 У прибывших ранее из Китая украинцев коронавирус не обнаружен, - Минздрав

Об этом на странице в сети Facebook сообщил замглавы Минздрава Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.
"В понедельник прошло ровно 14 дней с тех пор, как последний прямой регулярный авиарейс из Китая приземлился в Украине. Инкубационный период для появления COVID-19 у людей, которые были на бортах прямых рейсов, завершен. Во время медико-санитарного наблюдения ни у одного пассажира и члена экипажа не обнаруженоы симптомы болезни", - говорится в сообщении.
На бортах прямых рейсов из Китая не было ни одного инфицированного человека.
"Наши эпидемиологи в течение инкубационного периода дважды связывались с пассажирами (на 5 и 14 день). Теперь мы точно можем сказать - они здоровы", - добавил Ляшко.
Вы еще скажите что у Авраама насморка не было. Минздур.
https://censor.net.ua/news/3176619/ukrainskiyi_samolet_evakuiruet_iz_kitaya_takje_grajdan_10_stran_mvd
Альо гараж, вы дибилы?
Це вже я вам скажу повний фіздець ... Громадянини, які голосували за Зє-банду і припіздєнта Сцикуна Вовку Наркомана - Вас "сделали "
- Нормально. Положили в отдельную палату. Назначили специальную диету.
- Что за диета?
- Кормим печеньем.
- Почему печеньем?
- В щель между полом и дверью больше ничего не проходит…
и карантин союлюдать!