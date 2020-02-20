 Эвакуированных из Ухани везут в медцентр "Новые Санжары", - ГСЧС

Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.
"Специальным транспортом ГСЧС Украины в сопровождении и под охраной полиции они будут доставлены на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области", - говорится в сообщении.
В течение 14 дней там они будут находиться в обсервации с обеспечением строгого режима санитарного эпидемиологического контроля и безопасности. Все противоправные попытки препятствования размещению эвакуированных на этом объекте или нарушения режима их обсервации будут прекращены Нацполицией и Нацгвардией соответствии с требованиями Закона и решения правительственного штаба.
Довбана демократія, охлос керує, а не влада!
Непрофесіоналізм Зє-банди страшніший за коронавірус.
Это немного успокаивает.
Столько было громких речей и обещаний по ТВ, взяли обязательства перед иностранными государствами (аргентинцы в самолете) и в очередной раз обделались....
2.Эта ситуация показала, насколько население не доверяет власти . Т.е. население все прекрасно понимает, к чему может привезти ошибочное решение с привозом в страну людей из эпицентра заражения в Китае