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 МВД сделало все, чтобы граждане были защищены от потенциальных угроз, - Аваков об эвакуации украинцев из Китая. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заверил, что МВД сделало все, чтобы граждане страны были защищены от потенциальных угроз в связи с эвакуацией людей из Ухани.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Самолет авиакомпании SkyUp, по решению правительственной комиссии, наконец, доставил наших граждан в аэропорт "Борисполь". Планировалось, что этот самолет приземлится в Харькове, но там был сильный туман. Поэтому, пока он в Борисполе дозаправляется", - сказал министр во время посещения аэропорта "Борисполь".

По словам министра, из Харькова уже специальным транспортом граждане, а их всего 45 граждан Украины и 27 иностранцев и 22 члена экипажа и полицейские и врачи, поедут в места, где будут проходить процедуру обсервации.

"Надеюсь, что эта процедура пройдет без проблем", - отметил он.

МВД сделало все, чтобы граждане были защищены от потенциальных угроз, - Аваков об эвакуации украинцев из Китая 01

Аваков еще раз подчеркнул, что обсервация будет продолжаться 14 дней в Полтавской области в санатории Национальной гвардии в Новых Санжарах.

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"Отдельно обращаюсь к местным жителям, не нужно паниковать и верить фейкам. Мы сделали все, чтобы наши граждане были защищены от потенциальных угроз. Я рад сообщить, что все на борту самолета все здоровы, хорошо себя чувствуют, но немного заморенные. Это информация с борта самолета", - отметил министр.

МВД сделало все, чтобы граждане были защищены от потенциальных угроз, - Аваков об эвакуации украинцев из Китая 02
Фото: сайт МВД

Глава МВД рассказал, что в Китае все проходили контроль, несколько человек сняли с рейса, у врачей были подозрения, что у них повышенная температура. По предварительной информации, уже сейчас понятно, что эти люди не инфицированы. У них просто была слабость.

Напомним, 19 февраля началась эвакуация украинских граждан из г. Ухань. В китайский город отправился самолет для эвакуации граждан Украины и иностранцев из стран, обратившихся за помощью. Известно, что наш самолет забрал граждан из Норвегии, Израиля, Беларуси, Испании, Черногории, Аргентины, Доминиканской Республики, Эквадора, Коста-Рики, Панамы и других стран.

Источник: https://censor.net.ua/n3176855
 
 
 Топ комментарии
 
Аваков Вже ставши головного санітарним лікарем України. Країна Зе Дебілів.
Зе йобіки ДЕ СЕС? МВД сделало все, чтобы граждане были защищены от потенциальных угроз, - Аваков об эвакуации украинцев из Китая - Цензор.НЕТ 9180
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"несколько человек сняли с рейса, у врачей были подозрения, что у них повышенная температура."

Тобто у людей вже була симптоматика, а решта мабуть вже на той час була в скафандрах - ніякого ризику.
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Щас Аваков начнёт размещать приезжих по своим подпольным казино.... МВД сделало все, чтобы граждане были защищены от потенциальных угроз, - Аваков об эвакуации украинцев из Китая - Цензор.НЕТ 8202
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Аваков Вже ставши головного санітарним лікарем України. Країна Зе Дебілів.
Зе ****** ДЕ СЕС? МВД сделало все, чтобы граждане были защищены от потенциальных угроз, - Аваков об эвакуации украинцев из Китая - Цензор.НЕТ 9180
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Странно, почему не встречает великий лидер всех времен, сабаков и профан? До сегднешнего дня встрчали всех, и снимали кино.
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в йго відомість прибули люди. була б сес, і аваков і сес би говорили.
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А что если они к тому же ещё и живые существа помимо того, что они как бы украинцы?
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Захищати за рахунок платників податків в Україні? Нам є куди гроші потратити, проблем у нас ой як багато. Я розумію, що люди поїхали не від гарного життя. Але вибачайте, на всіх ресурсів не вистачить.
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Я теж їздив на заробітки і там я надіявся тільки на себе
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А поліцейські у цьому сезоні захочуть лікуватися у Нових Санжарах?
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це якщо у стінах санаторію хтось з карарантинних захворіє. а якщо ні, то на ні і притензій не буде.
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Щас Аваков начнёт размещать приезжих по своим подпольным казино....
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"несколько человек сняли с рейса, у врачей были подозрения, что у них повышенная температура."

Тобто у людей вже була симптоматика, а решта мабуть вже на той час була в скафандрах - ніякого ризику.
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Эта вся история напоминает сюжет фильмов про зомби)
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А я чомусь згадую старий фільм "Штам Андромеди".)
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а кто знает, заражение коровавирусом - это потенциальная угроза?
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швидше кінетична. вона сама тебе знайде а не чекатиме поки ти прийдеш
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Конечно нет.Зедебильная депутатка сказала что это маркетинговый ход,производителей масок!Кто на выбирал этих зе дебилов?
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мусора нашли лохов попроще, помнят, где их камуняки-родители поживились,
надо понимать во Львовской области их послали на три весёлых буквы ?
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Поляки мои меня повеселили чуток. Говорят: "Не пустили в самолет 4-х человек и собачку. Как в ихнем кино получилось: "Четыре танкиста и собака". МВД сделало все, чтобы граждане были защищены от потенциальных угроз, - Аваков об эвакуации украинцев из Китая - Цензор.НЕТ 5260
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В Санжарах выдадут бесплатные маски, а остальные за свой счет.
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в целом да, на западе могут и коктейль молотова,
а Санжары - нищее население обворованное
друзями Порошенка, Зеленского, Кучмы, Ющенка и Кравчука
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І толька Януковіч нікакіх сєнь нє абваровивал...
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Щоб витовкти Авакова писком у його ж калюжу, журналістам достатньо було спитати куди евакуйовані будуть какати. Мається інфа що фекалії їхні плаватимуть по річкам.
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А когда МВД будет делать все возможное для граждан Украины находящихся в Украине?
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ну да ,сначала недели три накручивали, тем более все понимают ,что у власти ни в чем не компетентные клоуны, и в такую годовщину развернули это цирковое представление... чтоб все мигом забыли и про Золотое и про Оман. А вот хрен вам ,.подонки., которые искусственно доводят свой народ до сказу
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Ну всё, теперь 2 недели будет сводки от МВС про коронавирус лично Аваков озвучивать!!!! Зато на фронте у нас тишина и какие-то «провокации»!
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А ЧЕМ ПОМОГ СОБАКОВ ? РЮКЗАКИ СВОИ ПОДАРИЛ? А ВОТ ПОЧЕМУ ОН НЕ ПОСЛАЛ В УХАНЬ СВОИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ - ШКИРЯКА, ШАКАЛА- ЛИЗОБЛЮДА ГАНТОНА И ЗОРЯНА ?
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А какое отноiение имеет Аваков к медицине а особенно к заразным болезням?
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Еще один решил попиариться….

Клоуны.
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Не власть, а стадо брехливых дэбилов! Ну, ничего толком сделать не могут!
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