 Идеи "русского мира" активно продвигаются в богословских вузах Восточной Европы: Украины не существует, автокефалии нет

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Gazeta.ua со ссылкой чешское издание Gojda.

В качестве примера, называет Прешовский университет в Словакии, который является третьим по количеству факультетов и единственным высшим учебным заведением богословского образования в стране, где часть учебы происходит в семинарии.

Университет имеет греко-католический и православный богословские факультеты, учеба на которых имеет спрос среди граждан соседних стран. В состав университета входят также Пастырский центр и Православная духовная семинария.

"Именно Православная семинария используется Москвой для идеологической обработки семинаристов в интересах РПЦ и "русского мира", - сообщает чешское издание.

Читайте также: Румынская церковь согласилась с предоставлением томоса ПЦУ

Ректором семинарии и профессором факультета "Православного богословия" является Милан Герка. Он и преподаватели факультета, по информации Gojda, "проводят агитационную работу в студенческой среде по распространению идей т.н. "русского мира", навязывания мысли о "закарпатской нации", опровержению факта существования Украины как самостоятельного государства в историческом и современном контексте, отрицанию существования государственного языка, автокефальной церкви".

Студентам же, которые вступают в дискуссии и выражают несогласие с такой позицией, угрожают исключением из университета и отлучением от Церкви.

Читайте также: Епифаний надеется, что вскоре ПЦУ получит признание со стороны еще четырех церквей: "Сейчас они созревают"

Руководители Православной Церкви Чешских земель и Словакии в ближайшее время собирается посетить Иорданию для участия в т.н. "совещании представителей поместных церквей", где Москва хочет осудить решение Вселенского Патриарха Варфоломея о предоставлении автокефалии Православной Церкви Украины и поставить под сомнения первенство Константинопольского Патриархата.