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 Одесса готова к приему и лечению больных коронавирусом, - ОГА

Одесская областная государственная администрация заявила о готовности к приему и лечению больных коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

Состоялось закрытое заседание, на котором утвержден ряд дополнительных мер по недопущению проникновения вируса в регион. В частности, согласован с медиками план действий, который вступит в действие в случае прибытия в регион пациентов с признаками болезни.

Как отмечается, главной госпитальной базой станет Одесская городская инфекционная клиническая больница, где уже готовы 20 боксов на 65 мест.

Также больница Измаила готова к развертыванию дополнительной госпитальной базы. Подчеркивается, что все реанимационные отделения Одесской области приведены в полную готовность. Кроме того, созданы бригады быстрого реагирования, а резервные группы врачей прошли дополнительные тренинги.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Новых Санжарах произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3176813
 
   
 Топ комментарии
 
Молодцы.
В отличие от тернопольских, львовских и полтавских истеричек - взяли и подготовились к приему, а не к саботажу.
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Читайте люди!
Й пом`ятайте своїх "героїв"!
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Какой такой коронавирус, какой такой самолет из Уханя?
Одесса готова к приему и лечению больных коронавирусом, - ОГА - Цензор.НЕТ 5960

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В перший раз ти попав в саме яблучко!
"Моя хата зкраю, нічого не знаю" - типовий менталітет.
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менталітет народу який є хліборобами, а хата була завжди скраю поля, далеко від інших таких же хат Одеса готова до прийому та лікування хворих на коронавірус, - ОДА - Цензор.НЕТ 664
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Во! Через недельку я смогу лицезреть меры, предпринимаемые местной администрацией, ввиду возможного прибытия ограниченного контингента с повышенной группой риска.
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щас туда приедет рабинович и начнется..
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йди на фуй з своїми дифірамбами Одеса готова до прийому та лікування хворих на коронавірус, - ОДА - Цензор.НЕТ 813
89.44% дала Луганщина за клоуна то і нехай виконують їхні забаганки
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Ні я таких як ти посилаю, від душі, і далеко Одеса готова до прийому та лікування хворих на коронавірус, - ОДА - Цензор.НЕТ 8787
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Где ты учился Мирон?.Луганщина дала 61 за Бойка . Ты когда считать начинаешь шоколад не ешь.
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Євген Карачавцев ну що видали в школі табель успішності за 3-й клас?

Навчись рахувати голоси по другому турі на сайті ЦВК, а не цифри на парканах підраховувати, школярику Одеса готова до прийому та лікування хворих на коронавірус, - ОДА - Цензор.НЕТ 5927
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Ну это администрация заявила... Подождем что скажут одесситы
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да, эта **** требует отставки правительства, а сама в москву собралась на 9 мая.
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Они ничего не скажут, как мне кажется. Всё там тихо пройдет. У меня тут из Измаила есть 2-й механик, я ему, буквально две минуты назад, поведал, что есть вероятность размещения. Никакого впечатления не произвело.
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Для начала:Измаил - не Одесса, и никто не знает, что будет в самой Одессе. Одесса сама много раз была воротами для чумы и холеры. И под Одессой до сих пор стоят чумные курганы. Так что я бы не стал торопиться с прогнозами
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прям таки "чумные курганы" "Ворота для чумы и холеры"
Можно пруфы про "чуму" в Одессе?
От холеры умерло человек 15 - ай, прям катастрофа
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1812 год. Ну ок, можно еще Юстинианскую чуму 1200-х вспомнить. Но тогда уж любой европейский город и даже самое маленькое село - "ворота чумы".
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Чумные курганы под Одессой - это "Чумка", холм в Одессе - 150 лет назад действительно, за городской чертой, сегодня почти центр. Это таки да, место захоронения умерших. С воротами для холеры в 1970 не согласен - холера была выявлена ранее в Поволжье, если не ошибаюсь, и проявилась позже в нескольких южных курортных городах в связи с сезоном, и большим количеством приезжих. Просто Одесса среди этих городов была самой большой, поэтому и меры были предприняты самые серьезные.
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т.е. 1 курган - Чумка, а не "чумные курганы". И то, Чумка - это гора из строительного мусора 19 века, там всего несколько чумных могил.
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Ну "Чумные курганы" - это же для зловещести! Стоит город, а вокруг - чумные курганы. И по ночам .....
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А я- не тороплюсь. Я изложил свои впечатления и предположения. А курганы... их по всей Украине- валом. Разных.
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В Одессе курган так и называется чумка... там хоронили после эпидемии чумы.это было за городом,но сейчас это место уже стало центром.в 80е годы бурили и брали пробы... чума жива.
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Чумка - гора из строительного мусора. Да, в 1826 туда подхоронили несколько могил для умерших от чумы, и на этом все.
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Вам уже ответили про курганы "которые разные". Их даже "черные археологи" не трогают
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Так я и не спорю. Не трогают. А иные- трогают. И последствия, кстати- имеют! Подчас- фатальные.
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Час діяти Владімір Аленсандрищ! А по поводу этих политических "таварищей" - если будете перекрывать дороги и подстрекать людей, мы привезем всех наших граждан... (а мы обязательно их привезем домой, потому что это наша обязанность - конституционная и просто человеческая, - отметил президент)... Я обязательно привезу наших граждан в Конча-Заспу в их особняки, - заявил Владимир Зеленский.
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К дому президента приедут сами...чихать
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как вава зеленских собирается пройти кордон секурити и 5 метровые заборы в канче заспе ???? Одеса готова до прийому та лікування хворих на коронавірус, - ОДА - Цензор.НЕТ 7016
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Это такая же БРЕХНЯ как РНБО и през зе давят по полной, но нечего не делают
Одно Ла-ла-ла
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Жопа курортному сезону . Витаю одесситов.
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у Труханова российский паспорт - ему похер... Одеса готова до прийому та лікування хворих на коронавірус, - ОДА - Цензор.НЕТ 2661
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То РНБО и зе такое нормальное решает все на дурака и халяву.
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Это ужасно, одесситы в очередной раз демонстрируют свою антиукраинскую позицию.
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Згоден.
В мене більше немає сумнівів - не буде Україна єдиною.
Купка тварюк не дасть зберегти Країну.
Дуже сумно, але жити поряд з шавками не можливо!
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принять сограждан в трудную минуту - это "антикураинская позиция"?
А какая тогда про-украинская? Перекрывать дороги как рагулье во Львове?
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Каждый украинец должен заботится только о себе, так сохраняется идентичность в веках.
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Молодцы.
В отличие от тернопольских, львовских и полтавских истеричек - взяли и подготовились к приему, а не к саботажу.
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Кто молодцы? гос администрация молодцы штоле? Щас простой нарид проснецца, раздуплится и пойдет на барикады)))
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Подстилка,ты ПРОВОКАТОР, смотри оно аукнется тебе,бот поганый,
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ТО в администрации готовы языком лизать больных
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Это неуважение национальных традиций.
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ага, курортный сезон карманы жмет, сейчас одесситы проснутся, а тут уже все порешали
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Дебилы, вместо того чтоб изолировать всех в одном, желательно в удаленном месте, они развозят возможный источник заражения по 4 областным центрам.
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Во, как?! И по каким же? Это - развитие вчерашней заявы одного зам.министра.
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Дураки квартала 95 четко знают что делают
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Откуда информация о том, что будут развозить по разным областным центрам?
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так а чого тоді літак примає Бориспіль? автобусами ще піліть до одеси?
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не треба турбувати нарид. хай сяде в Борисполи. а там по домивках нехай поидуть.
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так Вава уже выехал в Борисполь встречать спасённых сограждан?
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А где их взять тех больных? В самолете все здоровые....во всяком случае зеленое стадо так утверждает...
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То которое в твоем воспаленном мозгу коричневое....то обосравшееся зеленое...😃
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Якими треба бути ідіотами! Захотіли попіаритись на людському горі - роздули компанію по евакуації, порвали тєльняшки - ми готові до вірусу і т.д. можна було просто організувати (навіть у полі) госпіталь з карантином (21 століття надворі) і спокійно розмістити там людей на карантинний період. А коментаторів ЦН - дуже дякую за людяність по відношенню до наших співвітчизників як порохоботів так і зебобіків, ваші коментарі надихають мене на думку звалити з країни, де історію творять герої, а просирає все недолугий нарід.
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Когда не эвакуировали, то стадо разгоняло "зраду" - "бросили своих! Все повывозили только Украина наплевала на своих граждан!"
Ок, вывезли - опять "зрада". Что не делай, всегда "зрада".
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Настоящие патриоты не принимают соотечественников-только ватная Одесса
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это места для «своих»
никого не принимают
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есть идиоты, которые думают, что в украинской больнице их не кинут подыхать
в коридоре ? сколько стоят сутки этого бокса ?
простому украинцу месяц карлить надо, чтоб сутки в Интосане полечиться
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они здоровые, с чего вдруг "подыхать"?
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Ви неправельно лапки поставили:
они "здоровые", с чего вдруг подыхать?
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Проблема з розміщенням евакуйованих з Ухані висмоктана з пальця завдяки високонепрофесійним діям Зє-команди. А одеситам - респект.
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Ватники в своем репертуаре. Хотят погубить Украину.
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и только рагули во Львове и Тернополе, на время "вылечившись" от плоскостопия которое не давало им пойти в армию, перекапывающие дороги - желают Украине процветания.
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Там в облода урла на урлі - на думку простих людей їм плювати на відміну від Західних областей. Ніхто, насправді, не хоче помирати за іноземців з Аргентини та Ізраїлю.
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Дуже сподіваюсь, що хворих в літаку немає.
Але впевнений, що їх не хочуть пускати в рідну Країну, саме, хворі тварюки.
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От так просто.Тупорилі американці розміщують в карантин на Алясці,дурні австралійці-на військовій базі в пустелі.
А ми можемо закинути носіїв вірусу в місто-мільйонник !
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Граждан США доставят на базы военно-воздушных сил Travis в Калифорнии и Lackland в Техасе. Все эвакуированные должны пройти еще один, 14-дневный карантин после прибытия в США. Перед посадкой в самолет будет проведен медицинский осмотр.
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Чем будет лечить? компресс, горчишники, аспирин?
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Уважение Одесской областной государственной администрации, Одессе, Измаилу и всем кто принимал решения о приеме.
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Одессе было мало чумы и холеры? Теперь нам могут и это дерьмо завезти?!?! Очень миленько. А что менее густонаселённого района нет? Обязательно в портовый и курортный город-миллионник? Засрать, заразить единственную жемчужину? Или это диверсию готовят? Даже бомбить не надо будет...
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