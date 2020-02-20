 Люди в масках и спецкостюмах: в сети появилось видео из салона самолета с эвакуированными из Китая украинцами. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт "НАШ", соответствующие ролики появились с Telegram-канале Блог Молодого Журналиста.
На видео можно увидеть, что по салону ходят люди в специальных костюмах и проверяют самочуствие пассажиров.
Известно, что самолет с эвакуированными украинцами и иностранцами должен вылететь из аэропорта "Борисполь" в Харьков приблизительно через час.
Напомним, самолет с эвакуированными из Ухани украинцами и иностранными гражданами сел в аэропорту "Борисполь" для дозаправки.
Обязательно навесят . Это такой бизнес в Украине . Начальник собственоручно украдет у тебя майно и наутро он же припаяет тебе недостачу . Це у нас така еднiсть
Обязательно украдет и еще тебя в этом обвинит , будешь потом отрабатывать . Це така еднiсть
Со второго видео не ржите - "безопасность" - уровень "Яхве".)
так всегда. Вон, даже Микрон, и тот обосрался. и это во франции то(жует круассан, заедает жабой))
кроме палицаев ничего не приготовили
"Оттуда украинцев отвезут в Новые Санжары (Полтавская область), в медицинский центр Нацгвардии."
... а у нас ???????????????
Це Суми, 4 лікарня.
работяги, а мы лохи
Факти є факти, а чому, як і т.п. - це домисли та слова.
Короче...не дай бог...но в Украине будет полный писец...
Дебилы Радецкого хотя бы догадываются, что все эпидемкостюмы должны быть разовыми!
В Новых Санжарах есть хотя бы муфельная печь для сжигания отходов жизнедеядельности - полотенец, салфеток, разовой посуды...
Бл***ь, очередной хреновый театр сатиры - можно же было в любом крыле казарм нацгвардии в Новопертивке расселить, а не бездарно имитировать дебильные потуги борьбы с эпидемией.
Вспоминаю монолог про инструктах по технике безопасности кажись от Жванецкого:
- А вот еще пример. Сторож З. на нефтехранилище ночью замерз и развел костер на бензохранилище... До сих пор не могут найти...