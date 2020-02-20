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 Общество
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 Эвакуация украинцев из Китая: транспортировка граждан будет осуществляться 7 автобусами и с привлечением 33 спасателей, - ГСЧС

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям заявила о готовности к транспортировке граждан, прибывших из г. Ухань.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По данным штаба, для перевозки прибывших граждан Украины и иностранцев подготовлено 7 автобусов и привлечены 33 спасателя.

Также сообщается, что установлены временные ограничения и особые условия для въезда лиц, находившихся в КНР.

"На ближайшие 14 дней они будут изолированы на карантин. Помещения с эвакуированными будут усилены - будет образовано двойное кольцо защиты, охраны и обеззараживания. К охране этой территории будет задействовано ежесуточно 47 сотрудников - 30 полицейских и 17 военнослужащих Национальной гвардии Украины. Будут дежурить пешие патрули, автопатрули, будет функционировать контрольно-пропускной пункт и система видеонаблюдения, рядом будет работать круглосуточный объединенный ситуационный центр МВД", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Самолет с эвакуированными из Ухани летает кругами в воздушном пространстве Украины

Напомним, днем 19 февраля украинский самолет, который должен эвакуировать из ставшей эпицентром вспышки нового типа коронавируса Ухани (Китай) почти полсотни граждан Украины и нескольких десятков граждан других государств, совершил посадку в аэропорту этого города. На эвакуацию явились все 48 заявленных граждан Украины и 29 иностранцев. Заместитель министра здравоохранения Дмитрий Коваль заявил, что эвакуированных из Китая планируют разместить в четырех местах.

На борту самолета, который вылетел из китайской Ухани в Украину, находятся люди, не имеющие симптомов острой респираторной инфекции. Четверых человек врачи не допустили к полету.

Источник: https://censor.net.ua/n3176811
 
 
 Топ комментарии
 
Зеленое стадо продолжает свое цирковое представление...
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Ты с дуба рухнул? За это зеленое стадо голосовали идиоты....а ни я...ни мои родственники к ним ни какого отношения не имеем...
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Ну почему, как только происходит что-то сьрьезное, у ЗЕвласти сразу зашквар, облом, полный бардак? А ответ прост - у власти непрофессионалы, а люди, которых туда на пушечный выстрел допускать нельзя было. И решение тут одно - ошибка весны-лета 19 года должна быть исправлена как можно скорее. Иначе страны у нас таки не будет. Государства (власти), как видим, уже нет.
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Зеленое стадо продолжает свое цирковое представление...
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Так зачем вы или ваши родственники за них голосовали?
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Ты с дуба рухнул? За это зеленое стадо голосовали идиоты....а ни я...ни мои родственники к ним ни какого отношения не имеем...
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Україна радо зустрічає своїх земляків. Ми своїх не здаємо!!!!! Ганьба.
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Кстати, доктора Комаровского включили в бригаду сопровождения ? Или оно что - то знало и ********* в рашку?
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Жалко водителей и спасателей. Но у них такая работа... Их потом тоже на карантин?
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А? не видно вопле, че не жирным шрифтиком то? Какой ламантин то? Здесь новость о приболевших и готовящихся к этому то.
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якщо вірити статті цензора за вчора, то їх теж на карантин.
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Смешно, от гриппа умерло за неделю 10 человек, тубдиспансеры закрыты и больные с открытой формой по улицам ходят свободно и заразившимся от этих болезней никто не боится, а тут раздули из ничего, как и при птичьм гриппе и тд. Зачем интересно?
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С туберкулезом ты можешь жить годами. У меня мама болела, никто из семьи не заразился. Умерла в 80 лет.
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Это при определённых условия, уходе и тд. А вообще мама или знакомые не показатель, а статистика показывает что это одна из наиболее смертельных болезней. А смертность от гриппа вас не впечатляет?
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Эти не те спасатели, что ходят по предприятиям и проверяют огнетушители ? Тогда они придут к вам. Или их тоже на карантин?
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Да, такое шоу устроили, шо пипец! Такое впечатление, что везут это не самолет, а какой то "чумной корабль", типа сажать нельзя - погибнет все человечество. Хотя по факту это просто эвакуация людей у которых нет даже подозрения на заболевание.
Де*илы бл*дь! (с)
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PS И это при всем при том, что эпидемия пошла на спад. Китай за это время успел построить целый город для лечения зараженных, разработать вакцину и начать тестирование. А эти придурки.....все готовятся, а по факту даже не знают что делать с 1 самолетом эвакуированных
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Я почти уверен что Боширов-2 и Петров-2, уже "смотрят шпили" там, куда прибудет борт. Харьков, Гепщина? Гепа уже наверное заказал чартер оттудова.
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Где там Гончарук с его громкими заявками о "полной готовностью к короновирусу"?
Где там обещанные на прошлой неделе системы диагностики?
Срочно собирают чемоданы для " отпуска" на Сейшелах?
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Бурят вовремя слинял...знал что то *****...
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Где посадка.. Посадка где.. Имя сестра, имя... А то у нас по информации уже пол страны на ногах, одни встречают , другие отгораживаются.
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Комаровский, ****, где? В локти чихает, остановиться не может ?
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Какая там падла в раде 10 респираторов купила ? Срочно с букетом к трапу.
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Все это было бы смешно.. если бы не было так печально. ( страна не в силах принять один борт, без армагеддона)
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Уже 7 автобусов? Вчера же еще говорили что 4 или 5 будет...
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Они контрабандных вирусоносителей догрузили еще на три автобуса. Бюджет выполнять надо.
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готогвность транспортировать не есть готовность принять в подготовленное сугубо для таких случаев место.в Украине НЕТ ПОДОЛБНЫХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МЕСТ.а вообще,транспортировка опасно больных или дажде потенциально заражённых-САМОЕ ТУПОЕ РЕШЕНИЕ,какое можно принять.Только по месту нужно пробовать лечить,предостерегая распространение по всему миру.Как бы там ни было,такие беды-планетарного тмасштаба и все должны приняьть участие в ликвидачии очагов заражения.Для этого карантинной зоной должны быть места возникновения таких болезней.Любые транспортировки-это транспортировка болезни!!!...Только по мету карантины и "всем миром" лечить
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Ну почему, как только происходит что-то сьрьезное, у ЗЕвласти сразу зашквар, облом, полный бардак? А ответ прост - у власти непрофессионалы, а люди, которых туда на пушечный выстрел допускать нельзя было. И решение тут одно - ошибка весны-лета 19 года должна быть исправлена как можно скорее. Иначе страны у нас таки не будет. Государства (власти), как видим, уже нет.
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та да..и только те кто рвется к власти..святые гетьманы..
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Это ты на Юльку намекаешь "рвется к власти"? А гетьман хто? Неужели вечно легитимный Янык?
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Они ****** по телефону заказывали, вчера только очнулись.
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по флайрадару курс на Киев взял,в Харькове сильный туман
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Место посадки еще не определено, зато 7 автобусов, ГСЧС, полиция и нацгвардия уже готовы к встрече.
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Шо не так, дорогой? Это такие отряды специальные, в каждой области Украины "ужк готовы К встрече". Кому отмашка будет, тот и встретит. Остальные просто проведут учения, так сказать.
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На 9:23 літак з Китаю курсує на Бориспіль..перед тим намотав 10 кругів над Полтавською обл.
Чекайте
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Легко справились бы тремя автобусами.
Гигантомания предпочитают людишки с маленькими членами.
На ройяле стёрли по самые помидоры.
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команда пианиста зеленского - дегенераты
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Кароче, влада профанів ні до чого не готова, тільки бавляться смартфонами.
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ИДИОТЫ СЛАБОУМНЫЕ - ЭТО ПРО НАШУ ВЛАСТЬ. Теперь страна точно в смартфоне.
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