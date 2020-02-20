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Все про:пропаганда (2412) Словакия (432) церковь (1072) Чехия (923) Русский мир (389)

 Идеи "русского мира" активно продвигаются в богословских вузах Восточной Европы: Украины не существует, автокефалии нет

Идеологическая составляющая Кремля через адептов "русского мира" все сильнее проникает в религиозные учебные заведения в Восточной Европе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Gazeta.ua со ссылкой чешское издание Gojda.

В качестве примера, называет Прешовский университет в Словакии, который является третьим по количеству факультетов и единственным высшим учебным заведением богословского образования в стране, где часть учебы происходит в семинарии.

Университет имеет греко-католический и православный богословские факультеты, учеба на которых имеет спрос среди граждан соседних стран. В состав университета входят также Пастырский центр и Православная духовная семинария.

"Именно Православная семинария используется Москвой для идеологической обработки семинаристов в интересах РПЦ и "русского мира", - сообщает чешское издание.

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Ректором семинарии и профессором факультета "Православного богословия" является Милан Герка. Он и преподаватели факультета, по информации Gojda, "проводят агитационную работу в студенческой среде по распространению идей т.н. "русского мира", навязывания мысли о "закарпатской нации", опровержению факта существования Украины как самостоятельного государства в историческом и современном контексте, отрицанию существования государственного языка, автокефальной церкви".

Студентам же, которые вступают в дискуссии и выражают несогласие с такой позицией, угрожают исключением из университета и отлучением от Церкви.

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Руководители Православной Церкви Чешских земель и Словакии в ближайшее время собирается посетить Иорданию для участия в т.н. "совещании представителей поместных церквей", где Москва хочет осудить решение Вселенского Патриарха Варфоломея о предоставлении автокефалии Православной Церкви Украины и поставить под сомнения первенство Константинопольского Патриархата.

Источник: https://censor.net.ua/n3176848
 
 
 Топ комментарии
 
когда же ты здохнешь кацапия ???!!!!!
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Племя мокшан забрало собі у нас назву Київської Русі.
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Та нічого не забрало. Це стандартні азєопські хитрощі Улуссіі.
Визначте скільки ОДНАКОВИХ літер у словах РУСЬ і РОССІЯ.
Ці слова РІЗНІ, як по написанню так і по звучанню.
Просто нам втокмачили за 300 років, що РУСЬ=РОССІЯ.
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УПЦ МП непонятно что делает в Украине. Как будто войны нет и они не поддерживают внешнего врага.
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Племя мокшан забрало собі у нас назву Київської Русі.
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Та нічого не забрало. Це стандартні азєопські хитрощі Улуссіі.
Визначте скільки ОДНАКОВИХ літер у словах РУСЬ і РОССІЯ.
Ці слова РІЗНІ, як по написанню так і по звучанню.
Просто нам втокмачили за 300 років, що РУСЬ=РОССІЯ.
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Тут э проблема - для іноземців це майже ідентичні назви, бо Russia - то є одне із іноземних іменуваннь Русі.
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Дурню, подивись середньовічні європейські мапи - там є надписи саме "Russia" у районі Києва та Львова (біля Львова часто із приставкою Rubra, тобто Russia Rubra).
До Москви ця назва не мала жодного відношення. Саме тому московит Петя I й узяв цю назву для своєї імперії, що європейці саме так називали Русь (також називали Ruthenia).

Данило Галицький, доречі, отримав від Папи Римського титул Rex Russiae - тобто Король Русі.
Тому - вчи мат. частину.
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Кацапсіна дурна тут тільки ти, бо це ти не бажаєш вчити історію, та відмовляєш Україні у праві на саме нашу давню назву, яку вкрали московіти.

Хоч бі погуглив Russiae Rex.
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Ну оно вже знаємо історію про «Анну русскую»...
Азєопи переписували все до чого могли дотягтися.
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Московіти намагаються взагалі не згадувати про Короля Данила, бо його існування та титул не в'яжуться із іхньою вигаданою теорією про нібито існування і спадкоємність "Київська Русь - Володимирська Русь - Московська Русь".
Тому титул Данило Галицького Russiae Rex - не московська вигадка, вони б навпаки воліли, щоб про це забули.
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Ще раз. Людина аргументує, що так писали за кордоном Руси. Але ж це та ж сама хитрість з арсеналу азєопів, як і *******: «Да какая разніца, за граніцей нє разлічают, русскій ілі хахол. Там всє русскіє.»
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Це я пишу, що так писали за кордоном Русі, а людина, якій я опоную, пише, що за кордоном розрізняли Russ та Russia, але це не так - до XVIII це була назва саме нашої землі, поряд із назвою Vcraina
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Russ, Ruthenia і Russia- це зовсім різні слова із різними значеннями і люди на заході знають і розуміють різницю! Слово Russia для англомовної людини означає ******* Росію!
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Ось тобі, наприклад, карта Боплана. Вона обернена - тобто північ знизу, схід - зліва.
Дивись, що написано з правого боку.
Ідеї ​​"русского мира" активно просуваються в богословських вишах Східної Європи: України не існує, автокефалії немає - Цензор.НЕТ 8711
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Це по перше. А по друге, при чому, як там (якщо таке було) писали за кордоном?
Оно про їх Москву там пишуть, як Моська, але ж азєопи кажуть, що то МаааасссссссКВА!
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Ось тобі мана Гійома Гансона 1674 року.
Ідеї ​​"русского мира" активно просуваються в богословських вишах Східної Європи: України не існує, автокефалії немає - Цензор.НЕТ 7045

Добре видно надпис Russie Norne біля Львову?
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Яке, нам до того діло, як нашу країну називали за кордонами Руси ?
У тому ж Московському Улусі?
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Насправді нам є діло, бо ми враємодіємо із сусідами за кордоном, тому те, що Петя I взяв для своєї Московії саме західне найменування нашої землі - вносить неабияку плутанину.
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Фрагмент карти, виданої у Мюнстері у 1540 році. Видно, що саме написано зліва?
Ідеї ​​"русского мира" активно просуваються в богословських вишах Східної Європи: України не існує, автокефалії немає - Цензор.НЕТ 493
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Яке, нам до того діло, як нашу країну називали за кордонами Руси ?
У тому ж Московському Улусі?
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Мюнстер - це Німеччина, а не Московський Улус.
Діло нам є, ще й яке, бо ми не в ізоляції живемо.
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Яке, нам до того діло, як нашу країну називали за кордонами Руси ?
У тому ж Мюнстері ?
Так. не в ізоляції.
Але ж ми називаємо їх країну Німеччина, та вони чомус, звуть свою країну Германія.
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Вперше слово Ῥωσία (не Россия ) за кордоном було використано в X віці візантійським імператором Костянтином Багрянородним, як огречене визначення Держави Руси (навіть не Русіііі, а саме РусИ) - країни створеної в кордонах Київської церковної митрополії.
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"Русь, або Рось, або Русія" - так наші пращури називали свою землю, та іноземці писали про нас.
Та кацапський сіфілітік Педро перший (тобто його "учені"), написали НАШЕ ім"я грецькою/німецькою транскрипцією з подвійним СС.
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Також і Держава Русь, але у відношенню, то до Руси.
А мешканці Руси: Рус, Русин, або Русич.
Для улусскіх, ці історико лінгвістичні ньюанси : «тьомний лєс», бо, НЕ ЇХНЄ
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..не так..название Расея, Петром1 бесноватым, царем царствия мацковскага, украдено было у соседей и флаг у голланцев и история.. и с 1721г., начиная понеслось...историю нужна было присвоить, а для этого и название Улуса этого поменять нужно хоть частично. но созвучно, что чертила со таварисчи этот и сделал..дальше дело техники и движения рук старцев мокрожопых со Старой Площади....
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Хіба х.н. забороняє використовувати стару назву Московія
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Чума лезет, бороться некому.
Вот, в Украине ватный блоггер уже везде провоцирует - "Klymenko Time".
И никто бока не намнёт...
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Дивись нижче хто стоїть за "Klymenko Time".

Ідеї ​​"русского мира" активно просуваються в богословських вишах Східної Європи: України не існує, автокефалії немає - Цензор.НЕТ 8838
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Це питання до наших спец служб, чому у сусідній країні, на такому важливому напрямку, викладають кацапські попи, а не наші. Але вони зайняті... їм би Федину посадити...
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Иуды земли русской. Иерархи РПЦ в погонах

Идеи "русского мира" активно продвигаются в богословских вузах Восточной Европы: Украины не существует, автокефалии нет - Цензор.НЕТ 5200
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Да , события совершенствовались Тысячелетиями , а Сейчас все перешло на Часы и события разворачиваются ежеминутно.
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Допоки ідеология "русского мира" не буде прирівняна до фашистської, і не буде засуджена аналогічним Нюрнберзьким процесом - доти в світі не буде спокою...
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оставь Муссолини, он реально против сталина - никто!
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Я порівнював ідеології. До речі, ідеологією сталіна була інша: диктатура комунізму. До речі, також не засуджена жодним іншим аналогом Нюрнберзького процесу. Благо, ця ідеологія почила в пеклі, хоча би так...
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яке там "пекло"? дурні крики попів хай не звучать(омінь!)
шо, ти мав на увазі нац.-соц-м? ака фошізм? Так от - Мусоліні пприймав іудеїв, навіть попри ненависть Фюрера.
все, більше не потрібно нічо говорити.

так я і з віропітеками - землі 6700 років?
все.

а якщо совок або вірун починає щось кукурікати(я не про тебе), то припиняєш спілкування.

Ну я ж не кажу шо - небо зеленого(наприклад) кольору(бо кольори всі називаються "кольорами"), а в он тій хаті - існує одноріг(вір)

ненавиджу совків і вірозадих просто.
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О! Тримай філософський анекдот (мовою оригіналу, але з моїми субкультурними доповненнями). Навіть скоріше притча, а не анекдот. "Каждому по вере его" (і одразу згадуємо Воланда та голову Берліоза)... Ідеї ​​"русского мира" активно просуваються в богословських вишах Східної Європи: України не існує, автокефалії немає - Цензор.НЕТ 1460

Умирает старый металлюга. Естественно, как нечестивец и *********** попадает в ад. Вот только ад оказывается совсем не таким, как пугали попы. Такой себе огромный город в неоновых огнях среди вечной ночи... а в городе этом - тотальный угар и чад кутежа. Выпивка, наркота, секс, тусовки, концерты, клубы и бары, все виды хорошей музыки - метал, рок, индастриал и всё остальное... масса заведений на любой вкус... по улицам гоняют байкеры... девок просто дохрена, и грешницы и демонессы-суккубы... В общем, мужику ад понравился... зашел в какой-то метал-бар, пьёт, осваивается... после N-ной порции вискаря вышел проветриться...
И тут слышит из-за угла какие-то стрёмные звуки. Зашёл за бар, а там в земле железный люк, из-под которого доносятся эти звуки и тянет серой. Приподнял люк...
А там, блть, АД. Причём именно в самом жутком виде. Чёрные скалы, яростно ревущий серный огонь, хлещет кипящая смола с кровью... и скованные цепями обгорелые грешники, которых с инфернальным хохотом терзают кошмарные демоны.
Мужику, естественно, стало как-то страшновато... Закрыл люк и задумался - а нет ли здесь какого-то дьявольского подвоха? Вернулся в бар, выпил вискаря, закурил и спрашивает у демона-бармена:
- Слушай... А вот это вот всё... треш, угар и чад кутежа... Это всё навечно или как?
- Чего? Естественно, навечно. А ты как думал? Мы тут у Мессира Воланда все свои.
- Да? А я заглянул за углом в люк - а там страшные муки, скрежет зубовный, сера... это что?
- А, тот ад... Расслабься, мужик, не бери в голову. То для христиан...
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кацапське фсб дало рознарядку і зарядило немале бабло... ті потвори так працюють вже не одне століття...
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Все-таки поп победил ребенка

Ну так наши попы(добрые) пускай зачитают заклинание шоб другие попы(злые), отправились "вечно служить Яхве")
Так бы и не знали мы что наши попы только набивают пузо, вместо бороться с попами-еретиками. Если бы не журналисты чешские.
Это подтверждает что все высеры попов о смирении-справедливости - тупо пшик. Ибо сотни лет идет грызня между этими смешными чудаками в платьях)

\\\\\\\\\угрожают исключением из университета и отлучением от Церкви. Источник: https://censor.net.ua/n3176848\\\\\\

второй пункт - для меня. че надо для этого сделать то?
кстати - нету процедуры "раскрещения" Идеи "русского мира" активно продвигаются в богословских вузах Восточной Европы: Украины не существует, автокефалии нет - Цензор.НЕТ 8028
хотя - мы же не дикари шоб верить в нелепые обряды(детей иногда даже топят) Идеи "русского мира" активно продвигаются в богословских вузах Восточной Европы: Украины не существует, автокефалии нет - Цензор.НЕТ 8514


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Якщо Прешовському університеті є греко-католицький напрямок, то незрозуміло чому вони мирно співіснують з такими московськими православними?
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Церковь, любая, во все времена, в первую очередь была политической организацией. Ничего нового. Как нет ничего нового и в том, что война против государственности Украины идет и на религиозном фронте.
Можно верить, а можно знать. В этом выборе реальности я предпочитаю последнее.
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Бешенство молитвой не вылечить! Необходимо доказывать историческую правду, московия есть плод Киевской руси. Православие в залесье пришло из Киева. Грамота из Киево - Могилянской академии в болотном краю принесена. )(уйло пытается переписать историю. Но в одном он прав, останется владимиром )(уйло в истории.
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Московія рясно фінансує пропаганду Руцкого світу, але тільки не своїх людей

Ідеї ​​"русского мира" активно просуваються в богословських вишах Східної Європи: України не існує, автокефалії немає - Цензор.НЕТ 1339
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...ищет власть уже месяц, по уплотненным населением городам и селам, место для карантина, а три Лавры, захваченные в разное время кацапскими оккупантами и огромные монастыри при них, пустуют или являются обиталищем всякого рода криминала....любую на выбор, В киевской все есть для этого, добавить врачей для наблюдения и пусть ждут там , в отдельных кельях, люди свой 2-х недельный срок...во все времена так было, церковь и ее монастыри становились пристанищем для людей во время эпидемий всяких... но заткнулись барыги церковные напрочь..выжидают... Ідеї ​​"русского мира" активно просуваються в богословських вишах Східної Європи: України не існує, автокефалії немає - Цензор.НЕТ 3072...
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Это называют руским Томосом раскольническая церковь РФ ....

Ідеї ​​"русского мира" активно просуваються в богословських вишах Східної Європи: України не існує, автокефалії немає - Цензор.НЕТ 4581

Соборную грамоту в Москву привез в следующем году Тырновский митрополит Дионисий и 20 июня вручили царю. Под текстом приговора Собора восточных иерархов стоят 106 подписей (в том числе подписи трех патриархов, отсутствует подпись Александрийского первосвятителя, потому что Александрийская кафедра была тогда вакантной). Их современный графологический анализ показал, что по крайней мере 66 из подписей поддельные. Нет необходимости сомневаться в факте проведения патриархом Иеремией собора по поводу возведения Московской кафедры на степень патриаршей, однако нужно признать, что участников собора было значительно меньше, чем количество подписей под соборным приговором.
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А всетаки по большому счету нет не Украины не украинцев и не страны.Ведь то что сейчас творится в так званой стране народ считающий територию своей Родиной просто не допустилбы.А раз всем что творится всем похер то и значит сто такой страны как Украина просто не существует.
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Нука-нука опровергни мой коментарий а не осуждай,проблей что-нибуть от себя.Покажи аргументы в чем я ошибаюсь.Что умом не вышел?
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С дураком спорить это опускается до его уровня.
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Я не спорю,я дурак,так скажи хоть что-то внятное по этому поводу мне дураку Чипу.
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А навіщо спростовувати очевидну дурницю ?
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Ти написав дебільний коментар, а він повинен спростувати твій дебілізм. Випий зеленки, вавку в голові полікуй.
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Я написав те що я бачу в даній ситуації.А ви як я бачу нічого не маєте та мій коментар що відповісти окрім як мене звинувачувати.
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Коллаборанты имеют свои ТВ каналы, партии, говорят кремлевские меседжи публично, публично ездят в москву а тут какая-то контора ФСБ. Вся так называемая элита сдала Украину уже давно
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Як "неочікувано". Церква- це єднання в любові до Бога, Батьківщини. Самохрестам потрібне єднання довкола московії. Тому і Український Томос їм поперек горла. Тому, колоборант, і плюндрував його отримання, стрибаючи по сцені
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У москалей сан Патриарха.Пусть незаконный,но сан.Который даёт им право вести свою деятельность за границей.Открывать церкви,финансировать богословские школы,мероприятия через которые он несёт в мир своё мракобесие.
Хотя на самом деле,Варфоломей должен был обнулить сан Патриарха московитам и наделить саном Патриарха законных наследников Украину.Вместо этого загнобили нашего Патриарха,дали Украине Митрополию и не тронули москалей Ідеї ​​"русского мира" активно просуваються в богословських вишах Східної Європи: України не існує, автокефалії немає - Цензор.НЕТ 3487
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Вата, видите - им не "какая разница"!
Ответьте себе на вопрос - Почему?
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В Иерусалимском патриархате, судя по всему, уже не рады, что ввязались. Подарок Московскому патриарху оказался дороже, чем они думали. Те, кто еще вчера говорил о возможности и даже необходимости собраться, сегодня один за другим отказываются ехать в Амман. Отказ от приглашения со стороны предстоятеля Албанской церкви архиепископа Анастасия. Прогнозируемо отказались ехать предстоятели Александрийской и Элладской церквей. Не поедет, судя по всему, предстоятель Кипрской церкви. Отказался от приглашения и католикос-патриарх Грузии Илия II. Половинчатый ответ дала Польская ПЦ. Нет, предстоятель не поедет - о "саммите" не может быть и речи. Но если все соберутся, он пошлет своего представителя. Интересное решение приняла Румынская церковь: Священный синод признал правомерность автокефалии Православной церкви в Украине. Синод решил патриарха в Амман не отправлять.

Да и в самом Иерусалимском патриархате, судя по всему, уже не рады, что ввязались. Подарок Московскому патриарху оказался дороже, чем они думали. Мало того, что Вселенский патриарх отказался ехать на "саммит" в Амман, он еще и внушение делегатам патриарха Иерусалимского сделал. Посоветовал внимательнее выбирать союзников, ведь не все умеют быть просто союзниками, некоторые сразу становятся манипуляторами, а вскоре и хозяевами.
Впрочем, патриарх Варфоломей сделал патриарху Иерусалимскому встречное предложение: почему бы не послать приглашение также митрополиту Киевскому Епифанию? Как предстоятелю поместной церкви. Не говоря уже о том, что именно из-за его церкви весь сыр-бор. Саммит - не саммит, но встреча по поводу Украины возможна. С участием Украины.Если в интриге Москвы с "амманским саммитом" не было ничего по-настоящему интригующего, то в интриге Фанара с "нет, но при участии ПЦУ - можно подумать" оно есть. Приглашение митрополиту Киевскому на встречу в Амман будет формальным официальным признанием ПЦУ со стороны патриарха Иерусалимского. Готов ли он к такому повороту сюжета?

Но нужна ли амманская встреча Москве на таких условиях? Приедет ли Московский патриарх или хотя бы московская делегация на встречу, где на полных правах, как равная среди равных будет присутствовать украинская церковь?
Если вопрос в конечном итоге будет поставлен именно так, окажется, что Москва в очередной раз ударила себя молотком по пальцам.https://www.dsnews.ua/society/-ammanskiy-sammit-kak-provalilas-ataka-kremlya-na-ptsu--18022020220000
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Просовывать они могут что угодно и куда угодно, но Святитель Игнатий Брянчанинов в 19 веке сказал четко - Придет время и Россия и русский народ станут главными пособниками Антихриста на земле. Что мы сейчас и наблюдаем.
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Плювати на московитів,треба всю наволоч москпархатну випи..ити з України копняком.
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МОНГОЛО-ТАТАРИ І ВЕЛИКОРОСИ
Не існувало російської держави
Ждемо в 17 столітті їх появи.
Та й не було великоросів, як народу
А Суздальська земля була там зроду.
Московським Улусом назвали їх раніше
Вже московити жили там пізніше.
Не йшли у безземелля хлібороби,
Де жили інші племена й народи.
А наші мандрівні князі туди ходили
Там князювали і Моксель їм служили.
Після навали Орд хана Батия
В ту сторону не поверталась шия.
А якщо брати 1238 і 1330 роки,
Для Моксель далися вони взнаки.
Бо землі їх монголо-татари підкорили,
І суздальці Орді вірно служили.
Історія Росії за це каже мимохідь,
Мов болісно їм ще за той «похід».
Про цей період мало написали,
Мов правду до кінця не взнали.
Бо створена Москва й князівство
За Хана й цого там дійства,
З'явилася Москва не з Київської волі,
А з Чингізидів, і то є їхня доля.
Князівство - Улус створено Ордою
«Російські землі» той збирати має волю,
Назначили вони й Данила князювати
А їм тепер на Маму-Орду наплювати.
Ось так з'явилися великороси
Та їх Москва за зради та доноси.
Своїх батьків вони не признають
А свою морду все до русичів сують.
01-02.02.2019Анатолій Березенський
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ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
ПЦУ для України
Є автокефальна.
Київ будував їх стіни,
Тільки ця реальна.
Вона діє у кордонах,
В Русі - Україні.
У окремих ще є зонах,
Що вже наші нині.
І Собор кафедральний-
Михайлівський давній,
«Штаб» для неї ідеальний,
В Європі стародавній.
Святополк ще збудував,
В тисяча сто восьмому році.
Світ тут православ'я знав,
А не в Москви боці.
Знову ми тут утворились,
В минулому році.
15 грудня вже молились
В церковнім потоці.
А з Москви попи лякали,
Інших православних.
Щоб ті нас не визнавали,
Томос з церков славних.
Варфоломій його писав,
Та Синод Вселенський,
Право в Москви відібрав,
Й кусок велетенський.
Всіх українських земель,
Що в наших кордонах.
РПЦ звідси «гребе»
Й попи їх в погонах.
Як Вселенський Томос дав,
В диптиху п'ятнадцять,
Православний світ вітав,
В цей рік - дев'ятнадцять.
Вже московська секта є
В нас не канонічна,
Бреше й робить тут своє,
Ворожа сила нам північна.
15.01.2019 р.Анатолій Березенський
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