса Украина имеет. Это не тесты какого-то производства, а официальные тесты, которые применяются всеми странами по установках ВОЗ", - сказал Радуцкий.

Нардеп отказался называть количество тестовых систем, которое имеет Украина.

"Сколько нужно для того, чтобы бороться с первой волной... Я не могу эту информацию назвать", - сказал Радуцкий.

Читайте также: Будем сжигать продукты жизнедеятельности и дезинфицировать вещи, - "слуга народа" Радуцкий о пребывании эвакуированных из Китая на обсервации

Напомним, ранее в ГСЧС сообщили, что эвакуированных из Ухани после прилета в Харьков доставят в медицинский центр Национальной гвардии "Новые Санжары" в Полтавской области.

Источник: https://censor.net.ua/n3176872
 
 
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В Украине достаточно тест-систем - одна в Феофании, вторя у меня дома - Радуцкий
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Нардеп отказался называть количество тестовых систем, которое имеет Украина.

В Украине достаточно тест-систем в случае первой волны коронавируса

Сирйозна, хватит?
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Нардеп отказался называть количество тестовых систем, которое имеет Украина.

В Украине достаточно тест-систем в случае первой волны коронавируса

Сирйозна, хватит?
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Влада хвора арахамією на всю голову - від брехні до брехні , привела до того, що й сказити не умють а як скажуть - то що крок то збрешуть ...Пожинають плоди свого турбозашквару...
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В Украине достаточно тест-систем - одна в Феофании, вторя у меня дома - Радуцкий
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А далі будемо скавчати, звертаючись до "цівілізованого світу" про допомогу. Може дадуть грошей...
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Тест системы есть, и все в Борисе! Приходите!
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О, да как жеж так, а кто это сделал????! Первая пошла, когда вторая, третья?????
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Ну натестуєш ти, що далі? Як лікувати? У деяких регіонах, як наприклад Закарпаття або Чернігівщина, кому лікувати?
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Слуги народа Израилева лечатся в Израиле
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Зеленский там и лечился еще до президенства. Реву вспомните, министра при Гройсмане, пневмонию летал лечить.
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Физдить Мішка як дихає . Кількість завезених в Україну розпіарених слугами урода тест систем становить 30 (тридцять !) штук. Тридцять Карл на 40 мільйонів громадян

Зє-Банду ГЕТЬ! 👊
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Над седой равниной моря Радуцкий волны разгоняет. Нагоняет волны зомби, темной зелени подобных.
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Т.е. волна все же будет? Спасибо, успокоили В Украине достаточно тест-систем в случае первой волны коронавируса, - Радуцкий - Цензор.НЕТ 3143 И еще после этого что-то говорить на людей, которые протестуют против размещения в их областях эвакуированных? Наша власть так нагнетает все вокруг, что скоро от простого кашля сраться начнут.
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"Сейчас самый главный вопрос - проведение лабораторного анализа всех эвакуированных из Китая. 16 наборов тест-систем подаренных ВОЗ лежит в сейфах ЦОЗ. Этого хватает на 160 анализов. Этого вполне хватает для точного определения и сортировки эвакуируемых на носителей вируса и не носителей вируса. После карантина должна последовать повторная лабораторная проверка для подтверждения не инфицированости. Если этого сделано не будет, или результаты будут скрыты все должностные лица к этому причастные совершат тягчайшее должностное преступление. ."
(https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html)

"*уй вам в сраку"(С), не забывайте, что первая "волна" не должна превысить 160 тестов!
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Радуцкий - это тот, который "*уй вам в сраку".

Он же фельдшер, так пусть едет к больным из Уханя, поработает там, а потом расскажет как там дела.
Ато Зюзики так клеймят всех, но сами то отсидятся в сторонке. Пусть пример покажут
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Да-да, как же можно забыть специалиста "*уй вам в сраку".
Мировое светило.
Правда, не медицинское. В Україні вистачає тест-систем у разі першої хвилі коронавірусу, - Радуцький - Цензор.НЕТ 9624

У "бубочки" вообще профессионал на профессионале. В Україні вистачає тест-систем у разі першої хвилі коронавірусу, - Радуцький - Цензор.НЕТ 9624
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А как это понимать в случае первой волны коронавируса.
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Великий Зелёносракий Медик!
Михаил Радуцкий родился 5 декабря 1968 года в Киеве. Окончил Киевское медицинское училище №2 (сейчас - Киевский медицинский колледж им. П. И. Гаврося) по специальности фельдшер скорой помощи.
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Друг этого придурка, Гордон, предлагает СВОИ ЗОЛОТЫЕ ПИРАМИДКИ для лечения коронавируса! Зелёной плесени - СКИДКИ !
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Дорогенький мій, як казав колись один із керівників, світ не знає, як його виявляти, а Ви завіряєте людей, що у Вас все під контролем.
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С одной стороны я понимаю, что зебобики , как всегда , брешут . А с другой стороны , кто-то спецом разгоняет тему короновируса.
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Ви забрехались всі (згадайте хоч ситуацію під Золотим,брифінг генштабу,ЗЕклоунів), тепер аналогічна ситуація з доставкою і розміщенням людей з Китаю. Вам люди вже вірять.
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Если все так хорошо и тесты есть, что же они не оставили их в Киеве или Киевской области, как планировалось раньше? Или зе.... испугались? Приземлились в Борисполе, и чего же людей катать по всей Украине, они устали пусть остаются, там же много специалистов, министров, комитетов ...
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Какую висоту первой ожидаемой волны заложено в расчет?
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