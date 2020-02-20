 Самолет из Ухани полетит в Харьков, остановка в "Борисполе" для дозаправки: эвакуированных доставят в Новые Санжары, - МВД

Об этом говорится в сообщении на сайте МВД, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня утром, 20 февраля, в 9:40 часов, украинский пассажирский самолет спецрейса "PQ 7302" с эвакуированными из КНР гражданами совершил посадку в международном аэропорту города Борисполь. На борту воздушного судна авиакомпании SkyUp находятся 45 граждан Украины и 27 иностранцев, а также экипаж и сопровождающие врачи. Неоднократные строгие санитарно-эпидемиологические проверки состояния их здоровья, проведенные китайскими властями во время посадки на борт в КНР, во время промежуточной посадки в г.. Алма-аты в Казахстане, а также контроль их состояния на борту самолета во время полета профессиональными врачами Минздрава Украины подтвердили, что все эвакуированные не имеют никаких симптомов болезни и здоровы", - говорится в сообщении.

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"По прибытии все лица на борту пройдут надлежащий пограничный контроль с соблюдением всех норм и правил санитарно-эпидемиологической безопасности в соответствии с Международными медико-санитарными правилами Всемирной организации здравоохранения в специальной отделенной зоне аэропорта", - акцентировали в МВД.

"Специальным транспортом ГСЧС Украины в сопровождении и под охраной полиции они будут доставлены на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области", - отметили в МВД.

"В течение 14 дней там они будут находиться в обсервации с обеспечением строгого режима санитарного эпидемиологического контроля и безопасности. Все противоправные попытки препятствования размещению эвакуированных на этом объекте или нарушения режима их обсервации будут пресекаться Нацполициею и Нацгвардией в соответствии с требованиями Закона и решения правительственного штаба. МВД Украини констатирует, что угрозы здоровью граждан отсутствуют, совместно с Минздравом проводятся активные профилактические мероприятия. Призываем граждан Украины не поддаваться на провокации, не нарушать Закон, придерживаться правил общественного порядка и безопасности, не совершать противоправных действий и с пониманием отнестись к необходимости принятия таких временных ограничительных мер в отношении наших граждан и иностранцев, которые нуждаются в помощи государства Украина в сложной ситуации", - пояснили в МВД.