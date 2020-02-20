 Идеи "русского мира" активно продвигаются в богословских вузах Восточной Европы: Украины не существует, автокефалии нет

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Gazeta.ua со ссылкой чешское издание Gojda.
В качестве примера, называет Прешовский университет в Словакии, который является третьим по количеству факультетов и единственным высшим учебным заведением богословского образования в стране, где часть учебы происходит в семинарии.
Университет имеет греко-католический и православный богословские факультеты, учеба на которых имеет спрос среди граждан соседних стран. В состав университета входят также Пастырский центр и Православная духовная семинария.
"Именно Православная семинария используется Москвой для идеологической обработки семинаристов в интересах РПЦ и "русского мира", - сообщает чешское издание.
Ректором семинарии и профессором факультета "Православного богословия" является Милан Герка. Он и преподаватели факультета, по информации Gojda, "проводят агитационную работу в студенческой среде по распространению идей т.н. "русского мира", навязывания мысли о "закарпатской нации", опровержению факта существования Украины как самостоятельного государства в историческом и современном контексте, отрицанию существования государственного языка, автокефальной церкви".
Студентам же, которые вступают в дискуссии и выражают несогласие с такой позицией, угрожают исключением из университета и отлучением от Церкви.
Руководители Православной Церкви Чешских земель и Словакии в ближайшее время собирается посетить Иорданию для участия в т.н. "совещании представителей поместных церквей", где Москва хочет осудить решение Вселенского Патриарха Варфоломея о предоставлении автокефалии Православной Церкви Украины и поставить под сомнения первенство Константинопольского Патриархата.
Визначте скільки ОДНАКОВИХ літер у словах РУСЬ і РОССІЯ.
Ці слова РІЗНІ, як по написанню так і по звучанню.
Просто нам втокмачили за 300 років, що РУСЬ=РОССІЯ.
До Москви ця назва не мала жодного відношення. Саме тому московит Петя I й узяв цю назву для своєї імперії, що європейці саме так називали Русь (також називали Ruthenia).
Данило Галицький, доречі, отримав від Папи Римського титул Rex Russiae - тобто Король Русі.
Тому - вчи мат. частину.
Хоч бі погуглив Russiae Rex.
Азєопи переписували все до чого могли дотягтися.
Тому титул Данило Галицького Russiae Rex - не московська вигадка, вони б навпаки воліли, щоб про це забули.
Дивись, що написано з правого боку.
Оно про їх Москву там пишуть, як Моська, але ж азєопи кажуть, що то МаааасссссссКВА!
Добре видно надпис Russie Norne біля Львову?
У тому ж Московському Улусі?
У тому ж Московському Улусі?
Діло нам є, ще й яке, бо ми не в ізоляції живемо.
У тому ж Мюнстері ?
Так. не в ізоляції.
Але ж ми називаємо їх країну Німеччина, та вони чомус, звуть свою країну Германія.
Та кацапський сіфілітік Педро перший (тобто його "учені"), написали НАШЕ ім"я грецькою/німецькою транскрипцією з подвійним СС.
А мешканці Руси: Рус, Русин, або Русич.
Для улусскіх, ці історико лінгвістичні ньюанси : «тьомний лєс», бо, НЕ ЇХНЄ
Вот, в Украине ватный блоггер уже везде провоцирует - "Klymenko Time".
И никто бока не намнёт...
шо, ти мав на увазі нац.-соц-м? ака фошізм? Так от - Мусоліні пприймав іудеїв, навіть попри ненависть Фюрера.
все, більше не потрібно нічо говорити.
так я і з віропітеками - землі 6700 років?
все.
а якщо совок або вірун починає щось кукурікати(я не про тебе), то припиняєш спілкування.
Ну я ж не кажу шо - небо зеленого(наприклад) кольору(бо кольори всі називаються "кольорами"), а в он тій хаті - існує одноріг(вір)
ненавиджу совків і вірозадих просто.
Умирает старый металлюга. Естественно, как нечестивец и *********** попадает в ад. Вот только ад оказывается совсем не таким, как пугали попы. Такой себе огромный город в неоновых огнях среди вечной ночи... а в городе этом - тотальный угар и чад кутежа. Выпивка, наркота, секс, тусовки, концерты, клубы и бары, все виды хорошей музыки - метал, рок, индастриал и всё остальное... масса заведений на любой вкус... по улицам гоняют байкеры... девок просто дохрена, и грешницы и демонессы-суккубы... В общем, мужику ад понравился... зашел в какой-то метал-бар, пьёт, осваивается... после N-ной порции вискаря вышел проветриться...
И тут слышит из-за угла какие-то стрёмные звуки. Зашёл за бар, а там в земле железный люк, из-под которого доносятся эти звуки и тянет серой. Приподнял люк...
А там, блть, АД. Причём именно в самом жутком виде. Чёрные скалы, яростно ревущий серный огонь, хлещет кипящая смола с кровью... и скованные цепями обгорелые грешники, которых с инфернальным хохотом терзают кошмарные демоны.
Мужику, естественно, стало как-то страшновато... Закрыл люк и задумался - а нет ли здесь какого-то дьявольского подвоха? Вернулся в бар, выпил вискаря, закурил и спрашивает у демона-бармена:
- Слушай... А вот это вот всё... треш, угар и чад кутежа... Это всё навечно или как?
- Чего? Естественно, навечно. А ты как думал? Мы тут у Мессира Воланда все свои.
- Да? А я заглянул за углом в люк - а там страшные муки, скрежет зубовный, сера... это что?
- А, тот ад... Расслабься, мужик, не бери в голову. То для христиан...
Ну так наши попы(добрые) пускай зачитают заклинание шоб другие попы(злые), отправились "вечно служить Яхве")
Так бы и не знали мы что наши попы только набивают пузо, вместо бороться с попами-еретиками. Если бы не журналисты чешские.
Это подтверждает что все высеры попов о смирении-справедливости - тупо пшик. Ибо сотни лет идет грызня между этими смешными чудаками в платьях)
\\\\\\\\\угрожают исключением из университета и отлучением от Церкви. Источник: https://censor.net.ua/n3176848\\\\\\
второй пункт - для меня. че надо для этого сделать то?
кстати - нету процедуры "раскрещения"
хотя - мы же не дикари шоб верить в нелепые обряды(детей иногда даже топят)
Можно верить, а можно знать. В этом выборе реальности я предпочитаю последнее.
Соборную грамоту в Москву привез в следующем году Тырновский митрополит Дионисий и 20 июня вручили царю. Под текстом приговора Собора восточных иерархов стоят 106 подписей (в том числе подписи трех патриархов, отсутствует подпись Александрийского первосвятителя, потому что Александрийская кафедра была тогда вакантной). Их современный графологический анализ показал, что по крайней мере 66 из подписей поддельные. Нет необходимости сомневаться в факте проведения патриархом Иеремией собора по поводу возведения Московской кафедры на степень патриаршей, однако нужно признать, что участников собора было значительно меньше, чем количество подписей под соборным приговором.
Хотя на самом деле,Варфоломей должен был обнулить сан Патриарха московитам и наделить саном Патриарха законных наследников Украину.Вместо этого загнобили нашего Патриарха,дали Украине Митрополию и не тронули москалей
Ответьте себе на вопрос - Почему?
Да и в самом Иерусалимском патриархате, судя по всему, уже не рады, что ввязались. Подарок Московскому патриарху оказался дороже, чем они думали. Мало того, что Вселенский патриарх отказался ехать на "саммит" в Амман, он еще и внушение делегатам патриарха Иерусалимского сделал. Посоветовал внимательнее выбирать союзников, ведь не все умеют быть просто союзниками, некоторые сразу становятся манипуляторами, а вскоре и хозяевами.
Впрочем, патриарх Варфоломей сделал патриарху Иерусалимскому встречное предложение: почему бы не послать приглашение также митрополиту Киевскому Епифанию? Как предстоятелю поместной церкви. Не говоря уже о том, что именно из-за его церкви весь сыр-бор. Саммит - не саммит, но встреча по поводу Украины возможна. С участием Украины.Если в интриге Москвы с "амманским саммитом" не было ничего по-настоящему интригующего, то в интриге Фанара с "нет, но при участии ПЦУ - можно подумать" оно есть. Приглашение митрополиту Киевскому на встречу в Амман будет формальным официальным признанием ПЦУ со стороны патриарха Иерусалимского. Готов ли он к такому повороту сюжета?
Но нужна ли амманская встреча Москве на таких условиях? Приедет ли Московский патриарх или хотя бы московская делегация на встречу, где на полных правах, как равная среди равных будет присутствовать украинская церковь?
Если вопрос в конечном итоге будет поставлен именно так, окажется, что Москва в очередной раз ударила себя молотком по пальцам.https://www.dsnews.ua/society/-ammanskiy-sammit-kak-provalilas-ataka-kremlya-na-ptsu--18022020220000
Не існувало російської держави
Ждемо в 17 столітті їх появи.
Та й не було великоросів, як народу
А Суздальська земля була там зроду.
Московським Улусом назвали їх раніше
Вже московити жили там пізніше.
Не йшли у безземелля хлібороби,
Де жили інші племена й народи.
А наші мандрівні князі туди ходили
Там князювали і Моксель їм служили.
Після навали Орд хана Батия
В ту сторону не поверталась шия.
А якщо брати 1238 і 1330 роки,
Для Моксель далися вони взнаки.
Бо землі їх монголо-татари підкорили,
І суздальці Орді вірно служили.
Історія Росії за це каже мимохідь,
Мов болісно їм ще за той «похід».
Про цей період мало написали,
Мов правду до кінця не взнали.
Бо створена Москва й князівство
За Хана й цого там дійства,
З'явилася Москва не з Київської волі,
А з Чингізидів, і то є їхня доля.
Князівство - Улус створено Ордою
«Російські землі» той збирати має волю,
Назначили вони й Данила князювати
А їм тепер на Маму-Орду наплювати.
Ось так з'явилися великороси
Та їх Москва за зради та доноси.
Своїх батьків вони не признають
А свою морду все до русичів сують.
01-02.02.2019Анатолій Березенський
ПЦУ для України
Є автокефальна.
Київ будував їх стіни,
Тільки ця реальна.
Вона діє у кордонах,
В Русі - Україні.
У окремих ще є зонах,
Що вже наші нині.
І Собор кафедральний-
Михайлівський давній,
«Штаб» для неї ідеальний,
В Європі стародавній.
Святополк ще збудував,
В тисяча сто восьмому році.
Світ тут православ'я знав,
А не в Москви боці.
Знову ми тут утворились,
В минулому році.
15 грудня вже молились
В церковнім потоці.
А з Москви попи лякали,
Інших православних.
Щоб ті нас не визнавали,
Томос з церков славних.
Варфоломій його писав,
Та Синод Вселенський,
Право в Москви відібрав,
Й кусок велетенський.
Всіх українських земель,
Що в наших кордонах.
РПЦ звідси «гребе»
Й попи їх в погонах.
Як Вселенський Томос дав,
В диптиху п'ятнадцять,
Православний світ вітав,
В цей рік - дев'ятнадцять.
Вже московська секта є
В нас не канонічна,
Бреше й робить тут своє,
Ворожа сила нам північна.
15.01.2019 р.Анатолій Березенський