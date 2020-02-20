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 С ситуацией разбираемся. Будьте сдержанными и не паникуйте, - глава Полтавской ОГА Синегубов встретился с протестующими в Новых Санжарах

Глава Полтавской облгосадминистрации Олег Синегубов в настоящее время находится в пгт Новые Санжары, куда выехал утром в связи с распространением информации о том, что эвакуированных из Уханя (КНР) украинцев могут разместить в медицинском центре Внутренних войск МВД Украины "Новые Санжары".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на странице Полтавской ОГА в Facebook.

Глава области встретился с местными активистами и депутатами местных советов.

"Сейчас разбираемся с ситуацией. Призываю быть взвешенными и сдержанными, не паниковать. Из Китая в Украину возвращаются наши сограждане. Любой мог оказаться на месте этих людей. Они возвращаются домой. Это чьи-то дети, родители, родные. Всех проверили китайские и украинские медики. И ни у одного нет симптомов острой респираторной инфекции", - отметил Синегубов.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: В Новых Санжарах произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани. ВИДЕО

С ситуацией разбираемся. Будьте сдержанными и не паникуйте, - глава Полтавской ОГА Синегубов встретился с протестующими в Новых Санжарах 01

Напомним, ранее в ГСЧС сообщили, что эвакуированных из Ухани после прилета в Харьков доставят в медицинский центр Национальной гвардии "Новые Санжары" в Полтавской области.

С ситуацией разбираемся. Будьте сдержанными и не паникуйте, - глава Полтавской ОГА Синегубов встретился с протестующими в Новых Санжарах 02
Фото: Полтавская ОГА/Facebook

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перекрытие трасс и блокировка госпиталей - не лучшая сторона нашего характера, - Зеленский о протестах в связи с эвакуацией украинцев

С ситуацией разбираемся. Будьте сдержанными и не паникуйте, - глава Полтавской ОГА Синегубов встретился с протестующими в Новых Санжарах 03

Источник: https://censor.net.ua/n3176846
 
 
 Топ комментарии
 
Фронт тримається виключно на бійцях і не має жодного відношення до Главклоуна.
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Мрази, зачем в Киеве открывали самолет?
Вот так выглядит медик в самолете в Киеве? А теперь погуглити как одевались китайские доктора!
Это достаточный уровень защиты по вашему мнению? Сейчас этот человек спокойно гуляет по самому популярному аэропорту Борисполь! Вот она маразматическая Зе власть!
С ситуацией разбираемся. Будьте сдержанными и не паникуйте, - глава Полтавской ОГА Синегубов встретился с протестующими в Новых Санжарах - Цензор.НЕТ 8523
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Що ви від них хочете - вони тільки учаться, дайте їм ще 100 днів.
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Полтавчани об'єднуйтесь! Не пускайте заразу в свій дім!
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Мрази, зачем в Киеве открывали самолет?
Вот так выглядит медик в самолете в Киеве? А теперь погуглити как одевались китайские доктора!
Это достаточный уровень защиты по вашему мнению? Сейчас этот человек спокойно гуляет по самому популярному аэропорту Борисполь! Вот она маразматическая Зе власть!
С ситуацией разбираемся. Будьте сдержанными и не паникуйте, - глава Полтавской ОГА Синегубов встретился с протестующими в Новых Санжарах - Цензор.НЕТ 8523
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Що ви від них хочете - вони тільки учаться, дайте їм ще 100 днів.
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да хоть 1000 так ведь они и за это время не научатся
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Там,й іммобілізуючий протигаз слабке застереження Із ситуацією розбираємося. Будьте стриманими і не панікуйте, - голова Полтавської ОДА Синєгубов зустрівся з протестувальниками в Нових Санжарах - Цензор.НЕТ 4774
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идиот,ни у одного с пасажиров коронавируса не обнаруженно,что ты хочешь еще? Поэтому они и не при параде
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Это ГЕНОЦИД ОТ СЛУГ! В Киев заразу привести, а потом и в Полтаву, да ещё и по дороге туда разнесут!
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Моряков контейнеровоза из Китая первым встречал и осматривал лоцман... Надо понимать, это тоже не дохтор, а водитель трапа зашёл в салон градусники раздать...
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Разбираться надо не с ситуацией, а с с теми кто ее создал.
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Зе буде бити,свою довбешку об стіну Із ситуацією розбираємося. Будьте стриманими і не панікуйте, - голова Полтавської ОДА Синєгубов зустрівся з протестувальниками в Нових Санжарах - Цензор.НЕТ 2263
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это - полный ****** зевласти, неспособной контролировать даже локальную ситуацию. Что уж говорить о войне....
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Фронт тримається виключно на бійцях і не має жодного відношення до Главклоуна.
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Перший рік. ти забув скількі зеклоун при владі?
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Oljik - если большая война.., то правительство и главком выходят на первый план...

От них зависит 90% успехов...
У нас это Гончарук и Зе....
Шансов с ними 0...
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тоже так думаю...
если будет большая война.., то все как с Крымом выйдет...
какая там нахрен организация обороны с этими клоунами....
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Навіть якщо люди повстануть - їх розжене українська поліція.
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Ну и щас будем смотреть хохот и истерику, раздуваемую рос. "СМИ" в Европе, мол - Кого вы к себе собрались принимать то?
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Оце і є - личкико націі... Какли є какли... Серливі, жадібні, бздикливі та продажні. Европу нам не бачити як свої вуха...
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ахахахах ) ты расчитывал побачити Европу на своем веку? наивный
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может кроме быков в шлемах нужны другие меры ?
докторов может надо ?
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глава ОГА конечно же лично встретит рейс и проведет их от трапа в автобусы?)
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высосали проблему из пальца, привезли,посадили в карантин и все,а тут прям епопея какая то,как будто других проблем нет в стране кроме этого
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только зебилы не замечают, что эта власть не умеет делать ничего другого, кроме шоу.
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20.02.2020. Новые Санжары. Людей вообще нету на улицах, улицы пусты Із ситуацією розбираємося. Будьте стриманими і не панікуйте, - голова Полтавської ОДА Синєгубов зустрівся з протестувальниками в Нових Санжарах - Цензор.НЕТ 6981
Із ситуацією розбираємося. Будьте стриманими і не панікуйте, - голова Полтавської ОДА Синєгубов зустрівся з протестувальниками в Нових Санжарах - Цензор.НЕТ 9391
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А толпа сзади по всей улице- не "люди"? Із ситуацією розбираємося. Будьте стриманими і не панікуйте, - голова Полтавської ОДА Синєгубов зустрівся з протестувальниками в Нових Санжарах - Цензор.НЕТ 9780 Не фантазируй.
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дивляться,яка з Лядей раніше брикнеться
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А что вам "разбираться с ситуацией"? Чумных направили на БАЗУ НАЦГВАРДИИ. Так что- лесом, полем и огородом. Із ситуацією розбираємося. Будьте стриманими і не панікуйте, - голова Полтавської ОДА Синєгубов зустрівся з протестувальниками в Нових Санжарах - Цензор.НЕТ 4429
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"Товкли як котів. Багатьох пов'язали". - мешканці Нових Санжар

А як же проголосували мешканці Нових Стожар? Дивимось округ №149: за Зеленського 84.98%, місцевий депутат від партії Слуги Народу вибрали.
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Мало товкли. Товкти потрібно так, щоб сукровицею сцяли..
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Нищити своїх прихильників...Багатообіцяючий служник мордору
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Є купа місць - Межигір'я, купа президентських дач по країні і у Карпатах.
Але бачите - люди коронавірусу бояться, бо коронавірус смертельний, і вбиває швидко. А от зеленого вірусу не бояться. Бо дурість вбиває повільно - країну, зарплати, пенсії, людей, в кінці кінців.
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А шо там з Конча Заспою? ПреЗЄлєнт так погрожував?..
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Тот кто протестует полные мудаки,сами под Богом ходят и могут заболеть и у нас хрен знает чем,а кто пиарится на этом вообще в двойне мудаки !
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Синегубов - человек Авакова в Полтаской области. Смотрящий за "украинским кувейтом". Санаторий - вотчина Авакова. Вот он и пытается армянин влезть в душу и заключить союз с евреем. А кричат про любовь к украинцам. А сами под покровом ночи нагнали в Новые Санжары своих "опричников" с дубинками, шоб тебе показали местным украинцам дорогу к счастью.
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Ось і показали українці своє справжне обличчя.
Хатокрайні. За псів я взагалі мовчу, наволоч рідкісна. Вони зелю і в прогнозах погоди згадають.
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начнём с зеленского, который отправил в тюрьму , без доказательств ,
группу людей
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похоже ЗеГниды пролетят на выборах
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Америкосы тоже с китайцами проверили перед вылетом а потом 14 заболевших нашли, которые сидели вместе с теми что летели незаразившие.
Делайте выводы ...
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Полтаву в Ухань скоро переименуют? Как вам назвать её ПолУхань?
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ВСІ ЦІ ПРОТЕСТИ ПОВ'ЯЗАНІ З РОЗМІЩЕННЯМ УКРАЇНЦІВ, ЯКИХ ВИВЕЗЛИ З КИТАЮ - ВІДБУВАЮТЬСЯ ВИКЛЮЧНО З ВИНИ ВЛАДИ!
Влада або з власної дурості,на радість московським окупантам, або навмисно, на замовлення московських окупантів, поширює хаос і паніку в Україні.
Якби влада офіційно й чітко пояснила усіма доступними способами - ТБ, мас-медіа, інтернет, що людей розмістять там-то, що карантин пройде таким-то чином, що для цього підготовлено то й то, що ризику для місцевих жителів немає бо вжиті такі-то заходи...Все пройшло б тихо та й спокійно, Українці б ще й мобілізувались на волонтерську допомогу. А наразі я вбачаю, що хтось спеціально використовує процес для дестабілізації ситуації, для того, щоб менш помітно пройшла річниця Майдану, для того, щоб в чергове роз'єднати Українців. Совпадєніє? Не думаю! Думай ТЕ!
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Українці все розуміють і чекають своїх співвітчизників! хохлам що не кажи, будуть істерити та шукати зраду! Навіть в Кахастані, де літак дозапрвлявся, казахи зустріли своїх співвітчизників без істерик! А тут 5 колона розганяє паніку та зраду!
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в таких ситуаціях держава має повне право застосувати силу.
на борту громадяни України, які мають ті ж само права, що й решта.
зважати на думку рагулів, чия хата завжди скраю, наразі непотрібно
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