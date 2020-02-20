 "Когда будут наказаны убийцы моего сына?": родственники Героев Небесной Сотни пикетируют ОП. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Шествие Достоинства в память о Героях Небесной Сотни, которое проходило в центре Киева, дошло до Аллеи Небесной Сотни. Перед митингующими выступил Владимир Голоднюк, отец убитого на Евромайдане Устима Голоднюка.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: В Киеве началось Шествие Достоинства в память о Героях Небесной Сотни. ФОТОрепортаж

"Я чувствую себя преданым. Неужели мы забыли о Достоинстве? Неужели мы забыли, как здесь смывали кровь с брущатки? Сегодня обращение ни к тем, кто пришел сюда, я обращаюсь к тем, кто сидит на диванах, кто продался за палку колбасы - неужели мы не имеем Достоинства, не понимаем, что мы украинцы? Мне звонили вчера, позавчера, приглашали на встречу к президенту, который внезапно выявил желание встретиться с родственниками Небесной Сотни. Потом приглашали на встречу к Генеральному прокурору. Я могу сказать, что с президентом и генпрокурором я могу встретитьсч лишь в суде, когда они будут сидет на с камье подсудимых, потому что у меня есть Достоинство, такое же какое было у моего сына. Я хочу достучаться до советсти украинцев - украинцы не продадим Небесную Сотню", - заявил Голоднюк.

После этого, часть участников Шествия Достоинства отправилась к Офису президента на ул. Банковую. чтобы спросить у Владимира Зеленского: "Когда будут наказаны виновные в убийствах на Майдане?", "Когда будет уволен из ГБР адвоката Януковича Бабиков?", "Когда начнутся "кардинальные изменения" в делах Майдана?", "Когда "слово Зеленского" будет равняться "слову Президента"?".

Митингующие, среди которых и родственники Героев Небесной Сотни, раненные участники Евромайдана и активисты, держат плакаты с соответствующими вопросами. Также они планируют передать свои требования представителю ОП.

















































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ