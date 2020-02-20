EN|RU|UK
Темы дня: Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Коронавирус из Китая Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Политика Украины, Экономика
  241  8
Все про:Госэкоинспекция (79) ММК им. Ильича (47) экология (1215) Фирсов (114) штраф (889)

 Мариупольский меткомбинат им. Ильича заплатил 10 млн штрафа за ущерб экологии, - Фирсов. ДОКУМЕНТ

Компания олигарха Рината Ахметова "Метинвест" уплатила более 10 млн убытков, причиненных государству в сфере экологии в связи с деятельностью металлургического комбината им. Ильича в Мариуполе.

Об этом написал в фейсбуке и.о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов, сообщает Цензор.НЕТ.

"В ходе внеплановой проверки ЧАО "ММК Ильича" по поручению Премьер-министра, было установлено, что предприятие нарушает законодательство в сфере обращения с отходами производства.

Государственными инспекторами были начислены убытки на сумму свыше 10 млн гривен, которые предприятие уплатило в полном объеме в досудебном порядке. Без возражений", - сообщил он, добавив, что это случилось впервые за всю историю существования инспекции.

Мариупольский меткомбинат им. Ильича заплатил 10 млн штрафа за ущерб экологии, - Фирсов 01

Читайте также: Кабмин утвердил законопроект по борьбе с промышленным загрязнением

При этом Фирсов отметил, что штрафы - лишь вынужденная мера, которая должна стимулировать владельцев предприятий проводить модернизацию и уменьшать выбросы, но не самоцель.

"Предприятия должны системно работать над снижением негативного воздействия на окружающую среду. Стоит понять, что так, как раньше, когда можно было делать, что угодно и не считаться с экологическое законодательство, уже не будет. И жить к новым реалиям", - резюмировал чиновник.

Читайте также: Ахметов теснит Коломойского в борьбе за влияние на Зеленского, - Financial Times

Мариупольский меткомбинат им. Ильича заплатил 10 млн штрафа за ущерб экологии, - Фирсов 02
Мариупольский меткомбинат им. Ильича заплатил 10 млн штрафа за ущерб экологии, - Фирсов 03

Источник: https://censor.net.ua/n3176824
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Скоро всі сайти України будуть забиті воплями експертів про катастроффю для металургії спричинену цим штрафом. Особливо коли так не вистачає коштів, викликаних покупкою СКМ вілли у Франції.
 показать весь комментарий
 
 
ЧАО "ММК Ильича"\\\\\\\\\\\

И что это если не мазохизм? Еще бы был мясокомбинат-герой имени Вяликаво Сморщала Жукова трижды награжденный органом Мутузова.
 показать весь комментарий
 
шо такое для державы 400 тысяч баксов, это сльозы
 показать весь комментарий
 
Ну тепер на ті 10 лямів грн відновлять екологію. Мариупольский меткомбинат им. Ильича заплатил 10 млн штрафа за ущерб экологии, - Фирсов - Цензор.НЕТ 9757
 показать весь комментарий
 
"Арселор Миталл-Стилл" ( Криворожсталь) который даже СБУ кошмарило заплатил 10 млрд. налогов в бюджет
 показать весь комментарий
 
Ка дети малые рынад махмудову проще заплатить нещасных 10 лямов ИЛИ 400 000 баксов в год или 33 000 в месяц и спокойно на экспорт
А то что люди мрут, то такое. ДАУНбас это не трогает.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх