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 Киевские новости, Общество
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Все про:безопасность (709) Киев (18596) майдан (3998) Нацполиция (10964)

 Полиция усилила меры безопасности в Киеве

В столице Украины полиция усилила меры безопасности в связи с проведением мероприятий по случаю годовщины трагических событий на Майдане.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что накануне в Киевскую городскую государственную администрацию поступило несколько заявок о проведении массовых мероприятий в центральной части города.

"Все сегодняшние акции связаны с годовщиной событий 2014 года. За правопорядком в центре столицы будут следить работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, сотрудники ГСЧС, кинологи, взрывотехники и полиция диалога. Чтобы обеспечить мирное проведение запланированных акций и не допустить нарушений общественного порядка, мы привлекаем достаточное количество личного состава. Кроме того, будут созданы резервы на случай осложнения оперативной обстановки", - отметил начальник ГУНП в г. Киеве Андрей Крищенко.

Правоохранители обращаются к организаторам и участникам мероприятий с пониманием относиться к усиленным мерам безопасности, соблюдать нормы действующего законодательства и не нарушать общественный порядок.

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Источник: https://censor.net.ua/n3176834
 
 
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Ну да мы ведели как владимир зеленских чтил память ненависной ему небесной сотни и ни души гражданских не было вокруг
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Героям Небесной Сотни

Мы пришли на майдан, как на исповедь к богу,

И сердцами зажгли его свет.

Мы не ради наград пролагали дорогу,

Для победы, идущим вослед.

И пускай нам твердят, что терпеть было лучше,

Что напрасно был спущен курок,

Только разве поймут эти рабские души -

Сколько стоит свободы глоток !

Мы пришли на майдан, как на исповедь к богу,

Не за деньги - за правду и честь!

И на нашей крови прорастет понемногу

Та мечта, победившая смерть!

© Александр, 19.11.18
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