 Полиция усилила меры безопасности в Киеве

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что накануне в Киевскую городскую государственную администрацию поступило несколько заявок о проведении массовых мероприятий в центральной части города.
"Все сегодняшние акции связаны с годовщиной событий 2014 года. За правопорядком в центре столицы будут следить работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, сотрудники ГСЧС, кинологи, взрывотехники и полиция диалога. Чтобы обеспечить мирное проведение запланированных акций и не допустить нарушений общественного порядка, мы привлекаем достаточное количество личного состава. Кроме того, будут созданы резервы на случай осложнения оперативной обстановки", - отметил начальник ГУНП в г. Киеве Андрей Крищенко.
Правоохранители обращаются к организаторам и участникам мероприятий с пониманием относиться к усиленным мерам безопасности, соблюдать нормы действующего законодательства и не нарушать общественный порядок.
Мы пришли на майдан, как на исповедь к богу,
И сердцами зажгли его свет.
Мы не ради наград пролагали дорогу,
Для победы, идущим вослед.
И пускай нам твердят, что терпеть было лучше,
Что напрасно был спущен курок,
Только разве поймут эти рабские души -
Сколько стоит свободы глоток !
Мы пришли на майдан, как на исповедь к богу,
Не за деньги - за правду и честь!
И на нашей крови прорастет понемногу
Та мечта, победившая смерть!
© Александр, 19.11.18