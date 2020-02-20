 В Украине достаточно тест-систем на случай первой волны коронавируса, - "слуга народа" Радуцкий

Об этом он заявил в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Тесты для выявления коронавируса Украина имеет. Это не тесты какого-то производства, а официальные тесты, которые применяются всеми странами по установках ВОЗ", - сказал Радуцкий.
Нардеп отказался называть количество тестовых систем, которое имеет Украина.
"Сколько нужно для того, чтобы бороться с первой волной... Я не могу эту информацию назвать", - сказал Радуцкий.
Напомним, ранее в ГСЧС сообщили, что эвакуированных из Ухани после прилета в Харьков доставят в медицинский центр Национальной гвардии "Новые Санжары" в Полтавской области.
В Украине достаточно тест-систем в случае первой волны коронавируса
Сирйозна, хватит?
Зє-Банду ГЕТЬ! 👊
(https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html)
"*уй вам в сраку"(С), не забывайте, что первая "волна" не должна превысить 160 тестов!
Он же фельдшер, так пусть едет к больным из Уханя, поработает там, а потом расскажет как там дела.
Ато Зюзики так клеймят всех, но сами то отсидятся в сторонке. Пусть пример покажут
Мировое светило.
Правда, не медицинское.
У "бубочки" вообще профессионал на профессионале.
Михаил Радуцкий родился 5 декабря 1968 года в Киеве. Окончил Киевское медицинское училище №2 (сейчас - Киевский медицинский колледж им. П. И. Гаврося) по специальности фельдшер скорой помощи.