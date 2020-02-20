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 Общество
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Все про:Госэкоинспекция (79) металлургия (344) ММК им. Ильича (47) экология (1215) штраф (889)

 Ранее было две проверки и замечаний не было, - директор Мариупольского меткомбината им. Ильича Шевченко о штрафе в 10 млн за ущерб экологии

Госэкоинспекция проверила Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича и выявила нанесенный государству ущерб - более 10,5 млн грн. Директор предприятия Тарас Шевченко заявил, что комбинат проверяли дважды в прошлом году и никаких замечаний не было.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "mrpl.city".

Проверка проходила на предприятии в конце января-начале февраля в течение двух недель.

"Нашли нарушения и выписали нам соответствующий штраф. Скажу так - если поставить себе задачу, то недостатки можно найти на любом предприятии и, тем более, на производстве. Вопрос в другом - сам по себе штраф ничего не решает, он не создает условий для улучшения. Нужно проблему решать комплексно. Как производственники, мы знаем и понимаем проблему накопления шлаков. Она возникла не пять, не десять и не двадцать лет назад. Металлурги не снимают с себя ответственность, но мы по-другому подходим к ее решению. Штрафами ситуацию не исправишь", - рассказал Шевченко.

По его словам, разработана специальная программа, чтобы решить эту проблему.

"Она очень сложная, материалоемкая, и дорогостоящая. Программа намечена и успешно выполняется. В прошлом году нас проверяли дважды и ни единого замечания по выполнению программы не было", - объяснил Шевченко.

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Ключевая проблема сейчас для меткомбинатов - это накопление металлургических шлаков.

"Во всем мире есть практика их использования. Это прекрасный строительный материал для домостроительных комбинатов, комбинатов железобетонных изделий, из этого материала построены целые города. Хорошо, что есть Постановление Камина об использовании шлаков в строительстве дорог. Важно, чтоб оно работало. Например, построили прекрасную дорогу Мариуполь-Запорожье. Хорошая дорога, на самом деле, а обочина какая? Грунтовая! Почему нельзя было взять с комбината имени Ильича или "Азовсталь" шлак и сделать прекрасную обочину, длиной в 200 км? Нужно сотрудничество, нужно взаимопонимание и реальные действия. Только так мы сможем решить проблемы, которые сейчас существуют в металлургии", - рассказал директор предприятия.

Напомним, ранее компания олигарха Рината Ахметова "Метинвест" уплатила более 10 млн убытков, причиненных государству в сфере экологии в связи с деятельностью металлургического комбината им. Ильича в Мариуполе.

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Источник: https://censor.net.ua/n3176863
 
 
 Топ комментарии
 
Штраф крайне мал. Учитывая,сколько вреда он принес морю,рыболовству и здоровью людей. За все годы покупки его ахметовым.- Я бы никогда не позволил этому монстру гадить и дальше.Он и не думал его модернизировать и делать экологичнее.
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То, что не было замечаний говорит только о коррупции - откупались - потому и не было замечаний. Сейчас проверяющие очень интересные судя по отзывам - они берут взятки, если предлагать, но виписывают штрафы вне зависимости от того, давал ты им взятку или нет.

А то, что комбинат Иллича не выдерживает никаких экологических норм вам скажет любой Мариуполец.
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Ахметовские ребята включают очистные фильтры, когда приезжают проверяющие. И в прессе об этом писали и товарищ у меня там работал. В остальное время Мариуполю просто нечем дышать. Штрафовать их надо на гораздо более крупные суммы.
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«В пе́рвый раз» (англ. The First Time) - подростковая романтическая комедия, созданная Джоном Кэзданом. Картина вышла в прокат 12 января 2012 ...
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Штраф крайне мал. Учитывая,сколько вреда он принес морю,рыболовству и здоровью людей. За все годы покупки его ахметовым.- Я бы никогда не позволил этому монстру гадить и дальше.Он и не думал его модернизировать и делать экологичнее.
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То, что не было замечаний говорит только о коррупции - откупались - потому и не было замечаний. Сейчас проверяющие очень интересные судя по отзывам - они берут взятки, если предлагать, но виписывают штрафы вне зависимости от того, давал ты им взятку или нет.

А то, что комбинат Иллича не выдерживает никаких экологических норм вам скажет любой Мариуполец.
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Что это за иллич такой, почему до сих пор не декомнизировали???
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Они утверждают, что это в честь другого Иллича.
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Что это за иллич такой, почему до сих пор не декомнизировали???

Потому,что живее всех живых...
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Проверка по украински.Сперва нужно предупредить об ,неожиданой,,проверке не мение тем за три месяца а за тем нужно проверяющим получить разрешение из согласием тех кого проверяют а после этих процедур нежданная проверка может неожиданно прийти в назначенное время теми кого они будут проверять.
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" ...и понимаем проблему накопления шлаков. Она возникла не пять, не десять и не двадцать лет назад."

И что? Все двадцать лет решаете и не можете никак решить! А ведь такая ситуация по всей Украине, не только на ахметовских предприятиях! Выдавливают из построенных еще при СССР предприятий последние соки, ничего не вкладывая.
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Выдавливают из построенных еще при СССР предприятий последние соки, ничего не вкладывая.

Совершенно верно.
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так результаты предыдущих проверок не были согласованы с игарьвалеричем Ранеее было две проверки и замечаний не было, - директор Мариупольского меткомбината им. Ильича Шевченко о штрафе в 10 млн за ущерб экологии - Цензор.НЕТ 5317
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- За что 10 миллионов штрафа? Ранеее было две проверки и замечаний не было, - директор Мариупольского меткомбината им. Ильича Шевченко о штрафе в 10 млн за ущерб экологии - Цензор.НЕТ 1344
- Просто деньги очень нужны! Ранеее было две проверки и замечаний не было, - директор Мариупольского меткомбината им. Ильича Шевченко о штрафе в 10 млн за ущерб экологии - Цензор.НЕТ 4344
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Ты не ТАРАС ШЕВЧЕНКО, а ПРОСТИТУТ АХМЕТОВА, ЕГО ПОДСТИЛКА !!!!!!!!!!!!
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Этот метивестовский помойник, как и Азовсталь, пора давно закрыть. Азовсталь вываливает шлак прямо в Азовское море. Купаться в море вокруг Мариуполя нельзя уже давно. Кладбище Мариуполя - самое большое в Европе. Рыбу в море практически полностью вытравили. Ущерб государству от метинвестовских помоек значительно превышает налоговые поступления в бюджет от их деятельности. Но кого это волнует?
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В день, штрафуйте их на такие суммы каждый день. И к нам в Запорожье, на "Запорожсталь" приезжайте...
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Да ладно....
Не поверю что вы раньше проверяющим не башляли за нужные акты!!!!!
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Не поверю что вы раньше проверяющим не башляли за нужные акты!!!!!

Классика украинской экономики.Вспомните как сертификаты ISO получают...
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