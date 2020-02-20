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 Двое пассажиров круизного лайнера Diamond Princess погибли от коронавируса, число зараженных достигло 621, - японские СМИ

Двое пассажиров круизного лайнера Diamond Princess погибли от коронавируса. По состоянию на 20 февраля коронавирус нашли у 621 человека среди 3700, находившихся на корабле.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНИАН со ссылкой на японского вещателя NHK.

Это первые случаи смерти среди пассажиров и экипажа судна.

По информации японского правительства, погибшие - 87-летний мужчина и 84-летняя женщина, оба японцы.

Мужчину сняли с корабля 11 февраля, а женщину - 12 февраля.

По состоянию на 20 февраля коронавирус нашли у 621 человека среди 3700, находившихся на корабле.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На лайнере Diamond Princess сняли карантин, его покидают здоровые пассажиры

Напомним, судно Diamond Princess находится на карантине в Японии с 4 февраля. Минздрав Японии принял такое решение после того, как у одного из больных на корабле обнаружили коронавирусную инфекцию 2019-nCoV (СOVID 19).

Всего на судне 3 700 человек из 56 стран мира, из которых 2 700 - пассажиры. На борту находятся 25 граждан Украины - членов экипажа. У двух украинцев на лайнере обнаружили инфекцию. В настоящее время они находятся в больнице, их состояние удовлетворительное. 19 февраля пассажиры лайнера начали покидать его борт, поскольку истек двухнедельный карантин. Сойти на берег позволяют только тем людям, вирусный тест которых показал отрицательный результат, симптомов болезни нет.

Источник: https://censor.net.ua/n3176808
 
 
 Топ комментарии
 
Где Бубачка? У него в смартфоне для карантина все приготовлено.
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По информации японского правительства, погибшие - 87-летний мужчина и 84-летняя женщина, оба японцы.

У нас в пенсионном фонде про таких говорят, что им на том свете прогулы ставят Двое пассажиров круизного лайнера Diamond Princess погибли от коронавируса, число зараженных достигло 621, - японские СМИ - Цензор.НЕТ 6047
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Мені щиро жаль всіх загиблих. Із задоволенням померли б у 87 років на круїзному лайнері певне 87% українських мужиків.Особливо враховуючи середню тривалість життя мужиків в Україні.
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І цю заразу хочуть привезти в Україну! А наші доблесні громадяни ще й "ласкаво просимо" кажуть!
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Мені щиро жаль всіх загиблих. Із задоволенням померли б у 87 років на круїзному лайнері певне 87% українських мужиків.Особливо враховуючи середню тривалість життя мужиків в Україні.
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Кравчук, хай йому гроші допомагають, проживе більше ніж кошовий отаман Калнишевський.
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Це якєсь чудо бо у той час 60 - 70 років вважалося за глибоку старість не всі далеко доживали до цього віку , але 110 років..
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Где Бубачка? У него в смартфоне для карантина все приготовлено.
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По информации японского правительства, погибшие - 87-летний мужчина и 84-летняя женщина, оба японцы.

У нас в пенсионном фонде про таких говорят, что им на том свете прогулы ставят Двое пассажиров круизного лайнера Diamond Princess погибли от коронавируса, число зараженных достигло 621, - японские СМИ - Цензор.НЕТ 6047
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може они от старости умерли, а не от вируса?
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Если б они былы муж и жена, то да, а так чисто совпадение, бо старые
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Так вчерашняя новость о том, что из карантина выпустили всех здоровых - это фейк или как?
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Вовсе нет. Как минимум- 500 человек уже жрут сакэ, в небывалых количествах, я полагаю.
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Прєлєсно...и это при том, что новые случаи заражения были вчера, а инкубационный период 2 недели. То есть есть вероятность, что все эти 500 человек - заражены.
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Не знаю. Но, убежден- ситуация под чьим-то неусыпным контролем. Китайцы мои вчера на сходняк с Правительством Раны уже прибыли. Сегодня- перетрут... Если всё устаканят, то я стану спокойней сытого удава.
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Эксперимент продолжается ....- заболеют все через общую систему вентиляции и обогрева (на судах обогрев теплым воздухом) ...
Почему не убирают пассажиров с лайнера ХЗ...
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Какой почтенный возраст! В атаке на Пёрл-Харбор дядька поучаствовать не успел, правда. Но, наверняка- многое помнил.
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А все из-за одного вшивого китайца...Жесть!
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