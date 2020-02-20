 Самолет с эвакуированными из Ухани летает кругами в воздушном пространстве Украины

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на flightradar24.com.
Самолет из китайской Ухани с эвакуированными на борту гражданами Украины и иностранцами уже сделал 5 кругов в воздушном пространстве Украины на границе Днепропетровской и Полтавской областей, а на данный момент пошел на 6-й круг.
В Киев пусть летит и пусть шут отдаст свой загородный дом
Але взагалі цей весь цирк з літаком получився через скритість, що так пізно літак відправили і т.д. Через тупі заяви що їх відпустять додому...
Реально ці 70 чоловік пройшли експрес тести на вірус в китайському аеропорті, а до нас кожен день прилітає багато пасажирів з Китаю які летять транзитними рейсами, а транзитні рейси ніхто не провіряє та і провірити нічим бо немає експрес тестів, але істерику зробили тільки з цим літаком
Володя, забирай свою кодлу и еубывай, хотя бы в тот же Китай. Пожалей Украину!
Это новая методика борьбы с вирусом от украинского министра здравоохранения...
Девчонка свою собаку не бросила, осталась в эпицентре всего, а тут смех и пляски, по живым людям, причем нашим, украинцам.
Это выгодно только нашей власти, и прошлой и нынешней, чтоб мы все грызли друг друга.
Свиной грипп по поводу которого была истерика несколько лет назад, на сегодня самый распространенный штамм гриппа в Европе, и никакие карантины и истерики не помогли.
Тем не менее, заболевших благодаря им мерам не по по всему Китаю в масштабах в миллион...
Карантин придумали умные люди.
В случае эпидемии 3 нас даже средств дезинфекции на больницу не будет.
В Китае 74000 заболевших и всех лечат, у нас нету 6 млрд долларов на лечение.
Прежде чем что-то делать для одних нужно подумать о других.
Где у эвакуируемых перчатки, кстати?
https://censor.net.ua/video_news/3176668/48_grajdan_ukrainy_i_29_inostrantsev_kotoryh_doljny_evakuirovat_pribyli_v_aeroport_uhani_posolstvo_videofotoreportaj?fbclid=IwAR3QxUUTlzdT8SNb9Wf7gpKGk_pe1jEsGZZzkejtrH8E57jRT0ZR5opAfxg
Зачем врачи носят перчатки?
Так что они как раз её выполняют.
ПРидется садится в Ростове....
Не дай бог такой вирус вырвется в Украине... Например сможет власть построить за 1 неделю больницу на 1000 коек ?
Повреждённый вандалами
китайский(японский, но какая разница, да?) ресторан в Париже.
https://ibigdan.livejournal.com/24769380.html