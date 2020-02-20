 Эвакуация украинцев из Китая: в ВСУ уверяют, что армейские грузовики возле места протестов на Тернопольщине появились из-за плановых учений. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ , об этом пишет УНИАН.

Как заверил местных журналистов Юрий Кульпа, пресс-офицер 44 отдельной артиллерийской бригады, которая дислоцируется на Тернопольщине, именно вчера у военных были учения.

"Военнослужащие Вооруженных сил Украины и автомобили "КРАЗ", которые сегодня направлялись в сторону Микулинцев, никоим образом не причастны к событиям, которые получили резонанс в обществе. На сегодняшний день у армейцев Тернопольской артиллерийской бригады проводятся плановые занятия по боевой подготовке вблизи Тернополя. Личный состав и техника по завершении учений возвращались в пункт постоянной дислокации в город Теребовля, в обход Микулинцев через Мышковичи", – сообщил Кульпа.

Он также призвал представителей СМИ не повышать градус паники "псевдозаголовками и фейковыми публикациями". Предварительно на нескольких местных сайтах разместили видео с военными грузовиками, которые двигались в направлении Микулинцев.

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Как сообщалось, вечером 17 февраля после сообщения местных СМИ о намерениях привезти в санаторий "Медоборы" эвакуированных из Китая Украинцев, в пгт Микулинцы Теребовлянского района люди обустроили круглосуточные блокпосты на дороге, чтобы не допустить приезда на карантин украинцев из Китая. На блокпосте дежурили 300 человек.

Накануне на внеочередной сессии облсовета депутаты указали руководству государства на недопустимость приезда группы на обсервацию на Тернопольщине из-за неприспособленности для таких целей санатория, а также не готовности местных медицинских учреждений на случай критической ситуации. Директор санатория Василий Мартынюк также заявил об отказе принимать группу эвакуированных украинцев несмотря на предварительные договоренности с руководством государства по данному поводу. Свой отказ он объяснил давлением общества и отказом коллектива "Медоборов" обслуживать эвакуированных.