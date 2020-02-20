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 Самолет с эвакуированными украинцами приземлился в аэропорту "Харьков". ФОТО

Украинский пассажирский самолет спецрейса "PQ 7302" с эвакуированными из КНР гражданами приземлился в международном аэропорту Харькова.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Flightradar.

Самолет с эвакуированными украинцами приземлился в аэропорту Харьков 01

Эвакуированных из Ухани после прилета в Харьков доставят в медицинский центр Национальной гвардии "Новые Санжары" в Полтавской области.

Смотрите также: Люди в масках и спецкостюмах: в сети появилось видео из салона самолета с эвакуированными из Китая украинцами. ВИДЕО

Ранее самолет с эвакуированными из Ухани украинцами и иностранными гражданами сел в аэропорту "Борисполь" для дозаправки.

Источник: https://censor.net.ua/n3176851
 
   
 Топ комментарии
 
Тикайте хлопцы, к вам летит коронавирус Самолет с эвакуированными украинцами направляется в аэропорт "Харьков" - Цензор.НЕТ 8599 А если серйозно, то как-то уже поднадоели эти сводки с фронта вирусологии. Давайте какой нибудь зашквар с зебилом чтоли Самолет с эвакуированными украинцами направляется в аэропорт "Харьков" - Цензор.НЕТ 6286
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Країна безнадійна, коли у заголовках новини про евакуацію кількох десятків чоловік з грипом.
Якщо це найкраща новина - яка ж тоді найгірша?
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Да, да, чтобы полетать над Украиной, посеять вирус. Уууууу
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Сейчас зашел на гис-метео. По Харькову, 12-03 "пасмурно, туман" ,- самолет сел, а утром не мог?
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Харьковские и Одесские инфекционисты заявили, что готовы принять людей на карантин. И из Запорожья, вон, выше пишут, что можно к ним. Літак з евакуйованими українцями прямує в аеропорт "Харків" - Цензор.НЕТ 4203
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да при чём тут какие-то инфекционисты, если сегодня нужно именно шоу ?
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Инстинкт самосахранениия один из базовых, а поэтому самых сильных. Приглушить его может только понимание целесообразности и мотивации действий. Мотивация пролетает все что можно украсть уже украдено или будет украдено. А вот целесообразность, разъяснение и прочие слогаемые общения с людьми вывернуто наизнанку. Вначале нагнеталась истерия, чтобы отвлечь страну от подковерных игрищ с кремлем, а потом без подготовки холодный душ с размещениемпотенциальных вирусоносителей. Реакция вполне адекватная для нормального человека.
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я не зебил - но по моему, тут нет, теории заговора
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как минимум с выбором даты прилёта есть
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не не думаю - в этом году не так все остро - если так дальше будет - в следующем году уже можно будет делать выводы
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Якийсь понурий фарс. Коли ж серйозно, то ймовірність, що серед 73 осіб нема нікого з вірусом є невисока. Усі вони їхали в автобусі, де знаходились люди, яких китайські лікарі не допустили на літак. Коли прийняти, що хтось з недопущених є носієм вірусу, то з огляду на незвичайно високу заразливість треба очікувати, що вірус міг передатись ще комусь. Інкубаційний період, як уже відомо, більший за 2 тижні (до 24 днів; є теж випадки, коли люди починали хворіти через 42 дні після перебування в Ухані). Щоб захиститись від зараження, треба носити респіратор або противогаз, герметичні окуляри, ґумові рукавиці та одноразовий захісний одяг. Хто з людей на літаку був так захищений?
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шо-то с навигацией не то в самолёте. то на перекрёстке сядет, то в соседнее село улетит.
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Харків не Тернопіль! Криївок не риють, шин не палять, під колеса літака не кидаються!
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на жаль - кидаються. Те, що вчинили у Н.Санжарах, нічим від Тернопіля не відрізняється...
А це ж сусідня із Харківською область..
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Там містечка і села ще чомусь заселені українцями на відміну від кайкава! Ну нічого,їм G2 вірус підігнала ,а потім медреформою зачистить під нову хазарію.
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Да дело совсем не в том, что люди против приема людей из Китая, а в бездарности власти, которая за месяц так и не смогла организовать и оборудовать место для приема этих людей! Тот же санаторий «Медоборы» в тернопольской области - это санаторий открытого типа. Там нет даже проходной и элементарного забора. Санаторий расположен прямо в селе Конопкивка и обслуживают его люди из этого же села. Жители этой местности абсолютно правы, и не надо их винить в какой-то черствости. Учитывая наше всеобщее раздолбайство, их опасения вполне справедливы.
Просто, властям нужно было найти закрытый пансионат или санаторий, которых в нашей стране полно, и подготовить его. У нас огромная страна! Есть депутатские, ведомственные министерские, ментовские и прочие. В конце концов, есть президентские загородные резиденции. Вот там точно все будет под охраной. Ведь наш президент такой человеколюб, что он даже готов поселить людей особняки оппозиции, но только не у себя.
Покажите место, куда вы везете людей, как оно оборудовано, как будет охраняться, и не терроризируйте всю страну своей бездарностью. Вы же обещали, что в отличие от предыдущей власти будете открытыми для народа.
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40 минут всего то летел?
представляю поток речи пилота(КВС) когда он приедет домой. теща наверное залезет под диван от напора мата)
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Боря, там же люди из других стран, к зеленым понтам не привыкшие. Представляю, что они дома рассказывать будут!
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я и написал с час назад - "отберите у всех гаджеты, ибо весь мир опять проржется над нами")
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поздно. Уже некоторые ржут, а некоторые брезгливо тыкают пальцами.
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КВС и весь экипаж поедет в обсервацию, по крайней мере так заявлено.
Теще придется подождать.
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Это если замок на входных дверях сменить не успели.
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Может правда, что Украина - не Россия, и прекратится истерия, а то уже у этих несчастных ужас от украинцев.
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так ганьба за земляків, мені останній раз було після президентських виборів...
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Может он так и будет все 14 дней летать между аэропортами Украины????🤪
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Оля, ЗЕрезидент же сказал "беспрецендентные меры безопасности". Вот это они и есть, "пущай полетают".
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Если Вы уж комет этот вопрос не поленитесь разобраться Все это собачья чушь Самолет из за погоды не смог приземлиться в харькове (летал над городом 2 часа) Для заправки пришлось лететь в киев Вылетел в харьков
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в Полтаве тоже есть аэропорт Літак з евакуйованими українцями приземлився в аеропорту "Харків" - Цензор.НЕТ 2574и до Н. Санжар куда как ближе
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И что,зачем на этом хайпится? Зеля хоть встретит,не забудет???
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Как много в комментариях специалистов по авиации, медицине и формальной логике!
Такая страна имеет будущее!
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Якщо зеленим не повезе, то поширюватимуть нову хвилю брехні - почнуть замовчувати епідемію (не грип, а фарингіт) - і так без кінця. А тролі дорікатимуть дописувачам у мракобіссі (вірусологія=мракобісся!!)
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Ви що,смієтесь?Люди злякались надуманої загрози -гине в тисячі раз більше?Яке падло проплатило цей бєспрідєл...щоб творити колотнечу...?У нас тут землю забирюють ,готують з нас сирійських біженців...і тут цілий літачок із небезпечної зони....отже красуння Богатирьова вже працює в відкриту...хоча з потоків її теж ніхто не скинув...а Супрун скоти блокували.Он в мафіозних бойнях цілий літачок підірвали і нічого, що 179 ангелів зразу...а талановитий ліцедій аж ножками сучить...уже аж переграє що ні прі бєніних ділах..
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Ви абсолютно праві, бо ще фрау Меркель говорила, що невідтоді коли Рейган правив США бо племя Майя з давних-давен просто неможливо все це уявити: майже чотириста років бідолашний народ, як і їх пращури, не дивіться на досвід Європи, бо скільки ж можна знущатися, маємо надію що політики схаменуться, бо навіть теорія Дарвіна не може пояснити все це ще з часів Колумба.
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У чинної влади такий малий ліміт довіри, що навіть на карантин не можуть розмістити людей. Воно і зрозуміло селити людей з потенційною хворобою в санаторій без боксів, без палат для лікування, без очистки подачі повітря це злочин (Про частину нацгвардії взагалі мовчу). Всі бояться, бо бачили криворукість цих ідіотів. І людям дуже не хочеться почути чергове вибачення від Арахамії, Зеленського, Гончарука.
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а це вже цікаве питання. Чому, не було створено за два тижні польового шпиталю (для прикладу) із відповідними умовами?
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А в харькавє хіба нема якоїсь інфекційної лікарні? Оце шоп не трусити тим вірусом по дорозі через дві області
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Ну Харьков Бог наказал за Зеленского Кернеса и Авакова
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Кацапы: - Относятся к людям как скоту!
Украинцы: - Только попробуйте привезти их к нам!


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Верховний головнокомандувач міг би заспокоїти людей. Відвідати ізольованих, для прикладу? Звісно, що із дотримання мір безпеки, з маскою, чи навіть у костюмі захисному.
В усякому разі, мене так навчили в армії - "личной доблестью, личным примером"!
Але для цього потрібно бути Чоловіком! а не сцикливим кловуном...
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вот тут я не могу не согласиться - 100% - так)))))
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Гарне фото. А ближче зняти не ризикнули?
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Фото ****........ кое, все понятно. Не пророк, очень далек, но если что, Зеленского съедят живьем. Этого ему не простят.
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Львов, Тернополь не приняли. Киев тоже. Конча заспа - спасена!!! Принял только Харьков с транспортировкой в Полтавскую обл. Санжары. ( президент, премьер, Ермак министр здравоохранения, министр МВД встречать не приехали) С этим все понятно. А как быть с взятыми на борт иностранцами ( из Европы и Латинской Америки).. куда их и как их потом переправлять на родину, спец рейсами или вместе с нашими пассажирами , необязательно авиа. Например жд Разбредутся кто куда.. ( тоже вопрос)
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я не понимаю - есть проблема нужно решать а не раздувать с этого пиар компанию , сейчас смотрю некоторые каналы в частности 112 то там высказывают мнение что чуть ли не сам зеленский создал этот вирус - я понимаю что что отношение к президенту не однозначно но зачем уже так перегибать палку
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