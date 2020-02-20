 Ранее было две проверки и замечаний не было, - директор Мариупольского меткомбината им. Ильича Шевченко о штрафе в 10 млн за ущерб экологии

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "mrpl.city".

Проверка проходила на предприятии в конце января-начале февраля в течение двух недель.

"Нашли нарушения и выписали нам соответствующий штраф. Скажу так - если поставить себе задачу, то недостатки можно найти на любом предприятии и, тем более, на производстве. Вопрос в другом - сам по себе штраф ничего не решает, он не создает условий для улучшения. Нужно проблему решать комплексно. Как производственники, мы знаем и понимаем проблему накопления шлаков. Она возникла не пять, не десять и не двадцать лет назад. Металлурги не снимают с себя ответственность, но мы по-другому подходим к ее решению. Штрафами ситуацию не исправишь", - рассказал Шевченко.

По его словам, разработана специальная программа, чтобы решить эту проблему.

"Она очень сложная, материалоемкая, и дорогостоящая. Программа намечена и успешно выполняется. В прошлом году нас проверяли дважды и ни единого замечания по выполнению программы не было", - объяснил Шевченко.

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Ключевая проблема сейчас для меткомбинатов - это накопление металлургических шлаков.

"Во всем мире есть практика их использования. Это прекрасный строительный материал для домостроительных комбинатов, комбинатов железобетонных изделий, из этого материала построены целые города. Хорошо, что есть Постановление Камина об использовании шлаков в строительстве дорог. Важно, чтоб оно работало. Например, построили прекрасную дорогу Мариуполь-Запорожье. Хорошая дорога, на самом деле, а обочина какая? Грунтовая! Почему нельзя было взять с комбината имени Ильича или "Азовсталь" шлак и сделать прекрасную обочину, длиной в 200 км? Нужно сотрудничество, нужно взаимопонимание и реальные действия. Только так мы сможем решить проблемы, которые сейчас существуют в металлургии", - рассказал директор предприятия.

Напомним, ранее компания олигарха Рината Ахметова "Метинвест" уплатила более 10 млн убытков, причиненных государству в сфере экологии в связи с деятельностью металлургического комбината им. Ильича в Мариуполе.

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