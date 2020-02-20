 Киевская ОГА представила планы "Большой Стройки" на 2020 год, - Голик

Это анонсировалось ранее советником премьер-министра Юрием Голиком. На своей странице в Facebook советник премьера представил план Киевской ОГА, которая уже представила подробную презентацию предстоящих работ.

"Начинаем с Киевской ОГА, показавшей одну из самых подробных презентаций того, что будет сделано в Киевской области в этом году", - пишет Голик.

В соответствии с программой ОГА, в Киевской области, в частности, планируется отремонтировать около 160 км дорог областного значения, которые находятся в ведении облгосадминистрации.

Выделяется 6 наиболее крупных объектов дорожного строительства:

- дорога Киев - Ревне - Рогозив - с. Гора протяженностью 1,85 км;

- дорога Тарасивка - Круглик - Хотов - 4,14 км;

- 3,1 км трассы Н-01 возле поселка Первое Мая;

- 4,3 км трассы М-07 возле Мироцкого;

- дорога от Боярки до Киева - 14,3 км;

- подъезд к городу Обухов - 9,8 км.

В общей сложности на дорожные работы в области выделено почти 1,2 млрд гривен. При этом, как указано в презентации Киевской ОГА, 80% средств из Дорожного фонда потратят на капитальный и средний ремонт, 20% - на содержание дорог, а ямочный ремонт будет сведен к минимуму и будет выполняться только в рамках содержания дорог. Дороги будут строиться целиком, а не отдельными участками.

Помимо дорожного строительства в ходе "Большой Стройки" планируется также построить 2 новых детских садика, достроить 8 школ и 8 садиков, реконструировать 15 школ и 2 садика и провести капитальный ремонт 9 школ и 5 детсадов. В Киевской области появятся также 2 новых стадиона, еще 2 будут реконструированы и 1 капитально отремонтирован.

Напомним, проект "Большая Стройка" предусматривает строительство, реконструкцию и капитальный ремонт 100 школ, 100 детских садов и 100 стадионов по всей Украине. Также в ходе "Большой Стройки" должны быть отремонтированы 4 000 км дорог национального и международного значения и 2 500 км дорог регионального значения.