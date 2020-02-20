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 Сегодня в Украине День памяти Героев Небесной Сотни

День отмечается ежегодно 20 февраля согласно Указу Президента от 11 февраля 2015 года "О чествовании подвига участников революции Достоинства и увековечения памяти Героев Небесной Сотни".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Именно в эти дни, во время Революции Достоинства, противостояние между украинским народом и тогдашним режимом достигло пика. 20 февраля 2014 года погибло больше всего активистов Майдана. На следующий день, 21 февраля 2014 года, официальные власти Украины юридически признали жертвами погибших митингующих Майдана. В этот же день на Майдане состоялось прощание с погибшими, которых в траурных речах назвали "Небесной сотней", а во время прощания с погибшими звучала траурная песня "Плине кача...", которая стала украинским народным реквиемом.

Печальный список Небесной Сотни открылся 22 января 2014 года, когда от огнестрельных ранений во время столкновений в центре столицы погибли активисты Майдана Сергей Нигоян и Михаил Жизневский. В тот же день в лесу под Киевом было найдено тело со следами пыток активиста Юрия Вербицкого. До 18 февраля 2014 года уже насчитывалось 9 погибших. С 18 по 20 февраля на Майдане погибло больше всего людей - 78 человек, после 20 февраля - еще 20. Кроме украинцев, жертвами режима Януковича стали белорусы, армяне и грузины. Все они вошли в мемориал борцов за украинскую независимость - в Небесную Сотню.

105 Героям Небесной Сотни посмертно присвоено звание Герой Украины, а трое иностранцев - гражданин Беларуси Михаил Жизневский, Грузии - Зураб Хурция и Давид Кипиани, посмертно награждены орденами Героев Небесной Сотни. Украина заплатила слишком высокую цену за освобождение от диктатуры и свой цивилизационный выбор - быть частью Европы.

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Источник: https://censor.net.ua/n3176823
 
 
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отличный день что б привезти смертельный вирус в центр Украины в Полтавскую область в Новые Санжары ..наверно в память о погибших представляю как на раша ТВ будут глумиться сегодня с Украины
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Вічна слава а пямять героям!!! Горіть у пеклі бувші та нинішні владні ригоанали.
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насколько надо быть тупым что б из Харькова еще 200 км везти инфицированых по центру Украины в Полтавскую область ..какой дибил создал план такого карантина ?
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У цей день хочеться вибачитись перед Героями Майдану за те, що ми просрали Україну!
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