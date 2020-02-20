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 "Когда будут наказаны убийцы моего сына?": родственники Героев Небесной Сотни пикетируют ОП. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Часть участников Шествия Достоинства в память о Героях Небесной Сотни отправились под здание Офиса президента с целью потребовать от Владимира Зеленского обеспечения расследования преступлений против Евромайдана.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Шествие Достоинства в память о Героях Небесной Сотни, которое проходило в центре Киева, дошло до Аллеи Небесной Сотни. Перед митингующими выступил Владимир Голоднюк, отец убитого на Евромайдане Устима Голоднюка.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: В Киеве началось Шествие Достоинства в память о Героях Небесной Сотни. ФОТОрепортаж

"Я чувствую себя преданым. Неужели мы забыли о Достоинстве? Неужели мы забыли, как здесь смывали кровь с брущатки? Сегодня обращение ни к тем, кто пришел сюда, я обращаюсь к тем, кто сидит на диванах, кто продался за палку колбасы - неужели мы не имеем Достоинства, не понимаем, что мы украинцы? Мне звонили вчера, позавчера, приглашали на встречу к президенту, который внезапно выявил желание встретиться с родственниками Небесной Сотни. Потом приглашали на встречу к Генеральному прокурору. Я могу сказать, что с президентом и генпрокурором я могу встретитьсч лишь в суде, когда они будут сидет на с камье подсудимых, потому что у меня есть Достоинство, такое же какое было у моего сына. Я хочу достучаться до советсти украинцев - украинцы не продадим Небесную Сотню", - заявил Голоднюк.

После этого, часть участников Шествия Достоинства отправилась к Офису президента на ул. Банковую. чтобы спросить у Владимира Зеленского: "Когда будут наказаны виновные в убийствах на Майдане?", "Когда будет уволен из ГБР адвоката Януковича Бабиков?", "Когда начнутся "кардинальные изменения" в делах Майдана?", "Когда "слово Зеленского" будет равняться "слову Президента"?".

Митингующие, среди которых и родственники Героев Небесной Сотни, раненные участники Евромайдана и активисты, держат плакаты с соответствующими вопросами. Также они планируют передать свои требования представителю ОП.

Когда будут наказаны убийцы моего сына?: родственники Героев Небесной Сотни пикетируют ОП 01
Когда будут наказаны убийцы моего сына?: родственники Героев Небесной Сотни пикетируют ОП 02
Когда будут наказаны убийцы моего сына?: родственники Героев Небесной Сотни пикетируют ОП 03
Когда будут наказаны убийцы моего сына?: родственники Героев Небесной Сотни пикетируют ОП 04
Когда будут наказаны убийцы моего сына?: родственники Героев Небесной Сотни пикетируют ОП 05
Когда будут наказаны убийцы моего сына?: родственники Героев Небесной Сотни пикетируют ОП 06
Когда будут наказаны убийцы моего сына?: родственники Героев Небесной Сотни пикетируют ОП 07
Когда будут наказаны убийцы моего сына?: родственники Героев Небесной Сотни пикетируют ОП 08
Когда будут наказаны убийцы моего сына?: родственники Героев Небесной Сотни пикетируют ОП 09
Когда будут наказаны убийцы моего сына?: родственники Героев Небесной Сотни пикетируют ОП 10
Когда будут наказаны убийцы моего сына?: родственники Героев Небесной Сотни пикетируют ОП 11
Когда будут наказаны убийцы моего сына?: родственники Героев Небесной Сотни пикетируют ОП 12
Когда будут наказаны убийцы моего сына?: родственники Героев Небесной Сотни пикетируют ОП 13
Когда будут наказаны убийцы моего сына?: родственники Героев Небесной Сотни пикетируют ОП 14
Когда будут наказаны убийцы моего сына?: родственники Героев Небесной Сотни пикетируют ОП 15
Когда будут наказаны убийцы моего сына?: родственники Героев Небесной Сотни пикетируют ОП 16
Когда будут наказаны убийцы моего сына?: родственники Героев Небесной Сотни пикетируют ОП 17
Когда будут наказаны убийцы моего сына?: родственники Героев Небесной Сотни пикетируют ОП 18
Когда будут наказаны убийцы моего сына?: родственники Героев Небесной Сотни пикетируют ОП 19
Когда будут наказаны убийцы моего сына?: родственники Героев Небесной Сотни пикетируют ОП 20
Когда будут наказаны убийцы моего сына?: родственники Героев Небесной Сотни пикетируют ОП 21
Когда будут наказаны убийцы моего сына?: родственники Героев Небесной Сотни пикетируют ОП 22
Когда будут наказаны убийцы моего сына?: родственники Героев Небесной Сотни пикетируют ОП 23
Когда будут наказаны убийцы моего сына?: родственники Героев Небесной Сотни пикетируют ОП 24

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/n3176862
 
   
 Топ комментарии
 
Та им пофиг, даже самка зебила плевала на солдат Украины
"Когда будут наказаны убийцы моего сына?": родственники Героев Небесной Сотни пикетирую ОП - Цензор.НЕТ 1156

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На жаль, після дій українських суддів та обмінів Вовасика, карати їх можуть лише Мацковські Гаішники.
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скоро посадят и отца, и сына за участие в "перевороте"...
Зе посадит, которого привел к власти это ничтожество порошенко....
Почему за 5 лет правления порошенко не были посажены убийцы Небесной Сотни...?
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Одесса, памятник Дюку в 17.00
Вшанування пам"яті Героїв Небесної Сотні
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Між іншим, ці двоє чоловіків зробили свій внесок у революцію Гідності. Підконтрольні хряку ЗМІ називали майданівців - люмпеном, не освіченими селюками і т.д..
А тут на фото вчений, доктор наук зі своїм сином. І світ побачив як брешуть шнурки яника.
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Ща гідрант запише відосік в Теслі, про проплачених порохоботів і масовку з 10$ повій. Як пуКін навчів.
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Та им пофиг, даже самка зебила плевала на солдат Украины
"Когда будут наказаны убийцы моего сына?": родственники Героев Небесной Сотни пикетирую ОП - Цензор.НЕТ 1156

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Починати треба з соєвого бандугруповання, яке все спустило
на гальмах та просрало!!
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сейчас вазелиновое ссыкло выйдет к народу, отколит шуточку, все рассмеються и разойдуться. ведь так он думал все будет после выборов?
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спрашивайте у порошенко..он 5 лет расследовал..
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Ти,-дибіл!!! Порошенко як президент ніколи не обіцяв когось посадити, бо це не входить в компетенцію президента.А Зебіл обіцяв посадки(в порушені Конституційних прав і обовязків президента)
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Ну если они голосовали за малороса и малоросов, то на что они надеялись?
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до этого они наверное на порошенко надеялись...
5 лет...
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"Когда будут наказаны убийцы моего сына?": родственники Героев Небесной Сотни пикетирую ОП

Интересно, Петя тоже в этой толпе негодует?
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Правильно нарисовал. Теперь давай похожую, только с Петрушкой на заднем плане. И чтобы обязательно про томос было. А этих, которые гавкают, можешь оставить без изменений.
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Петюнька просто не оплачивал выходы родственников пять лет своей власти, теперь пользуется , чтоб насрать.
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Наказаны не будут. Потому,что вы лохи ,пять лет ждали этого от одного. И почти год от другого. А им на вас насрать. Ну ,а кто еще столько времени долги согласится ожидать ? ))
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Слово зеленского НИКОГДА не будет то же, что и слово президента. Оно не президент, оно клоун. А слово клоуна всерьез рассматривать невозможно.
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Когда клоун у власти, то никогда! Беркут убивавший гуляет по Киеву а Вы спрашиваете когда, клоун их выпустил. А любители клоуна вспоминают зая Порошенка где логика. Логики нет и не будет.
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А вони до нас з неба звалились, чи їх таки обирали лохи?
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sulima ivan - "за еврея голосовать нада , они умные - не то что наши...." - вот такое я услышал как то на рынке..
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дураки и не такое ляпать языками могут, не только на рынках...
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чтоб подчеркнуть масштаб идиотизма, среди пикетирующих Пети и Луцика не хватает

а вообще печально когда подонки используют матерьяльную нужду чтоб продать человеческое достоинство!
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Я вам ничего не обещал.(Брехло оманське)
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Попередніки 5 років робили вигляд, що розслідують, кожен з прокурорів, особливо геніяльний плокулол клялися, що головною їх метою є покарання винних у вбивствах людей на Майдані.
Чому не виконали обіцянок? Тому що частина беркутні зараз служить в оновленій поліції, під крилишком авакова.
Деяким мерзотникам дали можливість втекти, а хто не втік, того потім віддали по обміну **********.
Від зелених й нічого вимагати, ці потвори дозволяють керувати судовою системою мразоту портнова, якого треба повісити на ліхтарі десь на Хрещатику, ставлять керувати ДБР відвертих ватніков та адвокатів януковоща.
Протестами вже нічого не вирішити.
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Кажете, ПреЗЕдент з рябокепкою запрошували вас на зустріч? Ви не підете?
Та знайдуться штрейбрехери, які підуть. І їх буде більшість, в пропорції 73/43%.
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Ход расследования за правления Порошенка, дал чётко понять. Что он и его ген-прокурор не то что не были заинтересованы в расследовании, а саботировали его. Мало кто знает но после допроса Порошенка о расстрелах он так и не подписал бумаги, что допрашивался именно он.За ним бегали несколько лет чтоб он подписал, он не отказывался, просто говорил позже мол времени нет. А без подписи они не имеют никакого значения. + Скрытие фигурантов расстрела мусора Садовника, которого спрятали.Других беркутов которым дали убежать. Также спиленные деревья... Риг вообще никто пальцем не тронул... Рано или поздно станет ясно кто стоял за расстрелами и убийствами на Институтской и в Мариинском парке. Скорее всего мы об этом узнаем когда их уже не будет в живых. И вполне возможно это будут люди которые пришли во власть вместе с Порошенко и его свитой. А что можно было ожидать от создателя вместе с Азаровым партии регионов...
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а где вы были 6 лет до этого? почему соевого мародера не пикетировали? любой следователь знает, что эффективность расследования уголовного дела прямо пропорциональна прошедшему после совершения преступления времени. где вы были в первый год, когда и надо было требовать результат и его РЕАЛЬНО можно было добиться? уголовное дело расследуемое 6 лет называется "гроб" или "висяк".
а так, все похоже на очередную порохоботскую акцию по расскачиванию нынешней власти
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Почему за 6 лет не довели дело до приговора???
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Пеця однозначно саботировал расследование этих дел ( пять лет ) , ну а а шут- арлекин тем более ничего делать не будет. Нужен жесткий руководитель , пан Кривонос С.Г - вот , что нужно стране в данный момент.
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Петя саботировал потому, шо настоящее расследование (если бы оно проводилось) могло ВНЕЗАПНО зайти не туда, куда надо. Например, к ближайшему окружению самого Пети.
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соєва ******* все спустила на гальмах,поспилювали дерева,познімали сітілайти як доази ну і Вазєлін іде тим самим жидівських підлим шляхом.
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belge, Игорь Хирскл, Зенит-Циклон-ДНЕПР, Вла, Anton P. 4d30e2f4, sledaknm 345f6f04, - цими прихильниками автократичної системи, які вважають, що президент України за посадою має проводити слідство, судити, як мінімум керувати ними, (подібно ***** в касапії) - на жаль перелік таких в Україні не обмежується. Їх, як мінімум - 73/43%зебілів (якщо не провокаторів від пригожина).
Ну що ж, сьогодні Зе-клован вже керує і судами, і слідством... Порівняємо законність, порівняємо...
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Вам завжди,щось мішає - як поганому танцюристу.
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Плакатікі організатори роздали?
Скоро!
Ще трохи почекайте.
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Может еще скажете что их родных на Майдане не убили?
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ЗЕпоц вже по традиції на одинці з жінкою в оточенні охоронців положив лампадки в чесь пам'яті розстріляних мирних протестуючих на Майдані і скоро втік.
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Яке люди хочуть справедливе розслідування. До влади прийгшли малороси і майданівці їм вороги. Якзо хтось не згоден, то чому Венедіктова там, чому адвокат Януковича там? Чому портянки керують судами і спецорганами? Чому лунають злочинні голоси, що майданівці злочинці? Чому ?
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Протестующие держали в руках пакаты с "недостоверной информацией..." ))
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тогда, когда Коболь, Витренко и другие ТОП-чинуши с судбями и прокурорами вернут деньги за ничего неделание на протяжении как минимкм 25 лет..
Когда вернут деньги из офшоров, когда лишат имущества ВСЕХ чинуш, кто сбежал за границу за 30 лет..
короче, нуже свой Пиночет, иначе стране - пе....да...
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Лучше бы записали Обращение в жителям города-героя Киева, которые 60, 17% голосов отдали за Зєбила Оманского .
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