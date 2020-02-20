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 Самолет с эвакуированными из Ухани летает кругами в воздушном пространстве Украины

Самолет из Ухани с украинцами на борту, сейчас, по данным Flightradar24, летает кругами в воздушном пространстве Украины..

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на flightradar24.com.

Самолет из китайской Ухани с эвакуированными на борту гражданами Украины и иностранцами уже сделал 5 кругов в воздушном пространстве Украины на границе Днепропетровской и Полтавской областей, а на данный момент пошел на 6-й круг.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Эвакуация украинцев из Китая: в ВСУ уверяют, что армейские грузовики возле места протестов на Тернопольщине появились из-за плановых учений. ВИДЕО

.Самолет с эвакуированными из Ухани летает кругами в воздушном пространстве Украины 01

Источник: https://censor.net.ua/n3176806
 
 
 Топ комментарии
 
Дайте ссылку на прямой эфирк как владимир зеленских встречает наших соотечественников з няшками и обнимашками!!! Самолет с эвакуированными из Ухани летает кругами в воздушном пространстве Украины - Цензор.НЕТ 9040
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ради дискредитации ? Эй,как ещё можно дискредитировать человека бьющего пенисом по пианино?
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Я руководствовался этой ссылкой, судя по всему она не верна https://www.flightstats.com/v2/flight-tracker/SQP/7302
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"сделал 5 кругов в воздушном пространстве Украины на границе Днепропетровской и Полтавской областей" - пусть садится в Днепре. Самое лучшее место для карантина, там всё есть.

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Бедный Днепр, и щит от сепаратистов и теперь еще вот это.
В Киев пусть летит и пусть шут отдаст свой загородный дом
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8 кругів уже над Красноградом. Схоже дійсно пальне палить, готується до аварійної посадки
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В Харькові правильне рішення там є лабораторія вірусології, але реально краще б було десь до моря в менш заселений район.
Але взагалі цей весь цирк з літаком получився через скритість, що так пізно літак відправили і т.д. Через тупі заяви що їх відпустять додому...
Реально ці 70 чоловік пройшли експрес тести на вірус в китайському аеропорті, а до нас кожен день прилітає багато пасажирів з Китаю які летять транзитними рейсами, а транзитні рейси ніхто не провіряє та і провірити нічим бо немає експрес тестів, але істерику зробили тільки з цим літаком
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У дебилов все по-дебильному!
Володя, забирай свою кодлу и еубывай, хотя бы в тот же Китай. Пожалей Украину!
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Тут питання принципу мокнути Харанта мордою в зелене гівно Літак з евакуйованими з Уханя літає колами в повітряному просторі України - Цензор.НЕТ 4350Нехай облизується
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У вируса закружится голова...и он умрьотЬ...😃
Это новая методика борьбы с вирусом от украинского министра здравоохранения...
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я ж говорил, что вы еще сами в Китай обратно побежите с Неньки!))
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Навєрно знімальну групу з Зєліком очікують.Відомо,що Вовка прокидається годині о 10,чи й в 11.
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Что-то в статье напутали. Рейс SQP7302 не из Уханя, а из Алматы https://www.flightstats.com/v2/flight-tracker/SQP/7302
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Я же дал ссылку на трекер, по ней, в 8:05 он сел в Борисполе.
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А вони кіпішують. Це відволікаючий маневр. А евакуйованих вже приземлили і вони вже побігли по Україні чхати та кашляти на вас.... Літак з евакуйованими з Уханя літає колами в повітряному просторі України - Цензор.НЕТ 2537
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ничего не напутали. это типа переадресация. с уханя до алма-аты он был pq7302 и сейчас поиск по этому номеру работает - вон вышел уже из круга
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спс за разъяснение, действительно, по pq в флайтрадаре находится.
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Имитация центрифуги, прямо на борту перед посадкой проверяют анализы
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Распыляют по харьковской области, чтобы быстрее украинцы подохли и перестали стрелять. Будем Зе покруче Сталина вспоминать...
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Варвары,ненавидящие друг друга-жители Украины:вашу мать,разве можно так с живыми людьми,с соотечественниками.просто нет слов,они- эти в самолёте что прокаженные?да и хоть бы прокаженные-21 век на дворе.позорище и скотство!!!
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100%. Мне стыдно что я из одной страны с этим быдлом.
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Хто кого змушує читати новини. Читай польські Літак з евакуйованими з Уханя літає колами в повітряному просторі України - Цензор.НЕТ 4847
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А мы и читаем и Польские и Немецкие и Американские!,а вы перестаньте смотреть параша 24!
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сидиш в своїй фатерляндії, то не і ригай і не підригую
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Сволочизм. О живых людях, как о ненужных вещах. Что с нами стало?
Девчонка свою собаку не бросила, осталась в эпицентре всего, а тут смех и пляски, по живым людям, причем нашим, украинцам.
Это выгодно только нашей власти, и прошлой и нынешней, чтоб мы все грызли друг друга.
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Олег, а скажите где ради 50 человек рискуют 41 млн? Вылечить не смогут, а везут людей ещё и с других стран, чтобы мало не показалось...На данный момент, привоз коронавируса в Украину это ГЕНОЦИД УКРАИНСКОГО НАРОДА. Зато стрелять перестанут...
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А кто вам сказал, что в самолете есть короновирус? На момент посадки на борт ни у кого симптомов выявлено не было. Ну и второй вопрос - если бы там были ваши родственники, например дети?
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следи за новостями внимательно, перед тем как писать, из всех украинцев которые ждали самолет и были ВМЕСТЕ, троих в самолёт не пустили из-за признаков на заражение, так что хорошего от этого самолёта ждать нечего.
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Так пустили на борт или не пустили? Это раз. Во-вторых, нация тогда становится НАЦИЕЙ, когда вывозит своих в любом виде - и мертвых и живых, и здоровых и больных, и умных (Сенцов) и придурков (Савченко). СВОИХ НАДО ВЫВОЗИТЬ! А уж здесь разбираться уже - кого в больницу, а кого на карантин. Вот именно эта история и показывает, какой у нас быдлючий народ.
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нация должна иметь не клоуна а лидера, лидер должен заботится о стране, а не ссаться в памперс и часами гадать где посадить самолёт, троим не дали посадки в самолёт, с кем ОБЩАЛИСЬ трое украинцев среди пассажиров пока не известно.
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Группа была вся вместе, некоторых недопустили из-за болезни....Те кого не допустили могли заразить тех, кого допустили, плюс они могут стать перенощиками. У нас медицина никакая, ничего нет, вы думаете они что-то обнаружат? А если обнаружат лечить чем будем? Лекарства нет ...Если бы там были родственники или дети, увы, но это проблема тех, кто оставался в Китае, кто проигнорировал болезнь, а решал там свои проблемы. Или вы бы позволили себе ради призрачного шанса спасти своего родственника или ребенка убить десятки тысяч невинных?
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Кто кого убивает? Здесь как раз картина обратная - вместо взаимовыручки страна демонстрирует что здесь не НАЦИЯ, а СТАДО.
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Вы задали вопрос, а если бы был кто-то со своих...Так ответьте на него сами, плюнули бы на 41 млн людей ради своей выгоды? Торгаши, которые прекрасно знали о вирусе, но продолжали ехать и дамы-содержанки с собачками это не вся Украина, и рисковать всеми ради них это не правильное решение. С нашей медициной это геноцид.
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Марьяна, можешь брызгать слюной сколько хочешь, но пандемии гриппа никакими карантинами не остановить. Переболеем все.
Свиной грипп по поводу которого была истерика несколько лет назад, на сегодня самый распространенный штамм гриппа в Европе, и никакие карантины и истерики не помогли.
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Умрём все, зачем вообще дёргаться и какой-то карантин и изоляция больных на определённых территориях.

Тем не менее, заболевших благодаря им мерам не по по всему Китаю в масштабах в миллион...

Карантин придумали умные люди.
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Это вопрос доверия к власти, в Германии и США люди доверяют власти, а у нас нет.

В случае эпидемии 3 нас даже средств дезинфекции на больницу не будет.

В Китае 74000 заболевших и всех лечат, у нас нету 6 млрд долларов на лечение.

Прежде чем что-то делать для одних нужно подумать о других.

Где у эвакуируемых перчатки, кстати?

https://censor.net.ua/video_news/3176668/48_grajdan_ukrainy_i_29_inostrantsev_kotoryh_doljny_evakuirovat_pribyli_v_aeroport_uhani_posolstvo_videofotoreportaj?fbclid=IwAR3QxUUTlzdT8SNb9Wf7gpKGk_pe1jEsGZZzkejtrH8E57jRT0ZR5opAfxg
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Туалетов в самолёте не 10, они касаются поверхностей почитайте о путях заражения этим вируса, ради интереса.

Зачем врачи носят перчатки?
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FlightRadar показывает другое. Вышел из "круга" и летит над Полтавой сейчас.
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Так летает сельхоз-авиация когда опрыскивает поля. А чем обрабатывает центральную часть Украины этот лайнер?
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Пусть в Козине садится на территории Белого дома шоколадного барыги
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ФЕОФАНІЯ З РАДІСТЮ ПРИЙМЕ БОРТ З УХАНІ ТА ЗАЛУЧИТЬ НАЙКРАЩИХ СПІВРОБІТНИКІВ МОЗ, НАЧОЛІ З МІНІСТРОМ
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Альо, слухаю! Що?! Я вже 149-те коло роблю!!!
Літак з евакуйованими з Уханя літає колами в повітряному просторі України - Цензор.НЕТ 7939
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с полной заправкой он может планировать около 12 часов, если есть какая то неточность поправьте, я думаю сгоняют скорые помощи или освобождают какую то больницу и тянут время.
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Иногда здоровый пофигизм может спасти страну от вымирания.
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Почему людей таскают по всей стране, почему они не в Феофании? Это же государственная больница?
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Потому что у нас тупое правительство, которое банально не может нормально распределить между собой обязанности.
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Ахаха. Просто нет слов. Просто безумная страна.
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На тебе знайдеться теж Валєра Пєрмяков
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Выполняя клятву Гиппократа, Львовские медики заблокировали шинами въезд в местную больницу
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Чтобы люди могли выполнить клятву гиппократа, им нужно обеспечивать зп, спец одежду, средства дезинфекции, а наши медики понимают чем, при нашем обеспечении, это может закончится для них и для всей Украины.

Так что они как раз её выполняют.
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"сделал 5 кругов в воздушном пространстве Украины на границе Днепропетровской и Полтавской областей" - Полтава тоже отпадает, остаётся только Днепр. - В Новых Санжарах произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани.

Літак з евакуйованими з Уханя літає колами в повітряному просторі України - Цензор.НЕТ 3483
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Уже летит на Киев по флайтрадару сейчас
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Украина едина ! Армия мова віра
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пускай преЗедент задумается, что однажды украинцы вот так же могут не принять и его президентский борт, возвращающийся из зарубежной поездки.
ПРидется садится в Ростове....

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Дебил, біжи на свой блок-пост, зустрічай автобуси, будь як данбасяне в 14.
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власть снова попалась в собственную ловушку пиара.... Могли по тихому без шума вывезти граждан и все... Столько было громких речей и обещаний по ТВ, взяли обязательства перед иностранными государствами (аргентинцы в самолете) и в очередной раз обделались....
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Враховуючи нашу совкову медицину, можна зрозуміти людей, які не хочуть мати по сусідству страшну інфекцію.
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в даном случае люди совершенно правы. До сих пор неизвестно что это за вирус (его происхождение), а китайской статистике и информации я бы не доверял.

Не дай бог такой вирус вырвется в Украине... Например сможет власть построить за 1 неделю больницу на 1000 коек ?
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Навряд. Петя за 5 років патронний завод не збудував. Ці теж не особо викликають довіру.
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Коронавирус, гоу хоум
Повреждённый вандалами китайский (японский, но какая разница, да?) ресторан в Париже.
Літак з евакуйованими з Уханя літає колами в повітряному просторі України - Цензор.НЕТ 6436
Літак з евакуйованими з Уханя літає колами в повітряному просторі України - Цензор.НЕТ 9634
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Вы совершенно заслуженно ругаете тернополян за глупое и бесчеловечное поведение. Но прошу помнить, что напуганный человек очень быстро превращается в животное, независимо от национальности. Поэтому и нужна в критических ситуациях власть, спецслужбы и развитая медицина, чтобы организовать процесс и предотвратить хаос. К сожалению, власть у нас способна только видосики записывать.

https://ibigdan.livejournal.com/24769380.html
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Всем привет! Наконец мы дома, на какой ленте багаж получать?
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Мудрый нарид проявляет чудеса взаимовыручки.
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мудрый народ не везет неизвестную опасную инфекцию к себе в страну, если нет условий для ее изучения и лечения. Или ты думаешь, что эта инфекция, если вырвется, тебя обойдет ?
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Да, да. Подыхайте соотечественники там, даже если вы еще не заразились. Потому что мы- тупое пугливое стадо. Условия для изучения и лечения - обыкновенный изолированный стационар. Тебя кто-то заставляет наносить визиты, например в турдиспансер? Вот и здесь так же - закрыть на две недели, изолировать друг от друга и все.
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