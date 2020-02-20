 Наемники РФ 5 раз открывали огонь по позициям украинских воинов на Донбассе, потерь нет, - Минобороны

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

С начала текущих суток, 20 февраля, на линии боевого соприкосновения зафиксировано 5 нарушений режима тишины со стороны российско-оккупационных войск. Все обстрелы враг вел в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" Объединенных сил. При этом противник 4 раза нарушил Минские соглашения, применяя минометы.

В частности, с 05.50 утра по нашим защитникам Новомихайловки оккупанты вели обстрел из миномета 120-го калбира, также применяли вооружение БМП, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы. Оккупанты вели огонь от села Луганское, Марьинского района.

Несколько мин 82-го калибра враг выпустил по защитникам Пищевика. Кроме этого, от н.п. Верхнешироковское враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового вооружения.

Дважды от Сосновского враг сегодня вел минометные обстрелы с калибра 82 мм позиций наших воинов в районе Павлополя.

Кроме того, из стрелкового вооружения оккупанты нарушили режим тишины в районе Марьинки. Противник вел прицельный обстрел по направлению от района Трудовской оккупированного Донецка.

По имеющейся информации боевых потерь среди наших героев вследствие прицельных вражеских обстрелов нет.

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