 Мариупольский меткомбинат им. Ильича заплатил 10 млн штрафа за ущерб экологии, - Фирсов. ДОКУМЕНТ

Об этом написал в фейсбуке и.о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов, сообщает Цензор.НЕТ.

"В ходе внеплановой проверки ЧАО "ММК Ильича" по поручению Премьер-министра, было установлено, что предприятие нарушает законодательство в сфере обращения с отходами производства.

Государственными инспекторами были начислены убытки на сумму свыше 10 млн гривен, которые предприятие уплатило в полном объеме в досудебном порядке. Без возражений", - сообщил он, добавив, что это случилось впервые за всю историю существования инспекции.

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При этом Фирсов отметил, что штрафы - лишь вынужденная мера, которая должна стимулировать владельцев предприятий проводить модернизацию и уменьшать выбросы, но не самоцель.

"Предприятия должны системно работать над снижением негативного воздействия на окружающую среду. Стоит понять, что так, как раньше, когда можно было делать, что угодно и не считаться с экологическое законодательство, уже не будет. И жить к новым реалиям", - резюмировал чиновник.

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