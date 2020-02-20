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 "Мы своих не бросаем, в такой ситуации мог оказаться каждый из нас", - Гончарук об эвакуации украинцев из Ухани

Безопасность каждого украинца - и тех, кого мы эвакуировали из Ухани, и тех, кто все время находится в Украине, - абсолютный приоритет президента и правительства.

Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, информирует Цензор.НЕТ.

"Эвакуация прошла успешно. Все пассажиры, члены экипажа и сопровождающие лица чувствуют себя удовлетворительно, их осмотрели медики. Никаких симптомов острых респираторных инфекций нет", - сообщил он.

По его словам, после приземления самолета с эвакуированными в аэропорту "Харьков" будут приняты все возможные меры по безопасности пассажиров, членов экипажа и работников аэропорта: борт будет размещен на отдельной изолированной стоянке; все процедуры (паспортный контроль, таможенные формальности) будут выполнены у трапа самолета.

"После этого 45 украинцев и 27 иностранных граждан, экипаж самолета и сопровождающие лица будут доставлены специальным транспортом ГСЧС Украины в сопровождении и под охраной полиции на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области.

Обсервация продлится 14 дней. На локации будут 24/7 находятся врачи, которые обеспечены всем необходимым и готовы оказать необходимую помощь", - добавил премьер.

Читайте также: Перекрытие трасс и блокировка госпиталей - не лучшая сторона нашего характера, - Зеленский о протестах в связи с эвакуацией украинцев

"Мы своих не бросаем! В любой ситуации надо быть людьми и помнить, что в такой ситуации мог оказаться каждый из нас или близкий нам человек", - резюмировал Гончарук. и призвал граждан Украины не поддаваться на провокации, соблюдать общественный порядок и безопасность и с пониманием отнестись к ситуации.

Мы своих не бросаем, в такой ситуации мог оказаться каждый из нас, - Гончарук об эвакуации украинцев из Ухани 01
Мы своих не бросаем, в такой ситуации мог оказаться каждый из нас, - Гончарук об эвакуации украинцев из Ухани 02

Источник: https://censor.net.ua/n3176845
 
   
 Топ комментарии
 
Польща забрала своїх три тижні тому без шуму, без піару. У них не проводжав президент літак, міністр не цілувала у хвіст літак. Це було зроблено абсолютно нормально - Олексій Гончаренко.
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Он воно як! Своїх не бросають вони! А населених пунктах що перейшли в "сіру зону" після розведення були не свої?
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Совет форумчанПравила форума
 
Я не розумію чому багато хто робить такі "наїзди" на громадян які не хочуть мати біля своїх домівок потенційних носіїв цього смертельного вірусу? Скажіть будь ласка а в разі якщо цей вірус "вирветься" на територію України - яка перспектива у цих громадян? А перспектива реальна це смерть чи може в когось є ще якісь надії на нашу "медицину"??? А може на владу хтось надіється??? Так ось таких надій у цих громадян немає тому що "медицина" сама скоріш мертва ніж жива а влада у разі чого за пару годин буде на "Сейшелах" чи "Канарах"!!! Це саме стосується і війни - вона буде вічною тому що дуже вигідна владі а в разі наступу ***** цю владу як вітром здує з України у свої закордонні помістя!!! Немає жодного шансу в нас вибратись з цього "болота" - жодного на превеликий жаль.
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Вооот. Все нужно делать умеючи, а квалификация Гончарука - только в массовке сидеть за 100 грн. Ты своих не бросаешь? Ну, так сделай им нормальные условия, так, чтобы люди не страдали ни внутри карантинной зоны, ни снаружи. Не умеешь? Освободи место тому, кто умеет! Вот в чем суть. Зеленая срань ничего не умеет - во первых.

Во вторых, вокруг зеленой срани отдельная куча агентов кремля, специально раскачивающих ситуацию. Уверен, что гончарука, скалецкую и прочих ******** специально подталкивают все делать раком для того, чтобы:

1. Создать напряжение в обществе: вот, дескать, украинцы наплевательски относятся друг к другу
2. Действительно создать условия для эпидемии. Эпидемия вируса в Украине была бы очень выгодна кремлю, и кремль, к тому же, убедил зеленского, что тому эпидемия тоже нужна.

Зеленых дебилов танцуют агенты кремля - в дополнение к самому тому факту, что они зеленые дебилы.
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100%++++ пусть самокатчик к себе домой подселит парочку заробитчан-моделей из Китая
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Влада засовує людей в якусь диру, де немає ані лікарів, ані інфраструктури і каже що вона своїх не кидає! Везіть в Феофанію! В Китаї в лікарнях були кращі умови ніж в військовому санаторії НГУ.
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У володимира зеленських є вілла в Італії, йому корона вірус не страшний
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Нарід просто не вірить новій владі, яка постійно бреше. Тому і виходить на вулицю у передчутті нового лохотрону. Все дуже просто - ніякої конспірології.
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Чекаемо на евакуацію пана Богдана з Сейшельських островів. Своїх же не бросают "Мы своих не бросаем, в такой ситуации мог оказаться каждый из нас", - Гончарук об эвакуации украинцев из Ухани - Цензор.НЕТ 105
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Влада нехай запишеться на курси до маленької китаянки

https://www.youtube.com/watch?v=n2PcNmvMEp4
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"Вигідна владі війна" - це сєпарська пісня.
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политики болтают, пока службы работают
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ты часом не родственник той Деевой, которую рюкзаков активно сватал в МВС?
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Он воно як! Своїх не бросають вони! А населених пунктах що перейшли в "сіру зону" після розведення були не свої?
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Конечно "не бросаем". Точнее - бросаем через )(уй, ведь можно и нужно было вывезти людей оттуда еще пару месяцев назад как минимум.
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пару месяцев назад и заробитчане в Китае не особо хотели уезжать со сладких мест и власть ценник не сложила на списание денег из бюджета на эту авантюру * своих не бросаем*
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"Мы своих не бросаем" - саме так називається ця вистава, щоб показати який у нас дебільний нарід і які пушистіки Слуги народу, а особливо бубочка.
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Ага,мы уже посмотрели,как в Золотому не бросили людей.И где зеля был со своей личной гарантиеей?
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Польща забрала своїх три тижні тому без шуму, без піару. У них не проводжав президент літак, міністр не цілувала у хвіст літак. Це було зроблено абсолютно нормально - Олексій Гончаренко.
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Так а попиарится на чем? Кабмин асолютно бесполезный - некому даже в PowerPoint презентацию сделать. Приходится в жопу самолёты целовать. Кто по чем специалист.
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Із яким задоволенням вся Мокшандія спостерігає українську Одіссею повернення українців з Китаю. А ввечері рюські експерти як розпочнуть міркувати про особливості менталітету українців...
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Долбодятел ты!

Где НОРМАЛЬНЫЙ процесс эвакуации? Ты мразь просто украинцев ненавидишь и бацылу распространить хочешь!
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Гончарук, к себе забери человек 5,пяток зеле,пяток ермаку,пяток арахамии,пяток разумкову,пяток богдану.И мы за вас будем голосовать еше пять лет подряд.В противном случае,вы пиаритесь за счет людей.Если они заболеют,вы им даже лекарства не дадите.А так баба валя будет мыть полы ,там ,где их разместили,принесет вирус внучке,внучка пойдет в школу,потом оцепят полтавскую область.А вы улетите в оман и мальдивы.
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сидор сидоров 945e588f Ліків не існує від цього вірусу.Люди виживають через особливості організму.
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Скорее умирают,а не выживают.А с нашей медициной все и вымрут.
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Теперь все могут оказаться в этой ситуации. Долбо...б!
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Щоб він не говорив, "хохли" проти! Розум в головах перекритий!
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Альоша, скільки часу ще будете тримати людей у літаку?

Бачу зараз кудись рулить.
А, до Харкова
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Теперь в такой ситуации точно может оказаться каждый из нас. Очень надеемся,что все вернулись без вируса.
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пиар, сплошной пиар, а девушку с собачкой просто бросили в Китае только по причине бюрократии..., если бы все, что говорят политики было правдой, забрали бы всех желающих...
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Слідкуючи за тим, що ви робите з цими людьми, то дійсно, складається враження, що ви їх "нє бросаєтє, а кідаєтє"... Шоу, доволі паганеньке, але тільки шоу... Слова можете казати будь-які, але дії говорять самі за себе. І ці дії - не на користь зеленим, хоча це вже не дивує.
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Он что, гей???

Хотя в стае ЗЕленых попугаев все возможно...…..
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на голубенького тягне, нє? дєвушка "Ми своїх не залишаємо, в такій ситуації міг опинитися кожен з нас", - Гончарук про евакуацію українців з Уханя - Цензор.НЕТ 9887
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А где-то на Сейшелах, в данный момент, уже давно прошел обильный опохмел. Кто-то присел у ноута... щас выложит фотки фефочек, которые откликнулись на его вчерашний призыв. Вовремя сдрыснуть- признак мастерства!
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Після того, як "покарали" злочинців з Майдану Гідності; після того, як відпустили злочинця-учасника збиття Боїнга, після локальної капітуляції на окремих ділянках фронту --- хто ж вам повірить, наволочі?
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Вопрос почему на борту треть - иностранцы. И почему не Конча заспа, Феофания.
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господи, да вы посмотрите на хваленый процесс дезинфекции на взлетке в Борисполе в прямом эфире) 2 чела в костюмах с маленьким одним на двоих (для огорода наверное) распылителем какой-то хренью пытаются очистить(побрызгать) от воображаемой заразы площадь в несколько сот квадратных метров! и это все, КАРЛ, всего 2 человека!) и это при том, что из самолета еще никто не выходил...
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"это все, КАРЛ, всего 2 человека!" - цссс, це "точка відновлення" сан-епідем служби recovery! "Ми своїх не залишаємо, в такій ситуації міг опинитися кожен з нас", - Гончарук про евакуацію українців з Уханя - Цензор.НЕТ 4418
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Однак повезли в непридатне місце.А не під київські санаторії.бо там псевдоеліта жива.Ось так і ділять людей.Так само.коли в армію йти,йде тільки біднота.З цього виходить.що ніколи тут ніякого толку не буде.
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"Мы своих не бросаем, в такой ситуации мог оказаться каждый из нас", - Гончарук об эвакуации украинцев из Ухани
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А хто для вас свій? Ви погрожували переслідувати своїх опонентів не дивлячись на закони, та тепер говорите, що своїх не кидаєте?
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Оце і є - личкико націі... Какли є какли... Серливі, жадібні, бздикливі та продажні. Европу нам не бачити як свої вуха...
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Каждый из нас это кто? Зеленая плесень что страну хочет распродать? Оно и видно как бубочка за тебя держится. А свой пиар засунь себе... ну сам знаешь лучше других куда.
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Любой из нас, это любой из правительства что ли? Потому как я могу перечислять весь день тех людей, которые не посещают Китай с частными визитами и следовательно в такой ситуации оказаться не могли и не могут.
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в принципе самокатчик говорит все правильно . только во всем происходящем проглядывается элемент шоу

первое что бросается в глаза . почему столько тянули ? то что нужна эвакуация было понятно еще месяц назад . почему не сделали сразу ? самолетов в Украине нет или топливо закончилось ? думаю скорее всего писали сценарий "Ми своїх не залишаємо, в такій ситуації міг опинитися кожен з нас", - Гончарук про евакуацію українців з Уханя - Цензор.НЕТ 9099
почему за это время не подготовили какую то базу к которой ни у кого не было бы вопросов ?

почему держали интригу куда везут ?

зачем все доводить до этого позорища ? ведь не ошибусь если предположу что самые активные протестующие это те же самые что год назад жопу за Зелю рвали . он же так весь свой лохторат растеряет
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"Гарно вони з цим літаком засрали інфопростір. Накручували довго і саме сьогодні евакуація. Черговий раз вони "зробили" всіх. Чи боявся Зе цієї дати? Так, аж всцикався, але все вирішено, кого сьогодні цікавить Небесна Сотня, розстріли? Всі "хавають" літак."
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Сначало депутат от Слуги Народа - Дубинский 2 недели вбрасывает говно в вентилятор накаляя людей рассказывая что везут чуму в Украину, потом Зеленский рассказывает что у нас спецы по борьбе с коронавирусом и все готово к евакуации на высшем уровне, потом самолет пол дня летает над страной и ищет куда пристроить этих несчастных! Что это пл*ть?
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Это- степень готовности. А о гавне на вентилятор- точнейше подмечено!
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Зате ви зараз обговорюєте цих "нещасних" і нашу геройську владу, а не те, що на фронті орки вбивають наших солдатів і займають наші позиції, договрняки в Омані, ультиматуми )(уйла і т.д. во стократ важливіші для країни речі.
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в последний момент решили поселить в Санжарах, из подготовки
- нагнанные мусора-космонавты
гончарук идиот или прикидывается ?
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Шановні українці! Не панікуйте! Ви ж пам"ятаєте - вони навчаться, дайте їм час! Тому - прошу, потерпіть ще 100 днів! ЗІ інкубаційний період коронвірусу, кажуть, 14 днів. Але головне - тільки не Порошенко.
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Одного не розумію: чому потрібно евакуювати заробітчан за державний бюджет і чому взагалі потрібно евакуювати? в Китаї прийняті всі заходи подолання епідемії, є лікарні і спеціалісти саме по цьому вірусу. може наші люди там страждають, голодають чи з них знущаються? Так ні ж. Знаю, деякі заробітчани відмовилися від евакуації.
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Если бы не бросали, так огранизовали эвакуацию в январе, а сегодня б была 5я уже по счету эвакуация...
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Тупі люди, ви навіть не уявляєте, що в метро, в маршрутці, в черзі у магазин ви щоденно наражаєте себе на небезпеку контакту з хворим на СНІД, туберкульоз, сифіліс, гепатит А,В,С, який ніяк не контролюється медиками. А зараз перекриваєте дорогу людям, які насправді під суворим медичним контролем, скоріш за все цілком здорові і створюють для вас реально набагато меншу небезпеку, ніж хворий на СНІД наркоман у вашому під'їзді або психічно хворий з ножем десь на вулиці. Ваша поведінка в цей день, коли інші люди в 2014 році йшли з голими руками під кулі заради інших людей, просто величезна ГАНЬБА всьому українському народу. Папа римський омивав хворим ноги, а ви дороги перекриваєте. СОРОМ ВСІМ НАМ!
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Тут є сумніви щодо мети евакуації. Зараз відбуваються речі багато важливіші для України, що в парламенті, що закулісами в "омані". Чи могла ця сотня заробітчан перечекати в Китаї, де створені всі умови для безпеки?
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ФСБ закликає українців не зветати уваги ще на одну заразу.
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От якраз СБУ варто розібратися хто інспірує ці протести. Переконаний, що через кілька днів вони прояснять ситуацію. І не здивуюся, якщо СБУ виявить, що ноги цієї ганьби для нас ростуть з москви. Саме сьогодні московітам вигідно відвернути увагу від згадок про Революцію Гідності і про наші жертви з вини країни-агресора .
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45 граждан Украины И 27 иностранцев,больше 50% --- свои....???
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!00% іностранци - це "брати" єдиноутробні.
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Не надо было делать из эвакуации шоу в стиле тупорылого 95 квартала.
Эвакуацию надо было делать намного раньше и тихо.

Но нет!!! Клоуну надо Слава, Признание, Почести!!!

А в результате очередные бубенчики на клоунскую шляпу...…..

Вы не Правительство - Вы стая ЗЕленых попугаев в период брачного периода!
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не каждый..
нормальные- дома зарабатывают...
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Какая забота о гражданах... наверно именно поэтому, под офисом Президента и под ВР, каждый день митинги!
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Опять ннепонятка. 45 украинцев а остальные в ожидании украинского гражданства?
Вообще вся эта риторика с пафосным псевдогуманизмом напоминает ситуацию в маршрутке когда сидящая мадам обращается к пассажирам: "Уступите кто нибудь место бабушке!".
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А в чем ситуация, в Китае им бы не оказали мед помощь? Сидели бы себе в квартирах,
ноо неет... они не хотят заразиться! - Так и мы тоже не хотим! Но мы, в отличие от них, никуда не выезжали, и непонятно почему теперь мы должны рисковать вместо них ??!
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Так нахер вы их катаете по всей стране это что цирк, везли б сразу в крым или на Донбасс где вы выборы собираетесь проводить.
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Ми не будемо піарится? Розкрутити евакуацію людей, підняти на вуха населення, щоб після сипати погрозами і розповідати як вони не кидають своїх. ... ляді, четвертий тиждень, коли людей можна було забрати ще протягом першого тижня, як це зробили інші країни. Якщо була необхідність в повній ізоляції, можна було задіяти військові підрозділи хімічного, радиоционной захисту, або за прикладом Китаю поставити кілька металевих боксів
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Ви на який день їх вивезли? Своїх вони не залишають. Там уже вірус на спад пішов.
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Так пусть пан Гончарук возбмет двух-трех человек из Уханя к себе домой. Со слов правиетьства бояться нечего, у всех пройден карантинный период. Надеюсь метраж жилья пана-самокатчика позволяет это?
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Они не бросают-они используют своих как расходный материал в своих мерзких технологиях!
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Цікаво, скільки разів ще Цензор напише "из Ухани" замісь "из Уханя"?
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