 Эвакуация украинцев из Китая: "Слуга народа" отправила трех своих депутатов в Новые Санжары

Об этом рассказал в кулуарах парламента заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.
По его словам, в Полтавскую область отправили трех народных депутатов от "Слуги народа": члена комитета по вопросам здоровья нации Максима Паребийниса, члена комитета по вопросам свободы слова Татьяну Цыбу и мажоритарщика Геннадия Касая со 179 округа.
Напомним, ранее в ГСЧС сообщили, что эвакуированных из Ухани после прилета в Харьков доставят в медицинский центр Национальной гвардии "Новые Санжары" в Полтавской области.
як хто? Тупі серіали.
А если, не дай Бог - что-то серьезное?
Ну тоді Порохоботи знову власними життями вирішат проблему і забезпечать Зебілам "холодиньик та телевізор".
А вам, що не подобається? Те, що негромадяни показали своє нутро?
Да, не нравится, когда из людей делают быдло, пользуясь или необразованностью, или неинформированностью или, иногда, недалекостью. В чем они показали свое нутро? Им что, вирус гриппа выделили в лаборатории и привезли в нос закапывать? Если очень хотелось нутро показывать, так показывали бы, когда власть месяц телилась.
Хоть и не в тему, но не поддерживаю ни Порошенко, ни Зеленского. За одного стыдно было голосовать, за другого - страшно.
А вот санатории типа Санжары как раз подключены к коллектору который идет на очистные.
А этим шо пообещали - Героя Украины и погруддя перед входом в "Зеленый цирк под стеклянным куполом" на Грошевского?