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 Общество, Здоровье
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 У прибывших ранее из Китая украинцев коронавирус не обнаружен, - Минздрав

У прилетевших ранее из Китая украинцев ну было обнаружено коронавируса во время инкубационного периода.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил замглавы Минздрава Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.

"В понедельник прошло ровно 14 дней с тех пор, как последний прямой регулярный авиарейс из Китая приземлился в Украине. Инкубационный период для появления COVID-19 у людей, которые были на бортах прямых рейсов, завершен. Во время медико-санитарного наблюдения ни у одного пассажира и члена экипажа не обнаруженоы симптомы болезни", - говорится в сообщении.

На бортах прямых рейсов из Китая не было ни одного инфицированного человека.

"Наши эпидемиологи в течение инкубационного периода дважды связывались с пассажирами (на 5 и 14 день). Теперь мы точно можем сказать - они здоровы", - добавил Ляшко.

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У прибывших ранее из Китая украинцев коронавирус не обнаружен, - Минздрав 01

Источник: https://censor.net.ua/n3176818
 
 
 Топ комментарии
 
Инетерсно а как они узнали, если их сразу отпустили по домама тогда? У прибывших ранее из Китая украинцев коронавирус не обнаружен, - Минздрав - Цензор.НЕТ 1592
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Ви хоч в змозі якимись методами цей вірус виявити???
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так вам зебилам ВОЗ уже сообщила,что инкубационный период 24 дня,это пипец
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привезли их в серце Украины в Полтавскую область идиоты
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Пополнит баки топливом и снова взлетит.
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Ну-ну... Знаючи рівень нашої медицини довіри щось нема
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Инетерсно а как они узнали, если их сразу отпустили по домама тогда? У прибывших ранее из Китая украинцев коронавирус не обнаружен, - Минздрав - Цензор.НЕТ 1592
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Ви хоч в змозі якимись методами цей вірус виявити???
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так вам зебилам ВОЗ уже сообщила,что инкубационный период 24 дня,это пипец
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Ага, то не было "детекторов", то теперь оказывается шо прекрасно определяют.
Вы еще скажите что у Авраама насморка не было. Минздур.
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Зеленский снова решил попиариться. Самолет эвакуировал вместе с украинцами граждан еще из 10 стран - Норвегии, Израиля, Беларуси, Испании, Черногории, Аргентины, Доминиканской Республики, Эквадора, Коста-Рики, Панамы... У нас в Украине медицина лучше, чем в Израиле, Испании и Норвегии ???
https://censor.net.ua/news/3176619/ukrainskiyi_samolet_evakuiruet_iz_kitaya_takje_grajdan_10_stran_mvd
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"Наши эпидемиологи в течение инкубационного периода дважды связывались с пассажирами (на 5 и 14 день). Теперь мы точно можем сказать - они здоровы"

Альо гараж, вы дибилы?
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Крутая была у власти обманка куда повезут инфицированых ...То во Львов то в тернополь а тут бац и привезли в серце Украины в Полтавскую область
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это прикол такой на флайтрадаре? показывает, что самолёт на комплекс Рошен сел. У прибывших ранее из Китая украинцев коронавирус не обнаружен, - Минздрав - Цензор.НЕТ 2802
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Чергова зебільна заява від зебіла з мінЗє - ставити діагноз на підставі телефонного дзвінка⚠⚠⚠
Це вже я вам скажу повний фіздець ... Громадянини, які голосували за Зє-банду і припіздєнта Сцикуна Вовку Наркомана - Вас "сделали "
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- Как больной с подозрением на коронавирус?
- Нормально. Положили в отдельную палату. Назначили специальную диету.
- Что за диета?
- Кормим печеньем.
- Почему печеньем?
- В щель между полом и дверью больше ничего не проходит…
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Ще й через це потрібно було пройти Україні, щоб всім стало зрозуміло - хто є хто.
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Прикольно,температуру на фото меряют без перчаток в спортивном костюме.Учитись китайозы как надо меры предосторожности
и карантин союлюдать!
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Я окуел от этого снимка тоже. С банальным Боткина больше предосторожностей .
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