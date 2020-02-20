 Самолет с эвакуированными из Ухани летает кругами в воздушном пространстве Украины

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на flightradar24.com.

Самолет из китайской Ухани с эвакуированными на борту гражданами Украины и иностранцами уже сделал 5 кругов в воздушном пространстве Украины на границе Днепропетровской и Полтавской областей, а на данный момент пошел на 6-й круг.

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