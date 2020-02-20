 Самолет с эвакуированными украинцами приземлился в аэропорту "Харьков". ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Flightradar.
Эвакуированных из Ухани после прилета в Харьков доставят в медицинский центр Национальной гвардии "Новые Санжары" в Полтавской области.
Ранее самолет с эвакуированными из Ухани украинцами и иностранными гражданами сел в аэропорту "Борисполь" для дозаправки.
А це ж сусідня із Харківською область..
Просто, властям нужно было найти закрытый пансионат или санаторий, которых в нашей стране полно, и подготовить его. У нас огромная страна! Есть депутатские, ведомственные министерские, ментовские и прочие. В конце концов, есть президентские загородные резиденции. Вот там точно все будет под охраной. Ведь наш президент такой человеколюб, что он даже готов поселить людей особняки оппозиции, но только не у себя.
Покажите место, куда вы везете людей, как оно оборудовано, как будет охраняться, и не терроризируйте всю страну своей бездарностью. Вы же обещали, что в отличие от предыдущей власти будете открытыми для народа.
представляю поток речи пилота(КВС) когда он приедет домой. теща наверное залезет под диван от напора мата)
Теще придется подождать.
Такая страна имеет будущее!
Украинцы: - Только попробуйте привезти их к нам!
В усякому разі, мене так навчили в армії - "личной доблестью, личным примером"!
Але для цього потрібно бути Чоловіком! а не сцикливим кловуном...