EN|RU|UK
Темы дня: Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Коронавирус из Китая Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Происшествия
  1116  14
Все про:Минобороны (6304) военнослужащие (4440) лечение (674)

 Раненых в результате обстрела в районе Золотого украинских воинов вертолетом доставили в Харьков, - Минобороны

Шестерых раненых на Луганщине украинских защитников вертолетом доставили в Военно-медицинский клинический центр Северного региона (город Харьков), где им оказана вся необходимая помощь и начат курс лечения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

По словам начальника ВМКЦ полковника медицинской службы Юрия Подоляня, все пациенты, которые 18 февраля, поздно вечером прибыли к ним из района проведения операции Объединенных сил, находятся в удовлетворительном состоянии.

"У одного из них было подозрение на инфаркт миокарда, но он не участвовал в бою. Три человека имеют огнестрельного-осколочные ранения мягких тканей. Еще два бойца прибыли с боевыми травмами, связанными со взрывом", - рассказал офицер.

Также он добавил, что состояние одного из пациентов накануне оценивалось как тяжелое, но после хирургического вмешательства улучшилось до средней степени тяжести. Остальные ребята имеют легкие ранения или травмы. Поэтому времени на их выздоровление пойдет не много.

Напомним, 18 февраля, утром наемники РФ атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. В ходе боя один украинский воин погиб, четверо - ранены.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Артиллерия, минометы, танки и БМП: в Минобороны показали последствия обстрелов наемников РФ на Луганщине 18 февраля. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3176854
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
https://24tv.ua/ru/razvedenie_sil_v_zolotom_pri_kakom_uslovii_vsu_mogut_vernutsja_na_pozicii_n1226890

Разведение сил в Золотом: при каком условии ВСУ могут вернуться на позиции
 показать весь комментарий
 
 
"Украинские военные могут оперативно вернуться на позиции в Золоте, если пророссийские боевики начнут обстреливать поселок. Аналогичные события уже происходили в 2016 году, когда бойцы ВСУ сначала покинули позиции в рамках разведения, а впоследствии вернулись на них."
 показать весь комментарий
 
 
Нема там вже ніяких позицій. Ті позиції зруйнували ЗСУ перед відходом, повертатися нікуди. Про це теж писалось на Цензорі.
 показать весь комментарий
 
Это разные Золотые - там 5 поселков Золотое.
Разведение происходило в одном, позавчерашний бой - под другим.
 показать весь комментарий
 
Обстрел был через зону разведения наемниками хла тоже
 показать весь комментарий
 
Мы всех принимаем и раненых и "вирусных". Дай бог, чтобы эти были последними.
 показать весь комментарий
 
Поранених возять з 2014-го, майже кожен день, сідає Мі-8 на ХАЗі.
 показать весь комментарий
 
- а погибшего гранатометчика 72-й Отдельной механизированной бригады Максима Хитайлова вернули ? Поранених під час обстрілу в районі Золотого українських воїнів вертольотом доставили до Харкова, - Міноборони - Цензор.НЕТ 9630
 показать весь комментарий
 
Вот о этих людях нужно заботиться и оказывать медпомощь, а не о китайских танцовщицах. Кстати неоднократно бывал в Китае , танцовщиц не видел... вот проституток , массажисток - сколько угодно , а танцовщиц - нет.
 показать весь комментарий
 
А инженеров наших тоже не видели? А моделей?
А они там есть.
Я да, я раз 10 точно был в Китае и не видел там проституток и массажисток - потому, что не интересовался - но я же не утверждаю, что их там нет...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх