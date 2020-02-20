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Все про:Полтавщина (543) эвакуация (525) ГСЧС (2493) Ухань (7)

 Эвакуированных из Ухани везут в медцентр "Новые Санжары", - ГСЧС

Эвакуированных из Ухани после прилета в Харьков доставят в медицинский центр Национальной гвардии "Новые Санжары" в Полтавской области.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

"Специальным транспортом ГСЧС Украины в сопровождении и под охраной полиции они будут доставлены на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области", - говорится в сообщении.

В течение 14 дней там они будут находиться в обсервации с обеспечением строгого режима санитарного эпидемиологического контроля и безопасности. Все противоправные попытки препятствования размещению эвакуированных на этом объекте или нарушения режима их обсервации будут прекращены Нацполицией и Нацгвардией соответствии с требованиями Закона и решения правительственного штаба.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Эвакуированных из Ухани граждан проверяли несколько раз, симптомов болезни нет, - МВД

Эвакуированных из Ухани везут в медцентр Новые Санжары, - ГСЧС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3176830
 
   
 Топ комментарии
 
простите, вынужден опять написать то о чем думаю Итак смотрю на цирк который развернули вокруг коронавируса и мучает мысль что это представление а не проблема,Люди, вы что одурели? Вы что и правда и не видите и не понимаете, что это просто для отвлечения вашего внимания? Это как с наперсточниками, они отвлекают ваше внимание от действительно важных вещей. Во первых просто на нет потерялся интерес народа и вопросы к нашей власти по событиям на фронте, во вторых затих вопрос о поставках воды в Крым, в третьих крымские форумы во всю обсуждают законопроект который находится в ВР, о выплате пенсий жителям ВСЕХ оккупированных территорий( в том числе и Крыма) за три года, в случае смерти пенсионера, Украина будет обязана выплатить эти деньги его наследникам! И наконец, ваше внимание полностью отвлеченно от вопроса о земле!. Люди, запомните если бы это был штамм гриппа для войны, то вымирали бы сотнями тысяч! вы сами погуглите какой мизерный процент умирает,а потом посмотрите статистику сколько людей у нас в этом году умерло от простого гриппа, так вот по соотношению умерших к количеству населения, у нас умерло больше чем в Китае! Надеюсь, мой пост позволит вам по новому взглянуть на происходящее и самое главное успокоится. Прошу, всех у кого хватило сил прочитать эту писанину, сделать репост.
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Крепитесь там, Санжарцы, вам здоровья, хорошего настроения Эвакуированных из Ухани везут в медцентр "Новые Санжары", - ГСЧС - Цензор.НЕТ 3900 Эвакуированных из Ухани везут в медцентр "Новые Санжары", - ГСЧС - Цензор.НЕТ 8836
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Ця вистава розрахована на два акти.
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Ну, а тепер, хто...кого...з'їсть!
Довбана демократія, охлос керує, а не влада!
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Питання навіть не в тому де в якому готелі розміщувати евакуйованих громадян, а в можливості надання їм кваліфікованої медичної допомоги у випадку виникнення серед них захворювання та забезпечення поширення коронавірусу в об'єкти зовнішнього середовища разом з стічними водами та побутовими і медичними відходами .

Непрофесіоналізм Зє-банди страшніший за коронавірус.
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та з якими стічними водами, божечки.. стічні води йдуть в каналізацію, там стільки усіляких вірусів, що коронавірус відпочиває, там і холера і чого тільки нема. але ж воно йде у відстійники і всі віруси нестійкі у зовнішньому середовищі, віруси на кшталт коронавірусу загинуть ще в зливній трубі хвилин через 5 після виходу з організму носія
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Радует, что хоть в сообщениях МВД и ГСЧС присутствует ясность и отсутствуют собачки и шестилетние мальчики.
Это немного успокаивает.
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як завжди щось крутять. брешуть як дишать
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позорище...не давати повернутись власним людям...без симптомів хвороби...
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ТИ НЕДОНОШИНЕ СПОЧАТКУ ДІЗНАЙСЯ ПРО ХВОРОБУ ІЇЇ СОМПТОМИ ПОТІМ ТАМ ЩОСЬ ПЕРДИ
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Буде хохма, якщо всі протестувальники в Санжарах підхоплять цей коронвірус. Кажуть, що срачка - перший симтом Евакуйованих з Уханя везуть у медцентр "Нові Санжари", - ДСНС - Цензор.НЕТ 3422
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Чтоб лечить - нужно для начала заболеть вообще-то. Не факт что там есть больные.
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Хохми не буде, всі дотичні,його отримають.Хто виживе невідомо
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Вчені вже винайшли ліки проти коронвірусу, але відкрити їх не можуть
Евакуйованих з Уханя везуть у медцентр "Нові Санжари", - ДСНС - Цензор.НЕТ 1314
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Червону Зірку, всі відкрити неможуть Евакуйованих з Уханя везуть у медцентр "Нові Санжари", - ДСНС - Цензор.НЕТ 6857
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Так, вообще-то, никто не выживет, бессмертия еще не изобрели. Главное, как жили - по человечески ли, по морали. Может и правда, что мы сюда пришли учиться и лечиться.
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Ну якщо нацгвардії то можна, а краще в санаторій МВД
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Блин прямо средневековье какое -то. Протестуют и кидаются, а сами наверняка не моют руки перед едой, и их дети не привиты от кори.
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да , это у вас современных челов можно зажмурившись избрать себе президентом клоуна. Или как сейчас, своими руками привезти в свой дом (40 миллионную страну) смертельный неизвестный вирус.... Такие умные люди....
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1. власть снова попалась в собственную ловушку пиара.... Могли по тихому без шума вывезти граждан и все... Но ведь им нужен был ПИАР
Столько было громких речей и обещаний по ТВ, взяли обязательства перед иностранными государствами (аргентинцы в самолете) и в очередной раз обделались....

2.Эта ситуация показала, насколько население не доверяет власти . Т.е. население все прекрасно понимает, к чему может привезти ошибочное решение с привозом в страну людей из эпицентра заражения в Китае
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