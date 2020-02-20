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 Политика Украины
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Все про:Газ (9280) пошлина (300) Укрнафта (195) Укртатнафта (56) дизтопливо (45)

 Введение заградительной пошлины на импорт нефтепродуктов приведет к росту цен на дизтопливо и автогаз

В случае если по требованию "Укртатнафты", "Укрнафты" и "Укргаздобычи" правительство установит заградительную пошлину в 8,46% на импорт нефтепродуктов - это приведет к росту цен на нефтепродукты и максимизации прибыли перерабатывающих заводов.

 Об этом со ссылкой на профильное издание Enkorr, сообщает БизнесЦензор.

В пересчете на литры рост цен составит около 1,1 грн/л на ДТ и 0,55 грн/л на LPG. Таким образом, общая переплата всех потребителей нефтепродуктов в течение года составит 11,5 млрд грн. Повышение цены импорта будет означать, что локальные производители поднимут цены до импортного паритета. Так всегда происходит на дефицитном рынке. Отмечается, что ДТ и LPG – основные виды нефтепродуктов, которые бизнес использует в своей деятельности: для грузовых автомобилей, комбайнов, тракторов и другой техники.

"Никаких последствий и результатов, кроме роста цен, эта инициатива украинских НПЗ не принесет. Главная угроза – будет разрушена довольно стойкая и диверсифицированная система поставок топлива в Украину", - сказал директор "А-95" Сергей Куюн на пресс-конференции "Пошлина на импорт нефтепродуктов: последствия для экономики и потребителей".

Как известно, украинские производители нефтепродуктов 21 января инициировали введение пошлин на импорт дизельного топлива и сжиженного газа из России. Жалобу в Межведомственную комиссию по международной торговле подали ПАО "Укртатнафта", ПАО "Укрнафта" и АО "Укргаздобыча".

Требование об ограничении поставок нефтепродуктов из России они аргументируют тем, что российским производителям из бюджета компенсируют расходы, связанные с производством и экспортом нефтепродуктов по схеме возврата из бюджета акцизного налога. Такая схема, считают производители, нарушает нормы Всемирной торговой организации (ВТО).

Инициаторы требуют от государства провести антисубсидиарное расследование и ввести пошлины на российские дизельное топливо и сжиженный газ в размере 8,46% с ежегодным повышением на 4,24 процентных пункта до 25,4% в 2024 году. Межведомственная комиссия по международной торговле должна принять решение, проводить расследование или нет, в течение месяца. То есть – до 21 февраля.

В материале сообщается, что ПАО "Укртатнафта" (УТН) управляет Кременчугским нефтеперерабатывающим заводом (НПЗ). Это единственный крупный работающий в Украине завод. Его номинальная годовая мощность переработки сырья – 5 млн тонн при производстве топлива стандарта Евро-5. Контрольный пакет принадлежит олигархам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову из группы "Приват ", а также бизнесмену Александру Ярославскому. Еще 43% принадлежат государству в лице НАК "Нафтогаз Украины".

ПАО "Укрнафта" (УН) добывает более 70% нефти в стране. Контрольный пакет через "Нафтогаз" принадлежит государству. Но операционный контроль над компанией с 2003 года сохраняет группа "Приват", которой принадлежит 42% акций. Вся добытая нефть "Укрнафты" продается структурам "Привата", которые перерабатывают ее на Кременчугском НПЗ. В управлении УН находится примерно 600 АЗС.

ПАО "Укргаздобыча" (УГД) добывает около 70% природного газа в Украине. Входит в Группу "Нафтогаз". Компания управляет Шебелинским газоперерабатывающим заводом (ГПЗ). Он производит бензин, дизтопливо и сжиженный газ (LPG). Его годовая мощность переработки – около 0,8 млн тонн сырья, или в 6 раз меньше мощности Кременчугского НПЗ.

Источник: https://censor.net.ua/n3176817
 
 
 Топ комментарии
 
А когда у нас любые изменения цен на рынках не приводили к повышению стоимости топлива? Даже падение цен на сырье!!!! Мафия украинских олигархов тут не причем, конечно конечно... а теперь они не хотят разрывать торговые цепочки с агрессором, им сверхприбыли терять не хочется....
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Это уже будет конец эпохи бедности...или опять еще нет?
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Коломойского, заметьте!!!Отсюда и вывод сам собой кому это надо. Введение заградительной пошлины на импорт нефтепродуктов приведет к росту цен на дизтопливо и автогаз - Цензор.НЕТ 8707
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Это уже будет конец эпохи бедности...или опять еще нет?
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Для Игоря Валерьича и Зели начало эпохи пакращення Введение заградительной пошлины на импорт нефтепродуктов приведет к росту цен на дизтопливо и автогаз - Цензор.НЕТ 1707
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Работает только 1 НПЗ из 4 а около 80% топлива идет с рашки и Белоруссии. Автогаз Медведчук завозит тоже с рашки.
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Коломойского, заметьте!!!Отсюда и вывод сам собой кому это надо.
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Вот эта новость- поинтересней коронавируса. По крайней мере- для меня. В цифры изложенные- можно верить? Бо я читал и о 10% повышении, а вчера- даже о 20%! На дизель, в частности.
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Это отступное Коломойскому за ПриватБанк, а нелохам будут рассказывать об экономической целесообразности Введение заградительной пошлины на импорт нефтепродуктов приведет к росту цен на дизтопливо и автогаз - Цензор.НЕТ 6714. Ну что сделали их (себя) вместе зелебобики Введение заградительной пошлины на импорт нефтепродуктов приведет к росту цен на дизтопливо и автогаз - Цензор.НЕТ 8620?
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Ти смердюча гнида закрий своє ********** хайло і не гавкай.Ще ніхто нічого не встановлював ,а ти вже роззявив свою гнилу пащеку. підіймав тарифи Чому ти падло мовчало коли пес підіймав ахмєтці тарифи на зелену енергетику та влаштовував ротердами з лугандона?
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Якщо тобі більше подобається Українською, тоді будь ласка йди ***** та не забудь вилизати дупу віслюку оманському. Введення загороджувального мита на імпорт нафтопродуктів призведе до зростання цін на дизпаливо і автогаз - Цензор.НЕТ 9591
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Я в тебе свинорилого спитав де тибув коли були лугандонські ротердами, а ти пес смердючий дурака морозиш.
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А когда у нас любые изменения цен на рынках не приводили к повышению стоимости топлива? Даже падение цен на сырье!!!! Мафия украинских олигархов тут не причем, конечно конечно... а теперь они не хотят разрывать торговые цепочки с агрессором, им сверхприбыли терять не хочется....
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"это приведет к росту цен на нефтепродукты и максимизации прибыли перерабатывающих заводов"
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прибыль перерабатывающих заводов - вот главная беда. барыжить кацапским дизелем, оно конечно проще...
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Вы же понимаете, что нефтепродукты из РФ датируются из их бюджета, после ввозятся в Украину и продаются. А на разницу финансируются всем известные пророссийские политические проекты в Украине. Оптимально вообще прекратить ввоз товаров в Украину, но поскольку это невозможно должна быть пошлина (читай военный сбор) на товары из РФ.
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