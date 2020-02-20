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 Эвакуация украинцев из Китая: в ВСУ уверяют, что армейские грузовики возле места протестов на Тернопольщине появились из-за плановых учений. ВИДЕО

В ВСУ уверяют, что грузовики с военными вблизи Микулинцев, где жители громады протестуют против приезда в местный санаторий "Медоборы" эвакуированных из Китая, появились случайно.

Как информирует Цензор.НЕТ , об этом пишет УНИАН.

Как заверил местных журналистов Юрий Кульпа, пресс-офицер 44 отдельной артиллерийской бригады, которая дислоцируется на Тернопольщине, именно вчера у военных были учения.

"Военнослужащие Вооруженных сил Украины и автомобили "КРАЗ", которые сегодня направлялись в сторону Микулинцев, никоим образом не причастны к событиям, которые получили резонанс в обществе. На сегодняшний день у армейцев Тернопольской артиллерийской бригады проводятся плановые занятия по боевой подготовке вблизи Тернополя. Личный состав и техника по завершении учений возвращались в пункт постоянной дислокации в город Теребовля, в обход Микулинцев через Мышковичи", – сообщил Кульпа.

Он также призвал представителей СМИ не повышать градус паники "псевдозаголовками и фейковыми публикациями". Предварительно на нескольких местных сайтах разместили видео с военными грузовиками, которые двигались в направлении Микулинцев.

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Как сообщалось, вечером 17 февраля после сообщения местных СМИ о намерениях привезти в санаторий "Медоборы" эвакуированных из Китая Украинцев, в пгт Микулинцы Теребовлянского района люди обустроили круглосуточные блокпосты на дороге, чтобы не допустить приезда на карантин украинцев из Китая. На блокпосте дежурили 300 человек.

Накануне на внеочередной сессии облсовета депутаты указали руководству государства на недопустимость приезда группы на обсервацию на Тернопольщине из-за неприспособленности для таких целей санатория, а также не готовности местных медицинских учреждений на случай критической ситуации. Директор санатория Василий Мартынюк также заявил об отказе принимать группу эвакуированных украинцев несмотря на предварительные договоренности с руководством государства по данному поводу. Свой отказ он объяснил давлением общества и отказом коллектива "Медоборов" обслуживать эвакуированных.

Источник: https://censor.net.ua/n3176804
 
 
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Ожидаемая реакция от контрацептива Дубинского... Эвакуация украинцев из Китая: в ВСУ уверяют, что армейские грузовики возле места протестов на Тернопольщине появились из-за плановых учений - Цензор.НЕТ 553 Не захотел подчеркнуть единство страны и поселить их у себя дома или в Обуховском районе... Эвакуация украинцев из Китая: в ВСУ уверяют, что армейские грузовики возле места протестов на Тернопольщине появились из-за плановых учений - Цензор.НЕТ 4651
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Свої, яких наразі треба рятувати, їхали в Тмутаракань знаючи, що може бути в країні, де мільйонами поїдають собак. Тобто, вони відповідальні за свої вчинки. Чому українці мають відгрібати за них? ТОбто, захворів сам - зарази всю країну? Добра гнила толерантність.
Ще й сальвадорців приперли. Щоб вже точний контрольний в голову терпілам-українцям.
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Дубінський сєпар. Це всі знають
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Свої, яких наразі треба рятувати, їхали в Тмутаракань знаючи, що може бути в країні, де мільйонами поїдають собак. Тобто, вони відповідальні за свої вчинки. Чому українці мають відгрібати за них? ТОбто, захворів сам - зарази всю країну? Добра гнила толерантність.
Ще й сальвадорців приперли. Щоб вже точний контрольний в голову терпілам-українцям.
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И да , если Зеля, воспользуясь эпидемией, распродаст землю, а сам сдрыснет с вырученными деньгами в родные пенаты, то сделки , совершенные в условиях эпидемии должны быть признаны недействительны, а Зелю должен ловить Интерпол на пару с ФБР.
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Да, млять, с кем я живу в одной стране , все думают ток о себе, никто тебе не поможет если че и т д, по этому так и живем , граждане...
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Так и есть -- к сожалению в большинстве случаев ( наша хата скраю ничего не знаю ) Так и дома и за границей нет единства
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Ну так иди помогай. Устройся санитаром в карантин. ******* - не мешки ворочать.
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Ну смотрите, говорите вся правда на вашей стороне, можно ссылочку на любую статью Конституции Украины или Закон, по которому все ваши слова будут истиной а не невежественным потоком сознания?
Что для вас государство Украина? Можно поинтересоваться?
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Такое было при Овоще в 2014г. когда 95 бригаду ВДВ якобы подняли по тревоге на учения
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Там еще перевернулся грузик и чет пару солдиков задавил(
видео видел
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Він з провладної партії ;Слуга Народа;. Виходить Зеленський- теж?
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Дубінський заблудша вівця в команді Зе
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Сівоха, Бужанський? Теж заблудші барани? Ще назвати тобі прізвища зє сєпарів?
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Так. Мушу визнати, що Зеленський не зміг зібрати навколо себе нормальних людей
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Ожидаемая реакция от контрацептива Дубинского... Не захотел подчеркнуть единство страны и поселить их у себя дома или в Обуховском районе... Эвакуация украинцев из Китая: в ВСУ уверяют, что армейские грузовики возле места протестов на Тернопольщине появились из-за плановых учений - Цензор.НЕТ 4651
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Классно потролил украинцев.
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Це геноцид Західної України! Не пропустимо китайську чуму!
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іди головку водою змочи, чума кремльовська.
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Наша влада так забрехалась, що ми вже не віримо нікому і нічому.
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Із зони карантину не можна вивозити нікого і ніщо до повної ліквідації вогнища інфекції на місці. Тим більше - на "здорову" територію... Це ази К А Р А Н Т И Н У , написані віками і кров"ю мільонів.
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а у нас не карантин. у нас обсервация.
Эвакуация украинцев из Китая: в ВСУ уверяют, что армейские грузовики возле места протестов на Тернопольщине появились из-за плановых учений - Цензор.НЕТ 9646
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Так, так - повна обсер(в)ація на всіх рівнях і галузях...
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Вибори згадали? Наголосували? Мені тепер на вас так пофіг, що аж невдобно.
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Хіба не ясно звідки ноги ростуть? Відбувається антимайданний реванш.
Зебілам слава.
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Борт до сих пор в небе. круги наматывает под Полтавой. SQP7302
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как раз промеж тремя аэропортами.
ну и кому "повезёт" - Харькову, Полтаве или Днепру?
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Мабуть ніде не приймають. Літучий Голландець. Эвакуация украинцев из Китая: в ВСУ уверяют, что армейские грузовики возле места протестов на Тернопольщине появились из-за плановых учений - Цензор.НЕТ 7801
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б*же, просто журники - идите к нач. части, он даст указ с датой и подписями - "тогда-то и потому-то проводим учения".
А не обосрались типо военные будут всех изолировать и забирать в Нацгвардию. без паники, вот мне не страшно... ээээ, о б*же, где мой костюм химзащиты???77(падает)
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мусорские подонки проводят учения ?
цо ты плетеш ?
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так за военных мова, или пан прочитал только шо что там Нацгвардия еще чет делает?
за нац не знаю, но за военных написал - есть документы, если учения(хотя понимаю что все как всегда то)
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Ему не дают посадку, доигрались, самолет кружляет между Харьковом, Полтавой и Днепром.
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Посадовлять десь на військовому аеродромі.
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ВСУ готовится воевать с людьми ?
может это мусора из нацгвардии, всё же ?
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Тернопольская область. Подразделения Нацгвардии выдвинуты в район протестов местных жителей против размещения эвакуируемых из Китая.(с)
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касаемо этой новости-методы решения времен шапкокрада:подавление народного протеста под аывеской учений.
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Невежество порождает страхи. Всегда найдутся лукавые, которые будут преследовать свои шкурные интересы используя страхи невеж. Это и наблюдаем...
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