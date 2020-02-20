 Меры безопасности - беспрецедентные, бактериологической опасности нет, - Зеленский об эвакуации украинцев из Ухани

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
"Самолет с нашими гражданами и гражданами других стран, которых мы эвакуировали из Уханя, приземлился в Украине. Было сложно с погодой - пришлось сначала посадить его в Борисполе. Он дозаправится и полетит в место назначения - в аэропорт в Харькове.
Меры безопасности - беспрецедентные. Сделали все возможное и невозможное, чтобы гарантировать: вирус в Украину не попадет", - написал он.
По его словам, несколько граждан не пустили на борт в Ухане, поскольку у них была немного повышена температура.
"Все, кто поднялся на борт, в удовлетворительном состоянии. Они здоровы, но должны пройти карантин и обсервацию в течение 14 дней. Эвакуированные будут жить в закрытом медицинском центре Национальной гвардии в Новых Санжарах. Он будет полностью изолирован и переведен на строгий режим бактериологической безопасности. В течение двух недель это будет, наверное, наиболее охраняемый объект в стране. Сочувствую нашим эвакуированным, потому что знаю, что такое находиться под личной охраной, а у них охрана будет гораздо серьезнее, чем у Президента", - сообщил Зеленский.
тут опять политика и треп
людей жаль, тех...карантинных...наши как-то еще потерпят...а иностранцам как объяснить?
то круги на самолете наяривали...то круги по Украине...по раздолбаным дорогам...(кого хочешь чумка прихватит)...и пока ничего не понятно...(всем!)
брехло квартальное
Дезинфицирующее средство я, конечно, прикупила, я его переливаю в маленький пузырек и ношу в сумке, чтобы протереть руки, если захочу на улице съесть шоколадку.
Не бояться коронавируса, говорите?
Ну-ну.
Вы же не мышебрат какой, который живет на стекломое.
Имейте совесть, внутрь - только спирт!
Который, к слову, и содержится в обеззараживающих средствах для рук.
А от на тому зеленому (о боже) флаконі написано великими літерами:
ВБИВАЄ ВСІ ВІДОМІ МІКРОБИ.
Що написано малим шрифтом правда не читав
Люди работают. Пилоты, МВД, ГСЧС, Нацгвардия, медики. Пожелаем им удачи.
https://www.youtube.com/watch?v=BjH2cRlIduc
Да, Бубочка?
В.Зеленський
Мій перший законопроект: «Про народовладдя». У ньому ми разом закріпимо механізм, за яким тільки Народ України буде формувати основні завдання для влади через референдуми та інші форми прямої демократії. У ******** Україні це повинно відбуватися із максимальним використанням новітніх технологій.
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Погань зелена де закон про народне вето?
И вспоминается "эвакуация" наших туристов под предводительством Зоряна со Шкиряком))) - позор позорный.
... думаю забздить.
ну еслі гарант гарантирує то стрьомно становіцца
Источник: https://censor.net.ua/n3176838
только мусорских подонков нагнали, лохов гонять,
кроме прикормленных космонавтов нихера не сообразили
а нам мозги не полоскай , дебил хренов