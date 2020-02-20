 Самолет с эвакуированными украинцами приземлился в аэропорту "Харьков". ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Flightradar.

Эвакуированных из Ухани после прилета в Харьков доставят в медицинский центр Национальной гвардии "Новые Санжары" в Полтавской области.

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Ранее самолет с эвакуированными из Ухани украинцами и иностранными гражданами сел в аэропорту "Борисполь" для дозаправки.