 Протесты в Новых Санжарах: полицейские провели превентивные беседы с 10 наиболее агрессивными местными жителями. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Полтавской области.
20 февраля, около семи часов утра, в поселке Новые Санжары Полтавской области группа местных жителей во время проведения акции заблокировала дорогу межрегионального значения. При попытке полицейских разблокировать проезжую часть, некоторые участники акции оказывали сопротивление, возникла краткосрочная потасовка.
Для пресечения правонарушения работники полиции установили более 10 наиболее агрессивно настроенных людей, разъяснили им юридические последствия совершения противоправных действий и провели превентивные беседы.
"С целью недопущения любой эскалации конфликта или угрозы здоровью граждан призываю участников акции не нарушать Закон. Все попытки совершения правонарушений будут прекращены", - отметил начальник полиции Полтавщины Иван Выговский.
Вместе с тем, паблик ХС. Харьков в Facebook опубликовала еще одного видео того, что в настоящее время просходит в поселке.
Напомним, ранее в ГСЧС сообщили, что эвакуированных из Ухани после прилета в Харьков доставят в медицинский центр Национальной гвардии "Новые Санжары" в Полтавской области.
А когда привезли ее, то.... да шоб я так "голодал")
ПС. На щастя я не один такий. Є ще люди, які не трясуться за свою шкуру. 22:40Украинка Зинченко не стала эвакуироваться из Ухани из-за проблем с документами на собаку
29988 231Маю надію, що такого роду "протестанти" колись самі захворіють і їх рідня вишвирне їх же з хати - ну щоб не заразитись.
мы поняли
https://www.google.com/maps/place/Medychnyy+Tsentr+%22+Novi+Sanzhary%22+Natsional%CA%B9noyi+Hvardiyi/@49.3276384,34.3232811,536a,35y,39.33t/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x40d9d0287eb4f405:0x2fcac95991d8de78!8m2!3d49.3317181!4d34.3258755
Я мовчу уже про стан нашої медицини і про медиків, яким не заплативши гроші в лікарні вони можуть навіть не підходити до хворого по кілька днів - пишу це з власного досвіду.
А якщо колись в свому житті заразишся заразною хворобою - це може бути СНІД, туберкольоз, різні гепатити і багато інших хворіб, які не виліковуються, то ти будеш жити все життя в землянці ? Бо ж з твоєю логікою ти не захочеш заражувати рідних....
прессуют лохов по приказу Нелоха