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 Политика Украины
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 Самолет из Ухани полетит в Харьков, остановка в "Борисполе" для дозаправки: эвакуированных доставят в Новые Санжары, - МВД

Там он дозаправиться горючим и вылетит в Международный аэропорт Харьков. По докладам экипажа и медперсонала сопровождения, все на борту самолета здоровые и могут продолжать полет.

Об этом говорится в сообщении на сайте МВД, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня утром, 20 февраля, в 9:40 часов, украинский пассажирский самолет спецрейса "PQ 7302" с эвакуированными из КНР гражданами совершил посадку в международном аэропорту города Борисполь. На борту воздушного судна авиакомпании SkyUp находятся 45 граждан Украины и 27 иностранцев, а также экипаж и сопровождающие врачи. Неоднократные строгие санитарно-эпидемиологические проверки состояния их здоровья, проведенные китайскими властями во время посадки на борт в КНР, во время промежуточной посадки в г.. Алма-аты в Казахстане, а также контроль их состояния на борту самолета во время полета профессиональными врачами Минздрава Украины подтвердили, что все эвакуированные не имеют никаких симптомов болезни и здоровы", - говорится в сообщении.

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"По прибытии все лица на борту пройдут надлежащий пограничный контроль с соблюдением всех норм и правил санитарно-эпидемиологической безопасности в соответствии с Международными медико-санитарными правилами Всемирной организации здравоохранения в специальной отделенной зоне аэропорта", - акцентировали в МВД.

"Специальным транспортом ГСЧС Украины в сопровождении и под охраной полиции они будут доставлены на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области", - отметили в МВД.

"В течение 14 дней там они будут находиться в обсервации с обеспечением строгого режима санитарного эпидемиологического контроля и безопасности. Все противоправные попытки препятствования размещению эвакуированных на этом объекте или нарушения режима их обсервации будут пресекаться Нацполициею и Нацгвардией в соответствии с требованиями Закона и решения правительственного штаба. МВД Украини констатирует, что угрозы здоровью граждан отсутствуют, совместно с Минздравом проводятся активные профилактические мероприятия. Призываем граждан Украины не поддаваться на провокации, не нарушать Закон, придерживаться правил общественного порядка и безопасности, не совершать противоправных действий и с пониманием отнестись к необходимости принятия таких временных ограничительных мер в отношении наших граждан и иностранцев, которые нуждаются в помощи государства Украина в сложной ситуации", - пояснили в МВД.

Источник: https://censor.net.ua/n3176822
 
 
 Топ комментарии
 
Рано кернес победу праздновал. Ему придется удвоить амплитуду размахивания костылями и ивритских матов.
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ой!.. шо щас начнется в Харькове!!.. будет грандиозный кипиш и грузовики на взлетке, как это было в 2014 году..
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А зачем тогда подогнали автобусы как на фото? Літак з евакуйованими з Уханя приземлився в "Борисполі" на дозаправку: потім він вилетить в аеропорт Харкова, - МВС - Цензор.НЕТ 8921
Літак з евакуйованими з Уханя приземлився в "Борисполі" на дозаправку: потім він вилетить в аеропорт Харкова, - МВС - Цензор.НЕТ 7951
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Самолет с эвакуированными из Ухани приземлился в "Борисполе" на дозаправку: затем он вылетит в аэропорт Харькова



А в Харькове самолет тоже совершит дозапраку и полетит на Днепр? В Днепре сделает дозаправку и полетит на Одессу? В Одессе сделает дозаправку и полетит на Киев?
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******* в пілотів закрутиться голова і вони посадять літак у Жмеринці на колію Літак з евакуйованими з Уханя приземлився в "Борисполі" на дозаправку: потім він вилетить в аеропорт Харкова, - МВС - Цензор.НЕТ 4664
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Кароче зря гнали на бандеровцв, шо они не патриоты и не хотели принимать побратимов из Уханя. Как видим никто не хочет принимать. Думаю в Харькове самолет долго не задержится Літак з евакуйованими з Уханя приземлився в "Борисполі" на дозаправку: потім він вилетить в аеропорт Харкова, - МВС - Цензор.НЕТ 3777
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и так две недели, как тебе такое Илон Маск?
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Так я же и говорю, что мудрый нарид никто и в _уй не ставит. Можно вешать любую лапшу и наслаждаться потом реакцией одноклеточных.
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Они сами не знают что делать дальше. Типа горючего не хватило сесть в Харькове, а круги нарезать хватило? Тем более уже и трап к самолету подогнали.. Повторюсь -- Метания самолета над Украиной - точная копия состояния мышления бубочки - хаос.
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Зато народ обсуждает шоу "самолет" и не вспоминание о дне памяти Героев Небесной сотни.
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Рано кернес победу праздновал. Ему придется удвоить амплитуду размахивания костылями и ивритских матов.
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ой!.. шо щас начнется в Харькове!!.. будет грандиозный кипиш и грузовики на взлетке, как это было в 2014 году..
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Так Харьков и Кривой Рог дал самый большой процент за ЗЕбила
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Вы полагаете, что у харьковчан такое же скотское отношение к людям, к своим соотечественникам, как у патриотов Западной Украины?
Ошибаетесь.
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Пока самолёт долетит до Харькова, Гепа организует электорат который заблокирует аэропорт
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почитай коменты харьковчан ватан...

Харьков NOW
2 год ·

В аэропорту Харькова - медики в защитных костюмах:
"На выезде на взлетную полосу три "скорых", экипаж в защитных костюмах. Только прибыли несколько автобусов оперативно-спасательной службы. Говорят: "На всякий случай здесь", - написала харьковская журналистка Татьяна Доцяк в своем Facebook.
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Ну і так 14 днів до закінчення каратниту нехай літає в повітрі з посадками на дозаправки.
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Тернополяни та полтавчани можуть вилазити з криївок та знімати памперси!
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в целях безопасности прэзэдэнта для этого подготовят такой же самолет а подставных пассажиров сыграют актеры квартала
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)))) а потом как заяс, скинет петлю и приземлится во львове.
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привезти смертельный вирус в день памяти Небесной сотни ...не не понял никто ?
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Що ти верзеш? Люди на борту здорові, потрібен карантин 2 тижні для перестраховки.
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какая-то клоунада с этим самолетом
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Дозаправится и еще полетать. И так 2 недельки.
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Горжусь украинцами, не бросают своих в беде. Уверен, воздух Родины всех излечит.
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отличный подарок в день памяти Небесной Сотни привезти смертельный вирус в Полтавскую область в Новые Санжары
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як воно вже дістало своїм "із Ухані"
понабирають двієчників з вулиці...
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Если летит дальше, зачем столько автобусов возле самолета?
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кого то привезли и на самолет погрузить решили )))
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Верим конечно. Только непонятно зачем автобусы в таком количестве рядом с самолетом. Наверно они привезли топливо...
А вообще, какая разница куда он летит ? Там люди, граждане нашей страны и только дебилы могут протестовать под больницами и санаториями, что бы их туда не везли...
И я практически уверен, за кого эти протестующие голосовали.
Кстати, никто не в курсе, Зеленский будет их встречать у самолета в Киеве или Харькове ?
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в Новых Санжарах будет бойня сегодня
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A нахрен круги над Полтавой наматывали........ Можно было сразу на Харьков. Мутновато.....
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Літак буде літати Україною до ти пір, поки останній пасажир не вимре - доктор Кашпіровський
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Автобусы? это показать врагам шо у нас есть автобусы!!!
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Я уже смеяться не могу.Довели ситуацию до абсурда.
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Спрашивается, зачем было кружить над Днепром и Полтавой, палить керосин, шоб дозаправиться в Киеве, а не сесть сразу в Харькове ???
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"нормальные герои всегда летят в обход" ))
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Обьясняю!:в всвязи с совкодэбильным генетическим наследием,чинуши не могут определитца и взять на себя ответственность как решить эту простую задачу!,вот и футболят его !,тк презедент рояльный Осел!
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цензор учавстует в затрахивании мозгов?
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Непонятно. Харьков вроде бы ближе к Уханю. шо это за маневры с дозаправками? Так можно и через Париж в Харьков лететь. Ну и второе. Нахрена он в Харьков летит?
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Очередная неуклюжая брехня власти - самолет прилетел из Харькова, чтобы дозаправиться в Борисполе перед полетом в Харьков. Клоуны, одним словом.
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Дебилизм зашкаливает, он же уже почти долетел до Харькова, и нахрена тогда нагнали автобусов в Борисполь.
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Во, зебильо...если что, надо сразу же мамуримму заразить, а там и до зебобы, есть шанс, что дойдет)
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ваш юмор непонятен ..вы дураками все прикидываетесь? Новые Санжары в центре Украины шлейф вируса побыстрому распространится
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Это он 6 кругов навертел , шоб типо дозаправиться ? Топливо нема куды девать ? Ну, ок Літак з евакуйованими з Уханя приземлився в "Борисполі" на дозаправку: потім він вилетить в аеропорт Харкова, - МВС - Цензор.НЕТ 8384
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Брешуть. То літак круги намотував біля Харкова, щоб в Борисполі дозаправитися і полетіти у Харків?
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Несомненно- мутняк. Это кому-то нравится, похоже. Мои поляки уже ржут, откровенно.
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П"здец позорище. Прячутся от идиотов с вилами и факелами. 21-век блин, Украина, Европа.
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Ничего не изменилось в мире войны, эпидемии, нищие и богачи-как в средние века
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Экшн. Ну, пусть будет экшн. Главное- не хорор муви.
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Сдается мне это будет трагикомедия.
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Думаю их таки высадят в Киеве и распустят а в Харьков полетит уже пустой самолёт...
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В Харькове 1,5 миллиона населения. С другой стороны много "китайцев" с Харькова. Не выгонят же они своих.
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В Україні влади немає!!! Україна розвалюється на очах на превеликий жаль!!! Що заважало посадити цей літак на одному з військових аеродромів і "поселити" цих громадян на карантин в один із сотень "закритих" пансіонатів чи санаторіїв які стоять напівпорожні і обслуговують різного роду "СЛУГ" і розташовані по всій Україні починаючи від Конча-Заспи і закінчуючи Карпатами??? А нічого не заважало - заважала тупість цих "СЛУГ" ну і їх безмежна ЖАДІБНІСТЬ!!! В тій же Польщі саме так і зробили - посадили літак на військовий аеродром біля Вроцлава і всіх поселили у закритий військовий госпіталь - все пройшло тихо мирно і без жодних ексцесів тільки тому що там немає "СЛУГ" там є вибрана народом влада яка дбає не про себе кохану а про народ! Європа одним словом!!!
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Лять, вот прям чувствую, что в Одессу завезут, в конце концов -потому что так всегда, как Евровидение или чемпионат мира по футболу -так фиг вам, а вот гадости -саака или коронавирус -нате)))))
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Є хворі на борту, тому, мабуть, і не знають що робити.
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"Хотели как лучше, получается как всегда". (с)
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Нехай буде Харків. Гарне місто, сильна медицина, привітні люди.
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