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 Общество, Здоровье
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 Эвакуированных из Ухани граждан проверяли несколько раз, симптомов болезни нет, - МВД

У эвакуированных украинцев и иностранцев нет никаких симптомов коронавируса, они здоровы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает МВД на странице в сети Facebook.

"Неоднократные строгие санитарно-эпидемиологические проверки состояния здоровья граждан, проведенные китайскими властями во время посадки на борт в КНР, во время промежуточной посадки в г. Алматы в Казахстане, а также контроль их состояния на борту самолета во время полета профессиональными врачами Минздрава Украины подтвердили, что все эвакуированные не имеют никаких симптомов болезни и здоровы", - говорится в сообщении.

Сейчас самолет с эвакуированными находится на дозаправке в аэропорту "Борисполь". На борту 45 граждан Украины и 27 иностранцев.

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Эвакуированных из Ухани граждан проверяли несколько раз, симптомов болезни нет, - МВД 01

Источник: https://censor.net.ua/n3176827
 
 
 Топ комментарии
 
Я вважаю, що цей цирк зебобіки придумали, щоб відволікти увагу українців від більш нагальних проблем. Уважно слідуємо за руками.
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Итак смотрю на цирк который развернули вокруг коронавируса и мучает мысль что это представление а не проблема,Люди, вы что одурели? Вы что и правда и не видите и не понимаете, что это просто для отвлечения вашего внимания? Это как с наперсточниками, они отвлекают ваше внимание от действительно важных вещей. Во первых просто на нет потерялся интерес народа и вопросы к нашей власти по событиям на фронте, во вторых затих вопрос о поставках воды в Крым, в третьих крымские форумы во всю обсуждают законопроект который находится в ВР, о выплате пенсий жителям ВСЕХ оккупированных территорий( в том числе и Крыма) за три года, в случае смерти пенсионера, Украина будет обязана выплатить эти деньги его наследникам! И наконец, ваше внимание полностью отвлеченно от вопроса о земле!. Люди, запомните если бы это был штамм гриппа для войны, то вымирали бы сотнями тысяч! вы сами погуглите какой мизерный процент умирает,а потом посмотрите статистику сколько людей у нас в этом году умерло от простого гриппа, так вот по соотношению умерших к количеству населения, у нас умерло больше чем в Китае! Надеюсь, мой пост позволит вам по новому взглянуть на происходящее и самое главное успокоится. Прошу, всех у кого хватило сил прочитать эту писанину, сделать репост.
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Б***ь, так везите их в казармы нацгадов, а тех на учения под Авдеевку на три недели.
На хрена рисковать курортами!
И вообще, кто еще не понял, что главная угроза - это именно власть, а не коронавирус...
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Точно . Можна до Лолиты на хату везти Эвакуированных из Ухани граждан проверяли несколько раз, симптомов болезни нет, - МВД - Цензор.НЕТ 7191
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Я вважаю, що цей цирк зебобіки придумали, щоб відволікти увагу українців від більш нагальних проблем. Уважно слідуємо за руками.
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Проблема існує в тому місці, де дехто в ньому "вже закінчив війну"(С).
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Б***ь, так везите их в казармы нацгадов, а тех на учения под Авдеевку на три недели.
На хрена рисковать курортами!
И вообще, кто еще не понял, что главная угроза - это именно власть, а не коронавирус...
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"чернь взбунтовалась! царя видеть хотят!"
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Українці це розуміють, а хохли що їм не пояснюй знайдуть чергову зраду!
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А нафига дополнительное питание если самолёт полетит на Харьков. На случай если придётся опять кружить над Днепром и Полтавой?
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Итак смотрю на цирк который развернули вокруг коронавируса и мучает мысль что это представление а не проблема,Люди, вы что одурели? Вы что и правда и не видите и не понимаете, что это просто для отвлечения вашего внимания? Это как с наперсточниками, они отвлекают ваше внимание от действительно важных вещей. Во первых просто на нет потерялся интерес народа и вопросы к нашей власти по событиям на фронте, во вторых затих вопрос о поставках воды в Крым, в третьих крымские форумы во всю обсуждают законопроект который находится в ВР, о выплате пенсий жителям ВСЕХ оккупированных территорий( в том числе и Крыма) за три года, в случае смерти пенсионера, Украина будет обязана выплатить эти деньги его наследникам! И наконец, ваше внимание полностью отвлеченно от вопроса о земле!. Люди, запомните если бы это был штамм гриппа для войны, то вымирали бы сотнями тысяч! вы сами погуглите какой мизерный процент умирает,а потом посмотрите статистику сколько людей у нас в этом году умерло от простого гриппа, так вот по соотношению умерших к количеству населения, у нас умерло больше чем в Китае! Надеюсь, мой пост позволит вам по новому взглянуть на происходящее и самое главное успокоится. Прошу, всех у кого хватило сил прочитать эту писанину, сделать репост.
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У нас умерло от осложнений гриппа может несколько десятков за весь сезон, а в Китае за две недели более дух тысяч !!!!))) Кроме того скорость распространения и процент смертности гораздо выше. Странные Вы разговоры ведёте, весь Мир на ушах а в вашем "Богдаде всё спокойно". Китайцы все силы бросили с первых дней появления этой заразы на борьбу с ней, миллионы, миллиарды долларов, и ничего сделать не могут. А у нас что будет Вы представляете? Пустыня)))) Голодомор с его количеством жертв покажется смешной мелочью...
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скорее покупай место на кладбище пока нет ажиотажа.
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через год, когда окажется что никакой пустыни не образовалось как и "миллионов жертв", ты готова будешь признать себя идиоткой?
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ну і як перевіряли? сліпим медиком з градусником?
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МВД уже и функции медиков-инфекционистов на себя берет. Скоро полицейские нас будут лечить.
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Идиоты! Инкубационный период, время от заражения до первых симптомов, 2-3 недели!!!! Если нет симптомов это не значит что они не могут заражать окружающих, они опасны, все контактные в стопроцентной зоне риска, и тоже должны быть изолированы! Все!!!
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ЯКЩО ТАКУ ЗАЯВУ РОБИТЬ МВД-А НЕ МОЗ ТОДІ ВСЕ ЗРОЗУМІЛО І ХВИЛЮВАТИСЬ НЕПОТРІБНО. ЗАЛИШИЛОСЬ ДОЧЕКАТИСЬ ПОВІДОМЛЕННЯ ВІД МІНОБОРОНИ І ЗАСПОКОЇТИСЯ
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У тебя симптомы коронавируса есть? Будут? - Пошли...
Евакуйованих з Уханя громадян перевіряли кілька разів, симптомів хвороби немає, - МВС - Цензор.НЕТ 3948
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симптомов болезни нет..

Ну пускай недельку поживут в верховной раде.. места там много. всем хватит...
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