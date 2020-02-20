 Панихида по Героям Небесной Сотни прошла в центре Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Шествие Достоинства в память о Героях Небесной Сотни, которое проходило в центре Киева, дошло до Аллеи Небесной Сотни. Возле памятного Креста на Аллее Героев Небесной Сотни прошла панихида в память о Героях Небесной Сотни. Священники отслужили молебен, присутствующие возложили цветы к мемориалу.























































































































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ