 Одесса готова к приему и лечению больных коронавирусом, - ОГА

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".
Состоялось закрытое заседание, на котором утвержден ряд дополнительных мер по недопущению проникновения вируса в регион. В частности, согласован с медиками план действий, который вступит в действие в случае прибытия в регион пациентов с признаками болезни.
Как отмечается, главной госпитальной базой станет Одесская городская инфекционная клиническая больница, где уже готовы 20 боксов на 65 мест.
Также больница Измаила готова к развертыванию дополнительной госпитальной базы. Подчеркивается, что все реанимационные отделения Одесской области приведены в полную готовность. Кроме того, созданы бригады быстрого реагирования, а резервные группы врачей прошли дополнительные тренинги.
"Моя хата зкраю, нічого не знаю" - типовий менталітет.
Й пом`ятайте своїх "героїв"!
89.44% дала Луганщина за клоуна то і нехай виконують їхні забаганки
Зеленський
89.44%
267 710 чол.
Йди в перший клас
Навчись рахувати голоси по другому турі на сайті ЦВК, а не цифри на парканах підраховувати, школярику
Можно пруфы про "чуму" в Одессе?
От холеры умерло человек 15 - ай, прям катастрофа
Одно Ла-ла-ла
Молодці!
В мене більше немає сумнівів - не буде Україна єдиною.
Купка тварюк не дасть зберегти Країну.
Дуже сумно, але жити поряд з шавками не можливо!
А какая тогда про-украинская? Перекрывать дороги как рагулье во Львове?
В отличие от тернопольских, львовских и полтавских истеричек - взяли и подготовились к приему, а не к саботажу.
Ок, вывезли - опять "зрада". Что не делай, всегда "зрада".
никого не принимают
в коридоре ? сколько стоят сутки этого бокса ?
простому украинцу месяц карлить надо, чтоб сутки в Интосане полечиться
они "здоровые", с чего вдруг подыхать?
Але впевнений, що їх не хочуть пускати в рідну Країну, саме, хворі тварюки.
А ми можемо закинути носіїв вірусу в місто-мільйонник !