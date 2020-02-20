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Все про:Харьковщина (1463) эвакуация (496) Кучер Алексей (10) COVID-19 (78)

 Не нужно сеять панику. Сейчас по радарам видно, что борт с эвакуированными из Китая украинцами направляется в "Борисполь", - глава Харьковской ОГА Кучер. ВИДЕО

Харьковская область полностью готова к приему эвакуированных из Китая граждан.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на UA.Харьков в Facebook, об этом сообщил глава Харьковской ОГА Алексей Кучер о прилете самолета.

"Не нужно сеять панику. Харьковская область полностью готова... Отработаны все службы. Обращаясь к людям, я хочу сказать,что все те люди, которые пребывают в Украину, а их 73 человека, они здоровы, они вначале прошли проверку китайскими врачами, потом были проверены нашими врачами. Мы знаем, что четверо человек, уу которых было подорение на коронавирус не попали на борт, если не подветдится, что мы изх заберем. Прошу людей не сеять панику. Все хорошо", - сказал он.

Вместе с тем он отметил, если борт прибудет в Харьков, то Харьков является транзитом. Далее людей будут перемещать. Пока не известно куда. Это координирует правительство"

Говоря об алгоритме транзита он подчеркнул, что через терминал люди проходить не будут. Их сразу перемесят в подготовленные автобусы. 73 человека - это приблизительно 5 автобусов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Самолет с эвакуированными из Ухани летает кругами в воздушном пространстве Украины

"У некоторых людей есть некоторые опасения относительно принятия наших людей. Все силы задействованы. Надеюсь, что люди с пониманием к этому относятся. У нас размещать их не будут, но мы готовы. Сейчас по радарам видно, что борт направляется в "Борисполь"", - сказал Кучер.

Напомним, днем 19 февраля украинский самолет, который должен эвакуировать из ставшей эпицентром вспышки нового типа коронавируса Ухани (Китай) почти полсотни граждан Украины и нескольких десятков граждан других государств, совершил посадку в аэропорту этого города. На эвакуацию явились все 48 заявленных граждан Украины и 29 иностранцев. Заместитель министра здравоохранения Дмитрий Коваль заявил, что эвакуированных из Китая планируют разместить в четырех местах.

На борту самолета, который вылетел из китайской Ухани в Украину, находятся люди, не имеющие симптомов острой респираторной инфекции. Четверых человек врачи не допустили к полету.

Источник: https://censor.net.ua/v3176816
 
 
 Топ комментарии
 
А что придурки во власти довели ситуацию до того что боятся и не знают куда посадить самолет из Китая???
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О! Мабуть зелене непорозуміння вже прокинулось, нюхнуло і вже чекає на аеродромі, як обіцяв.
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Кстати когда из Борисполя будут развозить вирус по Украине, то инфицированные будут обедать в придорожных кафе? Не нужно сеять панику. Сейчас по радарам видно, что борт направляется в "Борисполь", - глава Харьковской ОГА Кучер об эвакуации украинцев из Китая - Цензор.НЕТ 8297
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Опять же путь на икарусе из Киева в Одессу не близкий. Людям нада кушать, людям нада какать, делать питстопы
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або маньов для відволікання. зараз бешенні противник рвануть на Одесу. в ногах правди нема.
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А что придурки во власти довели ситуацию до того что боятся и не знают куда посадить самолет из Китая???
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відчули народну любов до себе і своїх дій Не нужно сеять панику. Сейчас по радарам видно, что борт направляется в "Борисполь", - глава Харьковской ОГА Кучер об эвакуации украинцев из Китая - Цензор.НЕТ 1772
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Ну что сказать о нашей власти? Обязательно их в города доставлять? У нас нет государственных резиденций , стоящих далеко от крупных населенных пунктов? Например та-жа "Синегора" - далеко от людей и с наличием всей нужной инфраструктуры.

А люди просто тупо не верят "компетентности" власти. Своими бестолковыми действиями и постоянным враньем она сделала все, чтобы ей совсем не доверяли. Метания самолета над Украиной - точная копия состояния мышления бубочки - хаос.
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Ну да. Тест-системы так и остались в обещалках зеленой власти вот-вот купить.
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не думаю, що китайці перевіряли градусниками.
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Нужно было на париматч запилить ставочку в какой город прилетит коронавирус из уханя Не нужно сеять панику. Сейчас по радарам видно, что борт направляется в "Борисполь", - глава Харьковской ОГА Кучер об эвакуации украинцев из Китая - Цензор.НЕТ 2734
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Странно все, самолет летел в Харьков, потом сделал десяток кругов и полетел в Киев.
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В Харькове коронвирус не договорился с диспетчером
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Точно в Борисполь? Я бы приземлил в Густомеле. Таки более укромное местечко.
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там наверное и плиты с ввп порастаскали давно
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Панікувати будемо через пару тижднів... Коли на вулицях не встигатимуть забирати мертвих...
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А ты, судя по всему- им позавидуешь, как оставшийся в живых.
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Китае тоже делали все и все под контролем
пока целые города и дома позаблокировали..
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Кажуть ті що вилікувались захворюють по другому колу.
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у них было чем и как блокировать , тут янтарь 5 лет окружить не могут не говоря уже за вирус ...
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О! Мабуть зелене непорозуміння вже прокинулось, нюхнуло і вже чекає на аеродромі, як обіцяв.
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Яркий пример что наши НОВЫЕ ЛИЦА редкие дебилы...
Сами создали панику...сами разбудоражили быдло с вилами...а теперь не знают как выкрутится))))
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ЗЕня просто обязан лично встретить самалет и поцеловать в засос каждого эвакуированого
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РНБО и ЗЕ всю Украину решать заставили и за своей дури , обкурились.
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73 людини і 5 автобусів? Ви що, їх на мінівенах везти збираєтесь? Дибілєти, 2 звичних (міжміських) автобуси з багажним відділенням не знайшли? Мало познущались, тримаючи людей в небі, то треба ще й на землі, щоб відчули "як родіну любіть надо"?
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Там дворцов домов пустующих много...
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Счас комментарии на ЦН прекратятся и все патриоты выдвинутся в Борисполь, чтоб спалить самолет с заразой после посадки ради безопасности нации.
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пусть едут, их здесь уже ждут, мало не покажется.
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Это ГРАЖДАНИ УКРАИНЫ!
ватные вы средневековые дебилы...
На их месте могли быть вы или ваши родичи...
ЗЕленая плесень стравливает нас. И открыто ржот с голосовавших ПА ПРИКОЛУ...
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Ты читай, прежде чем возмущаться! Этих "патриотов" здесь уже ждут НГ, спецназ, что бы раскатать по асфальту.
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так зачем мусора атакуют мирных граждан ?
зачем привезли толпу ублюдков ?
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Шоу "Крутое пике". Третий сезон, пятая серия.
Не нужно сеять панику. Сейчас по радарам видно, что борт с эвакуированными из Китая украинцами направляется в "Борисполь", - глава Харьковской ОГА Кучер - Цензор.НЕТ 9831
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Эта паника -прекрасный показатель "доверия" к зебанатам у власти, т к даже рядовое зебильо врубается чем может для них аукнуться весь этот гребаный цирк идиотов
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Это показатель какие люди эгоисты. Смотри не заболей, а то и тебя камнями закидают.
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1. Заявляешь, что везёшь людей на карантин под Львов.
2. Поднимаешь сопротивление местного населения.
3. Раздуваешь все по 1+1 4.
Дискредитируешь Западную Украину.
Всю.
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зеленский и его шмарокоманда показали, что будет , когда вирус
придёт, похоже нужен калашников, каждому ...
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У Борисполі досить висока щільність населення - ідеальне місце.
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Поздравляю, любi друзi. Телевизор сделал свое дело. Так настращать людей... Позор.
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Стращают запад как более проактивных. Запуганное население более сговорчивое.
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Ну а теперь о серьезном. Мы шесть лет готовимся к войне с превосходящим противником. Предыдущий гарант ( о нынешнем я даже молчу), рассказывал что благодаря его мудрому руководству у нас за эти годы создана одна из лучших армий в Европе, мы готовы к разному развитию ситуации, вплоть до ведения полномасштабной оборонительной войны.. А оказывается мы один самолет из Китая принять не можем. ( потому и Мински и Нормандия и т.д.)
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Снизился до 100м. Выключил транспондер.
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Судя по курсу это была имитация посадки. Они сядут на одном из военных аэродромов.
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Да, шото у меня он прям над Борисполем и завис на вьвсоте 300 футов
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Токо не говори что FR заглючил. Они остановились на дозаправку.
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Коронавирус, гоу хоум
Повреждённый вандалами китайский (японский, но какая разница, да?) ресторан в Париже.

Не потрібно сіяти паніку. Зараз на радарах видно, що борт прямує у "Бориспіль", - глава Харківської ОДА Кучер про евакуацію українців із Китаю - Цензор.НЕТ 41

Не потрібно сіяти паніку. Зараз на радарах видно, що борт прямує у "Бориспіль", - глава Харківської ОДА Кучер про евакуацію українців із Китаю - Цензор.НЕТ 2260
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Вы совершенно заслуженно ругаете тернополян за глупое и бесчеловечное поведение. Но прошу помнить, что напуганный человек очень быстро превращается в животное, независимо от национальности. Поэтому и нужна в критических ситуациях власть, спецслужбы и развитая медицина, чтобы организовать процесс и предотвратить хаос. К сожалению, власть у нас способна только видосики записывать.
https://ibigdan.livejournal.com/24769380.html
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Давайте их до Порошенка в хату , нехай там почихают навколо
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давай к тебе?
Ты же такой смелый всякую х..писать)))
ОЧКОШНИК ЗЕленый...
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По ходу ЗЕленая чебурашка Кремля не досидит свой срок до конца...
Он газует к побегу быстрее чем ОВОЩ...
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История с этим самолетом весьма поучительна. Она демонстрирует полную неспособность властей организовать проф. мероприятия и полную неготовность нашего минздрава к возможной эпидемии. Не приведи Господь, если начнется реальный шухер с короновирусом. Куда от него тикать будут эти зе-путаты ? В Израиль, Оман или Антпрктиду?
Не потрібно сіяти паніку. Зараз на радарах видно, що борт прямує у "Бориспіль", - глава Харківської ОДА Кучер про евакуацію українців із Китаю - Цензор.НЕТ 1111
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Депутаты точно найдут куда, а остальные Не потрібно сіяти паніку. Зараз на радарах видно, що борт прямує у "Бориспіль", - глава Харківської ОДА Кучер про евакуацію українців із Китаю - Цензор.НЕТ 3142
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Сама власть и создает панику.Какое разгильдяйство и безответственность.Ни на что не способны.Людей забрали а с местом не определились. Вот такой и безопасный карантин будет.Похоже планировали посадить в Харькове.Час назад проезжала мимо аэропорта - оцепление, автобусы, скорые. Значит ждали. Как всегда, что то пошло не так.
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То кернас так решил но врачи против.. были нет подготовки
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Никаких «ястребов» и «голубей» в Кремле никогда не было. В Кремле могут спорить разве что о том, каким именно оружием лучше уничтожить Украину и какими темпами
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Схоже на те що у Зе паніка не на жарт. Це ж не шоу на стадіоні влаштовувати. Тут треба приймати рішення.
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"У нас, на жаль, нема президента України. Є людина, яка виконує роль президента. Виглядає це жалюгідно".
Так результати брифінгу після засідання РНБО
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Ришення ПА ПРИКОЛУ от ЗЕлупени для быдля голосовавшего за ПРИХОД ВЕСНЫ!))))
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После одного принятого решения в Омане вислюком зе сбили самолет МАУ наверно снова примет решение.....
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РНБО слетал в Иран и грозился привести самописец или порешать, а оказалось что иранские власти заявили что украинцы его сломали.. Вот так и работают.
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Вспомнила фильм " Невероятные приключения итальянцев в россии". У пассажира конкуренты украли паспорт и он просто жил в самолете,потому что без паспорта его нигде не принимали.) Чтобы и нашим бедолагам не пришлось пережить карантин в воздухе.
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Он еще и иностранцев забрал, чтоб наверняка!
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