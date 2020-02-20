 Убийство Шеремета: рассмотрение апелляции на арест Антоненко перенесли на 2 марта

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Сегодня на 10:30 было запланировано рассмотрение апелляции на меру пресечения Андрею Антоненко, однако в Киевский апелляционный суд его не доставили. В связи с этим апелляцию рассматривать не стали, и заседание перенесли на 2 марта.

Кроме того, сегодня в 14:00 рассматривать жалобу адвокатов подозреваемого должен Печерский суд, который ранее уже дважды переносил заседания по его делу.

По остальным фигурантам дела Шеремета мера пресечения уже избрана - продолжена до апреля, а также рассмотрены апелляции адвокатов Яны Дугарь и Юлии Кузьменко. В случае с Антоненко по непонятным причинам процесс затягивается.

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Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

4 февраля2020 года Печерский суд продлил арест Кузьменко на 2 месяца. 5 феврала Печерский суд продлил арест Антоненко на 2 месяца. В этот же день суд принял решение оставить Дугарь под ночным домашним арестом по месту службы.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.