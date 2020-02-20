EN|RU|UK
Темы дня: Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Коронавирус из Китая Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Происшествия
  343  8
Материалы по теме:
Все про:Минобороны (6304) обстрел (8718) Донбасс (20745) операция Объединенных сил (2112)

 Наемники РФ 5 раз открывали огонь по позициям украинских воинов на Донбассе, потерь нет, - Минобороны

Российско-оккупационные войска на Донбассе 5 раз нарушали режим тишины, потерь среди личного состава украинских воинов нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

С начала текущих суток, 20 февраля, на линии боевого соприкосновения зафиксировано 5 нарушений режима тишины со стороны российско-оккупационных войск. Все обстрелы враг вел в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" Объединенных сил. При этом противник 4 раза нарушил Минские соглашения, применяя минометы.

В частности, с 05.50 утра по нашим защитникам Новомихайловки оккупанты вели обстрел из миномета 120-го калбира, также применяли вооружение БМП, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы. Оккупанты вели огонь от села Луганское, Марьинского района.

Несколько мин 82-го калибра враг выпустил по защитникам Пищевика. Кроме этого, от н.п. Верхнешироковское враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового вооружения.

Дважды от Сосновского враг сегодня вел минометные обстрелы с калибра 82 мм позиций наших воинов в районе Павлополя.

Кроме того, из стрелкового вооружения оккупанты нарушили режим тишины в районе Марьинки. Противник вел прицельный обстрел по направлению от района Трудовской оккупированного Донецка.

По имеющейся информации боевых потерь среди наших героев вследствие прицельных вражеских обстрелов нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Раненых в результате обстрела в районе Золотого украинских воинов вертолетом доставили в Харьков, - Минобороны

Источник: https://censor.net.ua/n3176867
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
..когда про ответку инфу давать начнете. штабные?
 показать весь комментарий
 
 
тоді, коли зейла дасть дозвіл на ответку.
 показать весь комментарий
 
 
Російські окупанти стріляють, а зейла талдичить, що "впевнено наближається до миру".
 показать весь комментарий
 
 
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина предлагает разводить войска на Донбассе по "секторальному" принципу.

Cловарь современной лексики:

Развести [2/0]
Обмануть, использовать для удовлетворения своих собственных целей, желаний, потребностей. Наемники РФ 5 раз открывали огонь по позициям украинских воинов на Донбассе, потерь нет, - Минобороны - Цензор.НЕТ 1777
 показать весь комментарий
 
 
А рокерська коза тут до чого ? Він що рокер нав,іпенний?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх