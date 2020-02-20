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Все про:аэропорт (1281) Харьков (4582)

 В аэропорту Харькова задерживают и отменяют авиарейсы

В харьковском аэропорту сегодня, 20 февраля, задерживаюся и отменяются авиарейсы. Причиной этому стал сильный туман.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНИАН.

В частности, отменены такие рейсы:

Харьков-Киев с отправлением в 7.05;

Тель-Авив-Харьков с прибытием 4.45.

Задержаны такие рейсы: Харьков-Стамбул, который должен вылететь в 10.20, задержан до 12.40; Стамбул-Харьков, прилетающий по расписанию в 9.25, ожидается в 12.15.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Самолет из Ухани полетит в Харьков, остановка в "Борисполе" для дозаправки: эвакуированных доставят в Новые Санжары, - МВД

Как сообщила местный журналист Татьяна Доцяк на своей странице в соцсети, в настоящее время возле харьковского аэропорта находятся машины скорой помощи.

"Аэропорт в Харькове. На выезде к взлетной полосы три скорых, экипаж в защитных костюмах. Прибыли несколько автобусов оперативно-спасательной службы. Говорят: "На всякий случай здесь", - написала Доцяк.

В аэропорту Харькова задерживают и отменяют авиарейсы 01
В аэропорту Харькова задерживают и отменяют авиарейсы 02
В аэропорту Харькова задерживают и отменяют авиарейсы 03
Фото: Доцяк/Facebook

В пресс-службе Харьковской обладминистрации информацию о том, что самолет сядет в Харькове, прямо не подтвердили, однако пригласили журналистов в аэропорт, передает sq.com.ua.

Как сообщалось, самолет с украинцами, эвакуированными из Уханя, прилетел в Харьков, однако не приземлился, а кружил над областью. После этого самолет приземлился в киевском аэропорту "Борисполь" на дозаправку.


Источник: https://censor.net.ua/n3176826
 
 
 Топ комментарии
 
Навіть український клімат повстав проти китайської чуми.
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Харьковчане, вы же не лохи, не пускайте коронавирус к себе домой!!!! В аэропорту Харькова задерживают и отменяют авиарейсы - Цензор.НЕТ 9267
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Харьковчане, вы же не лохи, не пускайте коронавирус к себе домой!!!! В аэропорту Харькова задерживают и отменяют авиарейсы - Цензор.НЕТ 9267
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Навіть український клімат повстав проти китайської чуми.
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100% Бог препятствует... но власть зеленых идиотов тупых бездарные и негодяев и просто дебилов этого не понимают...
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Нічого надзвичайного. Через годину туман розійдеться
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Поїхало дурне в китайське, довге, вірусне турне
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Вообще что то не так. Запланировали посадку в Харькове на определенное время..Изучали метео и прочие факторы вчера , позавчера и во время полета.И так лохануться.
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Если не будет надежного карантина то не важно где сядет самолет, не важно где будут на карантине прилетевшие. В Львове , Полтаве или Харькове. В Украине заразятся все области. Мы возмущаемся прилету своих с Китая, а китайцы едут в Украину обычными рейсами, добираясь до места работы обычным транспортом. Так что этот самолет может оказаться сам безопасным. Это больше политического, партийного пиара оппозиции против власти. Было бы это при Порохе, Юще или Юльке премьере все было бы аналогично.
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ой, та не трындите. В аеропорту Харкова затримують і скасовують авіарейси - Цензор.НЕТ 2382 прям сейчас самолёт с Шарм эль шейха приземляется.
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чтобы управлять людьми (манипулировать) их нужно запугивать, не важно чем, главное - постоянное напряжение В аеропорту Харкова затримують і скасовують авіарейси - Цензор.НЕТ 1145
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