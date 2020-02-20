 Протесты в Новых Санжарах: полицейские провели превентивные беседы с 10 наиболее агрессивными местными жителями. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Полтавской области.

20 февраля, около семи часов утра, в поселке Новые Санжары Полтавской области группа местных жителей во время проведения акции заблокировала дорогу межрегионального значения. При попытке полицейских разблокировать проезжую часть, некоторые участники акции оказывали сопротивление, возникла краткосрочная потасовка.

Для пресечения правонарушения работники полиции установили более 10 наиболее агрессивно настроенных людей, разъяснили им юридические последствия совершения противоправных действий и провели превентивные беседы.

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"С целью недопущения любой эскалации конфликта или угрозы здоровью граждан призываю участников акции не нарушать Закон. Все попытки совершения правонарушений будут прекращены", - отметил начальник полиции Полтавщины Иван Выговский.

Вместе с тем, паблик ХС. Харьков в Facebook опубликовала еще одного видео того, что в настоящее время просходит в поселке.

Напомним, ранее в ГСЧС сообщили, что эвакуированных из Ухани после прилета в Харьков доставят в медицинский центр Национальной гвардии "Новые Санжары" в Полтавской области.