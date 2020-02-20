 "Мы своих не бросаем, в такой ситуации мог оказаться каждый из нас", - Гончарук об эвакуации украинцев из Ухани

Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, информирует Цензор.НЕТ.
"Эвакуация прошла успешно. Все пассажиры, члены экипажа и сопровождающие лица чувствуют себя удовлетворительно, их осмотрели медики. Никаких симптомов острых респираторных инфекций нет", - сообщил он.
По его словам, после приземления самолета с эвакуированными в аэропорту "Харьков" будут приняты все возможные меры по безопасности пассажиров, членов экипажа и работников аэропорта: борт будет размещен на отдельной изолированной стоянке; все процедуры (паспортный контроль, таможенные формальности) будут выполнены у трапа самолета.
"После этого 45 украинцев и 27 иностранных граждан, экипаж самолета и сопровождающие лица будут доставлены специальным транспортом ГСЧС Украины в сопровождении и под охраной полиции на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области.
Обсервация продлится 14 дней. На локации будут 24/7 находятся врачи, которые обеспечены всем необходимым и готовы оказать необходимую помощь", - добавил премьер.
"Мы своих не бросаем! В любой ситуации надо быть людьми и помнить, что в такой ситуации мог оказаться каждый из нас или близкий нам человек", - резюмировал Гончарук. и призвал граждан Украины не поддаваться на провокации, соблюдать общественный порядок и безопасность и с пониманием отнестись к ситуации.
https://www.youtube.com/watch?v=h5mwcPAY8Ys
Во вторых, вокруг зеленой срани отдельная куча агентов кремля, специально раскачивающих ситуацию. Уверен, что гончарука, скалецкую и прочих ******** специально подталкивают все делать раком для того, чтобы:
1. Создать напряжение в обществе: вот, дескать, украинцы наплевательски относятся друг к другу
2. Действительно создать условия для эпидемии. Эпидемия вируса в Украине была бы очень выгодна кремлю, и кремль, к тому же, убедил зеленского, что тому эпидемия тоже нужна.
Зеленых дебилов танцуют агенты кремля - в дополнение к самому тому факту, что они зеленые дебилы.
https://www.youtube.com/watch?v=n2PcNmvMEp4
По приколу вещаешь профан в экономике?)))
Где НОРМАЛЬНЫЙ процесс эвакуации? Ты мразь просто украинцев ненавидишь и бацылу распространить хочешь!
Бачу зараз кудись рулить.
А, до Харкова
Хотя в стае ЗЕленых попугаев все возможно...…..
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А хто для вас свій? Ви погрожували переслідувати своїх опонентів не дивлячись на закони, та тепер говорите, що своїх не кидаєте?
первое что бросается в глаза . почему столько тянули ? то что нужна эвакуация было понятно еще месяц назад . почему не сделали сразу ? самолетов в Украине нет или топливо закончилось ? думаю скорее всего писали сценарий
почему за это время не подготовили какую то базу к которой ни у кого не было бы вопросов ?
почему держали интригу куда везут ?
зачем все доводить до этого позорища ? ведь не ошибусь если предположу что самые активные протестующие это те же самые что год назад жопу за Зелю рвали . он же так весь свой лохторат растеряет
- нагнанные мусора-космонавты
гончарук идиот или прикидывается ?
Эвакуацию надо было делать намного раньше и тихо.
Но нет!!! Клоуну надо Слава, Признание, Почести!!!
А в результате очередные бубенчики на клоунскую шляпу...…..
Вы не Правительство - Вы стая ЗЕленых попугаев в период брачного периода!
нормальные- дома зарабатывают...
Вообще вся эта риторика с пафосным псевдогуманизмом напоминает ситуацию в маршрутке когда сидящая мадам обращается к пассажирам: "Уступите кто нибудь место бабушке!".
ноо неет... они не хотят заразиться! - Так и мы тоже не хотим! Но мы, в отличие от них, никуда не выезжали, и непонятно почему теперь мы должны рисковать вместо них ??!