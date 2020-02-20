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 Политика Украины, Общество
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 Перекрытие трасс и блокировка госпиталей - не лучшая сторона нашего характера, - Зеленский о протестах в связи с эвакуацией украинцев

Украинец всегда остается украинцем. Временное пребывание в Ухани или эмиграция в Канаду не делает его чужим для своей страны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил президент Владимир Зеленский.

"Когда Франция эвакуировала людей из Ухани и их привезли в один из городов, реакция у жителей этого города была одна: они заботились о жизни и здоровье своих сограждан, сочувствовали тем, кто оказался в сложной ситуации. Даже в Казахстане, когда наш самолет из Ухани сел на дозаправку и доставил казахстанского гражданина, не было никаких протестов и блокировок. Наоборот, все благодарили и радовались, что человек наконец-то дома", - рассказал Зеленский.

По его словам, попытки перекрыть трассы, блокировать госпитали, не пустить граждан Украины в страну показывает далеко не лучшу сторону нашего характера.

"Мы будем бороться за каждого украинца, который оказался в беде, - где бы он ни находился. Спасать, эвакуировать, обменивать. Украина не будет сдавать своих. Такой будет государственная политика - я это гарантирую. Но такой же должна быть и реакция общества - я на это очень надеюсь", - подытожил президент.

Напомним, с  20:00 среды, 19 февраля, возле медицинского центра Нацгвардии "Новые Санжары" под Полтавой собрались около сотни местных жителей, протестуя против возможного поселения сюда людей, эвакуированных из китайской Ухани.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Меры безопасности - беспрецедентные, бактериологической опасности нет, - Зеленский об эвакуации украинцев из Ухани

Источник: https://censor.net.ua/n3176840
 
   
 Топ комментарии
 
А чому в Феофанії не можна розмістити українців з Ухані, чому влада не хоче піклуватись про людей на карантині в спеціально пристосованому місці, де можна забезпечити карантин і де є кращі лікарі і можна оперативно надавати будь яку медичну допомогу? Навіщо вивозити людей на карантин в далекі санаторії, де немає спеціалізованого медичного обладнання та висококваліфікованих фахівців?
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Начни с себя, не перекрьівай дороги и улицьі для себя любимого.
Сегодня в очередной раз зачищали все на пути преЗедента к мемориалу.
А как дьішал перед вьіборми, как дьішал....
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Це наслідок безпорадності теперішнього МОЗ,РНБО і одного маленького президентика.
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а в конче -заспи нет санаториев
есть только там нельзя
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Цей нарколига навмисно організував цей цирк по всій країні саме в день пам'яті Небесної Сотні.
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От і в мене така думка. Пєця теж свого часу створив Дебальцевський "некотел", щоб під цю марку гривню втричі попустити, те саме, що кожного українця пограбувати і зробити втричі біднішим. Це все одна і та шобла
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Перекриття трас і блокування госпіталів - не найкраща сторона нашого характеру, - Зеленський про протести у зв'язку з евакуацією українців - Цензор.НЕТ 6599Заспокойтесь, вчені вже винайшлти ліки від коронвірусу, але відкрити їх не можуть
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"Под Тернополем люди под дождём поют молебны Богородице с просьбой отпугнуть эвакуированных из Уханя." Занавес... И это в то время, когда у нас уже сегодня умирают от эпидемии гриппа и кори десятки людей. Порог эпидемии превысил 50%. Это нормально, все молчат, как будто так и надо. Раньше нужно было гнать всю украинофобную супрунскую камарилью, превратившую Украину в страну вечных эпидемий, и ситуация только ухудшается. Медики опомнились только сегодня, а ведь всё началось при порошенко, пригревшего эту геноцидную погань, целенаправленно гробящую медицину Украины.
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Та мы знаем, что там под Тернополем и подо Львовом тоже.....
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Самое смешное, а может и печальное, то, что Тернополь - центр всяких эпидемий, начиная с 2009 года. Но их это не волнует, а истерия с этим самолётом - авторство синютки из псячей шоблы. Тут уже пора и СБУ разобраться с теми, кто нагнетает панику. Никто не спорит с тем, что медицина у нас на грани уничтожения, но это не значит, что массовый психоз может что-то изменить.
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ЧОму не узя партія Зеленої ******** зустріла людей? Вони ж на камери пи...ли що то є маркетинговий хід. Вірусу немає. Де то сцикло??? Нехай зустрічає, розміщує у Феофанії, приймає у себе дома. Чморшники!
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"Перекрытие трасс и блокировка госпиталей - не лучшая сторона нашего характера"
Лучшая! Остальные еще ужасней...
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Так зеля с рюкзаковым ,обещал лично встретить лайнер! И отвезти на дачу . Где фото?
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"Перекрытие трасс и блокировка госпиталей - не лучшая сторона нашего характера, - Зеленский" - не надо дебилизм или вредительство власти на характер сваливать. Почему бы не отвезти эвакуированных на тех французских вертолётах, которые Авакман накупил, на остров Змеиный?
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ВСІ ЦІ ПРОТЕСТИ ПОВ'ЯЗАНІ З РОЗМІЩЕННЯМ УКРАЇНЦІВ, ЯКИХ ВИВЕЗЛИ З КИТАЮ - ВІДБУВАЮТЬСЯ ВИКЛЮЧНО З ВИНИ ВЛАДИ!
Влада або з власної дурості,на радість московським окупантам, або навмисно, на замовлення московських окупантів, поширює хаос і паніку в Україні.
Якби влада офіційно й чітко пояснила усіма доступними способами - ТБ, мас-медіа, інтернет, що людей розмістять там-то, що карантин пройде таким-то чином, що для цього підготовлено то й то, що ризику для місцевих жителів немає бо вжиті такі-то заходи...Все пройшло б тихо та й спокійно, Українці б ще й мобілізувались на волонтерську допомогу. А наразі я вбачаю, що хтось спеціально використовує процес для дестабілізації ситуації, для того, щоб менш помітно пройшла річниця Майдану, для того, щоб в чергове роз'єднати Українців. Совпадєніє? Не думаю! Думай ТЕ!
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Коли ця наволоч голосувала за тебе, ти чомусь не обурювався.
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Какая организация возврата граждан такая и реакция По дебильному организовали на выходе получили протесты о чем это я и кому я это говорю Перекриття трас і блокування госпіталів - не найкраща сторона нашого характеру, - Зеленський про протести у зв'язку з евакуацією українців - Цензор.НЕТ 7064
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Когда ДОПБОйоБ зе у власти то оно только ТАК
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Якщо Громади проти,везіть в резиденцію - які проблеми ?
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Зеленский не только не сдержал свои обещания, но и воплотил их прямо противоположно

Комитет избирателей Украины проанализировал публичные заявления Владимира Зеленского годичной давности, в частности, интервью изданию "Украинская Правда", записанном в январе 2019 года, в ходе которого тогда еще кандидат в президенты озвучил ряд важных по его видению позиций окончания российско-украинской войны, особенностей внешней политики и основных подходов к кадровой политике. Об этом сообщается на странице КИУ в Фейсбук.

Перекриття трас і блокування госпіталів - не найкраща сторона нашого характеру, - Зеленський про протести у зв'язку з евакуацією українців - Цензор.НЕТ 7217

"Год спустя можно утверждать, что значительная часть озвученных идей Зеленского так и не была реализована, а некоторые из них были воплощены прямо противоположным способом", - отметили в комитете.

КИУ также опубликовал фактчекинг вышеуказанных заявлений с комментариями.

1. "Обязательно будем привлекать профессионалов". Однако, после избрания президентом Зеленского, многие его друзья и знакомые получили государственные должности. В частности, совладелец "Студии Квартал-95" Иван Баканов стал главой Службы безопасности, сценарист "Студии Квартал-95" Юрий Костюк - заместителем главы Офиса президента, Сергей Сивохо был назначенным советником секретаря СНБО и ряд других.

2. Также Зеленский заявлял: "Я хочу, чтобы перестали стрелять. Вот эти "договоренности", мне кажется, они не очень сложные, можно договориться". По данным КИУ, одним из приоритетов работы Зеленского действительно стали активные попытки добиться прекращения обстрелов и разведения войск на Донбассе. Однако, их практическая реализация оказалась намного сложнее, чем заявлялось. Так, даже несмотря на разведение войск, боевые действия продолжаются и количество жертв постоянно растет. В частности, и около тех участков, где непосредственно были разведены войска (в районе Золотого).

3. Еще одной инициативой Зеленского было переформатирование Минских договоренностей - "У нас сегодня есть Минские договоренности, которые не очень работают. Может привлечь еще страны - западные". КИУ отмечает, что сейчас президенту не удалось продвинуться в этом вопросе, и состав участников Минского процесса остается таким же, что и раньше. Причем, этот вопрос больше фактически не поднимается командой президента в публичном пространстве.

4. Зеленский также собирался "корректировать и развивать Минские договоренности". Однако, реализация этого заявления находится в процессе выполнения. В частности, после встречи в "нормандском формате" президент заявил, что будет инициировать внесение изменений в Минские соглашения. Канцлер Германии Ангела Меркель также говорила, что договоренности "не являются окаменевшим документом", однако, изменения в их текст пока что не вносились.

5. "Полная амнистия? (боевиков, - ред.) Конечно же никто на это не пойдет", - говорил Зеленский во время предвыборной кампании. Однако, в декабре 2019 года он заявил, что об амнистии боевиков можно будет говорить только тогда, когда на временно оккупированной территории будет безопасность. Президент подчеркивает, что амнистия не должна касаться всех, а только "людей, у которых нет крови на руках". Поэтому в этом вопросе Зеленский является последовательным, отметили в КИУ.
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У зе нет мозгов как это цевильно сделать.. там Квартал 95 усе украл
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Пора тебя зе с этим вирусом закрывать
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ЗЕлене рондо
ЗЕ бреше артистично, без вагання,
Зростає зради пошесть між людьми.
Гармати б'ють; крик, кров, вогонь, дими -
ЗЕ бреше без зупинок, без хитання,
Про Фею миру з світлими крильми.
Боєць стріля ( ( ще трохи - й мить остання )
І пише звіт ( бо змушений ): " Не ми
Вели вогонь в одвіт на мін влучання!"
Про мир швидкий, про з ворогом братання
ЗЕ бреше.

Він бреше артистично, без дрижання
У голосі, що паща жде тюрми
«Свинарчуків» - герої ж за дверми
Із гратами; про цін на газ спадання
Й електрику, про мафії здолання,
Про чесність та Оманськії купання
ЗЕ бреше!
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Тут не надо даже бьіть политологом или аналитиком чтобьі єто понять. Зеленой гниде надо бьіло кровь из носу забить информполе чем-то значащим.
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ВСІ ЦІ ПРОТЕСТИ ПОВ'ЯЗАНІ З РОЗМІЩЕННЯМ УКРАЇНЦІВ, ЯКИХ ВИВЕЗЛИ З КИТАЮ - ВІДБУВАЮТЬСЯ ВИКЛЮЧНО З ВИНИ ВЛАДИ!
Влада або з власної дурості,на радість московським окупантам, або навмисно, на замовлення московських окупантів, поширює хаос і паніку в Україні.
Якби влада офіційно й чітко пояснила усіма доступними способами - ТБ, мас-медіа, інтернет, що людей розмістять там-то, що карантин пройде таким-то чином, що для цього підготовлено то й то, що ризику для місцевих жителів немає бо вжиті такі-то заходи...Все пройшло б тихо та й спокійно, Українці б ще й мобілізувались на волонтерську допомогу. А наразі я вбачаю, що хтось спеціально використовує процес для дестабілізації ситуації, для того, щоб менш помітно пройшла річниця Майдану, для того, щоб в чергове роз'єднати Українців. Совпадєніє? Не думаю! Думай ТЕ!
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...как у Высоцкого про таких?..."мы посочувствуем слегка погибшим...но из далека..."...еще один колоритный пример "моей хаты с краю"...типичная хохляцкая жлобская мерзость...как бы менялись их вопли, если бы это касалось их родных...
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Керівництво Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення намагається сфальсифікувати конкурс до Наглядової ради НСТУ та протягнути туди захисника "русского міра" та рупорів Кремля Томіленка, щоб не допустити перемоги незалежних кандидатів

Как после этим зе верить
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Зеля, трассы перекрывают как раз твои избиратели. Вот эти. А тебе не нравятся лучшие стороны их характера?
https://www.youtube.com/watch?v=Xx3tNahq54A
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вот балабол. А за НАС кто будет бороться?Ты с украинцами из Китая носишься т.к. это на международный имидж влияет, что ты нас опять ссышь в глаза?
кому МЫ тут нужны? тебе что ли?
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Volodymyr Omelyan
14 год ·

#КоронаВірус
Давайте пригадаємо хронологію подій:
З'являються перші повідомлення про новий тип вірусу в Китаї. Інформації мало, але все одразу обростає дикими чутками і плітками. «В Китаї від цієї невідомої хвороби помирають сотнями тисяч, дим від кремованих тіл заступив сонце, епідемія нечуваних розмірів, китайська влада замовчує хворобомор і тд».
Потім мережу сповнюють фото героїчних зусиль китайської влади: «лікарня за 10 днів, санітарна зона для 100 млн населення регіону, 90 млрд дол на боротьбу з хворобою, вилікувані перші хворі...».
Водночас, запускається інша конспірологічна версія: коронавірус - бактеорологічна боротьба двох супердержав, грип - нова економічна глобальна зброя. Через закриті фабрики китайська економіка зазнає фінансових втрат, відчутно це і для транснаціональних корпорацій.
А що Україна?
Спершу перешіптувалися, дивувалися і деякі сміялися.
Далі почали тривожитися.
Одночасно з повідомленнями, що бандеролі чомусь саме Укрпошти здатні переносити вірус з Китаю в Україну, розгортається епопея з нашими співвітчизниками, які застрягли на круїзному лайнері та в провінції Ухань.
На декількох центральних телеканалах одночасно йдуть розгорнуті репортажі, що українські лікарні геть не готові до лікування екзотичних хвороб, демонструються дивні геть не сексуальні захисні костюми.
Депутати від монобільшості змагаються в оригінальних тлумаченнях, що треба робити, Уряд - традиційно мовчить: ні інформації, ні аналізу, ні мобілізації, питання про вплив на економіку України взагалі викликає в урядовців неприховане здивування.
З'являється сюжет про підготовку для інкубаційного перебування потенційних хворих цілком не пристосованого для цього санаторію в елітному районі під Києвом.
Останньою соломинкою, яка ламає хребет верблюду, - мегадивна заява Президента України вчора:
1. Влада повністю контролює ситуацію з хворими (як? Неспроможністю евакуювати власних громадян впродовж тижня? Відсутністю СЕС? Відсутністю інфекційних лікарень? Відсутністю вакцин і розуміння, як лікувати?)
2. Будете протестувати, «прокажених»-хворих поселимо в маєтках в Кончі-Заспі (так хворі таки небезпечні? Чому в Кончі-Заспі, а не в «Маєтку»?)
3. Безпереценднтні заходи по дезинфекції літака (до речі, сподіваюся, що Президент публічно подякує SkyUp і скаже, хто ж готував рішення Баришівського суду) і абсолютна мовчанка, що буде далі...
Ви би довірили власне життя ідіотам?
Я - ні!
Люди не розуміють, що відбувається.
Вони вже бачили реакцію на Іран, вчорашній наступ росіян.
Вони щодня не знають, чи їм плакати, чи сміятися з заяв і дій Президента, Уряду, Парламенту.
Цей протест українців не проти українців.
Це - протест проти неспроможності влади пояснити і зробити те, що обіцяють.
Це - протест проти Зеленського, який «не будівничий, не лікар, не міністр...».
І сьогодні він це почув у Борисполі.
Влада - це в першу чергу довіра.
А далі: верховенство права, справедливість, захист, підтримка, прозорість, розвиток.
Якщо цього всього немає?
Залишається лише протест.
А Ви довіряєте себе ідіотам?

Перекриття трас і блокування госпіталів - не найкраща сторона нашого характеру, - Зеленський про протести у зв'язку з евакуацією українців - Цензор.НЕТ 4938
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Припущення Березовця не далеке від істини.Приурочити повернення громадян з Китаю до річниці пам'яті Героїв Небесної сотні.І зараз користуючись нагодою він перебив незручні питання по звільненню беркутівців і навіть ПРИСОРОМИВ українців. Яким ндон, зливаючи нас, ще й соромить.
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Мене соромити!??! Да я вже не знаю що робити з цим СОРОМОМ!?!? Дітям боляче в очі дивитись. Як їм пояснити , що люди 73% обрали НЕАДЕКВАТІВ , і тепер їх життя в руках ЗЕЛЕНОПУЗИХ БІЛЬШОВИКІВ профанів !!
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Тикайте из страны, неадекаваты жить не дадут всё равно! Вас 8%, как тараканы разлезитесь и незаметно будет!
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Причина не в характере, а в государстве, у которого нет соответствующего специализированного объекта. Очевидно, это должно быть охраняемое медицинское учреждение, ограждённое от населённых пунктов надлежащей санитарной зоной и имеющее весь комплекс биологической защиты. Вместо этого предполагается использовать санатории общего назначения с эмитацией их приспособленности под данную ситуацию. Кроме того, людей смущает враньё, например, откуда у санатория общего назначения возьмётся автономная канализация с полным обеззараживанием отходов? Люди не верят государству, потому защищаются, как могут.
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НО ДУРАКИ У ВЛАСТИ ВСЕ ЗНАЮТ И НЕ ЧЕГО НЕ ПОНИМАЮТ
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У цей день, 20.02.2014, московія розпочала чергову війну проти України. Війну, від якої втомилися ті, хто її вперто не помічав. Війну, яка знову довела - нації, які не вчать уроки історії, отримують криваві іспити. Або зникають взагалі...
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\\\Перекрытие трасс и блокировка госпиталей - не лучшая сторона нашего характера, - Зеленский о протестах в связи с эвакуацией украинцев\\
Эти люди как раз и выбрали Зе,Команду
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Мы будем бороться за каждого украинца, который оказался в беде, - где бы он ни находился. Спасать, эвакуировать, обменивать. Украина не будет сдавать своих. Такой будет государственная политика - я это гарантирую. Но такой же должна быть и реакция общества - я на это очень надеюсь", - подытожил президент Хто йому пише ці тексти. Найміть Фаріон.
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Напевно, це перший раз, коли я погоджуюсь с членограєм
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**** сволота разом з мордором спамить.
Брехня і Спам - єдина зброя свинобота, коли аргументів 0. Але правду не заспамиш !

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\\...Украина не будет сдавать своих. ...", - подытожил президент\\ Так Зе.Команда сдает своих людей отводя войска на Донбассе и обменивая заложников в Крыму на "какая раЗЕНица"
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Оно уже обосралось и только воняет спасает свою шкуру великиит идеями и не чего не делает только на оборот
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Сначала создал медийный прецедент, а теперь сам же пиарится, шоумен хренов
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ну да, сами пиарились на этой теме по тв целых 2 недели, и в которой раз сами же обделались.... Показали свою неспособность выполнять свои же глупые решения. И это еще никакой эпидемии нет....
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на хвилинку, чи нормально коли президент каже - "а будете возмущатися я цих людей привезу до вас ?"
це нормально на передодні підіймати паніку робити навчання в мед закладах по всій країні ?
це нормально засекречувати інформацію тим самим знову ж таки підіймати паніку?
це нормально БТР розганяти людей ? а де накуплені козаки, інші машини поліції, для чого БТР ?
все було зроблено через жопу, і не валіть що люди в нас погані. це ти поганий президет перш за все.
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Протестуйте, санжарцы, боритесь за себя и своих детей и за нас, украинцев! ******* и его конченные власти не нашли ничего лучшего, чем запихнуть десятки потенциально небезопасных людей в СРАНОЕ СЕЛО, в КОЛХОЗНЫЙ СОВДЕПОВСКИЙ санаторий, с одной зачуханной ЦРБ и парой инфекционистов! Засрал разместить в столице ( как чехи - в Праге!!!) в инф. больнице (как ЧЕХИ!), где киевские светила, академики, до хера ЛАБОРАТОРИЙ, рядом МОЗ, морги, реанимации, скорые!! Правильно, пусть, если что, холопы санжарские дохнут, и тратиться не будут- прикопают в навозе! ******* нагнала в санжарах войск и автозаков! На насилие он получит бумеранг! Не хочет, чтоб в неприспособленном санатории проводка сгорела? ***** дебильная!
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Это уже второй дурак президент после юща объявил что украинцы не такие
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Твої виборці Зеля)) бидляк для якого головне висота власного паркану, щоб воєнком не переліз.
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