 "Когда будут наказаны убийцы моего сына?": родственники Героев Небесной Сотни пикетируют ОП. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Шествие Достоинства в память о Героях Небесной Сотни, которое проходило в центре Киева, дошло до Аллеи Небесной Сотни. Перед митингующими выступил Владимир Голоднюк, отец убитого на Евромайдане Устима Голоднюка.
"Я чувствую себя преданым. Неужели мы забыли о Достоинстве? Неужели мы забыли, как здесь смывали кровь с брущатки? Сегодня обращение ни к тем, кто пришел сюда, я обращаюсь к тем, кто сидит на диванах, кто продался за палку колбасы - неужели мы не имеем Достоинства, не понимаем, что мы украинцы? Мне звонили вчера, позавчера, приглашали на встречу к президенту, который внезапно выявил желание встретиться с родственниками Небесной Сотни. Потом приглашали на встречу к Генеральному прокурору. Я могу сказать, что с президентом и генпрокурором я могу встретитьсч лишь в суде, когда они будут сидет на с камье подсудимых, потому что у меня есть Достоинство, такое же какое было у моего сына. Я хочу достучаться до советсти украинцев - украинцы не продадим Небесную Сотню", - заявил Голоднюк.
После этого, часть участников Шествия Достоинства отправилась к Офису президента на ул. Банковую. чтобы спросить у Владимира Зеленского: "Когда будут наказаны виновные в убийствах на Майдане?", "Когда будет уволен из ГБР адвоката Януковича Бабиков?", "Когда начнутся "кардинальные изменения" в делах Майдана?", "Когда "слово Зеленского" будет равняться "слову Президента"?".
Митингующие, среди которых и родственники Героев Небесной Сотни, раненные участники Евромайдана и активисты, держат плакаты с соответствующими вопросами. Также они планируют передать свои требования представителю ОП.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Зе посадит, которого привел к власти это ничтожество порошенко....
Почему за 5 лет правления порошенко не были посажены убийцы Небесной Сотни...?
Вшанування пам"яті Героїв Небесної Сотні
А тут на фото вчений, доктор наук зі своїм сином. І світ побачив як брешуть шнурки яника.
на гальмах та просрало!!
5 лет...
Интересно, Петя тоже в этой толпе негодует?
а вообще печально когда подонки используют матерьяльную нужду чтоб продать человеческое достоинство!
Чому не виконали обіцянок? Тому що частина беркутні зараз служить в оновленій поліції, під крилишком авакова.
Деяким мерзотникам дали можливість втекти, а хто не втік, того потім віддали по обміну **********.
Від зелених й нічого вимагати, ці потвори дозволяють керувати судовою системою мразоту портнова, якого треба повісити на ліхтарі десь на Хрещатику, ставлять керувати ДБР відвертих ватніков та адвокатів януковоща.
Протестами вже нічого не вирішити.
Та знайдуться штрейбрехери, які підуть. І їх буде більшість, в пропорції 73/43%.
а так, все похоже на очередную порохоботскую акцию по расскачиванию нынешней власти
Ну що ж, сьогодні Зе-клован вже керує і судами, і слідством... Порівняємо законність, порівняємо...
Скоро!
Ще трохи почекайте.
Когда вернут деньги из офшоров, когда лишат имущества ВСЕХ чинуш, кто сбежал за границу за 30 лет..
короче, нуже свой Пиночет, иначе стране - пе....да...